PIPPITEL! – AL FILM DI CANALE5 “SOTTO IL SOLE DI RICCIONE” BASTA IL 13.3% DI SHARE PER CONQUISTARE LA PRIMA SERATA – SU RAI1 “STUDIO BATTAGLIA” ALL’11.4% VIENE SUPERATO ANCHE DAI CAMPIONATI DI ATLETICA SU RAI2 (12.3%) - SU RAI3 LA CARMEN DI FRANCO ZEFFIRELLI DALL'ARENA DI VERONA AL 3.9% - SU LA7 “IN ONDA - PRIMA SERATA” AL 5.2% - “TECHETECHETÈ” (18.3%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.7%) – “IN ONDA” (6.8%), “CONTROCORRENTE” (4.7%)

Estratto dell’articolo di Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 24 agosto 2023 vedono il film di Canale5 Sotto il sole di Riccione con Isabella Ferrari, sorta di versione contemporanea dello stracult Sapore di Mare, totalizzare 1.697.000 spettatori con il 13.3%. Su Rai1 la replica della fiction Studio Battaglia perde invece la guerra e racimola l'11.4% con 1.090.000 telemorenti, battuto anche dai Campionati di Atletica Leggera di Budapest che, su Rai2, totalizzano dal canto loro una media di 1.834.000 appassionati con il 12.3%.

Sempre su Rai2, dopo l'ateltica, la docuserie sulla squadra di basket Juvecaserta, Scugnizzi per sempre, raccoglie il 3.6% con 419.000 individui all'ascolto, mentre su Rai3 la Carmen di Franco Zeffirelli dall'Arena di Verona attira 454.000 melomani pari al 3.9%. Per l'approfondimento, Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda - Prima Serata su La7 conquistano invece il 5.2% con 699.000 teste. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Atletica Leggera (Rai2) - 1.834.000

