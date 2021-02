PIPPITEL! – IL “CANTANTE MASCHERATO” CHIUDE CON IL 20,7% DI SHARE E VINCE LA SERATA CONTRO IL “GRANDE FRATELLO VIP” (19,3%) – MATANO BATTE LA D’URSO – L’EXPLOIT DEL “PARADISO DELLE SIGNORE” (19,2%) – CROZZA (5,6%) – TESTA A TESTA TRA “UNOMATTINA”/”STORIE ITALIANE” E “MATTINO CINQUE”

Nella serata di ieri, venerdì 26 febbraio 2021, su Rai1 la finale de Il Cantante Mascherato – dalle 21:51 alle 00:28 – ha conquistato 4.312.000 spettatori pari al 20.7% di share (presentazione dalle 21:38 alle 21:51 a 4.282.000 e il 15.9%).

Su Canale5 la semifinale del Grande Fratello Vip – dalle 21:50 alle 1:05 – ha incollato davanti al video 3.593.000 spettatori con uno share del 19.3% (Grande Fratello Vip – Night a 2.108.000 e il 30.8%; Live a 976.000 e il 17.3%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.468.000 spettatori (5.5%) e The Resident 1.021.000 spettatori (4.6%).

Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 930.000 spettatori pari al 4.5% (Benvenuti a Freedom – Oltre il Confine a 980.000 e il 3.6%). Su Rai3 Titolo V è seguito da 542.000 spettatori con il 2.4% (presentazione a 539.000 e il 2%).

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.201.000 spettatori (5.9%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.070.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 Spider-Man 3 segna 487.000 spettatori (2.1%).

Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.452.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai4 Survive The Night è scelto da 517.000 spettatori (2%). Su Iris Dove osano le aquile arriva a 442.000 spettatori (2%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida intrattiene 433.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Corsi meglio di Papi.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 4.994.000 spettatori pari al 18.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.187.000 spettatori con il 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.066.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.304.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.539.000 spettatori (6%) e Un Posto al Sole da 1.783.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.395.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 1.200.000 (4.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.254.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 543.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 603.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

Sempre bene Tg Regione.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.209.000 spettatori pari al 19.4%, mentre L’Eredità è visto da 4.948.000 spettatori con il 23.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.215.000 spettatori (13.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.500.000 spettatori con il 17.2%.

Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 544.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. 926.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Amici è seguito da 612.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. Miami è visto da 732.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.552.000 spettatori pari al 16.2%, mentre Blob segna 1.349.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 917.000 spettatori (3.9%). Su La7 Body of Proof ha totalizzato 128.000 spettatori (0.6%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 331.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy sigla 215.000 spettatori pari all’1.1%.

Daytime Mattina

Testa a testa tra Unomattina/Storie Italiane e Mattino Cinque.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 607.000 spettatori (12.5%), mentre Unomattina è visto da 1.050.000 spettatori (17.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 946.000 spettatori (17.9%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 650.000 spettatori con il 17.3% e Tg5 Mattina 1.228.000 spettatori con il 19.4%; Mattino Cinque ha raccolto 981.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 944.000 spettatori pari al 18% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto

da 253.000 spettatori (4.4%), mentre Tg2 Italia convince 144.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 223.000 spettatori (4%). Su Rai3 Agorà convince 474.000 spettatori pari all’8%. A seguire Mi Manda Raitre segna 260.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 110.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 246.000 spettatori (4.3%) e Coffee Break di 268.000 spettatori (5%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 42.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mezzogiorno

Salgono Clerici e Palombelli.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 844.000 spettatori (14.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.735.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale5 Forum arriva a 1.442.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri – dalle 10:59 alle 11:39 – segna 299.000 spettatori (5.2%).

A seguire Sci – Coppa del Mondo arriva a 499.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1 Chicago P.D. – dalle 10:31 alle 12:20 – è seguito da 261.000 spettatori (4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 628.000 spettatori (4.6%) e Sport Mediaset a 897.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Elisir è seguito da 400.000 spettatori (6.5%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.132.000 spettatori (12.7%); Quante Storie conquista 938.000 spettatori (7.2%); Passato e Presente arriva a 735.000 spettatori (4.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 153.000 spettatori con l’1.3%.

