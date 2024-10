PIPPITEL! – GILETTI PRENDE UN’ALTRA SBERLA: LA TERZA PUNTATA DEL LOFFIO PROGRAMMA “LO STATO DELLE COSE”, PRESENTATO DAL REUCCIO DELLA TELEMELONI CON CONTRATTO DA 1,1 MILIONI DI EURO, SI ARENA AL 4.4% DI SHARE CON 729MILA TELEMORENTI, SUPERATO DA AUGIAS SU LA7 (“LA TORRE DI BABELE” AL 4.5% CON 926MILA SPETTATORI) – IN PRIMA SERATA SVETTA LA PARTITA ITALIA-ISRAELE AL 34.1%. SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO” REGGE AL 17.3% - SU RETE4 PORRO AL 4.7% - “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.4%), DAMILANO (5.2%), DEL DEBBIO (4.9%), GRUBER (6.3%), AMADEUS (3.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

lo stato delle cose - massimo giletti

Nella serata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, su Rai1 – dalle 20:46 alle 22:35 – l’incontro di Nations League Italia-Israele ha interessato 7.346.000 spettatori pari al 34.17% di share (primo tempo: 7.381.000 – 32.86%, secondo tempo: 7.312.000 – 35.54%; tra i due tempi l’intervallo: 5.391.000 – 24.75%). Il post partita di 9 minuti segna 4.297.000 spettatori e il 24.04%. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.23 – Grande Fratello 18 ha raccolto 2.204.000 spettatori con uno share del 17.36% (Night: 859.000 – 26.34%, Live: 462.000 – 16.75%).

la torre di babele - corrado augias

Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene 744.000 spettatori pari al 3.49%, nella presentazione in onda dalle 21:31 alle 22:22, e 960.000 spettatori pari al 6.65% dalle 22:27 alle 23:58. Su Italia1 Red Sparrow incolla davanti al video 859.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 preceduta da una presentazione di 20 minuti (772.000 – 3.49%), la terza puntata de Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 689.000 spettatori (4.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 926.000 spettatori e il 4.55%. Su Tv8 Io prima di te ottiene 524.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Tutta la Verità sul caso di Avetrana raduna 316.000 spettatori (2.2%). Sul 20 Jurassic Park II: Il mondo perduto fa sintonizzare 258.000 spettatori (1.4%).

lo stato delle cose massimo giletti 3

Su Rai4 Escape Room 2: Gioco Mortale è scelto da 249.000 spettatori (1.2%). Su Iris Il colore viola è seguito da 305.000 spettatori pari all’1.89%. Su RaiMovie Per qualche dollaro in più sigla 464.000 spettatori (2.44%). Su La5 Come un uragano segna 305.000 spettatori e l’1.83%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta ha appassionato 332.000 spettatori e il 2%. Su Cine34 Piccolo Grande Amore segna 197.000 spettatori con lo 0.99%.

Access Prime Time

Striscia, col debutto di Friscia e Lipari, al 14.47%.

Su Rai1 i pre partita della Nations League ha interessato 5.214.000 spettatori (25.14%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.250.000 spettatori pari al 14.47%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 469.000 spettatori con il 2.07%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.348.000 spettatori (6.26%), nel primo episodio, e 1.610.000 spettatori (7.26%), nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.119.000 spettatori (5.27%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.513.000 spettatori (6.68%).

italia israele

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.047.000 spettatori e il 4.94% nella prima parte e 850.000 spettatori e il 3.74% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.444.000 spettatori e il 6.38%. Su Tv8 100% Italia gioca con 405.000 spettatori (1.8%). Sul Nove – dalle 20:44 alle 21:52 – Chissà Chi è raccoglie 838.000 spettatori con il 3.8%. Su La7d Famiglie d’Italia segna 58.000 spettatori e lo 0.27%. Su La5 Uomini e Donne segna 336.000 spettatori e l’1.53% (Finale: 255.000 – 1.16%). Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 764.000 spettatori (3.5%).

