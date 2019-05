PIPPITEL – MAMMA RAI IN SOCCORSO DI “MARIA LA SANGUINARIA”: DOPO AVER PERSO LE ULTIME SFIDE CON “BALLANDO CON LE STELLE” LA DE FILIPPI ARRUOLA MARA VENIER DA RAI1 E RAFFAELLA CARRÀ DA “RAI3” – E FINALMENTE “AMICI” (23,13%) SUPERA “BALLANDO” (22,1%). QUANTO SARÀ FELICE MILLY CARLUCCI?

MARA VENIER E RAFFAELLA CARRA' OSPITI DI MARIA DE FILIPPI A AMICI

Nella serata di ieri, sabato 11 maggio 2019, su Rai1 – dalle 20.44 alle 21.56 – la settima puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 19.72% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.56, e 3.803.000 spettatori pari al 22.1% dalle 22 alle 0.49 (qui lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e la De Girolamo). All’interno di Ballando, il TG1 60 Secondi – in onda dalle 0.15 alle 0.17 – ha raccolto 2.754.000 spettatori e il 22.12%. Su Canale 5 – dalle 21.13 alle 0.57 – la settima puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.136.000 spettatori pari al 23.13% di share (Buonanotte di 13 minuti: 1.319.000 – 19.23%; qui la gaffe di Scotti). Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie ha interessato 1.206.000 spettatori pari al 5.49% di share, nel primo episodio, e 1.271.000 spettatori pari al 5.84% nel secondo episodio. A seguire Bull segna 943.000 spettatori e il 4.86%. Su Italia 1 la prima tv del film L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione ha intrattenuto 1.302.000 spettatori (6.06%). Su Rai3 Le Parole della Settimana segna 1.458.000 spettatori con il 6.72 %. Le Parole della Settimana – Aspettando Mussolini il Figlio del Secolo ha raccolto 994.000 spettatori e il 4.52%. Mussolini – Il Figlio del Secolo ha ottenuto 863.000 spettatori con il 4.35%. Su Rete4 Lui è Peggio di Me totalizza un a.m. di 556.000 spettatori con il 2.71% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 400.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Con Tutto il Mio Cuore ha raccolto 207.000 spettatori con l’1%. Sul Nove World War Z ha ottenuto 270.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Vendetta: Una Storia d’Amore segna 268.000 spettatori con l’1.24%. Su Iris Shanghai Noon – Pallottole Cinesi segna 418.000 spettatori e l’1.94%.

Access Prime Time

Striscia al 17.61%.

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3.659.000 spettatori con uno share del 17.61%. Su Rai3 la presentazione de Le Parole della Settimana ha registrato 1.191.000 spettatori con il 5.98%. Su Italia1 CSI segna 915.000 spettatori con il 4.46%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un a.m. di 803.000 telespettatori con il 3.99%, nella prima parte, e 747.000 telespettatori con il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.029.000 spettatori (4.94%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 490.000 spettatori e il 2.4%. Sul NoveFratelli di Crozza ha raccolto 364.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Giro all’Arrivo al 6.42%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.367.000 spettatori (16.89%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.432.000 spettatori (20.83%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.240.000 spettatori (16.43%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.145.000 spettatori (19.42%). Su Rai2 – dalle 19.11 alle 20.03 – Giro di Italia all’Arrivo ha raccolto 1.065.000 spettatori (6.42%) mentre il Processo alla Tappa ha ottenuto 687.000 spettatori (3.66%). Su Italia1 Sport Mediaset ha raccolto 394.000 spettatori (2.64%) mentre CSI NY ha totalizzato 438.000 spettatori (2.48%). Su Rai3 Blob segna 832.000 spettatori con il 4.48%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha fatto sognare un a.m. di 688.000 telespettatori con il 3.84%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 168.000 spettatori (share dell’1.18%).

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Mezzogiorno in Famiglia all’8.81% e al 10.35% (il programma chiuderà definitivamente).

