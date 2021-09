PIPPITEL! – LA GENTE MAGNA SOLO PANE E CALCIO: CON LA PARTITA DELL’ITALIA RAI1 CONQUISTA LA SERATA CON IL 35.4% DI SHARE E OLTRE 7.7 MILIONI DI SPETTATORI – IL FILM “PARADISO AMARO” SU CANALE5 INCHIODA AL 10.3% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” RIPARTE DAL 10.3%, “ZONA BIANCA” 4.4% - “PAPERE” (11%), GENTILI (4.7%), PARENZO - DE GREGORIO (3.7%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

italia lituania

Nella serata di ieri, mercoledì 8 settembre 2021, su Rai1 la partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Lituania ha appassionato 7.782.000 spettatori pari al 35.4% (pre e post gara nel complesso: 4.913.000 – 24.3%). Su Canale 5 il film Paradiso Amaro ha raccolto davanti al video 2.027.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Scomparsa dal Paradiso ha interessato 1.082.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.132.000 spettatori (5.3%).

paradiso amaro

Su Rai3 la prima puntata di Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.861.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione di 10 minuti: 1.474.000 – 6.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 711.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Il Processo di Norimberga ha registrato 404.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 X Factor People – 10 anni di audizioni segna 258.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Ex ha raccolto 254.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Io, Robot segna 419.000 spettatori e il 2.1%. Su Rai4 The Gangster, The Cop, The Devil registra 217.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Premium Piccoli Segreti, Grandi Bugie segna 438.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Movie Lo Chiamavano Jeeg Robot raccoglie 287.000 spettatori pari all’1.4%. Su Real Time D’Amore e D’Accordo ha ottenuto 387.000 spettatori con l’1.7%.

chi l'ha visto

Ascolti TV Access Prime Time

Bene la striscia Qui Venezia Cinema.

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.420.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 822.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.081.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema raccoglie 1.268.000 spettatori (6.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.573.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 974.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 831.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 830.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 346.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 330.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti registra 321.000 spettatori e l’1.5%.

paradiso amaro 5

Preserale

Liorni si avvicina ai 4 milioni.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.565.000 spettatori (22.2%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.953.000 spettatori (25.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.334.000 spettatori (12.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.206.000 spettatori (15%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 297.000 spettatori (2.2%) mentre NCIS ha raccolto 722.000 spettatori (3.9%).

italia lituania 5

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 432.000 spettatori con il 3.3%. CSI ha ottenuto 613.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.442.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 969.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 787.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 112.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 132.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 346.000 spettatori con il 2%.

Daytime Mattina

paradiso amaro 6

Vicini Morning News e Uno Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 734.000 telespettatori con il 15.8%. All’interno il TG1 delle 8 ha informato 992.000 spettatori con il 19.7%. Dedicato ha ottenuto 631.000 spettatori (13.9%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 764.000 spettatori con il 15.5%, nella prima parte, e 562.000 spettatori con il 12.3% nella seconda parte. Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 95.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 77.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio.

Su Italia 1 CSI: NY ottiene un ascolto di 98.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Nel Mondo ha informato 301.000 spettatori con il 6.2%. Agorà convince 302.000 spettatori pari al 6.1% di share (presentazione: 289.000 – 5.6%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 291.000 spettatori con il 6.4%. Elisir segna 308.000 spettatori con il 5.9% (presentazione: 231.000 – 5.2%). Su Rete 4 Distretto di Polizia 8 registra una media di 111.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori con il 2.7%. A seguire Coffee Break ha informato 92.000 spettatori pari al 2%.

veronica gentili 1

Daytime Mezzogiorno

La replica di Forum ai livelli di una puntata inedita.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 805.000 spettatori con il 12.3%, nel primo episodio, e 1.556.000 spettatori con il 13.6%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.200.000 telespettatori con il 16.4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 445.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 151.000 spettatori con il 2.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 991.000 spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 806.000 spettatori (10.1%).

Quante Storie ha raccolto 665.000 spettatori (6.4%). Storie in Movimento ha interessato 570.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 142.000 spettatori con il 2.7%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 180.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 464.000 (3.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 241.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte, e 372.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

italia lituania 6

Daytime Pomeriggio

L’8% per la Pallavolo Maschile.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.270.000 spettatori pari al 10.1% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 966.000 spettatori con il 9.2%. Estate in Diretta ha raccolto 1.018.000 spettatori con il 10.8%, nella prima parte, e 1.417.000 spettatori con il 15.5%, nella seconda parte (tra le due parti il TG1: 1.277.000 – 14.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.431.000 spettatori con il 17.7%. Una Vita ha convinto 2.325.000 spettatori con il 18.4% di share. A seguire il doppio episodio di Brave and The Beautiful ha ottenuto 1.951.000 spettatori con il 18.8%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.654.000 spettatori pari al 18.4% di share.

zona bianca

Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.413.000 spettatori con il 15.9%, nella prima parte in onda dalle 17.36 alle. e 1.401.000 spettatori con il 15.1% nella seconda parte (Saluti: 1.197.000 – 12.2%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 582.000 spettatori con il 4.6%, nel primo episodio, e 742.000 spettatori con il 6.7%, nel secondo episodio. Il Campionato Europeo Pallavolo Italia-Slovenia ha ottenuto 747.000 spettatori con l’8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 642.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, e 675.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio.

italia lituania 4

I Griffin ha raccolto 567.000 spettatori con il 4.7% e 525.000 spettatori con il 4.7%. Big Bang Theory segna 412.000 spettatori (4%). Mom raccoglie 296.000 spettatori e il 3.2%. Friends ha appassionato 172.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.593.000 spettatori con il 19.4%. Question Time ha coinvolto 444.000 spettatori pari al 4.2%. Aspettando… Geo ha ottenuto 418.000 spettatori con il 4.6%. Geo ha registrato 703.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 703.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 il film Mussolini – Ultimo Atto ha interessato 191.000 spettatori (share dell’1.8%). Su TV8 La Torta dei Miei Sogni raggiunge 211.000 spettatori pari al 2.3%. Vite da Copertina ha raccolto 124.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Supernatural segna 216.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 158.000 spettatori (1.5%), nel secondo episodio.

veronica gentili 2

Seconda Serata

Va sempre forte La Dottoressa Schiacciabrufoli.

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 877.000 spettatori con l’8.6% di share. Su Canale 5 Cinquanta Sfumature di Grigio ha totalizzato una media di 505.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4%. Su Rai2 Vitalia – Alle Origini della Festa segna 203.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 573.000 spettatori con il 9.1%. Su Italia1 Prodigal Son è visto da 445.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 Se Devo Essere Sincera è stato scelto da 136.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Rai Sport il dopo partita di Italia-Lituania segna 374.000 spettatori e il 2.9%. Su Real Time Dr Pimple Popper La Dottoressa Schiacciabrufoli raccoglie 537.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, e 363.000 spettatori (6%), nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

david parenzo concita de gregorio

Ore 13.30 3.086.000 (22.4%)

Ore 20.00 4.935.000 (25.L9%)

TG2

Ore 13.00 1.737.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.326.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.713.000 (13.8%)

Ore 19.00 1.714.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 2.659.000 (20.4%)

Ore 20.00 3.681.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.241.000 (11.9%)

Ore 18.30 501.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 300.000 (3.8%)

paperissima

Ore 18.55 600.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 488.000 (3.6%)

Ore 20.00 919.000 (4.7%)