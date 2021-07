PIPPITEL! – GLI ITALIANI STUDIANO L’AVVERSARIO E SI SINTONIZZANO TUTTI SU RAI 1 PER LA LA SEMIFINALE DI EURO 2020 INGHILTERRA-DANIMARCA CHE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 9.8 MILIONI DI SPETTATORI E IL 46.6% DI SHARE - SU CANALE 5 “GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI” DEVE ACCONTENTARSI DEL 7% - CALA “CHI L’HA VISTO?” AL 7.4% - SU RETE4 "ZONA BIANCA" AL 2.3% - "PAPERE" (10.3%) – GENTILI AL 4.6% - DE GREGORIO-PARENZO (3.4%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 7 luglio 2021, su Rai1 la semifinale di Euro 2020 Inghilterra-Danimarca ha appassionato 9.881.000 spettatori pari al 46.6% (pre e post gara nel complesso: 6.315.000 – 33.9%; nel dettaglio primo tempo: 9.746.000 – 44.8%; secondo tempo: 10.057.000 – 45.4%; supplementari: 9.803.000 – 50.7%). Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto davanti al video 1.306.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 La Doppia Vita di Mio Marito ha interessato 919.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Su Italia 1 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2 ha intrattenuto 376.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.510.000 spettatori pari ad uno share del 7.4% (presentazione di 10 minuti: 1.383.000 – 6.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 416.000 spettatori con il 2.3% di share (presentazione di 15 minuti: 429.000 – 1.9%). Su La7 Quel che resta del giorno ha registrato 272.000 spettatori con uno share dell’1.3%.

Su Tv8 Name That Tune segna 258.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Sapore di Mare ha raccolto 259.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata registra 254.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Premium Imma Tataranni ha ottenuto 430.000 spettatori con il 2%. Su La5 Diana, La Storia Segreta segna 152.000 spettatori con lo 0.7%. Sui canali Sky Inghilterra-Danimarca raccoglie 1.435.000 spettatori con il 6.85%.

Ascolti TV Access Prime Time

L’1% per il Tra Moglie e Marito della Follesa su Real Time.

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.040.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 647.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 CSI ha registrato 665.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 Caro Marziano raccoglie 851.000 spettatori con il 4.7%. Un Posto al Sole raccoglie 1.288.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 854.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 721.000 spettatori (3.4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 685.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 261.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 193.000 spettatori con lo 0.9%. Su Real Time/+1 D’Amore e D’Accordo raccoglie 190.000 spettatori con l’1%.

Preserale

Estate in Diretta, al posto di Reazione a Catena e con l’apertura della camera ardente di Raffaella Carrà, segna il 21.1%.

Su Rai1 - dalle 17.43 alle 19.54 - Estate in Diretta ha ottenuto un ascolto medio di 2.360.000 spettatori (21.1%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.093.000 spettatori (10.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.054.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 646.000 spettatori (5.2%), NCIS Los Angeles segna 987.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 383.000 spettatori con il 3.%.

CSI ha ottenuto 475.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.139.000 spettatori con il 15%. Blob segna 768.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 765.000 individui all’ascolto (4.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 100.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 84.000 spettatori (share dello 0.7%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 278.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Bene Uno Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 993.000 telespettatori con il 22%. Dedicato ha ottenuto 919.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 l’appuntamento con i documentari su Planet ha intrattenuto 333.000 spettatori (7.3%). Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 95.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio, e 125.000 spettatori, con il 2.8%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 79.000 spettatori (1.6%).

Su Rai3 Agorà Estate convince 287.000 spettatori pari al 6.3% di share (presentazione di 32 minuti: 263.000 – 5.3%). A seguire Elisir d’Estate segna 190.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 7 registra una media di 123.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 146.000 spettatori con il 3.2%. A seguire Coffee Break ha informato 148.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 L’Ultima Eredità raccoglie 116.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset all’8.5%.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 941.000 spettatori con il 12.8%, nel primo episodio, e 1.477.000 spettatori con il 12.5%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.115.000 telespettatori con il 14.4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 496.000 spettatori con il 6%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 131.000 spettatori con il 2.1%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 428.000 spettatori con il 4.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.195.000 spettatori con l’8.5%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 269.000 spettatori con il 4.5%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 920.000 spettatori (11.3%).

Quante Storie ha raccolto 712.000 spettatori (7.1%) e 668.000 spettatori (5.4%). Passato e Presente raccoglie 536.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 154.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 544.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 229 .000 spettatori con share del 3.9% nella prima parte, e 338.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Solo lo 0.7% per il nuovo Streghe in prima visione su Rai4.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.562.000 spettatori pari al 12.3% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.110.000 spettatori con il 10.4%. La presentazione di Estate in Diretta - dalle 15.38 alle 15.50 – ha raccolto 1.273.000 spettatori con il 12.5%.

Dalle 15.50 alle 17.43, TG1 – Ciao Raffaella, dedicato al corteo per Raffaella Carrà, ha raccolto 2.314.000 spettatori con il 23%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.390.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.253.000 spettatori con il 17.9% di share. A seguire Brave and Beautiful ha ottenuto 1.799.000 spettatori con il 16.5%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.535.000 spettatori pari al 15.1% di share. Un’Estate Perfetta ha fatto compagnia a 835.000 spettatori con l’8.5%.

Su Rai2 Dribbling Europei ha ottenuto 965.000 spettatori con il 7%. Tour de France ha raccolto 1.200.000 spettatori con l’11.3% (prima parte Diretta: 1.023.000 – 9.3%; All’Arrivo: 1.420.000 – 14.1%). Toureplay ha ottenuto 829.000 spettatori con l’8.7%. Su Italia1 Captain Tsubasa ha raccolto 531.000 spettatori con il 3.8%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 535.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, e 563.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio. American Dad è piaciuto a 436.000 spettatori (4%). Big Bang Theory segna 371.000 spettatori (3.6%).

Superstore segna 176.000 spettatori e l’1.8%. Will & Grace ha appassionato 152.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.267.000 spettatori con il 17%. Question Time segna 325.000 spettatori con il 3.1%. #Maestri ha coinvolto 191.000 spettatori pari all’1.9%. Il Maresciallo Rocca ha raccolto 330.000 spettatori e il 3.4%.

Geo Magazine ha registrato 589.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 584.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha interessato 185.000 spettatori (share dell’1.7%). Su TV8 il film Il Narcisista ha raccolto 349.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai4 Streghe segna 69.000 spettatori e lo 0.7%. Su Rai Premium Mamma per Caso raccoglie 191.000 spettatori e l’1.9%.

Seconda Serata

Notti Europee al 20.4%.

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 1.291.000 spettatori con il 20.4% di share. Su Canale 5 The Baker and the Beauty ha totalizzato una media di 307.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 173.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 648.000 spettatori con l’8.1%. Su Italia1 Angry Games – La Ragazza con l’Uccello di Fuoco è visto da 158.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Il Laureato è stato scelto da 109.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rai Premium Il Giovane Montalbano raccoglie 246.000 spettatori e il 2.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.230.000 (22.8%)

Ore 20.00 4.223.000 (25.1%)

TG2

Ore 13.00 1.940.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.400.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.530.000 (12.4%)

Ore 19.00 1.578.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 2.727.000 (20.2%)

Ore 20.00 2.963.000 (17.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.510.000 (14.2%)

Ore 18.30 477.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 339.000 (4%)

Ore 18.55 534.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 432.000 (3.1%)

Ore 20.00 770.000 (4.5%)

