PIPPITEL – IL FLOP CONTINUA: AMADEUS SUL “NOVE”, CON “CHISSÀ CHI È”, RIMANE STABILE SOTTO IL 3%. IERI HA RACIMOLATO IL 2,6% DI SHARE CON 535MILA SPETTATORI – IN PRIMA SERATA “THE VOICE KIDS” SU RAI1 (23,8%) DOPPIA LA FICTION CON CLAUDIO AMENDOLA, “IL PATRIARCA 2”, SU CANALE 5 – "AFFARI TUOI" AL 27% - CROZZA (6,2%) – ZORO (6,5%) – NUZZI (8,2%) – GRUBER (8,1%) – DAMILANO (5,8%) – DEL DEBBIO (5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

the voice kids antonella clerici

Nella serata di ieri, venerdì 29 novembre 2024, su Rai1 The Voice Kids ha interessato 3.716.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Il Patriarca 2 ha conquistato 2.143.000 spettatori con uno share del 12.8%.

Su Rai2 Falla girare intrattiene 462.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone incolla davanti al video 1.004.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 FarWest segna 562.000 spettatori e il 3.4% (presentazione a 430.000 e il 2.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.167.000 spettatori (8.2%).

claudio amendola il patriarca

Su La7 Propaganda Live raggiunge 905.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene 353.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.133.000 spettatori (6.2%). Sul 20 The Italian Job fa sintonizzare 476.000 spettatori (2.6%). Su Iris Scommessa con la morte è seguito da 345.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Forza 10 da Navarone sigla 256.000 spettatori (1.4%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno è la scelta di 661.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time

Chissà chi è fermo al 2.6%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.445.000 spettatori (22.9%), mentre Affari Tuoi raduna 5.452.000 spettatori (27%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.902.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 519.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.488.000 spettatori (7.4%).

maurizio crozza imita marina berlusconi 3

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.139.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.433.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 977.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 959.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.631.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia gioca con 365.000 spettatori (1.8%).

Sul Nove Chissà chi è raccoglie 396.000 spettatori con il 2% nella prima parte di 11 minuti e 535.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte di maggiore durata. Su La5 Uomini e Donne arriva 212.000 spettatori e l’1.4%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 449.000 spettatori (2.3%).

chissa chi e amadeus 5

Preserale

Famiglie d’Italia soffre.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.074.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.307.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.485.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.645.000 spettatori (22.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (468.000 – 3.6%), Medici in Corsia totalizza 210.000 spettatori con l’1.6% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 265.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 512.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio.

il patriarca claudio amendola 4

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 439.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 660.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR, in onda per pochi minuti causa sciopero in Rai, tengono informati 2.345.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.581.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 788.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, mentre Nuovi Eroi sigla 804.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 La Promessa interessa 878.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 242.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida ha conquistato 238.000 spettatori (1.4%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (311.000 – 2.4%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 418.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

In calo Mattino Cinque News.

RAFFAELE FITTO - IMITAZIONE MAURIZIO CROZZA

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 492.000 spettatori con il 13.2% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 404.000 e il 12%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (899.000 – 18.8%), Unomattina intrattiene 840.000 spettatori con il 18.7% e Storie Italiane è seguito da 753.000 spettatori con il 18% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 607.000 spettatori con il 19% e TG5 Mattina delle 8 988.000 spettatori con il 20.7%.

A seguire Mattino Cinque News raccoglie 817.000 spettatori con il 18% nella prima parte e 668.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 interessa 124.000 spettatori (2.8%) e VideoBox è seguito da 105.000 spettatori (2.2%). Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (173.000 – 3.5%), Radio2 Social Club raggiunge 172.000 spettatori (3.8%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 211.000 spettatori (5%) e TG2 Flash 269.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 174.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 172.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio.

chissa chi e amadeus 4

A seguire C.S.I. Miami totalizza 192.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo la presentazione (206.000 – 4.3%), Agorà intrattiene 224.000 spettatori (4.7%), mentre ReStart totalizza 196.000 spettatori (4.8%) ed Elisir, dopo la presentazione (215.000 – 5.2%), è scelto da 224.000 spettatori (5.2%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 108.000 spettatori (3%) e Terra Amara 299.000 spettatori (6.4%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 261.000 spettatori (6.2%). Su La7 Omnibus raduna 144.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (240.000 – 5.3%), 217.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 223.000 spettatori (5.4%).

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri bene anche con il meglio di.

chissa chi e amadeus 6

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 914.000 spettatori (18.5%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.635.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Forum totalizza 1.280.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2, dopo VideoBox (261.000 – 5.8%), il meglio di I Fatti Vostri raduna 461.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 875.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte.

Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 275.000 spettatori (4.6%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arriva a 589.000 spettatori (5.2%), mentre Sport Mediaset coinvolge 624.000 spettatori (5.1%) e 441.000 spettatori (3.5%) nella parte Extra di pochi minuti.

lilli gruber

Su Rai3, dopo Rai Parlamento – SpazioLibero (201.000 – 4.4%), MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 210.000 spettatori (3.9%), Geo interessa 403.000 spettatori (5.5%) e TG3 – Fuori TG è seguito da 483.000 spettatori (5.3%). A seguire Quante Storie conquista 517.000 spettatori (4.6%), mentre Passato e Presente è seguito da 444.000 spettatori (3.6%).

Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 202.000 spettatori pari al 4.1% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 648.000 spettatori pari al 5.8%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 301.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 464.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 101.000 spettatori (1.8%) e 4 Ristoranti 242.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (70.000 – 1.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 102.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 180.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio Cinque cresce contro lo Zecchino d’Oro.

PAOLO DEL DEBBIO E LA PRESUNTA BESTEMMIA A DRITTO E ROVESCIO

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.199.000 – 17.8%), La Volta Buona colleziona 1.319.000 spettatori con l’11.1% nella presentazione chiamata Aspettando La Volta Buona e 1.405.000 spettatori con il 13.9%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.729.000 spettatori con il 19.7%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.524.000 – 16.9%), il debutto dello Zecchino d’Oro realizza un ascolto di 1.617.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione e 1.836.000 spettatori con il 16.4%.

Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.456.000 spettatori pari al 19.8% e Endless Love sigla 2.441.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Uomini e Donne raduna 2.537.000 spettatori pari al 24.8% (Finale a 1.864.000 e il 20.6%), la striscia di Amici segna 1.576.000 spettatori pari al 18% e quella del Grande Fratello 1.344.000 spettatori pari al 15.2%.

il patriarca claudio amendola 3

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.485.000 – 16.5%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.739.000 spettatori pari al 18.1% nella prima parte e 1.829.000 spettatori pari al 16.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.740.000 e il 13.8%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.043.000 spettatori con il 9.2% e BellaMa’ intrattiene 656.000 spettatori con il 7.3%. A seguire La Porta Magica è seguito da 377.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 451.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 479.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio e 401.000 spettatori (3.7%) nel terzo episodio.

A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 340.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 359.000 spettatori (4%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 386.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Figu – Album di Persone interessa 1.711.000 spettatori (14.1%) e, dopo il TG3, Come a Micono coinvolge 615.000 spettatori (5.6%) e L’Eroe 292.000 spettatori (2.7%), mentre Genitori, che Fare? arriva a 231.000 spettatori (2.5%) e Ragazze di Montagna segna 383.000 spettatori (4.3%).

lilli gruber otto e mezzo

A seguire Geo conquista 1.427.000 spettatori (12.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 767.000 spettatori con il 6.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 415.000 spettatori con il 4.6%. A seguire Il grande cuore di Clara sigla 380.000 spettatori con il 3.6%.

Su La7, dopo la presentazione (581.000 – 5%), Tagadà è visto da 438.000 spettatori pari al 4.6% e 388.000 spettatori pari al 4.2% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 297.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 Terapia da incubo segna 259.000 spettatori (2.2%), Natale e altri rimedi 308.000 spettatori (3.4%) e La squadra di Natale 390.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 57.000 spettatori (0.5%) nel primo episodio e 109.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali interessa 145.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Tango al 2.2% con le dichiarazioni della Perego sulla chiusura de La Talpa.

stefano de martino lancia il pacco ad affari tuoi 3

Su Rai1 Tv7 totalizza 599.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 696.000 spettatori (7.3%).

Su Rai2 Candice Renoir conquista 167.000 spettatori pari all’1.5%, mentre Tango raccoglie 112.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro segna 449.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 254.000 spettatori (3.5%).

Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy Within è la scelta di 238.000 spettatori (6.2%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 268.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Cold Blood – Senza pace arriva a 151.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Che Tempo Che Fa raggiunge 219.000 spettatori e l’1.9%. Su RealTime Il Castello delle Cerimonie è visto da 335.000 spettatori (2.6%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.708.000 (21.8%) – h.13:30 4.502.000 (23.8%) – h.20

TG2 1.671.000 (14.1%) – h.13 834.000 (4.2%) – h.20:30

TG3 1.275.000 (10.8%) – h.14:25 2.096.000 (13.4%) – h.19

TG5 2.562.000 (21.6%) – h.13 3.926.000 (20.6%) – h.20

STUDIO APERTO 902.000 (9.4%) – h.12:25 541.000 (4.2%) – h.18:30

TG4 407.000 (5.9%) – h.11:55 691.000 (4.4%) – h.19

TGLA7 707.000 (5.7%) – h.13:30 1.392.000 (7.3%) – h.20

Ascolti TV 29 Novembre 2024 per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

RAI 1 19.53 16.26 18.18 16.11 16.59 22.04 24.42 20.97

RAI 2 4.49 2.91 5.65 9.99 6.26 2.42 3.01 2.17

RAI 3 6.07 5 4.66 6.93 5.57 10.63 4.67 3.32

RAI SPEC 5.87 6.67 6.22 4.63 7.15 6.25 4.93 5.57

RAI 35.96 30.85 34.71 37.67 35.57 41.33 37.03 32.04

CANALE 5 16.8 19.22 17.4 20.2 20.04 19.82 13.69 10.98

ITALIA 1 4.94 3.2 4.38 5.15 3.77 3.45 6.37 5.81

RETE 4 5.69 5.21 5.63 5.97 4.7 4.17 5.93 8.53

MED SPEC 10.79 12.18 10.65 8.2 10.11 8.99 11.01 13.16

MEDIASET 38.22 39.8 38.06 39.53 38.63 36.43 37 38.47

LA7+LA7D 5.45 4.61 5.73 5.2 4.59 3.67 6.57 7.93

SATELLITE 14.03 16.67 14.85 12.26 16.1 12.79 12.44 14.61

TERRESTRI 6.35 8.06 6.66 5.34 5.11 5.79 6.97 6.95

ALTRE RETI 20.37 24.73 21.51 17.61 21.21 18.58 19.41 21.56