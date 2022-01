PIPPITEL! – AGLI ITALIANI DEL QUIRINALE NON FREGA UNA CEPPA! AL POSTO DI GUARDARE LE MARATONE, SONO TUTTI INCOLLATI AL “GRANDE FRATELLO VIP” CHE SEGNA UN NUOVO RECORD CON IL 23.6% DI SHARE E 3.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 CALA “NON MI LASCIARE” (16.3%). SU RAI3 “REPORT” AL 6.8% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” (4.1%”), MARATONA MENTANA SU LA7 (2.8%) – SPECIALE TG1 (18%), “STRISCIA” (19.1%), PALOMBA (4%), GRUBER (7.1%)

Nella serata di ieri, lunedì 24 gennaio 2022, su Rai1 Non mi Lasciare ha conquistato 3.751.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.719.000 spettatori con uno share del 23.6% (Night di 6 minuti a 1.509.000 e il 32.2%, Live di 5 minuti a 873.000 e il 20.6%). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 1.059.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 945.000 spettatori pari al 4.3% (presentazione a 840.000 e il 3.3%). Su Rai3 Report è visto da 1.585.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a 1.423.000 e il 5.6%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 751.000 spettatori (4.1%). Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica registra 648.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Natale fuori città segna 238.000 spettatori (1%). Sul Nove E’ già ieri è seguito da 436.000 spettatori pari all’1.9%. Sul 20 Il risolutore sigla 535.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Seven Sisters arriva a 361.000 spettatori (1.6%). Su Iris Blow è la scelta di 503.000 spettatori (2.2%). Su RaiMovie Chato è visto da 471.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Su Rai1 Speciale Tg1 – Verso il Quirinale dalle 19:57 alle 21:18 realizza un ascolto di 4.517.000 spettatori con il 18%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.910.000 spettatori pari al 19.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.051.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.459.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.338.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole da 1.837.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.001.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 974.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.825.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 394.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 389.000 spettatori (1.5%). Su La5 la replica di Uomini e Donne è seguita da 456.000 spettatori pari all’1.8% (Finale a 414.000 e l’1.6%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 332.000 spettatori (1.3%).

Preserale

Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 3.100.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 4.732.000 spettatori (22.3%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 987.000 spettatori (4.9%) e 9-1-1 1.015.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 659.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.489.000 spettatori pari al 15.5%, mentre Blob segna 1.363.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Stasera Italia – Quirinale dalle 19:51 alle 20:25 interessa 562.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 277.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 286.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 547.000 spettatori (11.7%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:57 e 1.011.000 spettatori (16.3%) dalle 8:39 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.165.000 spettatori (19.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 933.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:57 informa 530.000 spettatori con il 15.9% e Tg5 Mattina 1.191.000 spettatori con il 19.5%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.112.000 spettatori con il 18% nella prima parte dalle 8:41 alle 9:47 e 1.064.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte dalle 9:52 alle 10:38 (I Saluti di 3 minuti a 955.000 e il 15.4%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 243.000 spettatori (3.9%), mentre Tg2 Italia è visto da 196.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 123.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 114.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. arriva a 165.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 7 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 497.000 spettatori e il 12.4%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 803.000 spettatori e il 15%. A seguire Agorà convince 445.000 spettatori pari al 7.2% e Agorà Extra 469.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 210.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 210.000 spettatori (3.8%) e Coffee Break di 229.000 spettatori (3.7%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 940.000 spettatori (13.2%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.774.000 spettatori (14.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.751.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 298.000 spettatori e il 4.5%, I Fatti Vostri segna 604.000 spettatori (7.6%) nella prima parte e 983.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 253.000 spettatori (3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 796.000 spettatori (5.6%) e Sport Mediaset a 817.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Elisir interessa 480.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione a 426.000 e il 6.9%), il Tg3 delle 12 informa 951.000 spettatori (9.7%), Quante Storie conquista 796.000 spettatori (5.7%) e Passato e Presente arriva a 728.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Carabinieri ha incollato 187.000 spettatori (2.7%) e, dopo il tg, Il Segreto 160.000 spettatori (1.3%) e La Signora in Giallo 713.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 396.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 611.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 39.000 spettatori (0.4%) e 4 Hotel 116.000 spettatori (0.8%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore dalle 13:46 alle 14:26 ha raccolto 2.076.000 spettatori (13.5%). A seguire Speciale Tg1 – Verso il Quirinale dalle 14:25 alle 19:55 realizza un ascolto di 1.906.000 spettatori con il 12.5% (all’interno il Tg1 alle 16:47 è visto da 1.784.000 spettatori con il 14.2%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.703.000 spettatori (17.5%) e Una Vita 2.548.000 spettatori (17%), mentre Uomini e Donne sigla 2.889.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 2.457.000 e il 20.2%), Amici 2.273.000 spettatori (18.5%), Grande Fratello Vip 2.102.000 spettatori (16.9%) e Love Is In The Air 1.899.000 spettatori (14.7%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.852.000 spettatori pari al 13.8% nella presentazione dalle 17:27 alle 17:38 e 2.657.000 spettatori pari al 17.1% dalle 17:41 alle 18:32 (I Saluti di 5 minuti a 2.255.000 e il 13%). Su Rai2 Ore 14 conquista 810.000 spettatori con il 5.5%, Detto Fatto incolla 607.000 spettatori con il 4.8% e Good Witch interessa 352.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 760.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 775.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio e 628.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 414.000 spettatori (3.2%), Big Bang Theory 375.000 spettatori (3.1%), Modern Family 277.000 spettatori (2.2%) e Due uomini e mezzo 289.000 spettatori (2%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.569.000 spettatori (16.7%); Aspettando… Geo arriva a 1.012.000 spettatori (8%) e Geo a 1.882.000 spettatori (12%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 827.000 spettatori con il 5.7%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 589.000 spettatori con il 4.8%. A seguire Speciale Quarta Repubblica – Quirinale dalle 16:30 alle 18:55 interessa 401.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Speciale TgLa7 – Elezione del Presidente della Repubblica dalle 14:17 alle 19:57 è visto da 782.000 spettatori (5.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta – Chi sarà il Presidente? è seguito da 873.000 spettatori con l’8.3%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 634.000 spettatori pari al 17.8%. Su Rai2 Il Commissario Lanz segna 470.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 366.000 spettatori con il 5.4% (presentazione a 495.000 e il 3.9%). Su Rai3 La Versione di Fiorella interessa 740.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Motive è la scelta di 141.000 spettatori (2.7%). Su La7 TgLa7 informa 298.000 spettatori (1.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.463.000 (22.4%) – In onda per 18 minuti.

Ore 20.00 .000 (%) – Edizione saltata.

TG2

Ore 13.00 1.945.000 (13.1%)

Ore 20.30 1.246.000 (4.9%)

TG3

Ore 14.25 1.713.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.670.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 3.228.000 (21.8%)

Ore 20.00 5.155.000 (20.9%)

Ore 12.25 1.326.000 (10.9%)

Ore 18.30 710.000 (4.1%)

TG4

Ore 11.55 342.000 (3.6%)

Ore 18.55 754.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 768.000 (5%)

Ore 20.00 1.690.000 (6.8%)

