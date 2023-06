PIPPITEL! – LA FINALE DI CONFERENCE LEAGUE FIORENTINA - WEST HAM CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17.5% DI SHARE E 3.4 MILIONI DI SPETTATORI. SPROFONDANO LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 “SOGNANDO PARIGI” (10.5%), SU CANALE5 “NEW AMSTERDAM” (7.9%) – VOLA AL 12.3% SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” - SU RETE4 “ZONA BIANCA ESTATE” (4.6%), SU LA7 “ATLANTIDE ALBUM” (4.3%) – IL RITORNO DI “TECHETECHETÈ” RACCOGLIE UN MISERO 15.1%. “STRISCIA” (16%) - DAMILANO (6.7%), GRUBER (6.4%), PALOMBA (3.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

fiorentina west ham

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 7 giugno 2023, vedono la vittoria di Tv8 con la finale di Conference League che ha visto scontrarsi Fiorentina e West Ham. La partita di calcio ha totalizzato una media di 3.411.000 spettatori con il 17.5% di share.

Esangui le ammiraglie: il consueto film sconosciutissimo su Rai1, Sognando Parigi, ha raccolto 1.980.000 spettatori pari al 10.5%, mentre su Canale5 la prima puntata della quinta stagione della serie New Amsterdam si è fermata a 1.223.000 spettatori con uno share del 7.9%. Vola invece Federica Sciarelli con Chi l'ha visto? su Rai3, che ha siglato 2.039.000 spettatori con il 12.3% di share, secondo programma più visto in prima serata.

sognando parigi 3

Per l'approfondimento, su Rete4 Giuseppe Brindisi con Zona Bianca Estate ha radunato 648.000 spettatori con il 4.6% e Atlantide Album su La7 con Andrea Purgatori 438.000 con il 4.3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

fiorentina west ham biraghi

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 totalizzano 3.712.000 spettatori con il 20.8%, mentre a seguire il ritorno di Techetechetè con la prima puntata dedicata a Pippo Baudo si ferma a soli 2.996.000 pari al 15.1% (dieci punti in meno rispetto ad Affari Tuoi di Amadeus), battuto da Striscia la Notizia, che su Canale5 segna invece 3.169.000 affezionati con il 16%.

Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 6.7%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 totalizza il 6.4%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 3.6% e il 2.9% e Tg2 Post il 3.3%.

chi l'ha visto

In fascia mattutina, Fiorello con Viva Rai2! su Rai2 conquista il 18.2%, I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi superano ancora una volta l'11%, mentre al pomeriggio Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai1 si ferma al 14.9%, battuto dalle soap di Canale5 Beautiful (22.6%), Terra Amara (23.7%) e La promessa (21.9%). Più avanti nel pomeriggio, La Vita in Diretta con Alberto Matano sempre su Rai1 vola invece al 24.1%. Vediamo, di seguito, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

fiorentina west ham nico gonzalez

Rai1: Sognando Parigi 1.980.000 (10.5%). Canale5: New Amsterdam 5 1.223.000 (7.9%). Rai2: The Good Doctor 6 810.000 (4.2%). Italia1: The Great Wall 964.000 (5%). Rai3: Chi l’ha Visto? 2.039.000 (12.3%), presentazione 1.581.000 (7.9%). Rete4: Zona Bianca 648.000 (4.6%). La7: Atlantide Album 438.000 (3.2%). Tv8: Fiorentina-West Ham 3.411.000 (17.5%). Nove: Viva l’Italia 392.000 (2.2%). 20: In the blood 399.000 (2.%). Iris: Terminator 2: il giorno del giudizio 440.000 (2.5%).

zona bianca

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.712.000 (20.8%), Techetechetè 2.996.000 (15.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.169.000 (16%). Rai2: Tg2 Post 660.000 (3.3%). Italia1: N.C.I.S. 1.086.000 (5.8%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.226.000 (6.7%), Un Posto al Sole1.768.000 (8.8%). Rete4: Stasera Italia658.000 (3.6%) nella prima parte, 593.000 (2.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.262.000 (6.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 333.000 (1.7%). RealTime: Casa a Prima Vista 483.000 (2.5%).

Preserale

sognando parigi 2

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.432.000 (23%), L’Eredità 3.431.000 (25.4%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.433.000 (14.3%), Avanti un Altro! Story 2.380.000 (18.6%). Rai2: Hawaii Five-0 455.000 (3.7%), N.C.I.S. 696.000 (4.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 290.000 (2.6%), C.S.I. 417.000 (2.8%). Rai3: Tg Regione 2.084.000 (14.4%), Blob 828.000 (5.2%), Via dei Matti n° 0 718.000 (4.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 702.000 (4.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida a 141.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco227.000 (1.8%). Tv8: Conference League (pre partita) 297.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 462.000 (3.2%).

new amsterdam 6

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 487.000 (8.5%), presentazione 1.044.000 (8.6%). Canale5: Tg5 Notte 386.000 (6.8%). Rai2: Pallottole in libertà 251.000 (2.7%). Italia1: DOA: Dead or Alive 423.000 (4.3%). Rai3: Tg3 Linea Notte 597.000 (9.3%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 112.000 (3.8%), presentazione 170.000 (4.2%). La7: TgLa7 Notte 91.000 (2.3%). Tv8: Conference League (post partita) 715.000 (6.6%). Nove: Io Ci Sarò 155.000 (2.6%).

