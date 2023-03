PIPPITEL! – GLI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI DOMINANO LA PRIMA SERATA CON IL 28.2% DI SHARE E BATTONO “IL CANTANTE MASCHERATO” CHE RIMANE ARENATO AL 17.2% - OLTRE AI PROGRAMMI SULLE RETI AMMIRAGLIE, SUGLI ALTRI CANALI C’È POCO: SU RAI2 F.B.I. 1.007.000 SPETTATORI (5.4%), SU ITALIA1 “ANIMALI FANTASTICI – I CRIMINI DI GRINDELWALD (4.3%). SU RAI3 “SAPIENS – UN SOLO PIANETA” AL (4.9%) – AMADEUS CON IL 23.4% BATTE “STRISCIA” IL 20.8%. GRAMELLINI (7.7% ), GENTILI (4%) E PARENZO – DE GREGORIO (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

il cantante mascherato 10

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 25 marzo 2023 vedono, nella sfida tra Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci e Amici di Maria de Filippi su Canale5, la vittoria schiacciante del talent dell'ammiraglia Mediaset. I ragazzi di Maria hanno conquistato infatti il 28.2% di share e 4.008.000 spettatori mentre le "maschere" di Milly si sono fermate a metà degli spettatori, totalizzandone 2.068.000 pari al 17.2%, peraltro in calo rispetto a sette giorni fa. Di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Amici (Canale5): 4.008.000

2) Il Cantante Mascherato (Rai1): 2.068.000

3) F.B.I. (Rai2): 1.007.000

4) Sapiens (Rai3): 747.000

5) Animali Fantastici (Italia1): 693.000

6) Fuga da Alcatraz (La7): 457.000

7) Pulp Fiction (Rete4): 430.000

8) Spagna-Norvegia Europei di Calcio (Tv8): 417.000

9) Cash or Trash (Nove): 242.000

amici di maria de filippi 1

In access prime time, Amadeus ha segnato il 23.4% e Striscia il 20.8% (battendo il Cantante Mascherato e la sua anteprima), mentre Gramellini con Le Parole ha raccolto il 7.7% superando Controcorrente (4% e 3.7%) e In Onda (4.5%). In seconda serata, Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo è stata vista da 574.000 spettatori pari al 15.7%. Al pomeriggio è da segnalare l'exploit della soap turca Terra Amara, che su Canale5 sfiora il 26%. Ma vediamo di seguito i dati di ascolto di tutti i programmi della giornata:

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

Prima serata

Rai1: Il Cantante Mascherato 2.068.000 spettatori (17.2%), Anteprima Tutti in Maschera 2.986.000 (16.1%). Canale5: Amici 4.008.000 spettatori (28.2%). Rai2: F.B.I. 1.007.000 spettatori (5.4%), F.B.I. International 774.000 (4.6%). Italia1: Animali fantastici – I crimini di Grindelwald 693.000 spettatori (4.3%). Rai3 Sapiens – Un solo pianeta 747.000 spettatori (4.9%). Rete4: Pulp Fiction 430.000 spettatori (3%). La7: Fuga da Alcatraz 457.000 spettatori (2.7%). Tv8: Spagna-Norvegia (Campionati Europei di calcio) 417.000 spettatori (2.3%). Nove: Cash or Trash – Speciale Prime Time 242.000 spettatori (1.5%).

Access prime time

il cantante mascherato 11

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.308.000 spettatori (23.4%). Canale5: Striscia la Notizia 3.812.000 spettatori (20.8%). Rai2: Tg2 Post 690.000 spettatori (3.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.054.000 spettatori (5.8%). Rai3: Le Parole 1.420.000 spettatori (7.7%), presentazione 1.218.000 (6.8%). Rete4: Controcorrente 725.000 spettatori (4%) nella prima parte, 686.000 (3.7%) nella seconda. La7: In Onda 834.000 spettatori (4.5%). Tv8: 4 Ristoranti 363.000 spettatori (2.2%). Nove: Fratelli di Crozza 397.000 spettatori (2.2%).

amici di maria de filippi 7

Preserale

Tempesta D’Amore oltre il 4%.

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.600.000 spettatori (21.2%), L’Eredità 3.688.000 spettatori (24.3%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.020.000 spettatori (17.4%), Avanti un Altro! Story 3.070.000 (21%). Rai2: Good Sam 344.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 433.000 (2.6%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 396.000 spettatori (3%), C.S.I. 530.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 2.101.000 spettatori (13.1%), Blob 915.000 spettatori (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 708.000 (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 201.000 spettatori (1.7%), Lingo – Parole in Gioco spettatori (2%).

amici di maria de filippi 2

Seconda Serata

Rai1: Ciao Maschio 574.000 spettatori (15.7%). Canale5: Tg5 Notte 797.000 spettatori (16.7%). Rai2: Tg2 Dossier 327.000 spettatori (2.5%), Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 177.000 (2%). Italia1: Dragon Trainer 297.000 spettatori (4.6%). Rai3: Tg3 Mondo 319.000 spettatori (3.5%). Rete4: QT8 Quentin Tarantino – The First Eight 92.000 spettatori (1.9%). La7: Brubaker 173.000 spettatori (2.3%).

