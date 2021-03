PIPPITEL! – “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO” SU RAI 1 CHIUDONO CON IL BOTTO CON IL 28.8% - LA D’URSO SU CANALE 5 SEMPRE PIÙ GIÀ ALL’11.8%, SU LA7 GILETTI (5.8%), SU RAI 3 FAZIO SUPERA I 3 MILIONI DI SPETTATORI CON FIGLIUOLO E FA L’11.3% – “I SOLITI IGNOTI” SU RAI1 (18.6%), LE PAPERE DI CANALE5 (12.6%), GENTILI SU RETE4 (4%) – VENIER (19.9%), FIALDINI (13.1%), D’URSO POMERIDIANA (13.2%), “QUELLI CHE” (7%), ANNUNZIATA (7.7%) – “SPECIALE TG1” (8.8%), “DOMENICA SPORTIVA” (7.3%), “PRESSING” (7.2%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

lolita lobosco 2

Nella serata di ieri, domenica 14 marzo 2021, su Rai1 l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 7.090.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.004.000 spettatori con uno share dell’11.8% (presentazione a 2.304.000 e l’8.4%). Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 spettatori (%), mentre 9-1-1: Lone Star ha incollato .000 spettatori (%). Su Italia1 La maledizione della prima luna ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (5.6%).

francesco paolo figliuolo ospite a che tempo che fa 3

Su Rai3 Che Tempo Che Fa – dalle 20:35 alle 22:02 – ha incollato 3.121.000 spettatori con l’11.3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22:05 alle 23:21 – ha intrattenuto 1.574.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete4 Lo specialista totalizza un a.m. di 605.000 spettatori (2.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.167.000 spettatori con il 5.8% (presentazione a 1.280.000 e il 4.6%). Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel segna 604.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Tra le nuvole è seguito da 267.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 The Accountant arriva a 489.000 spettatori (2%). Su Rai4 Oscure presenze a Cold Creek sigla 432.000 spettatori (1.7%). Su SkySport il posticipo di Serie A Milan-Napoli è visto da 1.926.000 spettatori (7.1%).

lolita lobosco 3

Access Prime Time

La presentazione di Fazio al 7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5.150.000 spettatori pari al 18.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.505.000 spettatori con il 12.6%. Su Italia1 C.S.I. Miami ha registrato 1.340.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.833.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.093.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 916.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è visto da 534.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 309.000 spettatori con l’1.1%.

barbara d'urso

Preserale

Cagliari-Juventus alle 18:00 sfiora 1 milione di spettatori (4.4%).

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.542.000 spettatori pari al 17.1%, mentre L’Eredità Weekend è visto da 5.056.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.550.000 spettatori (12.6%), mentre Avanti un Altro! Weekend ha convinto 3.752.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 90° Minuto ha conquistato 980.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.241.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte. A seguire Hawaii Five-0 è visto da 936.000 spettatori (3.7%).

lolita lobosco

Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 764.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.467.000 spettatori pari al 14.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 850.000 spettatori (3.4%). Su La7 L’ultimo imperatore – dalle 16:45 alle 19:50 – ha appassionato 216.000 spettatori (1.1%). Su SkySportSerieA la partita Cagliari-Juventus è vista da 920.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mattina

La Santa Messa al 18.7% su Rai1 e al 13.1% su Canale5.

massimo giletti

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 319.000 spettatori (13.6%) nella presentazione, 793.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 1.989.000 spettatori (23.5%) nella seconda parte; Paesi che Vai interessa 1.767.000 spettatori con il 19%; A Sua Immagine – dalle 10:30 alle 12:16 – raccoglie 1.908.000 spettatori (17.7%); la Santa Messa dalle 10:55 è seguita da 2.004.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Tg5 Mattina ha informato 1.381.000 spettatori pari al 20.1% e Tg5 Speciale 941.000 spettatori pari al 10.6%; la Santa Messa dalle 9:57 ha interessato 1.302.000 spettatori pari al 13.1%.

Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 140.000 spettatori (1.6%), mentre Tg2 Dossier convince 233.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 199.000 (2.1%) nel primo episodio e 179.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Le Parole per Dirlo convince 328.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 209.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 233.000 spettatori con il 2.4% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 230.000 spettatori (3.5%).

luisa ranieri lolita lobosco

Daytime Mezzogiorno

RaiSport al 3.2% con lo sci.

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 2.762.000 spettatori con il 20.9%; Linea Verde è visto da 3.844.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Melaverde è scelto da 2.257.000 spettatori (15.3%). Su Rai2 America’s Cup segna 330.000 spettatori (2.9%); Un Ciclone in Convento è scelto da 413.000 spettatori (2.7%). Su Italia 1 il terzo episodio di The Vampire Diaries piace a 241.000 spettatori (2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 1.143.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Tg3 delle 12:00 informa 1.008.000 spettatori (7.3%).

mara venier

Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha appassionato 377.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto interessa 164.000 spettatori (1.6%), Mica Pizza e Fichi 165.000 spettatori (1.4%) e L’Aria che Tira – Il Diario 180.000 spettatori (1.1%). Su Tv8, dopo il tg, Tg8 Sport è seguito da 88.000 spettatori (0.5%). Su RaiSport Sci – Coppa del Mondo conquista 565.000 spettatori pari al 3.2%.

Daytime Pomeriggio

Testa a testa tra Fialdini e D’Urso.

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.779.000 spettatori (19.9%) nella prima parte e 3.354.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera conquista 2.406.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale5 Beautiful raccoglie 2.511.000 spettatori (12.9%), Il Segreto 1.923.000 spettatori (10.6%) e Una Vita 1.831.000 spettatori (10.6%); Domenica Live intrattiene 2.426.000 spettatori pari al 13.2% (presentazione a 2.045.000 e l’11.9%, L’Ultima Sorpresa a 2.142.000 e l’11%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha conquistato 1.202.000 spettatori (6.4%), mentre Quelli che il Calcio ha intrattenuto 1.241.000 spettatori (7%).

Le Indagini di Lolita Lobosco

A seguire A tutta Rete è visto da 941.000 spettatori con il 5.4% Su Italia1 Magnum P.I. ha raccolto 688.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 601.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio; Lethal Weapon ha interessato 515.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 609.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 3.352.000 spettatori (17%); Mezz’ora in Più è seguito da 1.413.000 spettatori con il 7.7% (Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà a 1.093.000 e il 6.2%).

A seguire Kilimangiaro è visto da 1.650.000 spettatori pari al 9% (presentazione a 941.000 e il 5.4%). Su Rete4 Corsari ha convinto 492.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Downton Abbey è visto da 211.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah Winfrey raccoglie 337.000 spettatori (1.8%). Su. Su SkySportSerieA la partita Torino-Inter arriva a 796.000 spettatori pari al 4.4%.

francesco paolo figliuolo ospite a che tempo che fa

Seconda Serata

Bene La DS.

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 947.000 spettatori con uno share dell’8.8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 512.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.079.000 spettatori pari al 7.3% (presentazione a 808.000 e il 3.4%, L’altra DS a 295.000 e il 4.1%). Su Italia1 Pressing Serie A è visto da 447.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 667.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Mr. Crocodile Dundee è stato scelto da 184.000 spettatori (2.3%). Su La7 TgLa7 informa 295.000 spettatori (5%). Su Tv8 Italia’s Got Talent arriva a 237.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Ostaggi – Attacco allo scuolabus è scelto da 101.000 spettatori (0.9%).

GILETTI

Le Indagini di Lolita Lobosco Le Indagini di Lolita Lobosco Le Indagini di Lolita Lobosco