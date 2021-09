PIPPITEL! – IL FILM “MAMMA O PAPÀ?” SU CANALE 5 CONQUISTA PER UN SOFFIO LA PRIMA SERATA CON IL 13.5%. SU RAI UNO IL PALLOSISSIMO E INUTILE DOCUMENTARIO “D. TIME – IL TEMPO DI LADY D” AL 13.1% - SU RAI3 “DOPPIA COLPA” AL 7%. SU LA7 “IN ONDA PRIMA SERATA” SI SCHIANTA AL 3.2% - TECHETECHETÈ (19.6%) - "PAPERE" (12.8%) – GENTILI (5.7%) SUPERA DI POCO DE GREGORIO-PARENZO (5.4%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

mamma o papa'

Nella serata di ieri, martedì 31 agosto 2021, su Rai1 D. Time – Il Tempo di Lady D ha conquistato 2.240.000 spettatori pari al 13.1% di share (presentazione di 3 minuti a 2.964.000 e il 14.6%). Su Canale5 Mamma o papà? ha incollato davanti al video 2.345.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Life – Non oltrepassare il limite ha interessato 401.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Terminator Genisys ha raccolto 869.000 spettatori pari al 5%. Su Rai3 Doppia colpa è visto da 1.434.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Men of Honor – L’onore degli uomini totalizza un a.m. di 583.000 spettatori (3.6%).

d. time – il tempo di lady d

Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 588.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate segna 453.000 spettatori pari al 2.8% (presentazione di 14 minuti a 258.000 e l’1.3%); lo show in contemporanea su SkyUno raccoglie 151.000 spettatori pari allo 0.94%. Sul Nove Innocenti bugie è seguito da 409.000 spettatori (2.3%). Su Iris Rullo di tamburi incolla 469.000 spettatori (2.6%). Su RaiPremium Mister Ignis – L’Operaio che fondò un Impero è la scelta di 367.000 spettatori con il 2.1%. Su RealTime l’esordio della nuova edizione di Primo Appuntamento è la scelta di 462.000 spettatori (2.3%), mentre il secondo episodio in replica è visto da 396.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time

In crescita la seconda puntata di Cortesie per gli Ospiti.

paperissima

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 4.011.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.634.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 Tg2 Post – dalle 21:02 alle 22 – interessa 1.175.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 952.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 è visto da 894.000 spettatori (4.7%) e Un Posto al Sole da 1.412.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.103.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.178.000 (5.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.108.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 370.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti arriva a 311.000 spettatori (1.6%).

techetechete' 2

Preserale

In attesa della novità Piatto Ricco, Borghese fa il 2.1% con 4 Ristoranti.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.345.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.554.000 spettatori con il 24.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.241.000 spettatori (11.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.010.000 spettatori (14.3%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 277.000 spettatori (2.1%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 716.000 spettatori (4.2%).

mamma o papa' 5

Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 392.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.457.000 spettatori pari al 15.8%, mentre Blob segna 813.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 828.000 spettatori (4.7%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 101.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 118.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 330.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cucine da Incubo sigla 169.000 spettatori pari all’1.1%.

Daytime Notte/Mattina

Agorà supera l’8%.

DOPPIA COLPA

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 716.000 spettatori pari al 15.3% (all’interno il Tg1 delle 8 a 934.000 e il 18.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 735.000 spettatori (15%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 459.000 spettatori con il 16.1% e Tg5 Mattina 982.000 spettatori con il 19.5%, mentre Morning News ha raccolto 738.000 spettatori con il 14.5% nella prima parte e 606.000 spettatori con il 12.5% nella seconda parte (Saluti di un minuto a 511.000 e il 10.6%).

Su Rai2 le gare delle Paralimpiadi di Tokyo Live 2020 dalle 2 alle 8:30 sono viste da 106.000 spettatori (5.3%), mentre dalle 8:47 alle 10:10 da 274.000 spettatori (5.5%); nel dettaglio, il nuoto dalle 2 alle 3:27 raccoglie un netto di 63.000 spettatori (4%) e l’atletica leggera dalle 2:56 alle 5:17 un netto di 55.000 spettatori (5.2%), mentre il ciclismo dalle 4:01 alle 4:40 arriva a 60.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 96.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Agorà Estate convince 409.000 spettatori pari all’8.1% (presentazione a 339.000 e il 6.7%, Extra a 309.000 e il 6.3%). A seguire Elisir d’Estate segna 286.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Distretto di Polizia 8 ha raccolto 145.000 spettatori con il 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 138.000 spettatori (3%) e Coffee Break Estate di 107.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mezzogiorno

