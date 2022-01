PIPPITEL! – “THE VOICE SENIOR” VINCE LA SERATA CON 3,9 MILIONI DI TELESPETTATORI E IL 19% DI SHARE. IL “GRANDE FRATELLO VIP” TOTALIZZA IL 20,8% MA CHIUDENDO MOLTO DOPO: IN SOVRAPPOSIZIONE RAI1 FA IL 19,1% CONTRO IL 18,5 DI CANALE 5 – LO SPECIALE TG1 SUI FUNERALI DI SASSOLI (21,3%) - ZORO (5,3%) – "OTTO E MEZZO" (7,2%) - "STASERA ITALIA" (4,6%)

Nella serata di ieri, venerdì 14 gennaio 2022, su Rai1 The Voice Senior, in onda dalle 21.34 alle 24.03, ha conquistato 3.902.000 spettatori pari al 19% di share.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.41 alle 25.24, ha raccolto davanti al video 3.343.000 spettatori pari al 20.8% di share (GF Vip Night 1.500.000 – 3.8%, GF Vip Live 720.000 – 18.2%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.201.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre The Resident 803.000 (4%).

Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 610.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori con il 6% di share.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 968.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su TV8 4 Ristoranti ha segnato il 2.1% con 441.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 669.000 spettatori (2.9%).

Su Real Time Bake Off Italia – Dolci sotto un Tetto sigla l’1.11% con 267.384 spettatori. Su Rai4 Outcast – L’Ultimo Templare sigla l’1.3% con 309.000 spettatori e sul 20 Io sono Leggenda si porta all’1.5% con 345.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.308.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.038.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.7% con 928.000 spettatori.

Su Italia1 NCIS ha registrato 1.318.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? Game ha convinto 1.489.000 spettatori pari al 6.1% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.693.000 spettatori pari al 6.8%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.131.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 981.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.785.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 330.000 spettatori con l’1.3% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 364.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.614.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.089.000 spettatori (24.9%).

Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.794.000 spettatori con il 16.1% di share e Avanti un Altro! 3.654.000 con il 18.3% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 682.000 spettatori con il 3.5% e 9-1-1 846.000 (3.8%).

Su Italia1 CSI segna il 2.8% con 616.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.048.000 spettatori con il 14.3% di share e Blob segna 1.291.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 917.000 spettatori.

Su La7 Ghost Whisperer interessa 128.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 165.000 (0.8%) nel secondo. Su Tv8 4 Hotel fa compagnia a 268.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 199.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 598.000 telespettatori con il 12.9% di share nella presentazione e a 1.069.000 (17.8%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 909.000 spettatori (16.5%).

Su Canale5 Mattino Cinque News ha informato 1.163.000 spettatori (19.5%) nella prima parte e 1.067.000 (19.5%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.4% con 259.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 144.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, di 155.000 (2.8%) nel secondo e di 184.000 (3.2%) nel terzo.

Su Rai3 Agorà convince 488.000 spettatori pari all’8.2% di share e Agorà Extra si porta al 6.1% con 336.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 84.000 spettatori con share dell’1.4%.

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 110.000 spettatori con il 2.9% nelle News e 189.000 (3.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 169.000 spettatori pari al 3.1%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 996.000 spettatori (16.6%) e lo Speciale TG1 dedicato ai Funerali di David Sassoli a 2.378.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.566.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 551.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 934.000 (8.3%) nella seconda.

Su Italia 1 Chicago Justice è la scelta di 195.000 spettatori con il 2.4% di share, il GF Vip interessa a 706.000 spettatori (5.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 903.000 spettatori con il 5.8%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 324.000 spettatori (4.9%), il TG delle 12 da 789.000 spettatori (8.2%), Quante Storie si porta al 5% con 666.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 641.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 155.000 spettatori con l’1.3% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 626.000 spettatori (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 280.000 spettatori con share del 4.2% nella prima parte e 363.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 96.000 spettatori (1.1%) e 4 Hotel 150.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.886.000 spettatori (14.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.025.000 spettatori (17.9%). La Vita in Diretta informa 2.461.000 spettatori con il 17% (presentazione 2.048.000 – 16.7%).

Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.719.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha convinto 2.606.000 spettatori con il 18.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.5% con 2.635.000 spettatori (finale 2.063.000 – 18.4%).

Amici interessa a 1.818.000 spettatori (15.9%) e la striscia del GF Vip a 1.796.000 (17.2%); Love is in the Air interessa a 1.830.000 spettatori (15.1%), Pomeriggio Cinque News a 1.618.000 spettatori (12.5%) nella presentazione, a 1.914.000 spettatori (13%) nel programma vero e proprio e a 2.098.000 (13%) nei saluti finali.

Su Rai 2 Ore 14 interessa a 599.000 spettatori (4.3%), Detto Fatto ha convinto 488.000 spettatori con il 4.2% di share e Good Witch piace a 286.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 725.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 743.000 (5.3%) nel secondo e 648.000 (5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 334.000 spettatori (3%) e Modern Family intrattiene 263.000 spettatori (2.2%).

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.127.000 spettatori (14.3%) e Il Commissario Rex 514.000 spettatori con il 4.5% di share; Geo registra 1.833.000 spettatori con il 12.5% di share (Aspettando Geo 956.000 – 8.2%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 789.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 350.000 spettatori con il 2.9% e Tagadoc 183.000 (1.4%). Su TV8 Un Natale da Favola è la scelta di 364.000 spettatori (3.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 TV7 convince 709.000 spettatori con l’8% di share. Su Rai2 Ultima Traccia: Berlino segna 414.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Caro Marziano segna il 2.4% con 384.000 spettatori. Su Italia1 Demolition Man viene visto da una media di 516.000 ascoltatori con il 5.4% di share. Su Rete4 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa ha segnato il 3.4% con 195.000 spettatori.

Telegiornali

TG1?Ore 13.30 3.466.000 (22.5%)?Ore 20.00 5.861.000 (25.4%)

TG2?Ore 13.00 1.518.000 (10.7%)?Ore 20.30 1.438.000 (5.9%)

TG3?Ore 14.25 1.712.000 (12.2%)?Ore 19.00 2.548.000 (13.4%)

TG5?Ore 13.00 3.041.000 (21%)?Ore 20.00 4.475.000 (19.2%)

STUDIO APERTO?Ore 12.25 1.104.000 (9.9%)?Ore 18.30 664.000 (4.1%)

TG4?Ore 12.00 271.000 (3%)?Ore 18.55 763.000 (4%)

TGLA7?Ore 13.30 582.000 (3.8%)?Ore 20.00 1.185.000 (5.1%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 18.36 16.31 17.71 19.45 16.68 22.22 19.49 15.93?RAI 2 4.31 2.36 5.32 6.94 3.65 3.43 4.69 3.25?RAI 3 6.79 9.96 6.11 7.85 7.64 11.24 4.5 2.73?RAI SPEC 5.41 6.77 7.28 5.44 5.69 5.76 5.08 3.87?RAI 34.88 35.39 36.42 39.69 33.66 42.65 33.76 25.78

CANALE 5 18.22 20.97 18.9 18.54 17.24 16.9 16.35 22.86?ITALIA 1 4.25 1.85 2.75 5.64 2.91 2.81 5.37 5.9?RETE 4 4.3 1.14 2.18 3.96 4.94 4.01 5.01 5.69?MED SPEC 8.29 9.43 7.76 6.51 8.07 6.94 9.23 8.5?MEDIASET 35.07 33.4 31.59 34.65 33.15 30.67 35.96 42.95

LA7+LA7D 4.19 3.73 3.94 3.45 2.64 2.25 6.13 6.43

SATELLITE 13.33 14.3 14.65 11.29 16.93 13.52 11.55 11.94?TERRESTRI 12.53 13.18 13.4 10.93 13.63 10.9 12.6 12.9?ALTRE RETI 25.86 27.48 28.05 22.21 30.55 24.43 24.15 24.84