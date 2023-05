PIPPITEL! – “TUTTI PER UNO CON IL VOLO” DI FEDERICA PANICUCCI CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI TENENDO INCOLLATE ALLO SCHERMO 3,1 MILIONI DI PERSONE (23,6% DI SHARE) – CARLO CONTI CON “I MIGLIORI ANNI DELL’ESTATE” RAGGIUNGE IL 19,7% DI SHARE (2,8 MILIONI DI TELESPETTATORI) - "LE PAROLE" DI MASSIMO GRAMELLINI CHIUDE IN BELLEZZA CON 1.245.000 AFFEZIONATI (7.7% DI SHARE) – AMADEUS (25.9%), STRISCIA LA NOTIZIA (16.3%). CONCITA DE GREGORIO E DAVID PARENZO (4.8%) - TG2 POST (4.3%) - VERONICA GENTILI (3.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

TUTTI PER UNO CON IL VOLO

Sabato sera televisivo, quello di ieri 27 maggio 2023, all'insegna della sfida canora tra I Migliori Anni dell'Estate condotto da Carlo Conti su Rai1 e Tutti per Uno con Il Volo e Federica Panicucci su Canale5.

E la vittoria è andata proprio al trio di cantanti (due tenori e un baritono) composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, affiancati da Federica Panicucci: Tutti per Uno ha infatti conquistato una media di 3.128.000 spettatori (23.6%), mentre i ripescaggi nostalgici de I Migliori Anni hanno totalizzato 2.864.000 spettatori (19.7%), in netto calo rispetto a sette giorni fa.

federica panicucci

Terzo programma più visto in prime time è stato Le Ragazze condotto da Francesca Fialdini su Rai3, che ha segnato 951.000 spettatori con il 6.4% grazie anche al preziosissimo traino in access prime time de Le Parole di Massimo Gramellini che ha chiuso in bellezza l'ultima puntata stagionale con 1.245.000 affezionati pari al 7.7% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1.Tutti per Uno con Il Volo (Canale5) - 3.128.000

2.I Migliori Anni dell'Estate (Rai1) - 2.864.000

3.Le Ragazze (Rai3) - 951.000

4.Shrek 2 (Italia1) - 932.000

5.F.B.I. (Rai2) - 912.000

6.... altrimenti ci arrabbiamo! (Rete4) - 715.000

7.Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 377.000

Return to sender (Iris) - 363.000 Lo Smoking (20) - 321.000

10.4 Ristoranti (Tv8) - 296.000

11.Adverse (Rai4) - 247.000

12.Reazione a Catena (Nove) - 234.000

In access prime time su Rai1, Amadeus con Affari Tuoi ha siglato il 25.9%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia il 16.3%. Per l'approfondimento, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 ha raccolto il 3.7% e il 3.3%, Tg2 Post il 4.3% e In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo il 4.8%.

federica panicucci

Da segnalare, in fascia pomeridiana su Rai2, il Giro d'Italia all'Arrivo, che ha totalizzato il 21.3%, mentre in seconda serata su Rai1 lo Speciale O Anche No condotto da Paola Severini Melograni e dedicato alla disabilità, ha conquistato un ottimo 8.5% di share. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: I Migliori Anni dell’Estate 2.864.000 (19.7%). Canale5: Volo – Tutti per Uno 3.128.000 (23.6%). Rai2: F.B.I. 912.000 (5.4%), F.B.I. International 817.000 (5.1%). Italia1: Shrek 2 932.000 (5.7%). Rai3: Le ragazze 951.000 (6.4%). Rete4: …altrimenti ci arrabbiamo! 715.000 (4.6%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 377.000 (2.6%). Tv8: 4 Ristoranti 296.000 (1.8%). Nove: Reazione a catena 234.000 (1.5%). Rai4: Adverse 247.000 (1.5%). Iris: Return to Sender – Restituire al mittente 363.000 (2.2%). 20: Lo Smoking 321.000 (2.0%).

federica panicucci 2

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.130.000 (25.9%). Canale5: Striscia la Notizia 2.607.000 (16.3%). Rai2: Tg2 Post raggiunge 695.000 (4.3%). Italia1: N.C.I.S. 881.000 (5.7%). Rai3: Le Parole 1.245.000 (7.7%), presentazione 926.000 (6.4%). Rete4: Controcorrente 550.000 (3.7%) nella prima parte, 533.000 (3.3% )nella seconda. La7: In Onda 757.000 (4.8%). Tv8: 4 Hotel 299.000 (1.9%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 208.000 (1.4%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.102.000 (21.3%), L’Eredità 2.933.000 (24.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.434.000 (15.6%), Avanti un Altro! Story 2.029.000 (17.8%). Rai2: Equitazione – Piazza di Siena: Piccolo Gran Premio 202.000 (1.8%), The Blacklist 330.000 (2.5%)nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 364.000 (3.5%), FBI: Most Wanted 339.000 (2.6%). Rai3: Tg Regione 1.766.000 (14.3%), Blob 749.000 (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 556.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 154.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 255.000 (2.3%). Tv8: Prove di Formula 1 551.000 (5.2%). Nove: Pallacanestro (Campionato Italiano) 48.000 (0.5%).

carlo conti i migliori anni

Seconda Serata

Rai1: O Anche No! Speciale 501.000 (8.5%). Canale5: Tg5 Notte 568.000 (13.1%). Rai2: Tg2 Dossier 258.000 (2%), Tg2 Storie 236.000 (2.6%). Italia1: Trolls World Tour 339.000 (3.2%). Rai3: Tg3 Mondo 441.000 (4.6%). Rete4: Confessione Reporter 232.000 (2.7%). La7: TgLa7 Notte 127.000 (1.6%).

