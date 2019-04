PIPPITEL – IL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” CON DAGO E FELTRI FA IL BOTTO CON IL 13,4% E PER POCO NON DOPPIA "PORTA A PORTA" (7,6%) – LA CARRÀ OSPITA LA DE FILIPPI E PORTA RAI3 AL 10%, MA LA SERATA LA STRAVINCE LA COPPA ITALIA (21,5%) – UN AMORE COSÌ GRANDE (12,6%) – PALOMBA (4,3-4,6%) – "L’EREDITÀ" (20.4%) VS “CADUTA LIBERA” (14,1%) – VIDEO

Nella serata di ieri, giovedì 25 aprile 2019, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina ha conquistato 4.947.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Un amore cosi grande ha raccolto davanti al video 2.809.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella ha interessato 1.604.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.268.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 – dalle 21.20 alle 23.13 - A Raccontare Comincia Tu, con Maria De Filippi, ha raccolto davanti al video 2.228.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Rete4 Exodus – Dei E Re totalizza un a.m. di 1.106.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.038.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 Hotel Transylvania segna 447.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Prospettive di un delitto ha raccolto 304.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Sherlock Holmes – Gioco d’Ombra segna 369.000 spettatori e l’1.7%. Su La5 Grande Fratello ha raccolto 165.000 spettatori e l’1%. Su Rai Premium Preferisco il Paradiso segna 388.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Meghan e Harry – Erede in Arrivo segna 297.000 spettatori e l’1.3%. A seguire Kate vs Meghan – Una Guerra Reale segna 279.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3.627.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.204.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 961.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Non ho l’età raccoglie 1.454.000 spettatori con il 6.7% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.659.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 944.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 1.061.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.424.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 517.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Boom ha raccolto 317.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Cortesie per gli Ospite ha raggiunto 449.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.939.000 spettatori (20.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.133.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.974.000 spettatori (14.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.923.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 Hawai Five O ha raccolto 620.000 spettatori (4%) mentre NCIS 1.114.000 (5.7%). Su Italia1 Grande Fratello ha ottenuto 348.000 spettatori con il 2.4%. Sport Mediaset ha informato 407.000 spettatori (2.5%). CSI New York ha totalizzato 596.000 spettatori (3%). Su Rai3 Blob segna 1.100.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 678.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 335.000 spettatori (share del 2.3%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 340.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 932.000 telespettatori con il 17.9%. Storie Italiane ha ottenuto 1.131.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 1.179.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte della durata di 9 minuti (dalle 10.51 alle 11). Su Canale5 Ecco a Voi Lola! ha intrattenuto 570.000 spettatori (7.8%). Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 227.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 188.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Rai3 Agorà convince 509.000 spettatori pari al 7.1% di share. A seguire Mi Manda Rai3 in Festa segna 430.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 270.000 spettatori (3.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 229.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 289.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 – dalle 11 alle 12.35 – Speciale TG1: Anniversario della Liberazione segna 1.332.000 spettatori con il 14.4%. La Prova del Cuoco Mini ha raccolto 1.448.000 spettatori con il 10.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.305.000 telespettatori con il 13%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 558.000 spettatori (6.6%), nella prima parte, e 1.075.000 spettatori (9.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 Bones raccoglie 228.000 spettatori con il 2.6%. Grande Fratello ottiene un ascolto di 890.000 spettatori pari al 6.2% di share. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.176.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Tutta Salute Speciale raccoglie 558.000 spettatori (6.8%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 892.000 spettatori (8.5%). Quante Storie ha raccolto 911.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 206.000 spettatori con il 2.5%, nella prima parte, e 333.000 spettatori (2.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 638.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 320.000 spettatori con share del 3.9% nella prima parte, e 418.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.671.000 spettatori pari all’11.9% della platea. Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.560.000 spettatori pari al 12.6%. Ballando on the Road ha radunato 1.484.000 spettatori (12.9%). La Vita Diretta Mini ha raccolto 1.736.000 spettatori con il 14.2%. Su Canale5 Una Vita ha convinto 2.156.000 spettatori con il 14.7% di share. Uomini e Donne ha interessato 2.305.000 spettatori con il 17.1% (finale: 1.997.000 – 16.1%). Il breve daytime de Grande Fratello ha ottenuto 1.700.000 spettatori con il 14%. Amici è stato seguito da 1.708.000 spettatori pari al 14.4%. Bianco Rosso e Verdone ha fatto compagnia a 1.180.000 spettatori (9.9%). Su Rai2 Detto Fatto ha ottenuto 781.000 spettatori con il 5.9%. Castle ha raccolto 529.000 spettatori con il 4.6%, nel primo episodio, e 570.000 spettatori con il 4.9%. nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 849.000 spettatori (5.8%), nel primo episodio, 834.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio, e 830.000 spettatori (5.9%), nel terzo. The Big Bang Theory ha divertito601 .000 spettatori pari al 4.6%. La sitcom Mom ha ottenuto 519.000 spettatori con il 4.2%. Due Uomini e Mezzo ha appassionato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.530.000 spettatori con il 17.1%. La Grande Storia ha raccolto 637.000 spettatori (5.1%). Aspettando Geo… segna 899.000 spettatori con il 7.8%. Geo ha registrato 1.228.000 spettatori con il 10.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 713.000 spettatori con il 5%. Su La7 Tagadà ha interessato 343.000 spettatori (share del 2.4%), con Prima Pagina, e 377.000 spettatori (share del 2.9%), nella seconda parte. Su TV8 Karate Kid – Per Vincere Domani ha raccolto 354.000 spettatori con il 3%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 597.000 spettatori con il 7.3% di share (presentazione di 49 minuti: 1.026.000 – 7.1%). Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 1.255.000 spettatori pari ad uno share del 13.4% (presentazione di 19 minuti: 1.594.000 – 10.4%). Su Rai2 Stracult Live Show segna 509.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai 3 Ossigeno segna 524.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Ghost Movie è visto da 371.000 spettatori (6.5%). Su Rete 4 Belfagor – Il Fantasma del Louvre è stato scelto da 212.000 spettatori con il 3.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.993.000 (19.2%)