2) Sotto il sole di Riccione (Canale5) - 1.697.000

3) Studio Battaglia (Rai1) - 1.090.000

4) Chicago Fire (Italia1) - 970.000

5) Air Force One (Rete4) - 756.000

6) In Onda Prima Serata (La7) - 699.000

7) Carmen (Rai3) - 454.000

8) Scugnizzi per sempre (Rai2) - 419.000

9) Tempesta di ghiaccio (Tv8) - 282.000

10) Il contadino cerca moglie (Nove) - 207.000

In access prime time, Techetechetè conquista il 18.3% mentre Paperissima Sprint Estate raccoglie il 14.7%. Per l'approfondimento, Telese e Aprile con In Onda Estate su La7 svettano al 6.8% mentre Alessandra Viero con Controcorrente su Rete4 raduna il 4.5% e il 4.7%. Su La7 in seconda serata, numeri sempre bassi per il Campionato di Calcio dell'Arabia Saudita che, con la partita Riyadh – Al ittihad, si ferma a 154.000 spettatori con il 2.1%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Studio Battaglia 1.090.000 (11.4%). Canale5: Sotto il Sole di Riccione 1.697.000 (13.3%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 1.834.000 (12.3%). Scugnizzi per Sempre 419.000 (3.6%). Italia1: Chicago Fire 971.000 (7%). Rai3: La Grande Opera all’Arena di Verona: Carmen 454.000 (3.9%). Rete4: Air Force One 756.000 (6.2%). La7: In Onda Prima Serata 699.000 (5.2%). Tv8: Tempesta di Ghiaccio 282.000 (2.1%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 207.000 (1.9%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.786.000 (18.3%). Canale5: Paperissima Sprint 2.247.000 (14.7%). Italia1: NCIS 855.000 (5.6%). Rai3: Un Posto al Sole – Le Storie 550.000 (3.6%). Rete4: Controcorrente 688.000 (4.5%) nella prima parte, 719.000 (4.7%) nella seconda. La7: In Onda 981.000 (6.4%). Nove: Cash or Trash 423.000 (2.8%). RaiSport: Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 974.000 (6.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.209.000 (22.7%), Reazione a Catena 3.032.000 (25.4%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.157.000 (12.8%), The Wall 1.677.000 (14.6%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 1.015.000 (8.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 351.000 (3.4%), CSI Miami 559.000 (4.3%). Rai3: Tgr 1.769.000 (14.1%), Blob 616.000 (4.4%), Via dei Matti N°0 473.000 (3.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 513.000 (3.6%). La7: Padre Brown 116.000 (1.4%) nel primo episodio, 133.000 (1.2%) nel secondo. Tv8: Conference League Rapid- Vienna-Fiorentina 347.000 (2.7%). Nove: Cash or Trash 330.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: RaiNews 178.000 (6.1%). Canale5: Tg5 Notte 742.000 (9.3%). Rai2: Confusi127.000 (1.7%), 82.000 (1.5%). Rai3: Tg3 Linea Notte170.000 (3.1%). Italia1: Chicago Med 721.000 (8%). The Cleaning Lady 254.000 (5.8%). Rete4: Lo Squalo 2 228.000 (5%). La7: Roshn Saudi League - Riyadh – Al ittihad 154.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 242.000 (12.9%), Tg1 Ore 7.00 452.000 (15.9%), TgUnoMattina Estate 692.000 (18.6%), Tg1 Ore 8.00 772.000 (19.3%), Uno Mattina Estate 665.000 (16%). Canale5: Prima Pagina Tg5 406.000 (17.1%), Tg5 Mattina 833.000 (20.8%), Morning News 681.000 (17.6%) nella prima parte, 608.000 (16.7%) nella seconda. Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 154.000 (4.4%). Italia1: CSI: NY 206.000 (5.1%). Rai3: Agorà Estate (presentazione) 196.000 (4.9%), Agorà Estate 191.000 (4.9%), Agorà Extra 125.000 (3.5%), Elisir – A Gentile Richiesta 179.000 (4.7%). Rete4: Un Detective in Corsia 91.000 (2.5%). La7: Omnibus (News) 78.000 (2.8%), Omnibus (Dibattito) 134.000 (3.4%), Coffee Break 115.000 (3.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.210.000 (16.4%), Camper 1.497.000 (14.8%). Canale5: Forum 1.099.000 (16.4%). Rai2: La Nave dei Sogni 461.000 (6.6%). Italia1: CSI: NY 296.000 (4.8%), Sport Mediaset 795.000 (6.9%), Sport Mediaset Extra 456.000 (4%). Rai3: Doc Martin 324.000 (6.6%), Tg3 Ore 12 709.000 (10.2%), Quante Storie 494.000 (5.9%), 409.000 (3.9%), Passato e Presente 379.000 (3.3%). Rete4: Carabinieri 6 98.000 (2.1%), Il Segreto 139.000 (1.5%), La Signora del West 254.000 (2.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 176.000 (3.6%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 274.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.348.000 (20.7%), Don Matteo 1.322.000 (13.1%) nel primo episodio, 1.194.000 (14%) nel secondo, Sei Sorelle 814.000 (10.5%), Tg1 1.175.000 (15.4%), Estate in Diretta 1.625.000 (19.8%), presentazione 1.360.000 (17.8%). Canale5: Beautiful 2.223.000 (19.6%), Terra Amara 2.370.000 (22.4%), La Promessa 1.958.000 (21.8%), My Home My Destiny 1.474.000 (18.6%), Rosamunde Pilcher – Al Settimo Cielo 963.000 (12.2%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 271.000 (2.8%), Squadra Speciale Cobra 11 391.000 (4.8%) nel primo episodio, 588.000, (7.7%) nel secondo, Candice Renoir 408.000 (5.2%).

Italia1: I Simpson 409.000 (3.6%) nel primo episodio, 476.000 (4.6%) nel secondo, American Dad 407.000 (4.3%), 313.000 (3.6%), NCIS New Orleans 232.000 (2.9%) nel primo episodio, 228.000 (3%, nel secondo, Cold Case 281.000 (3.5%). Rai3: Tgr 2.100.000 (18.8%), Play Books 371.000 (4.3%), Geo Magazine 813.000 (9.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 525.000 (5.2%), Tg4 Diario del Giorno 412.000 (5%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 258.000 (2.9%). Tv8: Due Cuori e un Matrimonio 219.000 (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.006.000 (26.1%)

20.00 - 3.337.000 (23.3%)

TG2

13.00 - 1.477.000 (13.2%)

20.30 - 1.227.000 (8%)

TG3

14.25 - 1.412.000 (13.8%)

19.00 - 1.299.000 (12.1%)

TG4

11.55 - 304.000 (4.4%)

18.55 - 396.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.678.000 (23.8%)

20.00 - 2.623.000 (18.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.144.000 (12.6%)

18.30 - 416.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 521.000 (4.5%)

20.00 - 778.000 (5.4%)

