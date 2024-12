PIPPITEL! – “LO STATO DELLE COSE” NON È OTTIMO PER MASSIMO GILETTI: IL PROGRAMMA SU RAI3 ARRANCA AL 4.2% DI SHARE CON 700MILA SPETTATORI. SU LA7 AUGIAS CON “LA TORRE DI BABELE” FA IL 4.6% CON 818MILA APPASSIONATI. SU RETE4 PORRO AL 6.1% – SU RAI1 “L’AMICA GENIALE” CALA AL 17.8%. SU CANALE5 “GRANDE FRATELLO” REGGE AL 17.5% - VESPA (22.8%), DE MARTINO (26.4%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.7%). DAMILANO (6.4%), DEL DEBBIO (5.2%), GRUBER (8.3%), AMADEUS (2.8%)

Nella serata di ieri, lunedì 2 dicembre 2024, su Rai1 L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.125.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.226.000 spettatori con uno share del 17.5% (Night a 953.000 e il 27.7%, Live a 634.000 e il 21.4%). Su Rai2 Raiduo intrattiene 784.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione a 887.000 e il 4.2%, Behind the Scenes a 461.000 e il 3.4%). Su Italia1 Attacco al Potere – Paris Has Fallen incolla davanti al video 1.196.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 700.000 spettatori e il 4.2% (presentazione a 565.000 e il 2.7%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 900.000 spettatori (6.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 818.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 863.000 spettatori con il 4.9%. Sul Nove Little Big Italy raduna 536.000 spettatori (2.8%). Sul 20 Kong – Skull Island fa sintonizzare 434.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Seal Team è scelto da 298.000 spettatori (1.5%). Su Iris Vi presento Joe Black è seguito da 395.000 spettatori pari al 2.6%. Su RaiPremium La giostra dell’amore sigla 407.000 spettatori (2.1%). Su RealTime Hercai – Amore e Vendetta è la scelta di 342.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.774.000 spettatori (22.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.700.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.951.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 532.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.337.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.350.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.578.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.088.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 1.106.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.805.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 100% Italia gioca con 388.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 473.000 spettatori con il 2.2% nella prima parte di breve durata e 600.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte dalla durata maggiore. Su La5 Uomini e Donne arriva a 305.000 spettatori e l’1.4%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 486.000 spettatori (2.3%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.005.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.321.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.265.000 spettatori (17.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.810.000 spettatori (23.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (480.000 – 3.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 308.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 498.000 spettatori con il 2.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 320.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 598.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.447.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 1.241.000 spettatori (6.3%) e Nuovi Eroi sigla 982.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 882.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 242.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 504.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (261.000 – 1.9%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 412.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 440.000 spettatori con l’11.3% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 336.000 e il 9.6%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (975.000 – 19.9%), Unomattina intrattiene 805.000 spettatori con il 17.7% e Storie Italiane è seguito da 720.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 649.000 spettatori con il 20.3% e TG5 Mattina delle 8 1.105.000 spettatori con il 22.6%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 951.000 spettatori con il 20.8% nella prima parte e 741.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte (I Saluti a 687.000 e il 16.4%).

Su Rai2 Binario 2 interessa 110.000 spettatori (2.4%) e VideoBox è seguito da 91.000 spettatori (1.8%). Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (189.000 – 3.9%), Radio2 Social Club raggiunge 250.000 spettatori (5.5%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 248.000 spettatori (6%) e TG2 Flash 296.000 spettatori (6.9%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 193.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 185.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 193.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 496.000 spettatori (13%) e TGR Buongiorno Regione 612.000 spettatori (12.9%).

A seguire, dopo la presentazione (323.000 – 6.6%), Agorà intrattiene 262.000 spettatori (5.5%), mentre ReStart totalizza 177.000 spettatori (4.2%) ed Elisir, dopo la presentazione (257.000 – 6.4%), è scelto da 349.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 92.000 spettatori (2.9%) e Terra Amara 229.000 spettatori (4.9%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 192.000 spettatori (4.6%). Su La7 Omnibus raduna 148.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (234.000 – 5%), 215.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 184.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 957.000 spettatori (19.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.656.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.280.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (288.000 – 6.6%), I Fatti Vostri raduna 482.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 817.000 spettatori (9.4%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 277.000 spettatori (4.6%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arriva a 606.000 spettatori (5.5%), mentre Sport Mediaset coinvolge 686.000 spettatori (5.7%) e 441.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra di pochi minuti

Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 259.000 spettatori (4.9%) e il TG3 delle 12 informa 664.000 spettatori (9.2%). A seguire Quante Storie conquista 532.000 spettatori (4.9%), mentre Passato e Presente è seguito da 473.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 158.000 spettatori pari al 3.3% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 540.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 269.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 432.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi.