Ore 20.00 4.712.000 (23.5%)

TG2

Ore 13.00 2.183.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.682.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 1.795.000 (12.6%)

Ore 19.00 1.737.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 2.893.000 (19.4%)

Ore 20.00 3.600.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.573.000 (12.4%)

Ore 18.30 701.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 482.000 (4.6%)

Ore 18.55 578.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 548.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.121.000 (5.5%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 15.2 18.5 16.26 12.86 12.58 20.8 19.91 9.36

RAI 2 5.67 3.26 4.03 8.34 5.9 4.65 6.82 4.25

RAI 3 7.92 8.92 6.67 8.89 7.06 9.58 8.36 6.52

RAI SPEC 7.75 8.43 10.33 7.89 9.94 6.43 5.92 6.92

RAI 36.54 39.12 37.28 37.98 35.48 41.46 41.01 27.05

CANALE 5 13.34 14.54 8.78 15.63 13.6 15.1 13.59 12.41

ITALIA 1 4.99 2.22 2.72 7.05 3.95 3.24 4.67 7.66

RETE 4 4.23 1.7 3.13 4.2 4.21 3.8 4.42 6.14

MED SPEC 7.43 7.83 8.54 5.72 7.08 5.93 7.44 9.31

MEDIASET 29.99 26.29 23.17 32.6 28.84 28.07 30.12 35.52

LA7+LA7D 4.59 4.7 4.51 3.39 3.19 3.37 5.8 7.37

SKY UNO 0.3 (tra le 21 e le 23)

SATELLITE 16.79 15.97 19.53 14.95 19.91 16.8 13.09 17.16

TERRESTRI 12.09 13.92 15.51 11.08 12.58 10.29 9.97 12.9

ALTRE RETI 28.88 29.89 35.04 26.03 32.49 27.1 23.07 30.06

