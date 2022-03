PIPPITEL! – FLOP SU CANALE5 PER “LO SHOW DEI RECORD” CON GERRY SCOTTI CHE PARTE MOSCIO CON IL 16% - NON FA SCINTILLE NEMMENO L’ESORDIO DELLA FICTION “NOI” SU RAI1 CHE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.7% DI SHARE, MA NON ARRIVA A 4 MILIONI DI SPETTATORI – SEMPRE BENE “CHE TEMPO CHE FA” SU RAI3 (11.1%). SU RETE4 “ZONA BIANCA” (4.1%), SU LA7 “NON È L’ARENA” (5%) – AMADEUS (19.6%), “PAPERISSIMA” (13%), GENTILI (4.6%), DE GREGORIO - PARENZO (4%) – NEL POMERIGGIO GLI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI SUPERANO MARA VENIER (18.3%)

Nella serata di ieri, domenica 6 marzo 2022, su Rai1 l’esordio della fiction Noi ha conquistato 3.979.000 spettatori pari al 18.7% di share (primo episodio: 4.166.000 – 17.5%; secondo episodio: 3.787.000 – 20.4%). Su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.44 – la prima puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.829.000 spettatori pari al 16% di share (presentazione di 7 minuti: 2.886.000 – 11.6% – qui il dato del debutto dell’ultima edizione). Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 891.000 spettatori con il 3.6%.

A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 688.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo ha intrattenuto 965.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 40 minuti (1.837.000 – 7.8%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.45 alle 22.16 – ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (11.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.20 alle 23.51 – ha ottenuto 1.680.000 spettatori (9%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 705.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 830.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 il Gran Premio di Moto GP del Qatar, il primo della stagione, è stato seguito in differita da 1.054.000 spettatori con il 4.3% di share.

Sul Nove Sei Giorni, Sette Notti segna 292.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Innocenti Bugie ha ottenuto 259.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris La Moglie dell’Astronauta ha interessato 263.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Premium Il Cantante Mascherato ha convinto 143.000 spettatori con lo 0.8% (presentazione: 102.000 – 0.4%). Su Top Crime Colombo segna 304.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Controcorrente batte In Onda.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.852.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.219.000 spettatori con il 13%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.208.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.060.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 1.146.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 995.000 spettatori (share del 4%). Su Tv8 – dalle 21.03 alle 21.30 – subito prima della Moto GP Grid ha interessato 515.000 spettatori pari al 2.1% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 459.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

Avanti un Altro deve accontentarsi del 15.9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.480.000 spettatori (18.5%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.782.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.745.000 spettatori (14.9%) mentre Avanti un Altro ha raccolto 3.256.000 spettatori (15.9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 581.000 spettatori (3%). NCIS ha raccolto 613.000 spettatori con il 2.7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 594.000 spettatori pari al 3%. CSI Miami ha totalizzato 692.000 spettatori (3.1%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 786.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 2.465.000 spettatori con l’11.6%. Su Tv8 la Moto 3 ha appassionato .000 spettatori. Su Tv8 la differita della Moto 3 segna 432.000 spettatori (2.4%) mentre la differita della Moto 2 raggiunge 506.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

Bene Casa Vianello su Rete4 che arriva al 4.3% nel secondo episodio.

Su Rai1 la presentazione di Uno Mattina in Famiglia ha interessato 272.000 spettatori con il 13%. Dalle 7 alle 9.02, TG1 – Edizione Straordinaria ha raccolto 1.109.000 spettatori con il 19.6%. Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.844.000 spettatori con il 21.6%. Paesi che Vai segna 1.584.000 spettatori con il 17.7%. A Sua Immagine, prima e dopo la Messa, ha portato a casa un a.m. di 1.736.000 spettatori pari ad uno share del 17.4%.

Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.271.000 spettatori con il 19.1%. Il Mistero delle Reliquie di San Pietro ha ottenuto 910.000 spettatori con il 10.8%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.230.000 telespettatori con il 13.4% di share. Su Rai2 – dalle 2 di notte alle 8.44 – le Paralimpiadi hanno tenuto compagnia a 51.000 spettatori con il 2% (nel dettaglio lo Sci – dalle 7.25 alle 8.23 – ha raccolto 106.000 spettatori con il 2%). Sulla stessa rete la Coppa del Mondo di Sci - dalle 9.58 alle 10.53 – ha raccolto 401.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 God Friended Me segna 166.000 spettatori con l’1.8% e 159.000 spettatori con l’1.7%.

