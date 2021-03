PIPPITEL! – “LA CANZONE SEGRETA” VINCE LA SERATA SENZA CONCORRENZA CON SOLO IL 17,4% DI SHARE. SU CANALE 5 LA TERZA REPLICA DI “CIAO DARWIN” FA IL 14,4% E BATTE LA TRASMISSIONE DI SERENA ROSSI SUL TARGET COMMERCIALE (15-54 ANNI) E SUI GIOVANI - QUANTO SARÀ COSTATO ALLA RAI, A FRONTE DEI RISULTATI, L'ENNESIMO APPALTO ESTERNO? – TITOLO QUINTO CHIUDE MESTAMENTE (2,2%)

1 – ASCOLTI TV. BONOLIS ALLA TERZA REPLICA BATTE CANZONE SEGRETA SUL TARGET COMMERCIALE E SUI GIOVANI

Gli ascolti Tv di venerdì 26 marzo 2021 vedono, in prima serata, la disfida tra La Canzone Segreta con Serena Rossi su Rai1 e Ciao Darwin su Canale5, condotto da Paolo Bonolis. Una disfida impari, a dire il vero, dal momento che il programma Mediaset è già alla terza replica, mentre quello di Rai1 è in prima visione.

La Canzone Segreta è risultato vincente, seppur totalizzando solo il 17.4% di share, in una serata per l'appunto senza concorrenza. Ci si domanda infatti quale sarebbe il risultato il sabato sera contro Maria de Filippi, o in una serata con rivali più agguerriti. E tuttavia, malgrado Ciao Darwin abbia totalizzato - ribadiamo, alla terza replica - il 14.4% di share, per giunta in crescita, è stato quest'ultimo, di fatto, il vincitore effettivo della serata. Non solo per quella manciata di punti di distacco da un programma di Rai1 in prima visione, ma perché ha prevalso sui target più ambiti dagli investitori pubblicitari.

Sul target commerciale (15-54 anni), Ciao Darwin ieri ha infatti segnato il 16% di share contro il 13% della Canzone segreta. Sul target giovani, poi Bonolis ha addirittura doppiato la Rossi, con il 23% contro l'11% di quest'ultima. Ora sarebbe utile capire quanto, a fronte di questi risultati, sia costato (ci dicono moltissimo) ai contribuenti La Canzone Segreta, per giunta appaltato alla società di produzione esterna Blu Yazmine (arrivata al quarto appalto in pochissimi mesi e per giunta fondata dall'ex Direttore di Rai2 Ilaria Dallatana).

2 – ASCOLTI TV | VENERDÌ 26 MARZO 2021. CANZONE SEGRETA STABILE A QUASI 4 MILIONI (17.4%), SALGONO LE REPLICHE DI CIAO DARWIN (14.4%). TITOLO V CHIUDE MESTAMENTE (2.2%)

Nella serata di ieri, venerdì 26 marzo 2021, su Rai1 Canzone Segreta ha conquistato 3.977.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5, in replica, Ciao Darwin 8 – Terre Desolate ha incollato davanti al video 2.719.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.455.000 spettatori (5.3%) e The Resident 1.104.000 spettatori (5%).

Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.439.000 spettatori pari al 7.9% (presentazione a 1.413.000 e il 5.1%). Su Rai3 Titolo V è seguito da 488.000 spettatori con il 2.2% (presentazione a 610.000 e il 2.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.465.000 spettatori (7.5%).

Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.119.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 T2 Trainspotting segna 245.000 spettatori (1%). Sul Nove la replica di Fratelli di Crozza è seguita da 854.000 spettatori con il 3.3%. Su La5 L’Isola dei Famosi raccoglie 139.000 spettatori (0.7%). Su Rai4 Soldado è visto da 630.000 spettatori pari al 2.5%. Su Iris Invictus – L’invincibile arriva a 428.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium Leonardo sigla 394.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida intrattiene 504.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Bene Deal With It.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.312.000 spettatori pari al 19.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.611.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.087.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.479.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rai3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.462.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole da 1.890.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.271.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.206.000 (4.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.401.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 469.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 647.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale

Lie To Me cresce ma non basta.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 3.333.000 spettatori pari al 19.7%, mentre L’Eredità per l’Italia è visto da 5.065.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.595.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.947.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2 N.C.I.S.New Orleans ha raccolto 575.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. 944.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Amici è seguito da 752.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. Miami è visto da 796.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.606.000 spettatori pari al 15.7%, mentre Blob segna 1.357.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 912.000 spettatori (3.7%). Su La7 Lie to Me ha appassionato 182.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 355.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy sigla 264.000 spettatori pari all’1.2%.

Daytime Mattina

Con l’Isola, la seconda parte di Mattino Cinque non sfonda.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 627.000 spettatori (13%), mentre Unomattina è visto da 1.013.000 spettatori (16.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 934.000 spettatori (16.7%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 609.000 spettatori con il 16.1% e Tg5 Mattina 1.263.000 spettatori con il 19.6%; Mattino Cinque ha raccolto 1.035.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 876.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 725.000 e il 12.8%).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 242.000 spettatori (4%), mentre Tg2 Italia convince 194.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Chicago P.D. – dalle 9:34 alle 12:20 – ottiene un ascolto di 257.000 spettatori (4%).

