PIPPITEL! – FRANCESCA FAGNANI ROSICCHIA PUNTI DI SHARE: “BELVE” ACCHIAPPA IL 9.9% DI SHARE CON 1.6 MILIONI DI TELESPETTATORI – SU RAI1 CALA “LIBERA” (17.6%), SU CANALE5 I TURCHI DI “ENDLESS LOVE” AL 12.4% - SU RETE4 BERLINGUER AL 5.5%, FLORIS ALL’8.1% - VESPA (23.5%), DE MARTINO (27.1%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (14%). DAMILANO (5.8%), DEL DEBBIO (5.2%), GRUBER (8.7%) AMADEUS (2.5%)

Nella serata di ieri, martedì 3 dicembre 2024, su Rai1 la fiction Libera ha interessato 3.150.000 spettatori pari al 17.6% di share (primo episodio: 3.299.000 – 16.6%, secondo: 2.993.000 – 18.9%). Su Canale5 – dalle 21:36 alle 23:22 – la dizi Endless Love conquista 2.344.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 preceduto da una presentazione di 10 minuti (1.329.000 – 6.1%), la terza puntata di Belve intrattiene 1.684.000 spettatori pari al 9.9%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Sassuolo incolla davanti al video 1.819.000 spettatori con l’8.9% (lungo pre e breve post nel complesso: 1.134.000 – 5.4%, nel dettaglio primo tempo: 2.044.000 – 9.4%, secondo: 1.595.000 – 8.4%).

Su Rai3 preceduto da una presentazione di 20 minuti (645.000 – 3%), Un giorno in Pretura segna 1.023.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 789.000 spettatori (5.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.378.000 spettatori e l’8.1% (DiMartedì Più: 536.000 – 8.6%). Su Tv8 la semifinale di X Factor in chiaro ottiene 447.000 spettatori con il 2.9% (replica di seconda serata: 147.000 – 3.6%). Sul Nove Un Magico Natale raduna 394.000 spettatori (2.1%). Sul 20 From Paris with Love fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Antlers – Spirito insaziabile è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris I Cowboys è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie The Last Witch Hunter sigla .000 spettatori (%). Su Real Time Primo Appuntamento segna .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.877.000 spettatori (23.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.911.000 spettatori (27.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.041.000 spettatori pari al 14%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 716.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.225.000 spettatori (5.8%) mentre Un Posto al Sole appassiona 1.493.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.098.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 1.043.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.894.000 spettatori e l’8.7%. Su Tv8 100% Italia gioca con 448.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 475.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 547.000 spettatori con il 2.5%, nella seconda parte di durata maggiore (presentazione di 4 minuti: 416.000 – 2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla .000 spettatori (%).

Preserale

Il 5% per Bologna-Monza.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.050.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.186.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.737.000 spettatori (20.3%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.775.000 spettatori (22.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (389.000 – 2.9%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 302.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 462.000 spettatori con il 2.4%, nel secondo episodio.

Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Bologna-Monza sigla 813.000 spettatori (5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.425.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 1.103.000 spettatori (5.6%) e Nuovi Eroi sigla 999.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 874.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 287.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 419.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 260.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 358.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Binario 2 in crescita.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 474.000 spettatori con il 12.6%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 1.012.000 spettatori (20%), Unomattina intrattiene 818.000 spettatori con il 18.1% e Storie Italiane arriva a 734.000 spettatori con il 19% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 599.000 spettatori con il 19% e TG5 Mattina delle 8 1.068.000 spettatori con il 21.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 892.000 spettatori con il 19.8% nella prima parte e 684.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte (I Saluti a 564.000 e il 14.7%). Su Rai2 Binario 2 segna 148.000 spettatori (3.2%). Videobox ha interessato 127.000 spettatori (2.5%). Radio2 Social Club raggiunge 215.000 spettatori (4.8%).

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 120.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 134.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 159.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 338.000 spettatori (9.5%), TGR Buongiorno Regione 574.000 (12%). Dopo la presentazione (240.000 – 4.7%), Agorà intrattiene 238.000 spettatori (5%). ReStart totalizza 182.000 spettatori (4.5%). Dopo una presentazione (184.000 – 4.8%), Elisir ha ottenuto 228.000 spettatori con il 5.8%.

Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 107.000 spettatori (3.4%), Terra Amara 333.000 (7%), Tempesta d’Amore 249.000 (6.4%). Su La7 Omnibus raduna 126.000 spettatori (3.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (226.000 – 4.7%), 234.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 175.000 spettatori (4.5%).

Daytime Mezzogiorno

E’ Sempre Mezzogiorno al 17.7%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 803.000 spettatori (17.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.628.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.279.000 spettatori con il 19.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (237.000 – 5.8%), I Fatti Vostri raduna 412.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 747.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 236.000 spettatori (4%). Grande Fratello segna 464.000 spettatori (4.2%). Sport Mediaset coinvolge 662.000 (5.5%) e 588.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer Storia – La storia siamo noi sigla 259.000 spettatori (5.3%) e il TG3 delle 12 informa 809.000 spettatori (11.2%).

A seguire Quante Storie conquista 631.000 spettatori (5.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 501.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 220.000 spettatori pari al 4.9% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 530.000 spettatori pari al 4.9%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 278.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 477.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 251.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 125.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 197.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Endless Love fa più spettatori in valori assoluti in daytime che in prima serata.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.468.000 – 20%), La Volta Buona colleziona 1.426.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:19 e 1.450.000 spettatori con il 15.4% dalle 15.24 alle 16:02. Il Paradiso delle Signore conquista 1.682.000 spettatori con il 18.6%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.710.000 – 18.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.014.000 spettatori con il 21% nella presentazione e 2.429.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.410.000 spettatori pari al 19.4%, Endless Love sigla 2.428.000 spettatori pari al 20.4%. Uomini e Donne raccoglie 2.455.000 spettatori con il 23.9% (Finale: 1.746.000 – 19.1%).

La striscia di Amici segna 1.517.000 spettatori (16.9%), quella di Grande Fratello 1.479.000 (16%). My Home My Destiny raduna 1.417.000 spettatori pari al 15.4%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.403.000 spettatori pari al 14.6% nella prima parte e 1.540.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.757.000 e il 14%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.035.000 spettatori con il 9.1% e BellaMa’ intrattiene 758.000 spettatori con l’8.2%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 298.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 537.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio, 514.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 376.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 293.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 345.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio, mentre Due uomini e mezzo 220.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.221.000 spettatori (18%).

TGR Leonardo ha raccolto 1.031.000 spettatori e il 9.2%. Eccellenze Italiane coinvolge 379.000 spettatori (4.1%). Aspettando Geo raccoglie 660.000 spettatori (7.2%), Geo 1.427.000 (12.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 769.000 spettatori con il 6.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 607.000 spettatori con il 6.6%. Il Grande Jake segna 507.000 spettatori e il 4.8%. Su La7, dopo la presentazione (561.000 – 4.8%), Tagadà è visto da 485.000 spettatori pari al 5.1% e 293.000 spettatori pari al 3.1% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 201.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Un fidanzato per Natale segna 259.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Ho vissuto con un killer è la scelta di 78.000 spettatori (0.7%).

GIOVANNI FLORIS

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 572.000 spettatori con l’8.4%. Sottovoce segna 129.000 spettatori e il 4.5%. Su Canale5 Segreti di Famiglia è visto da 1.310.000 spettatori (11.9%). TG5 Notte ha informato 562.000 spettatori (9.1%). Su Rai2 Sanremo Giovani raccoglie 384.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 618.000 spettatori con il 4.2%. 2 single a nozze: Wedding Crashers segna 218.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Sopravvissute interessa 574.000 spettatori (4.4%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 309.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 dopo la presentazione (154.000 – 3.6%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 120.000 spettatori (3.6%), nella prima parte, e 66.00 spettatori (2.5%), nella seconda parte rilevata fino all’1:59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 200.000 spettatori (4.9%). Sul Nove Merry Christmas in Love segna 182.000 spettatori e il 2.7%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.065.000 (24.9%) – h.13:30 4.747.000 (24.1%) – h.20

TG2 1.488.000 (13%) – h.13 996.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.493.000 (12.7%) – h.14:25 2.030.000 (12.9%) – h.19

TG5 2.702.000 (23.4%) – h.13 4.083.000 (20.5%) – h.20

STUDIO APERTO 897.000 (9.8%) – h.12:25 390.000 (3.4%) – h.17:55*

TG4 349.000 (5.1%) – h.11:55 759.000 (4.8%) – h.19

TGLA7 708.000 (5.7%) – h.13:30 1.539.000 (7.7%) – h.20