Preserale

Borghese batte Insinna e le proposte del Nove.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.528.000 spettatori pari al 19.43%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.699.000 spettatori pari al 22.17%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.879.000 spettatori (16.03%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.225.000 spettatori (20.82%). Su Rai2 Medici in Corsia totalizza 305.000 spettatori con il 2.17% nel primo episodio e 467.000 spettatori con il 2.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 421.000 spettatori (3.18%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 474.000 spettatori (2.72%).

lo stato delle cose - massimo giletti

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.679.000 spettatori (15.19%). A seguire Blob segna 1.132.000 spettatori (5.8%) e Riserva Indiana sigla 981.000 spettatori (4.84%). Su Rete4 La Promessa interessa 896.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 291.000 spettatori pari al 2.01%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 295.000 spettatori con il 2.5%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 489.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Grande Fratello Daily segna 93.000 spettatori con lo 0.56%. A seguire Amici di Maria De Filippi raccoglie 223.000 spettatori e l’1.13%.

alfonso signorini grande fratello

Daytime Mattina

Ottimo il mattino di Rete4.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 427.000 spettatori con l’11.08%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 886.000 spettatori (18.94%), Unomattina intrattiene 718.000 spettatori con il 16.82% e Storie Italiane arriva a 648.000 spettatori con il 15.89% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 621.000 spettatori con il 19.53% e TG5 Mattina delle 8 1.128.000 spettatori con il 24.26%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 875.000 spettatori con il 20.46% nella prima parte e 760.000 spettatori con il 18.83% nella seconda parte (I Saluti a 678.000 e il 16.44%).

lo stato delle cose massimo giletti 2

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (168.000 – 3.73%), Radio2 Social Club raggiunge 225.000 spettatori (5.29%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 93.000 spettatori (2.12%) nel primo episodio e 171.000 spettatori (4.21%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 196.000 spettatori (4.56%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 401.000 spettatori (10.72%), TGR Buongiorno Regione 633.000 (13.24%). Dopo la presentazione (246.000 – 5.29%), Agorà intrattiene 232.000 spettatori (5.29%). ReStart totalizza 179.000 spettatori (4.39%). Dopo una presentazione (139.000 – 3.43%), Elisir segna 172.000 spettatori e il 4.13%.

italia israele spalletti

Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 16.000 spettatori (0.42%), Love is in the air 132.000 (2.78%), Terra Amara 300.000 (6.99%). A seguire Tempesta d’Amore è seguito da 274.000 spettatori (6.71%). Su La7 Omnibus raduna 133.000 spettatori (3.81%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (304.000 – 6.18%), 212.000 spettatori (4.76%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 219.000 spettatori (5.36%).

Daytime Mezzogiorno

In calo Forum, I Fatti Vostri con Rupert Everett al 9-9.6%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 758.000 spettatori (15.82%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.571.000 spettatori (17.16%). Su Canale5 Forum totalizza 1.124.000 spettatori con il 16.84%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (237.000 – 5.42%), I Fatti Vostri raduna 474.000 spettatori (8.99%) nella prima parte e 825.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 223.000 spettatori (3.71%). Dopo la pillola di Grande Fratello (557.000 – 5.22%), Sport Mediaset coinvolge 590.000 spettatori (5.03%) e 406.000 spettatori (3.35%) nella parte Extra di pochi minuti.

lo stato delle cose massimo giletti 1

Su Rai3 Rai Parlamento Speciale Camera sigla 94.000 spettatori (1.9%) e il TG3 delle 12 informa 599.000 spettatori (8.33%). A seguire Quante Storie conquista 569.000 spettatori (5.28%), mentre Passato e Presente è seguito da 506.000 spettatori (4.24%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 301.000 spettatori pari al 6.29% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 578.000 spettatori pari al 5.37%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 293.000 spettatori con il 5.87% nella prima parte e 416.000 spettatori con il 4.41% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 266.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 100.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 170.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Su La5 La Promessa segna 107.000 spettatori e l’1.82%.