Su Rai3 Agorà convince 479.000 spettatori pari al 7.7%. A seguire Mi Manda Raitre segna 294.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 121.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 185.000 spettatori (3.1%) e Coffee Break di 184.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 47.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Quante Storie.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 929.000 spettatori (14.5%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.700.000 spettatori con il 14.2%. Su Canale5 Forum arriva a 1.392.000 spettatori con il 15.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 443.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 907.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte.

Su Italia 1, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 917.000 spettatori (6.5%) e Sport Mediaset a 997.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Elisir è seguito da 375.000 spettatori (5.7%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.034.000 spettatori (10.8%); Quante Storie conquista 1.015.000 spettatori (7.4%); Passato e Presente arriva a 769.000 spettatori (4.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 134.000 spettatori con l’1.1%.

A seguire La Signora in Giallo è scelto da 713.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 296.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 473.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 90.000 spettatori (0.6%).

Daytime Pomeriggio

In calo i pomeriggi delle ammiraglie.

Su Rai1 Tg1: Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi – dalle 13:57 alle 14:21 – è vista da 2.048.000 spettatori (12.9%). A seguire Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.694.000 spettatori (12.7%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.003.000 spettatori (15.7%).

Dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 1.933.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.566.000 spettatori (15.7%) e Una Vita 2.433.000 spettatori (16%); Uomini e Donne segna 2.756.000 spettatori pari al 21.3% (Uomini e Donne – Finale a 2.275.000 e il 19.4%); Amici interessa 2.138.000 spettatori (18.9%) e L’Isola dei Famosi 2.013.000 spettatori (18.4%).

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.916.000 spettatori pari al 17.8%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.770.000 spettatori (15.6%) nella prima parte parte e 1.995.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 595.000 spettatori con il 4%; Detto Fatto ha raccolto 516.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 766.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 823.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio e 641.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 444.000 spettatori (3.7%) e Modern Family 300.000 spettatori (2.7%), mentre L’Isola dei Famosi arriva a 309.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.016.000 spettatori (18.9%); Aspettando Geo è seguito da 837.000 spettatori con il 7.6% e Geo da 1.412.000 spettatori con il 10.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 964.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Tagadà è visto da 420.000 spettatori (3.3%) e Tagadoc da 149.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Amore infedele è scelto da 244.000 spettatori (2.2%). A seguire Vite da Copertina interessa 140.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Amici, dopo Le Iene, all’8.3%.

Su Rai1 Tv7 è stato seguito da 722.000 spettatori con uno share del 7.8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 602.000 spettatori pari all’11.6%. Su Rai2 Gli Specialisti segna 536.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Amici è visto da 499.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 340.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Il quarto comandamento è stato scelto da 269.000 spettatori (5.2%). Su La7 TgLa7 informa 215.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Italia’s Got Talent totalizza 123.000 spettatori (1.5%). Sul Nove La Confessione raccoglie 267.000 spettatori (1.6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.727.000 (22.9%)

Ore 20.00 6.304.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 2.050.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.679.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.904.000 (12.8%)

Ore 19.00 2.753.000 (14%)

TG5

Ore 13.00 2.809.000 (18.6%)

Ore 20.00 5.006.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.472.000 (12.2%)

Ore 18.30 834.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 314.000 (3.2%)

Ore 18.55 793.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 639.000 (4%)

Ore 20.00 1.535.000 (5.9%)

TG8

Ore 12.00 55.000 (0.5%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 16.6 16.24 15.73 14.93 15.19 21.27 18.03 14.49

RAI 2 4.6 2.79 4.45 7.44 3.98 3.2 5.1 4.4

RAI 3 6.87 11.63 5.98 9.72 7.05 11.06 3.85 2.61

RAI SPEC 6.87 8.09 8.12 5.98 7.23 6.53 6.86 6.1

RAI 34.95 38.76 34.28 38.08 33.46 42.06 33.84 27.6

CANALE 5 16.34 17.51 15.76 16.69 18.85 17.67 15.48 14.44

ITALIA 1 5.18 2.52 3.64 6.37 3.27 3.58 5.71 8.33

RETE 4 4.89 1.15 2.13 4.45 5.51 3.99 5.52 7.68

MED SPEC 7.76 8.42 9.26 6.26 7.3 6.32 8.04 8.9

MEDIASET 34.17 29.6 30.79 33.77 34.92 31.55 34.74 39.35

LA7+LA7D 4.82 3.44 4.02 3.79 3.06 2.75 7.06 7.62

SATELLITE 13.22 14.76 14.7 11.43 15.64 12.45 11.89 12.79

TERRESTRI 12.83 13.44 16.21 12.93 12.91 11.19 12.47 12.63

ALTRE RETI 26.05 28.2 30.91 24.36 28.56 23.63 24.36 25.43