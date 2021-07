5 lug 2021 12:43

PIPPITEL! – “UNA VOCE PER PADRE PIO” SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14% DI SHARE E OLTRE 2 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 FLOP, NONOSTANTE IL CAMBIO DI SERATA, PER “MASANTONIO” CHE INCHIODA ALL’8% E SI FA TALLONARE DA “DELITTI IN PARADISO” SU RAI 2 AL 7.8% - SU ITALIA1 IL RIPASSONE DI “COLORADO” AL 5.5%, SU RAI3 L’INCONTRO DI BASKET SERBIA-ITALIA AL 4% - IL RITORNO DI “TECHETECHETÈ” AL 17.3%, “PAPERE” (14.6%), GENTILI (5.9%)