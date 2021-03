PIPPITEL! – LA LACRIMOSA FINALE DEL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE 5 SUPERA TUTTI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN BALZO AL 25.4%. SU RAI1 L’ULTIMA PUNTATA DE “IL COMMISSARIO RICCIARDI” AL 24.7% - “PRESA DIRETTA” SU RAI3 NON VA OLTRE IL 4.9%, PORRO SU RETE4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.6% - SU RAI 1 “PRIMA FESTIVAL” (17.6%), AMADEUS (19.8%), “STRISCIA” (17.3%), PALOMBA (5.3%), GRUBER (7.8%) - VIDEO

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

tommaso zorzi vince il gf vip 1

Nella serata di ieri, lunedì 1 marzo 2021, su Rai1 il finale della fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.908.000 spettatori pari al 24.73% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.28 – la finale di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 4.298.000 spettatori pari al 25.4% di share (presentazione di 1 minuto e mezzo: 4.474.000 – 16.41%; qui gli ascolti delle ultime puntate di tutte le edizioni).

Su Rai2 NCIS ha interessato 1.039.000 spettatori (3.82%), nel primo episodio, 971.000 (3.91%), nel secondo episodio, e 791.000 spettatori (3.99%) nel terzo episodio. Su Italia 1 Brick Mansions ha intrattenuto 1.072.000 spettatori pari ad uno share del 4.19%. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori con il 4.97% (presentazione: 1.072.000 – 3.91%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.207.000 spettatori con il 5.65% di share (I Saluti di 9 minuti: 481.000 – 4.9%). Su La7 Speciale Atlantide – Jamal Khashoggi, un delitto di Stato ha registrato 473.000 spettatori con uno share del 2.58%.

il commissario ricciardi

Su Tv8 4 Ristoranti segna 638.000 spettatori con il 2.42%. Sul Nove Rocky V ha raccolto 467.000 spettatori con l’1.91%. Sul 20 Benvenuti nella Giungla ottiene 348.000 spettatori con l’1.33%. Su Rai4 Underworld registra 284.000 spettatori con l’1.13%. Su Rai Movie Joe Bass – L’Implacabile segna 328.000 spettatori con l’1.25%.

Ascolti TV Access Prime Time

Prima Festival 17.67%.

Su Rai1 Prima Festival ottiene 4.749.000 spettatori con il 17.67%. Soliti Ignoti ottiene 5.465.000 spettatori con il 19.88%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.753.000 spettatori con uno share del 17.33% (Striscia Tra Poco: 4.064.000 – 15.15%). Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.157.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.351.000 spettatori con il 4.94%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.574.000 spettatori con il 5.91%.

il bacio tra andrea zelletta e natalia paragoni 3

Un Posto al Sole raccoglie 1.823.000 spettatori con il 6.62%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.441.000 individui all’ascolto (5.35%), nella prima parte, e 1.258.000 spettatori (4.56%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.166.000 spettatori (7.89%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 618.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 600.000 spettatori con il 2.2%.

Preserale

La partenza della nuova stagione di Cuochi di Italia deve accontentarsi dell’1.5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.395.000 spettatori (19.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.106.000 spettatori (23.63%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.580.000 spettatori (14.88%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.684.000 spettatori (17.31%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 594.000 spettatori (2.96%), NCIS segna 1.007.000 spettatori (4.07%).

riccardo iacona presa diretta

Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 811.000 spettatori con il 4.1%. CSI: Miami ha ottenuto 804.000 spettatori (3.31%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.570.000 spettatori con il 15.7%. Blob segna 1.353.000 spettatori con il 5.29%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 947.000 individui all’ascolto (3.88%). Su La7 Body of Proof ha appassionato 108.000 spettatori (share dello 0.52). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 363.000 spettatori con l’1.5%.

alfonso signorini

Daytime Mattina

Buongiorno Regione supera il 15%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 660.000 telespettatori con il 12.96% mentre Uno Mattina raccoglie 1.011.000 spettatori con il 16.63%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 979.000 spettatori (17.45%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.151.000 spettatori (18.91%), nella prima parte, 1.004.000 spettatori (18%) nella seconda parte e 775.000 spettatori (13.61%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 214.000 spettatori con il 3.55%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 208.000 spettatori (3.52%).

