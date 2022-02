PIPPITEL! – “MICHELLE IMPOSSIBLE” CHIUDE IN CALO, MA SI PORTA COMUNQUE A CASA LA PRIMA SERATA CON IL 17.1% E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 IL FILM DI MUCCINO “GLI ANNI PIÙ BELLI” FA IL 14.8% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 10% - SU ITALIA 1 “LE IENE” NON VANNO OLTRE IL 7.7% - SU RETE4 “CONTROCORRENTE” INCHIODA AL 3.6% - AMADEUS (21.2%), “STRISCIA” (16.5%), PALOMBA (4.7%), GRUBER (7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.54 – il film di Muccino Gli Anni Più Belli ha interessato 2.947.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 00.43 – la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible ha raccolto davanti al video 2.875.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.2% di share. A seguire The Resident ha ottenuto 1.048.000 spettatori con il 4.9%.

Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.209.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 22 minuti: 1.011.000 – 4.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.996.000 spettatori pari ad uno share del 10% (presentazione di 10 minuti: 1.405.000 – 5.7%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 601.000 spettatori con il 3.6% di share (presentazione di 6 minuti: 590.000 – 2.4%). Su La7 Atlantide ha registrato 698.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 4 Hotel segna 375.000 spettatori con l’1.6%, nel primo episodio, e 252.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio.

Sul Nove Una Settimana da Dio ha raccolto 376.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 John Rambo segna 593.000 spettatori pari al 2.6%. Su Rai4 Sweetheart registra 589.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai Premium L’Amica Geniale ha raccolto 198.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Real Time la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 488.000 spettatori con il 2.1%. Su Sky Uno Italia’s Got Talent segna 206.000 spettatori con lo 0.9% (329.000 spettatori cumulati considerando anche +1, repliche e on demand).

Ascolti TV Access Prime Time

Toffanin-Greggio al 16.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.252.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.082.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.209.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.451.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.373.000 spettatori (5.7%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.760.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.142.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 876.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.743.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 322.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 404.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Rai1 e Canale 5 insieme si spartiscono oltre il 46% di share.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.420.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.045.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.804.000 spettatori (18.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.107.000 spettatori (21.4%).

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 518.000 spettatori (2.8%) mentre 9-1-1 ha raccolto 798.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 509.000 spettatori con il 2.9%. CSI Miami ha ottenuto 604.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.837.000 spettatori con il 13.6%. Blob segna 1.074.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 888.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 119.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 153.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 250.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy registra 211.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Daniele tallona Panicucci.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 750.000 telespettatori con il 14.6%, nella lunga presentazione, e a 996.000 spettatori con il 18%. Dopo il breve tg (816.000 – 17%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 897.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.233.000 spettatori pari al 20.4%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.055.000 spettatori con il 19.3%, nella prima parte, e 903.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 248.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 137.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio, e 133.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio. Law and Order: Unità Speciale ha ottenuto 120.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 782.000 spettatori e il 13.6%. Agorà convince 421.000 spettatori pari al 7.4% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 316.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 133.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104.000 spettatori con il 2.5%, nelle News, e 229.000 spettatori con il 4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 193.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Nonostante l’1% de Il Segreto, La Signora in Giallo tocca il 5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 898.000 spettatori con il 15.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.730.000 spettatori con il 15.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.599.000 telespettatori con il 19.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 532.000 spettatori (7.8%), nella prima parte, e 930.000 spettatori (8.8%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 242.000 spettatori con il 3.2%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 660.000 spettatori con il 5.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 720.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 Elisir segna 331.000 spettatori con il 5.5% (presentazione: 279.000 – 5.7%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 849.000 spettatori (9.5%). Quante Storie ha raccolto 684.000 spettatori (5.4%). Passato e Presente ha interessato 541.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 142.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 107.000 spettatori con l’1%. La Signora in Giallo ha ottenuto 670.000 (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 355.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte, e 447.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta vince con il 18.6%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.844.000 spettatori pari al 15.2% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.064.000 spettatori con il 19.8%. Dopo il TG1 Economia (1.554.000 – 15.3%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.822.000 spettatori (17.6%), nella presentazione, e 2.321.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.561.000 spettatori con il 18.7%. Una Vita ha convinto 2.431.000 spettatori con il 18.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.779.000 spettatori con il 23.9% (finale: 2.238.000 – 21.2%). Il daytime di Amici ha interessato 1.941.000 spettatori con il 18.7%.

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.873.000 spettatori con il 18.2%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.661.000 spettatori pari al 16.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.542.000 spettatori con il 14.2%, nella presentazione in onda dalle 17.24 alle 17.42, e 1.992.000 spettatori con il 15.7% dalle 17.45 alle 18.29 (Saluti: 1.981.000 – 13.8%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 574.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 445.000 spettatori con il 4.2%. Castle ha interessato 247.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 554.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, 646.000 spettatori (5%), nel secondo episodio, e 547.000 spettatori (4.4%), nel terzo episodio.

Big Bang Theory ha appassionato 393.000 spettatori con il 3.6%. Modern Family segna 251.000 spettatori (2.4%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 296.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.336.000 spettatori con il 17.3%. Il Question Time ha raccolto 39.000 spettatori pari al 2.9%. #Maestri – dalle 16.25 alle 17.06 – ha ottenuto 425.000 spettatori con il 4.2%. Aspettando Geo… ha raccolto 740.000 spettatori con il 7.2% (durata 11 minuti). Geo ha registrato 1.383.000 spettatori con il 10.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 715.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà interessato 340.000 spettatori (3%). Tagadoc ha raccolto 147.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 il film Fragranza d’Amore ha raccolto 217.000 spettatori con il 2.1%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 667.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 516.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6%. Su Rai2 Re Start segna 316.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 638.000 spettatori con l’8%. Su Italia1 Buoni o Cattivi è visto da 336.000 spettatori (9.3%). Su Rete 4 il film Assolo è stato scelto da 104.000 spettatori con il 2.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.304.000 (23.9%)

Ore 20.00 6.053.000 (26.4%)

TG2

Ore 13.00 1.862.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.506.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.571.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.318.000 (12.8%)

TG5

Ore 13.00 2.913.000 (22%)

Ore 20.00 4.426.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.168.000 (10.6%)

Ore 18.30 637.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 257.000 (3%)

Ore 18.55 661.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 569.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.137.000 (4.9%)