Su Rai 3 Rai News Speciale segna 178.000 spettatori pari al 5.2%. Agorà Weekend convince 366.000 spettatori con il 5.1% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 386.000 spettatori con il 4.4%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 335.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 280.000 spettatori (3.1%), nel primo episodio, e 397.00 spettatori (4.3%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 88.000 spettatori con il 2.7% di share, nelle News, e 261.000 spettatori con il 3.3%, nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Check Up si sposta eccezionalmente alla domenica per il ‘dopo Sci’ e fa sprofondare Rai2 all’1.8%.

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.969.000 spettatori con il 20.2%. l’Angelus ha raccolto 2.501.000 spettatori (20.7%). Linea Verde ha intrattenuto 3.313.000 spettatori con il 21.3% (presentazione di 6 minuti: 2.489.000 – 18.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 914.000 spettatori (9.6%) e 1.204.000 spettatori (11.7%). Melaverde raccoglie 2.197.000 con il 16.7%. Su Rai2 – dalle 10.58 alle 12.08 – la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 508.000 spettatori con il 4.9%. A seguire - dalle 12.20 alle 12.53 – Check Up ha convinto 258.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 God Friended Me segna l’1.6% con 185.000 spettatori.

Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 840.000 spettatori con il 4.9% (Magazine XXL: 527.000 – 3%). Su Rai3 TG3 Speciale ha raccolto 869.000 spettatori pari al 6.4%. Il Posto Giusto registra 312.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha raccolto 277.000 spettatori con il 2.9%. Poirot ha fatto compagnia a 369.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 143.000 spettatori con l’1.4% di share. Le Parole della Salute ha raccolto 107.000 spettatori con lo 0.8% di share. A Te Le Chiavi segna 111.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

L’ultimo speciale di Amici, con Maria De Filippi, al 19.9%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.072.000 spettatori pari ad uno share del 18.3%, nella prima parte, e 2.515.000 spettatori pari ad uno share del 16.6%, nella seconda parte (presentazione di 3 minuti: 3.022.000 – 17.3%). Dopo il TG1 (2.331.000 – 15.6%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.315.000 spettatori pari al 14.2%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.712.000 spettatori con il 15.4%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.199.000 spettatori (19.9%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.801.000 spettatori con il 18.5% mentre Verissimo Giri di Valzer – dalle 17.59 alle 18.39 – segna 2.641.000 spettatori con il 15.7%. Su Rai2 Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 540.000 spettatori con il 3.2%.

A seguire l’incontro di Coppa Italia di Pallavolo Maschile ha convinto 290.000 spettatori pari all’1.9%. Gocce Azzurre ha ottenuto 197.000 spettatori con l’1.3%. Su Italia1 The Flinstones raccoglie 433.000 spettatori (2.7%). The Flinstones in Viva Rock Vegas segna 455.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.117.000 spettatori con il 12.2%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.283.000 spettatori con l’8% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 1.336.000 spettatori con l’8.8%.

Rebus ha ottenuto 1.075.000 spettatori (7.2%). Preceduto da una presentazione di 8 minuti (732.000 – 4.9%), Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto 930.000 spettatori con il 6% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.321.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete 4 – dalle 15.37 alle 16.53 - TG4: Diario di Guerra ha registrato 377.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 – dalle 14.15 alle 19.52 – TGLA7 Speciale ha informato 472.000 spettatori (share del 2.8%). Su Rai Sport la Coppa del Mondo Femminile di Sci segna 345.000 spettatori con il 2%.

Seconda Serata

Bene La Domenica Sportiva.

Su Rai 1 TG1 – L’Undicesimo Giorno ha conquistato un ascolto di 997.000 spettatori pari ad uno share del 10.9%. Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 622.000 spettatori con il 14.1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 799.000 spettatori con il 6.7% (presentazione: 995.000 – 5.1%). L’Altra DS raccoglie 169.000 spettatori e il 2.7%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 344.000 ascoltatori con il 5.5% di share (Highlights: 477.000 – 3.8%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 652.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 Nei Miei Sogni è la scelta di 124.000 spettatori (3.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.939.000 (28.2%)

Ore 20.00 5.552.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 1.877.000 (11.2%)

Ore 20.30 1.428.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.760.000 (10.2%)

Ore 19.00 2.197.000 (11%)

TG5

Ore 13.00 3.354.000 (20%)

Ore 20.00 4.283.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.184.000 (8.2%)

Ore 18.30 884.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 387.000 (3.2%)

Ore 18.55 863.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 587.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.139.000 (4.9%)