NICOLA PORRO

Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 948.000 spettatori con il 15.32%. Agorà convince 519.000 spettatori pari all’8.43% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 305.000 spettatori con il 5.44%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 97.000 spettatori (1.73%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 216.000 spettatori con il 3.66%. A seguire Coffee Break ha informato 248.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 39.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Vicini Elisir e I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.033.000 spettatori con il 15.67%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.774.000 spettatori con il 14.51% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.457.000 telespettatori con il 16.31%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 478.000 spettatori con il 6.72%, nella prima parte, e 945.000 spettatori con l’8.31%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 366.000 spettatori con il 4.46%. Grande Fratello Vip 5 segna 842.000 spettatori con il 5.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.062.000 spettatori con il 6.51%.

alfonso signorini in fuga dalla mucca 3

Su Rai3 Elisir ha interessato 450.000 spettatori con il 6.62%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.127.000 spettatori (11.7%). Quante Storie ha raccolto 932.000 spettatori (6.61%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 174.000 spettatori con l’1.38%. La Signora in Giallo ha ottenuto 695.000 (4.38%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 404.000 spettatori con share del 6.04% nella prima parte, e 638.000 spettatori con il 5.11% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 87.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Pomeriggio

Tra i migliori risultati per la striscia di Amici.

amadeus

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.797.000 spettatori pari al 13.53% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.125.000 spettatori con il 19.08%. Il TG1 ha informato 1.621.000 spettatori con il 15.1%. La Vita Diretta ha raccolto 2.212.000 spettatori con il 16.91% (presentazione: 1.719.000 – 15.57%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.715.000 spettatori con il 16.92%. Una Vita ha convinto 2.588.000 spettatori con il 17.79% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.995.000 spettatori con il 24% (finale: 2.426.000 – 21.35%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.222.000 spettatori (20.15%) mentre la pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.167.000 spettatori (19.59%). Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.019.000 spettatori pari al 18.56% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.766.000 spettatori con il 15.28%, nella prima parte, a 2.175.000 spettatori nella seconda parte con il 15.2% (Social: 2.102.000 spettatori – 13.03%).

grande fratello vip

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 469.000 spettatori con il 3.29%. Detto Fatto ha ottenuto 519.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 828.000 spettatori (5.47%), nel primo episodio, 764.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio e 616.000 spettatori (4.69%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 439.000 spettatori (3.78%). Friends ha appassionato 382.000 spettatori con il 3.17%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 398.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.917.000 spettatori con il 18.94%. #Maestri ha coinvolto 388.000 spettatori pari al 3.33%.

Aspettando… Geo ha registrato 711.000 spettatori con il 6.48%. Geo ha raccolto 1.519.000 spettatori e l’11.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 822.000 spettatori con il 5.91%. Su La7 Tagadà ha interessato 422.000 spettatori (share del 3.47%). Tagadoc ottiene 206.000 spettatori con l’1.62%. Su TV8 Ritorno a Midway ottiene 260.000 spettatori con il 2.4%. Crimini da Copertina ha raccolto 97.000 spettatori con lo 0.8%.

il commissario ricciardi 5

Seconda Serata

Chiambretti in calo contro la finale del GF Vip.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.062.000 spettatori con l’8.84% di share. A seguire S’è Fatta Notte raccoglie 331.000 spettatori con il 4.17%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 828.000 spettatori pari ad uno share del 21.76%. Su Rai2 Magazzini Musicali segna 204.000 spettatori con l’1.6%.

cristiano malgioglio corre e si tiene il cappello

Su Rai 3 Dottori in Corsia segna 653.000 spettatori con il 3.75%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 359.000 spettatori con il 4.66% (presentazione di 52 minuti: 493.000 – 2.93%%). Su Rete 4 1975: Occhi Bianchi sul Pianeta Terra è stato scelto da 173.000 spettatori con il 2.82% di share.