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno ha ottenuto 230.000 spettatori con l’11.71%. Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.340.000 spettatori (21.69%), nella prima parte, 1.193.000 spettatori (19.45%) nella seconda parte e 1.029.000 spettatori (17.83%) nella terza parte. Buongiorno Benessere ha ottenuto 867.000 spettatori con il 14.16% di share. Dreams Road Story segna 898.000 spettatori con l’11.45%. Linea Verde Life ha interessato 1.976.000 spettatori con il 14.76%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 980.000 spettatori (16.06%). Dalle 9.09 alle 9.17,Superpartes – Popolo della Famiglia segna 441.000 spettatori con il 6.59%. Dalle 10.08% alle 10.16, Superpartes Casapound segna 203.000 spettatori (3.45%) mentre a seguire Super Partes – Partito Animalista Italiano raccoglie 165.000 spettatori e il 2.87%. Forum arriva a 1.036.000 telespettatori con l’11.59%. Su Rai 2 In Viaggio con Marcello ha raccolto 246.000 spettatori con il 4.2%. Sempre su Rai2Mezzogiorno in Famiglia segna 643.000 spettatori con l’8.81%, nella prima parte, e 1.163.000 spettatori con il 10.35%. Su Italia 1 Una Mamma Per Amica ottiene un ascolto di 118.000 spettatori pari all’1.93% di share, nel primo episodio, e 214.000 spettatori pari al 2.64% di share nel secondo episodio. Sport Mediaset ha ottenuto 1.049.000 spettatori con il 6.47%. Su Rai3 Mi Manda Raitre in Più totalizza una media di 354.000 spettatori (5.76%). TGR – Il Settimanale ha informato 813.000 spettatori con il 6.66%. TGR – Petrarca ha ottenuto 571.0000 spettatori e il 3.75%. Su Rete4 Ricette all’Italiana raggiunge 174.000 spettatori con il 2.48%, nella prima parte, e 284.000 spettatori con il 2.31%, nella seconda parte. Parola di Pollice Verde 328.000 (2.05%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 244.000 spettatori con il 4.3%. A seguire Coffee Break ha informato 171.000 spettatori pari al 2.85%. Su La7 Belli Dentro, Belli Fuori interessa 160.000 spettatori con share dell’1.48%. Like Tutto Ciò che Piace segna 175.000 spettatori e l’1.18%.

Daytime Pomeriggio

Il 5.14% di share per la promozione del Lecce in Serie A.

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.852.000 spettatori con l’11.72%. Passaggio a Nord Ovest ha raggiunto 1.234.000 spettatori (8.82%). A Sua Immagine ha appassionato 929.000 spettatori con il 7.2%, nella prima parte, e 834.000 spettatori con il 6.74%, nella seconda parte. Italia Sì ha raccolto 1.115.000 spettatori con il 9.18%, nella prima parte, e 1.421.000 spettatori con l’11.28% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha ottenuto 2.752.000 spettatori con il 16.35%. Una Vita ha raccolto 2.401.000 spettatori con il 15.39%. Il Segreto ha appassionato 2.206.000 spettatori con il 16.1%. Sulla stessa rete Verissimo ha ottenuto 2.696.000 spettatori con il 21.92% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.455.000 spettatori con il 19.77%. Su Rai2 Villaggio di Partenza raccoglie 787.000 spettatori e il 5.07%. La partita Lecce-Spezia di Serie B ha raccolto 679.000 spettatori con il 5.14%. Dalle 17.06 alle 19.09, Giro Diretta segna 1.283.000 spettatori con il 10.11%. Su Italia1 – dalle 14.20 alle 17.51 – Gran Prix Formula E ha raccolto 295.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.298.000 spettatori con il 9.79% (1.243.000 – 8.44% nella presentazione di 14 minuti). Todo Cambia ha ottenuto 337.000 spettatori con il 2.63%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 821.000 spettatori con il 5.28%. Sempre su Rete 4 Colombo ha ottenuto 441.000 spettatori con il 3.56%. Su La7 Un Dolce da Maestro ha ottenuto 223.000 spettatori con l’1.44%. Su Tv8 la Superbike ha raggiunto 400.000 spettatori con il 2.5%. Sulla stessa rete la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio di Spagna ha raccolto 498.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai Sport – dalle 16.28 alle 17.07 – Anteprima Giro segna 501.000 spettatori e il 4.08%.

Seconda Serata

Top sfiora all’11%.

Su Rai1 Top è stato seguito da 806.000 spettatori con il 10.96% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 663.000 spettatori pari ad uno share del 13.16%. Su Rai2 TG2 Dossier segna 498.000 spettatori con il 3.37%. Su Rai 3 RaiPipol segna il 4.51% con 359.000 spettatori (presentazione di 16 minuti: 327.000 – 2.7%). Su Italia1 Dragon Ball Super viene visto da una media di 462.000 spettatori (2.66%), nel primo episodio, 406.000 spettatori (2.62%) nel secondo, e 387.000 spettatori (3.16%) nel terzo. Su Rete 4 il film Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio è stato scelto da 238.000 spettatori con il 2.61% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.706.000 (22.08%) Doreciackgulp 3.396.000 (20.07%)

Ore 20.00 4.239.000 (22.82%)

TG2

Ore 13.00 2.134.000 (13.89%)

Ore 20.30 1.363.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.775.000 (11.28%)

Ore 19.00 1.252.000 (8.21%)

TG5

Ore 13.00 2.849.000 (18.27%)

Ore 20.00 3.661.000 (19.42%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.286.000 (10.66%)

Ore 18.30 618.000 (4.66%)

TG4

Ore 12.00 427.000 (4.46%)

Ore 18.55 497.000 (3.32%)

TGLA7

Ore 13.30 631.000 (3.76%)

Ore 20.00 961.000 (5.12%)