nicola porro

Daytime Pomeriggio

Bene Tagadà.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.302.000 – 19.25%), La Volta Buona colleziona 1.395.000 spettatori con l’11.91% nella presentazione e 1.296.000 spettatori con il 13.46%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.551.000 spettatori con il 19.22%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.176.000 – 15.22%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.404.000 spettatori con il 17.82% nella presentazione e 1.994.000 spettatori con il 21.39%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.109.000 spettatori pari al 17.54%, Endless Love sigla 2.253.000 spettatori pari al 19.35%. Uomini e Donne raccoglie 2.201.000 spettatori con il 22.91% (Finale: 1.691.000 – 20%). La striscia di Amici segna 1.449.000 spettatori (18.11%). My Home My Destiny raduna 1.457.000 spettatori pari al 18.65%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.318.000 spettatori pari al 16.73% nella prima parte e 1.118.000 spettatori pari al 12.43% nella seconda parte (I Saluti a 1.173.000 e l’11.24%).

la torre di babele - corrado augias

Su Rai2 Ore 14 totalizza 962.000 spettatori con l’8.8% e BellaMa’ intrattiene 480.000 spettatori con il 5.82%. Il telefilm Le indagini di Sister Boniface è seguito da 234.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Vela America’s Cup ha raccolto 421.000 spettatori (3.58%). A seguire NCIS Los Angeles arriva a 179.000 spettatori (1.85%) nel primo episodio e 253.000 spettatori (3.09%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 252.000 spettatori (3.17%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.230.000 spettatori (18.68%), mentre A Casa di Maria Latella coinvolge 343.000 spettatori (3.96%). Dopo Aspettando Geo (522.000 – 6.63%), Geo conquista 1.035.000 spettatori (10.97%).

striscia la notizia consegna il tapiro a chiara ferragni 6

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 643.000 spettatori con il 5.87%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 399.000 spettatori con il 4.73%. Su La7, dopo la presentazione (447.000 – 3.94%), Tagadà è visto da 407.000 spettatori pari al 4.62% e 271.000 spettatori pari al 3.45% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 221.000 spettatori pari al 2.43%. Su Tv8 Finding Normal – Cercando la normalità segna 250.000 spettatori (3%). Sul Nove Ho vissuto con un killer è la scelta di 113.000 spettatori (1%) e 159.000 spettatori (1.8%).

Seconda Serata

Storie di Sera riparte con l’8.05 e l’8.85%.

Su Rai1 l’approfondimento di Uefa Nations League segna 2.304.000 spettatori e il 15.33%. Storie di Sera Speciale totalizza 882.000 spettatori con l’8.05%, nella prima parte, e 651.000 spettatori con l’8.85% nella seconda parte (tra le due parti TG1: 814.000 – 8.88%). Su Canale5 TG5 Notte è visto da 365.000 spettatori (15.24%). Su Rai2 Il Commissario Lanz raccoglie 330.000 spettatori pari al 4.71%. Su Italia1 Le Regine del Crimine segna 205.000 spettatori con il 5.46%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 308.000 spettatori (4.52%). Su Rete4 The Equalizer è la scelta di .000 spettatori (%). Su La7 Barbero Risponde segna 564.000 spettatori con il 3.95%. Ricordati di me è visto da 119.000 spettatori (1.84%).

israele italia

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.056.000 (25.43%) – h.13:30 4.657.000 (23.75%) – h.20

TG2 1.460.000 (12.94%) – h.13 915.000 (4.25%) – h.20:30

TG3 1.323.000 (11.53%) – h.14:25 2.084.000 (14.26%) – h.19

TG5 2.460.000 (21.59%) – h.13 3.801.000 (19.12%) – h.20

STUDIO APERTO 969.000 (10.5%) – h.12:25 545.000 (4.85%) – h.18:30

TG4 359.000 (5.21%) – h.11:55 704.000 (4.82%) – h.19

TGLA7 642.000 (5.34%) – h.13:30 1.587.000 (7.92%) – h.20

striscia la notizia consegna il tapiro a chiara ferragni 5 striscia la notizia consegna il tapiro a chiara ferragni 4 striscia la notizia consegna il tapiro a chiara ferragni 3 striscia la notizia consegna il tapiro a chiara ferragni 2 striscia la notizia consegna il tapiro a chiara ferragni 1 striscia la notizia consegna il tapiro a chiara ferragni 7