PIPPITEL! – GARA AL RIBASSO TRA GLI SPECIALI SUL VOTO IN FRANCIA SU RAI1 E RAI3: LA MAGGIONI SI FERMA AL 5,9% DI SHARE, BATTUTA DALLA TRASMISSIONE DEL TG3, CHE DURAVA MENO – MALISSIMO ANCHE GILETTI, NONOSTANTE IL CONFRONTO CON ORSINI (O FORSE PROPRIO PER COLPA DI QUELLO): “NON È L’ARENA” SI FERMA AL 4,7% - IN PRIMA SERATA VINCE LA REPLICA DEL FILM SU RITA LEVI MONTALCINI CON U MISERO 10,91% - FAZIO (10,38-8,72%) – BRINDISI (4,20%)

1 – ASCOLTI TV, GARA AL RIBASSO TRA SPECIALI TG1 E TG3

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 24 aprile 2022 vedono un palinsesto serale caratterizzato dal focus sulle elezioni presidenziali francesi che hanno visto rieleggere Emmanuel Macron per altri cinque anni alla guida dell'Eliseo ai danni della sconfitta Marine Le Pen.

Riguardo al voto d'oltralpe, in seconda serata abbiamo assistito a un duello tra l'ennesimo Speciale Tg1 condotto da Monica Maggioni su Rai1 e lo Speciale Tg3 presentato da Maria Cuffaro su Rai3, che hanno ingaggiato ahiloro una sorta di "gara al ribasso".

Se Cuffaro ha infatti ottenuto un non entusiasmante 6.0% con 538.000 spettatori dalle 23.54 fino all'una di notte, le dotte elucubrazioni sul risultato francese da parte di Maggioni hanno radunato dal canto loro un ancor più scarso 5.9% di share con 629.000 individui all'ascolto dalle 23.27 alle 24.52, pur durando di più rispetto al concorrente sulla Terza Rete. Una lotta tra monocifre, con numeri da prefisso telefonico per l'Ammiraglia Rai.

Non che La7 e Rete4 possano stappare casse di champagne, intendiamoci. Il tanto pubblicizzato "Faccia a Faccia" tra Massimo Giletti e l'ormai ubiquo Alessandro Orsini a Non è l'Arena non ha giovato oltremodo al programma, fermatosi al 4.7% di share con 762.000 spettatori; non molto lontano da Zona Bianca di Giuseppe Brindisi che, su Rete4, ha raccolto il 4.2% con 673.000 spettatori.

2 - ASCOLTI TV | DOMENICA 24 APRILE 2022. RITA LEVI-MONTALCINI IN REPLICA 10.91%, GLI EREDI DELLA TERRA 8.63%, FAZIO 10.38%-8.72%, GILETTI 4.72%, BRINDISI 4.20%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 24 aprile 2022, su Rai1 la replica di Rita Levi-Montalcini ha conquistato 2.144.000 spettatori pari al 10.91% di share. Su Canale 5 Gli Eredi della Terra ha raccolto davanti al video 1.501.000 spettatori pari all’8.63% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 684.000 spettatori (3.28%).

Su Italia 1 Così è la Vita ha intrattenuto 1.345.000 spettatori con il 6.71% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 10.38% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo interessa a 1.508.000 spettatori con l’8.72% di share.

elena sofia ricci – rita levi montalcini

Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 673.000 spettatori con il 4.20% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.72% con 762.000 spettatori. Su Tv8 il Gran Premio del Portogallo di MotoGp è la scelta di 640.000 spettatori (3%) mentre sul Nove Apocalypse La Seconda Guerra Mondiale – Hilter attacca l’Europa segna l’1.3% con 278.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di The Band registra lo 0.7% con 142.000 spettatori. Su Iris Identità Violate è la scelta di 518.000 spettatori pari al 2.5% di share.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20.52% con 4.347.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.483.000 spettatori con uno share dell’11.81%. Su Rai 2 Tg2 Post registra il 4.32% con 928.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.123.000 spettatori (5.46%).

Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 847.000 spettatori nella prima parte (4.18%) e a 942.000 (4.42%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.348.000 spettatori con il 6.94% di share. Su La7 In Onda sigla il 3.82% con 798.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il % con .000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince .000 (%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.774.000 spettatori (18.8%) e L’Eredità 4.015.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.098.000 spettatori con il 14.6% di share e Avanti un Altro! 2.868.000 (17.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 576.000 spettatori (3.8%) e NCIS Los Angeles a 583.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 il TGR segna il % con .000 spettatori e Blob il % con .000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 487.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 748.000 spettatori con il 3.90% di share. Su La7 Bell’Italia in Viaggio si porta al % con .000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.612.000 spettatori con il 22.5% di share, A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.911.000 spettatori pari ad uno share del 20.4% e la Santa Messa è stata seguita da 1.620.000 spettatori (19.8%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.049.000 telespettatori con il 18.7% di share mentre la Santa Messa segna il 9.8% con 802.000 spettatori.

Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 93.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di .000 spettatori con uno share del % nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince.000 spettatori con l’% di share, Mi Manda Raitre .000 (%) e Le Parole per Dirlo .000 (%). Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share nelle News e .000 spettatori (%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.326.000 spettatori (21.8%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.312.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 980.000 spettatori (11.06%) e Melaverde ha interessato 1.901.000 spettatori con il 16.08% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 302.000 spettatori con uno share del 3.4% nella prima parte e 400.000 (3.4%) nella seconda.

Su Italia1 Hart of Dixie sigla il % con .000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 819.000 spettatori con il %. Su Rai3 Radici registra .000 spettatori con uno share del %. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a .000 spettatori con il %. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da .000 spettatori con il % di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.821.000 spettatori (18%) nella prima parte, di 2.295.000 spettatori (14.5%) nella seconda e di 2,437,000 (17%) nell’ultima. Da Noi… A Ruota Libera segna il 14.8% con 1.964.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè sigla il 14.5% con 2.380.000 spettatori; Beautiful ha raccolto 1.829.000 spettatori con l’11.5%, Scene da un Matrimonio 1.532.000 (8.5%), Una Vita 1.169.000 (7.6%), Verissimo 1.460.000 (10.3%) nella prima parte, 1.894.000 (14.7%) nella seconda e 2.019.000 (15%) nella terza. Su Rai2 Quel Natale che ci ha fatto Incontrare si porta al % di share con .000 spettatori, Mompracem ha convinto 464.000 spettatori (2.9%) e la Liegi-Bastogne-Liegi 632.000 (4.2%).

Su Italia1 Lucifer segna il % con .000 spettatori nel primo episodio e il % con .000 spettatori nel secondo, .000 (%) nel terzo e .000 (%) nel quarto. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.063.000 spettatori (12.77%), Mezz’Ora in Più da 850.000 spettatori (5.3%) e Mezz’Ora in Più – Il Tempo che Verrà sigla il 4.5% con 699.000 spettatori; Kilimangiaro interessa a 873.000 spettatori (6.5%) e Kilimangiaro – Il Mondo che Verrà a .000 (%). Su Rete 4 Tg4 – Diario di Guerra ha registrato 258.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Yellowstone ha appassionato 128.000 spettatori (share dello 0.8%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 629.000 spettatori pari ad uno share del 5.86%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 348.000 spettatori con il 5.14% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 849.000 spettatori (%) e L’Altra DS da .000 spettatori (%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 653.000 ascoltatori con il % di share (Highlights 653.000 – %). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 538.000 spettatori (6%). Su Rete 4 Frankie & Alice è la scelta di 148.000 spettatori (3.4%).