Bene le repliche di Forum.

d. time – il tempo di lady d

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 11 raccolgono 806.000 spettatori (11.9%) nel primo episodio e 1.502.000 spettatori (13.2%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.134.000 spettatori con il 15.1%. Su Rai2 La nave dei sogni – Tanzania incolla 415.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Bones è seguito da 180.000 spettatori (2.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.033.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 371.000 spettatori (6.3%), il Tg3 delle 12 informa 838.000 spettatori (10.4%), Quante Storie conquista 542.000 spettatori (5.3%), Geo è visto da 512.000 spettatori (4.3%) e Passato e Presente totalizza 366.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Un Detective in Corsia conquista 110.000 spettatori (1.9%) e, dopo il tg, Il Segreto 178.000 spettatori (1.7%).

mamma o papa' 1

A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 351.000 spettatori (2.6%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 220.000 spettatori con il 3.9% nella prima parte e 319.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 131.000 spettatori (1.5%) e 4 Hotel 224.000 spettatori (1.7%). Su RaiSport le gare delle Paralimpiadi di Tokyo Live 2020 interessano 360.000 spettatori pari al 2.9% con l’atletica leggera dalle 12:18 alle 14:19 (all’interno il nuoto dalle 12:55 alle 13:15 a 356.000 e il 2.9%).

Daytime Pomeriggio

Una Vita tocca il 19.5% e doppia Il Pranzo è Servito.

d. time – il tempo di lady d 1

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.217.000 spettatori (9.9%) e la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 912.000 spettatori (8.9%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 998.000 spettatori con l’11.1% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 1.407.000 spettatori con il 16.3% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.525.000 spettatori (18.5%), Una Vita 2.417.000 spettatori (19.5%), Brave and Beautiful 1.926.000 spettatori (18%) e Love Is In The Air 1.662.000 spettatori (18.1%).

mamma o papa' 4

A seguire Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato ha fatto compagnia a 885.000 spettatori (10.3%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 conquista 469.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 511.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio, mentre Sulle ali della pazzia è seguito da 430.000 spettatori con il 4.9%. A seguire la sintesi della giornata di gare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 raccoglie 319.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 I Simpson segna 625.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 588.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 516.000 spettatori (4.4%). A seguire American Dad! ha conquistato 431.000 spettatori (4%), Big Bang Theory 366.000 spettatori (3.7%) e Mom 336.000 spettatori (3.7%).

john travolta e lady diana

Su Rai3 Tg Regione informa 2.339.000 spettatori (17.8%); Il Commissario Rex 9 è seguito da 678.000 spettatori (6.6%) e Eccezzziunale… veramente da 332.000 spettatori (3.8%); Geo Magazine arriva a 649.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 673.000 spettatori con il 5.7%, mentre Fikken – Coppia in Giallo arriva a 342.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 172.000 spettatori (1.7%) e La7 Doc su Lady D da 121.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Peccato e seduzione arriva a 302.000 spettatori (2.7%), In gioco e in amore a 179.000 spettatori (2.1%) e Un matrimonio da sogno a 131.000 spettatori (1.3%).

lady diana

Seconda Serata

Belli di papà all’11.3%.

Su Rai1 Le lettere di Madre Teresa è seguito da 430.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Su Canale5 Belli di papà ha totalizzato una media di 655.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rai2 Felicità – La Stagione della Rinascita segna 147.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Terminator 2: Il giorno del giudizio è visto da 326.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Visionari interessa 565.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 La legge della notte è stato scelto da 86.000 spettatori (1.8%). Su La7 Coco Chanel & Igor Stravinsky sigla 113.000 spettatori (1.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.011.000 (21.7%)

Ore 20.00 4.392.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 1.848.000 (14.2%)

mamma o papa' 2

Ore 20.30 1.568.000 (7.9%)

TG3

Ore 14.25 1.528.000 (12.5%)

Ore 19.00 1.820.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 2.689.000 (20.4%)

Ore 20.00 3.433.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.419.000 (13.6%)

Ore 18.30 558.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 301.000 (3.7%)

Ore 18.55 623.000 (4.7%)

TGLA7

Ore 13.30 421.000 (3.1%)

Ore 20.00 907.000 (5%)