Su Tv8 Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida arriva a 107.000 spettatori (1.8%) e 4 Ristoranti conquista 213.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (76.000 – 1.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 110.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 223.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.194.000 – 17.8%), La Volta Buona colleziona 1.501.000 spettatori con il 13.1% nella prima parte di un’ora e dieci minuti e 1.627.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte di 39 minuti, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.699.000 spettatori con il 18.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.569.000 – 17.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.975.000 spettatori con il 21% nella presentazione e 2.344.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.480.000 spettatori pari al 20.2% e Endless Love sigla 2.493.000 spettatori pari al 21%, mentre Uomini e Donne raduna 2.405.000 spettatori pari al 23.5% (Finale a 1.900.000 e il 21%), la striscia di Amici segna 1.568.000 spettatori pari al 17.4% e quella del Grande Fratello 1.346.000 spettatori pari al 15.1%.

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.392.000 – 15.6%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.356.000 spettatori pari al 14.4% nella prima parte e 1.454.000 spettatori pari al 13.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.561.000 e il 13%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.004.000 spettatori con l’8.9% e BellaMa’ intrattiene 588.000 spettatori con il 6.5%. A seguire La Porta Magica è seguito da 319.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 477.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 479.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio e 444.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 385.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 451.000 spettatori (5%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 398.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.081.000 spettatori (17.2%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 299.000 spettatori (3.2%).

A seguire, dopo Aspettando Geo (554.000 – 6.2%), Geo conquista 1.379.000 spettatori (12.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 792.000 spettatori con il 7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 491.000 spettatori con il 5.4%. A seguire Colombo – L’illusionista sigla 390.000 spettatori con il 3.6%. Su La7, dopo la presentazione (458.000 – 3.9%), Tagadà è visto da 406.000 spettatori pari al 4.3% e 299.000 spettatori pari al 3.3% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 262.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Natale a Greenpine Grove segna 274.000 spettatori (2.4%), Un magico Natale 288.000 spettatori (3.2%) e Baci sotto il vischio 330.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Crimini Quotidiani totalizza 74.000 spettatori (0.6%), mentre Storie Criminali interessa 104.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 134.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio.

Seconda Serata

Su Rai1 XXI Secolo – Quando il Presente Diventa Futuro totalizza 847.000 spettatori con l’8.1% nella prima parte e, dopo il TG1 di breve durata (542.000 – 6.4%), 308.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte dalla durata maggiore. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 429.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 90esimo Minuto del Lunedì raccoglie 406.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Cold Cade – Delitti Irrisolti è seguito da 470.000 spettatori con il 3.8%, mentre Sport Mediaset Monday Night segna 261.000 spettatori con il 3.4%.

Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 291.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 The Equalizer è la scelta di 167.000 spettatori (4.1%). Su La7 Barbero Risponde è visto da 336.000 spettatori (3.3%). A seguire La7 Doc – L’Ingegneria del Passato raduna 125.000 spettatori (2%). Su Tv8 la replica di GialappaShow arriva a 273.000 spettatori (5%). Sul Nove la replica di Little Big Italy raggiunge 181.000 spettatori e il 2%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.812.000 (22.9%) – h.13:30 4.705.000 (23.7%) – h.20

TG2 1.648.000 (14.4%) – h.13 897.000 (4.2%) – h.20:30

TG3 1.339.000 (11.4%) – h.14:25 2.044.000 (12.9%) – h.19

TG5 2.724.000 (23.5%) – h.13 3.921.000 (19.5%) – h.20

STUDIO APERTO 934.000 (10.2%) – h.12:25 580.000 (4.5%) – h.18:30

TG4 288.000 (4.2%) – h.11:55 603.000 (3.8%) – h.19

TGLA7 650.000 (5.3%) – h.13:30 1.805.000 (8.3%) – h.20