DAYTIME

Mattina

carlo conti i migliori anni

Rai1: Il Caffè 459.000 (12.2%), Tg1 Ore 8.00 991.000 (20.1%), Tg1 Dialogo 1.059.000 (20.4%), Unomattina in Famiglia 1.106.000 (23.2%) nella prima parte, 884.000 (20.3%) nella seconda, Buongiorno Benessere 722.000 (16.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 541.000 (19.3%), Tg5 Mattina 1.149.000 (22.9%), X-Style 575.000 (12.2%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 466.000 (10.5%). Rai2: Radio2 Social Club 174.000 (3.6%), Per Me 109.000 (2.5%), I Misteri di Mirko 143.000 (3.4%). Italia1: The Middle 112.000 (2.3%) nel primo episodio, 71.000 (1.6%) nel secondo, 77.000 (1.8%) nel terzo, The Goldbergs 89.000 (2.1%) nel primo episodio, 65.000 (1.5%) nel secondo. Rai3: Agorà Weekend 289.000 (5.7%), Mi Manda Raitre 235.000 (5.3%). Rete4: I Cesaroni 47.000 (1.1%) nel primo episodio, 95.000 (2%) nel secondo, Sedotti e bidonati 88.000 (2%) nella prima parte, 140.000 (2.9%) nella seconda. La7: Omnibus 153.000 (3.5%), Coffee Break Sabato 143.000 (3.3%).

Mezzogiorno

carlo conti i migliori anni

Rai1: Linea Verde Discovery 990.000 (15.9%), Linea Verde Life da 1.997.000 (18.4%). Canale5: Forum 1.251.000 (18.4%). Rai2:Tg Sport 167.000 (3.7%), Pizza Doc 169.000 (3.2%), Check Up 330.000 (3.9%). Italia1: Mom 85.000 (1.8%) nel primo episodio, 76.000 (1.4%) nel secondo, 136.000 (2%) nel terzo, Sport Mediaset 712.000 (5.5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 584.000 (8.2%). Rete4: Il Segreto 150.000 (1.6%), La Signora in Giallo 426.000 (3.4%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 117.000 (2.2%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 85.000 (1%), Like – Tutto ciò che Piace 108.000 (0.9%).

massimo gramellini 3

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu1.433.000 (11.9%), Passaggio a Nord Ovest 952.000 (8.9%), A Sua Immagine 704.000 (6.8%) nella prima parte, 660.000 (6.9%) nella seconda, Tg1 708.000 (7.6%), Italia Sì 941.000 (10.5%) nella prima parte, 1.328.000 (15.4%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.552.000 (20.6%), Terra Amara 2.520.000 (23.5%), Verissimo – Le Storie 1.714.000 (18.4%)nella prima parte, 1.470.000 (16.9%) nella seconda. Rai2: Giro d’Italia 1.505.000 (14.5%), Giro in Diretta 1.368.000 (12.6%), Giro all’Arrivo 1.916.000 (21.3%), Processo alla Tappa 886.000 (10.2%). Italia1: Big Bang Theory 315.000 (2.6%) nel primo episodio, 273.000 (2.4%)nel secondo, Lucifer 280.000 (2.7%) nel primo episodio, 206.000 (2.1%) nel secondo, 189.000 (2.1%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.223.000 (17.6%), Tv Talk 836.000 (8%), presentazione 795.000 (7%), Extra 669.000 (6.5%). Frontiere 391.000 (4.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 555.000 (4.7%), Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio 298.000 (2.9%), Colombo 355.000 (3.9%). La7: Calcio Serie A femminile Inter-Milan 100.000 (0.9%), Josephine, Ange Gardien 89.000 (1%). Tv8: Viaggi Pazzeschi 206.000 (1.7%) nella prima parte, 165.000 (1.6%) nella seconda. Nove: La vendetta di Gypsy Rose 220.000 (2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

massimo gramellini

13.30 - 3.284.000 (25%)

20.00 - 3.406.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.206.000 (9.9%)

20.30 - 827.000 (5.5%)

TG3

14.25 - 1.493.000 (12.4%)

19.00 - 1.272.000 (11.7%)

TG4

11.55 - 249.000 (3.6%)

18.55 - 453.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.981.000 (24.2%)

20.00 - 2.929.000 (20.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

MASSIMO GRAMELLINI

12.25 - 883.000 (9.3%)

18.30 - 347.000 (3.9%)

TGLA7

13.30 - 414.000 (3.2%)

20.00 - 716.000 (5.1%)