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 170.000 spettatori (8.8%), Tg1 Ore 8.00 1.088.000 (21.8%), Tg1 Persone 1.218.000 (23.1%), Tg1 Dialogo 1.180.000 (22.4%), Unomattina in Famiglia 1.241.000 spettatori (24.7%) nella prima parte, 969.000 (22.2%) nella seconda, Buongiorno Benessere 860.000 spettatori (19.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 519.000 spettatori (18.2%), Tg5 Mattina 917.000 (17.8%), X-Style 508.000 spettatori (10.1%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 490.000 (10.8%).

il cantante mascherato 9

Rai2: Radio2 Social Club 183.000 spettatori (4%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 146.000 (3.5%). Italia1: The Goldbergs 170.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 124.000 spettatori (2.9%) nel secondo, 163.000 spettatori (3.9%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 205.000 spettatori (3.9%), Mi Manda Raitre 167.000 spettatori (3.6%), Rai Parlamento Punto Europa 119.000 spettatori (2.8%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 4 66.000 spettatori (1.3%), I due maggiolini più matti del mondo 94.000 spettatori (2.1%). La7: Omnibus 172.000 spettatori (3.7%), Coffee Break Sabato 153.000 spettatori (3.6%).

il cantante mascherato 1

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 919.000 spettatori (16.5%), Linea Verde Start 1.350.000 spettatori (18.1%), Linea Verde Life 2.337.000 spettatori (20.5%). Canale5: Forum 1.215.000 spettatori (17%). Rai2: Tg Sport 152.000 spettatori (3.3%), Cook40′ 229.000 spettatori (4.2%), Check Up 356.000 (4.1%). Italia1: Young Sheldon 174.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 174.000 spettatori (3.2%) nel secondo, 247.000 spettatori (3.4%) nel terzo, Sport Mediaset 821.000 spettatori (6.1%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 607.000 spettatori (8.3%). Rete4: Energie in viaggio 89.000 spettatori (1.8%), Il Segreto 132.000 spettatori (1.3%), La Signora in Giallo 533.000 spettatori (4%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 111.000 spettatori (2%), L’Aria che Tira – Il Diario 156.000 (1.8%), Like – Tutto ciò che Piace 137.000 (1.1%).

Pomeriggio

il cantante mascherato 8

Rai1: Linea Bianca 1.573.000 spettatori (12.7%), Passaggio a Nord Ovest 987.000 spettatori (9.7%), A Sua Immagine 760.000 spettatori (8%) nella prima parte, 821.000 spettatori (9.3%) nella seconda, Tg1 929.000 spettatori (10.5%), Italia Sì 1.240.000 spettatori (13.4%) nella prima parte, 1.701.000 spettatori (16%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.601.000 spettatori (20.2%), Terra Amara 2.619.000 (25.9%), Verissimo 1.988.000 spettatori (22.2%) nella prima parte, Verissimo - Giri di Valzer 1.839.000 (18.1%). Rai2: Vorrei dirti Che 263.000 spettatori (2.1%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 185.000 spettatori (1.8%), Bellissima Italia 238.000 spettatori (2.5%), Omicidi nell’Alta Società 253.000 spettatori (2.8%).

sapiens

Italia1: Freedom – Oltre il confine 492.000 spettatori (4.2%), The Brave 339.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 256.000 (2.9%) nel secondo, 259.000 spettatori (2.7%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.434.000 spettatori (18.3%), Tv Talk 819.000 spettatori (8.4%), presentazione 905.000 (8.4%, Tv Talk - Extra 714.000 (7.8%), Frontiere 535.000 spettatori (6%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 602.000 spettatori (5%), Tg4 – Diario del Giorno 311.000 (3.2%), Dynasties – L’avventura della vita 276.000 spettatori (3%), Colombo 424.000 spettatori (4.3%). La7: Calcio Serie A femminile Inter-Juventus 181.000 spettatori (1.7%), Josephine, Ange Gardien 115.000 (1.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.582.000 (25.7%)

20.00 - 4.275.000 (24.6%)

amici di maria de filippi 3

TG2

13.00 - 1.449.000 (11.3%)

20.30 - 936.000 (5.2%)

TG3

14.25 - 1.722.000 (14.1%)

19.00 - 1.529.000 (11.1%)

TG4

11.55 - 266.000 (3.7%)

18.55 - 600.000 (4.2%)

TG5

13.00 - 2.980.000 (22.9%)

20.00 - 4.086.000 (23.3%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.092.000 (10.8%)

18.30 - 518.000 (4.6%)

TGLA7

13.30 - 539.000 (3.9%)

il cantante mascherato 3

20.00 - 878.000 (5%)