DAYTIME

Mattina

sognando parigi 1

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 275.000 (10.9%), Tg1 Ore 7.00 356.000 (8.8%), TgUnomattina 416.000 (8.4%) nella prima parte, 776.000 (17.4%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 843.000 (17.1%), Uno Mattina 720.000 (18.3%), Storie Italiane (prima parte) 798.000 (20.8%). Canale5: Prima Pagina Tg5 523.000 (16.2%), Tg5 Mattina 977.000 (20%), Mattino Cinque News 784.000 (19.2%) nella prima parte, 818.000 (21.2%) nella seconda, I Saluti 744.000 (20.1%). Rai2: Viva Rai2! 882.000 (18.2%), …E Viva il Videobox 281.000 (5.8%), Tg2 Ore 8.30 185.000 (4.1%), Radio2 Social Club 246.000 (6.1%), Tg2 Italia 207.000 (5.4%), Tg2 Flash a 217.000 (5.5%). Italia1: Chicago Fire 168.000 (4%), Chicago P.D. 174.000 (4.5%) nel primo episodio, 254.000 (6.5%) nel secondo.

techetechete' 4

Rai3: Buongiorno Italia 406.000 (10.3%), Buongiorno Regione 465.000 (9.4%), Agorà (presentazione 239.000 (4.9%), Agorà 239.000 (5.6%), Extra 192.000 (5%), Elisir – A Gentile Richiesta 164.000 (4.3%). Rete4: Agenzia Rockford 71.000 (1.7%), Detective in Corsia 66.000 (1.7%). La7: Omnibus 169.000 (3.8%), Coffee Break 167.000 (4.4%).

new amsterdam 5

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 867.000 (19.3%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.598.000 (16.9%). Canale5: Forum 1.291.000 (19.4%). Rai2: Tg Sport 234.000 (5.7%), I Fatti Vostri 522.000 (10.2%) nella prima parte, 990.000 (11.1%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 393.000 (6.6%), Sport Mediaset 725.000 (6%). Rai3: Doc Martin 142.000 (3%), Tg3 Ore 12.00 615.000 (8.3%), Quante Storie 500.000 (4.5%), Passato e Presente 473.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 103.000 (2.3%), Il Segreto191.000 (2%), La Signora in Giallo 633.000 (5.3%). La7: L’Aria che Tira 197.000 (4%), L’Aria che Tira (Oggi) 362.000 (3.7%).

andrea purgatori atlantide

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.201.000 (18.2%), Oggi è un Altro Giorno 1.365.000 (14.9%), presentazione 1.418.000 (12.5%), Sei Sorelle 948.000 (13.4%), Tg1 1.151.000 (16.2%), La Vita in Diretta 1.962.000 (24.1%), presentazione 1.516.000 (20.6%). Canale5: Beautiful 2.750.000 (22.6%), Terra Amara 2.648.000 (23.7%), La Promessa 1.976.000 (21.9%), L’Isola dei Famosi 1.429.000 (19.1%), Un Altro Domani 1.018.000 (14.5%), Tata giramondo: missione Sudafrica 825.000 (10.5%). Rai2: Ore 14 688.000 (6.6%), Squadra Speciale Cobra 11 291.000 (3.8%) nel primo episodio, 305.000 (4.3%) nel secondo, Candice Renoir 205.000 (2.7%).

new amsterdam 4

Italia1: I Simpson 583.000 (4.9%) nel primo episodio, 616.000 (5.6%) nel secondo, 560.000 (5.6%) nel terzo, I Griffin 475.000 (5.5%), Lethal Weapon267.000 (3.6%) nel primo episodio, 260.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 297.000 (3.8%). Rai3: Tg Regione 1.959.000 (16.6%), Question Time 258.000 (3%), Alla scoperta del ramo d’oro 294.000 (4.2%), Geo Magazine a 814.000 (9.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 604.000 (5.8%), Tg4 – Diario del Giorno 438.000 (5.8%), Straziami, ma di baci saziami 280.000 (3.5%). La7: Tagadà (presentazione) 324.000 (3%), Tagadà 315.000 (3.9%), Tagadà #Focus a 250.000 (3.5%), C’era una volta il Novecento 101.000 (1.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.065.000 (25%)

20.00 - 4.053.000 (24.4%)

TG2

13.00 - 1.664.000 (14.3%)

new amsterdam 3

20.30 - 1.095.000 (5.9%)

TG3

14.25 - 1.303.000 (11.9%)

19.00 - 1.489.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 278.000 (4%)

18.55 - 485.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.737.000 (23.2%)

20.00 - 3.668.000 (21.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.155.000 (12.2%)

18.30 - 478.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 500.000 (4.1%)

new amsterdam 2

20.00 - 1.046.000 (6.2%)

new amsterdam 1