A seguire La Signora in Giallo è scelto da 619.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 415.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 544.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 84.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

Exploit per Il Paradiso, Matano batte D’Urso, Lo Sportello di Forum sfiora l’8%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.679.000 spettatori (12.8%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.054.000 spettatori (19.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.116.000 spettatori con il 16.9% (presentazione a 1.896.000 e il 17.7%).

Su Canale5 Beautiful conquista 2.595.000 spettatori (16.5%) e Una Vita 2.300.000 spettatori (15.8%); Uomini e Donne segna 2.657.000 spettatori pari al 21.7% (Uomini e Donne – Finale a 2.095.000 e il 19.5%); Amici interessa 2.019.000 spettatori (19%) e Grande Fratello Vip 2.018.000 spettatori (19.4%).

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.816.000 spettatori pari al 17.5%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.761.000 spettatori (15.6%) nella prima parte parte e 2.092.000 spettatori (15.6%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 1.718.000 e l’11.5%).

Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 400.000 spettatori con il 2.8% e Detto Fatto ha totalizzato 470.000 spettatori con il 4.4% (Quasi Detto Fatto a 360.000 e il 3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 686.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 718.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 631.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 416.000 spettatori (3.7%) e Modern Family 289.000 spettatori (2.8%); Grande Fratello Vip arriva a 252.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.063.000 spettatori (20.3%); Aspettando Geo è seguito da 727.000 spettatori con il 7% e Geo da 1.447.000 spettatori con l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 1.079.000 spettatori con il 7.9%. Su La7 Tagadà è visto da 369.000 spettatori (3.1%) e Tagadoc da 161.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Finding Normal è scelto da 285.000 spettatori (2.7%) e Vite da Copertina interessa 105.000 spettatori (0.9%).

Seconda Serata

La Confessione non sfrutta il traino di Crozza.

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 582.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 671.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 Gli Specialisti segna 333.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Misteri ai Raggi X è visto da 334.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 429.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Motive è stato scelto da 246.000 spettatori (4%). Su La7 TgLa7 informa 250.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 Italia’s Got Talent è visto da 159.000 spettatori (1.9%). Sul Nove La Confessione sigla 480.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.812.000 (24.3%)

Ore 20.00 5.882.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 1.724.000 (12.3%)

Ore 20.30 1.714.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.944.000 (13.6%)

Ore 19.00 2.683.000 (14.1%)

TG5

Ore 13.00 3.007.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.644.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.348.000 (11.9%)

Ore 18.30 849.000 (5.6%)

TG4

Ore 12.00 248.000 (2.8%)

Ore 18.55 790.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 667.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.447.000 (5.9%)

TG8

Ore 12.00 38.000 (0.4%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 17.74 15.97 16.18 16.02 16.52 21.43 17.56 19.02

RAI 2 4.15 3.29 4.19 5.47 3.66 3.28 5.23 3.4

RAI 3 7.07 11.93 6.38 10.27 6.87 11.59 4.07 2.81

RAI SPEC 6.46 8.14 7.36 5.68 6.44 6.55 7.13 5.22

RAI 35.42 39.34 34.11 37.44 33.48 42.85 33.99 30.44

CANALE 5 17.61 17.51 17.16 17.84 19.1 16.77 15.41 20.67

ITALIA 1 4.23 2.87 4.08 5.95 3.28 3.38 4.52 4.39

RETE 4 4.52 0.91 2.01 4.71 5.29 3.96 5.49 5.45

MED SPEC 8.23 8.07 7.53 7.17 8.3 7.37 8.58 9.05

MEDIASET 34.58 29.36 30.78 35.67 35.98 31.48 34 39.57

LA7+LA7D 4.78 4.35 5.96 4.21 3.08 2.4 6.62 6.42

SATELLITE 12.46 13.72 14.51 10.66 14.89 11.92 11.42 11.66

TERRESTRI 12.76 13.23 14.64 12.02 12.57 11.35 13.96 11.91

ALTRE RETI 25.22 26.95 29.15 22.68 27.46 23.27 25.39 23.57