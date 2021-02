PIPPITEL! – MARIA DE FILIPPI (28.8%) DOPPIA “OTTILIE VON FABER-CASTELL” (12.5%) SU RAI UNO, MA LA NOTIZIA DEL GIORNO È CHE UNO SCONOSCIUTO FILM TEDESCO FA COMUNQUE 4 PUNTI DI SHARE IN PIÙ DEL COSTOSISSIMO FLOP “A GRANDE RICHIESTA” (NON SI È ANCORA CAPITO DI CHI) – LA DE GIROLAMO CON CASALINO (7,5%) – GRAMELLINI (7,1%) – GRUBER (5,6%) – “STASERA ITALIA WEEKEND” (4,8-4%) – CROZZA (1,5%)

1 – ASCOLTI TV. DE FILIPPI DOPPIA RAI1, IL FILM TV TEDESCO UMILIA A GRANDE RICHIESTA

Da https://www.vigilanzatv.it

gerry scotti a insigne a c'e' posta per te

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 27 febbraio 2021 vedono, in prima serata, lo stravolgimento della programmazione di Rai1 dopo il flop di A grande richiesta, spostato il martedì sera con risultati non esaltanti.

Al posto dello show, il film Tv Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa (che sarebbe dovuto andare in onda martedì scorso, sostituito per l'appunto da A grande richiesta con la puntata Che sarà sarà, presentata da Carlo Conti e dedicata ai Ricchi e Poveri).

ottilie von faber castel 1

Su Canale5, consueto appuntamento con C'è posta per te di Maria De Filippi, con ospiti Gerry Scotti e Lorenzo Insigne. Com'è andata la disfida tra le due ammiraglie? Vediamo i dati.

Ottilie Von Faber-Castel - Una donna coraggiosa su Rai1 ha radunato 2.756.000 spettatori con il 12.5% di share, più che doppiato da Canale 5 con C’è Posta per Te e i suoi 6.169.000 spettatori (28.8%). Smacco doppio per l'Ammiraglia Rai: oltre alla disfatta in prima serata del sabato, uno sconosciuto film Tv tedesco ha surclassato i risultati di A grande richiesta, uno show criticatissimo e per giunta estremamente costoso, realizzato con appalto esterno.

A seguire, la discussa ospitata dell'onnipresente Rocco Casalino non giova a Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio che si ferma al 7.5% di share con 593.000 spettatori.

nunzia de girolamo ciao maschio 2

Da segnalare su Rai3, Indovina chi viene a cena condotto da Sabrina Giannini, che ha raccolto 1.064.000 spettatori con il 4.7%, battuto in valori assoluti da Rete4 con la miliardesima visione del film Banana Joe con Bud Spencer e i suoi 1.072.000 spettatori con il 4.4% di share.

2 – ASCOLTI TV | SABATO 27 FEBBRAIO 2021. C’È POSTA PER TE LEADER (28.8%), OTTILIE VON FABER-CASTELL 12.5%. PRIMA FESTIVAL PARTE DAL 16.2%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

indovina chi viene a cena

Nella serata di ieri, sabato 27 febbraio 2021, su Rai1 Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa ha conquistato 2.756.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 6.169.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.422.000 spettatori (5.3%), Blue Bloods da 1.373.000 spettatori (5.3%) e Instinct da 956.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Sing ha intrattenuto 1.323.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Indovina chi viene a cena ha raccolto davanti al video 1.064.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di 1.072.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 640.000 spettatori con uno share del 2.8%.

c'e' posta per te1

Su Tv8 L’Amore spicca il volo ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.3%. Su Nove Tutta la Verità – L’enigma del Mostro di Firenze ha raccolto 302.000 spettatori e l’1.6% di share. Su Rai Premium la replica di Che Dio ci Aiuti 6 sigla l’1% con 251.000 spettatori e su La5 quella del Grande Fratello Vip è la scelta di 94.000 spettatori (0.5%).

Access Prime Time

Gramellini al 7.1%.

insigne a c'e' posta per te 2

Su Rai 1 Prima Festival è stato seguito da 4.134.000 spettatori con il 16.2%. Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 18.1% con 4.787.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.720.000 spettatori con uno share del 18%.

Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.864.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 4.5% con 1.163.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.229.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 1.065.000 (4%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.479.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 366.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 394.000 spettatori e l’1.5%.

Preserale

maria de filippi c'e' posta per te

Dribbling fermo al 2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.183.000 spettatori (18%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.678.000 spettatori (22%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida segna 2.411.000 spettatori con il 14.1% di share e RiCaduta Libera ne segna 3.699.000 con il 17.9% di share.

Su Rai2 Dribbling ha raccolto 390.000 spettatori (2%) e Hawaii Five-0 836.000 (3.6%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 678.000 spettatori (3%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.146.000 spettatori (14.2%) e Blob segna 1.218.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.8% con 889.000 spettatori e su La7 La7 Doc – Meraviglie senza Tempo fa compagnia a 154.000 spettatori (0.8%).

rocco casalino ospite di nunzia de girolamo a ciao maschio

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Lo Sci Femminile al 3%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla l’8.7% con 173.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.559.000 spettatori (22.5%) nella prima parte, 1.509.000 (22.8%) nella seconda e 1.292.000 (20.7%) nella terza, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.055.000 spettatori con il 16.8% di share. Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 927.000 spettatori (13.1%) e Linea Verde Life da 2.449.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.304.000 spettatori (19.8%). Forum arriva a 1.166.000 telespettatori con il 12.7%.

nunzia de girolamo ciao maschio 1

Su Rai 2 I Durrell ha raccolto 174.000 spettatori con il 2.8%, i Campionati Femminili del Mondo di Sci 208.000 (3%) e Domani è Domenica 348.000 (3.1%). Su Italia 1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 104.000 spettatori pari all’1.6% di share nel primo episodio, uno di 136.000 (2.1%) nel secondo e uno di 198.000 (2.4%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.010.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Elisir del Sabato totalizza una media di 271.000 spettatori (4.1%), Mi Manda Rai Tre in più sigla il 4.2% con 288.000 spettatori e Timeline è visto da 186.000 spettatori con il 3% di share.

rocco casalino a ciao maschio 3

Su Rete4 Il Signor QuindiciPalle è la scelta di 112.000 spettatori (1.8%) mentre Il Segreto ha appassionato 182.000 spettatori con l’1.4% di share e Sempreverde 222.000 (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 171.000 spettatori con il 4.6% nelle News e uno di 260.000 spettatori (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 282.000 spettatori pari al 4.5% e Like – Tutto ciò che piace 158.000 (1%). Su TV8 il TG8 Sport sigla lo 0.5% con 73.000 spettatori.

c'e' posta per te

Daytime Pomeriggio

Verissimo 23.6% (miglior risultato stagionale)-17.3%.

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 2.081.000 spettatori con il 12.8%, Il Cantante Mascherato Remix si porta all’8.6% con 1.219.000 spettatori. A Sua Immagine segna il 6.6% con 870.000 spettatori nella prima parte e il 6.1% con 770.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì 1.267.000 (10.1%) nella prima parte e 1.799.000 (12%) nella seconda.

rocco casalino a ciao maschio 2

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.695.000 spettatori (15.5%), Amici di Maria De Filippi interessa a 3.421.000 telespettatori con il 23.3% di share (presentazione 2.834.000 – 16.8%), Verissimo convince 2.977.000 spettatori con il 23.6% e Verissimo – Giri di Valzer 2.445.000 (17.3%). Su Rai2 Il Filo Rosso ha raccolto 300.000 spettatori con l’1.9% mentre Magazzini Musicali ha fatto compagnia a 155.000 spettatori (1.2%); Stop and Go è la scelta di 212.000 spettatori (1.7%) e Il Provinciale di 604.000 spettatori (4.7%).

rocco casalino a ciao maschio 1

Su Italia1 I Griffin ha raccolto 578.000 spettatori (3.3%), Batwoman 385.000 (2.4%) nel primo e 275.000 (2%) nel secondo; Mr. Nice Guy sigla il 2.4% con 303.000 spettatori. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.278.000 spettatori (9.6%), Frontiere a 789.000 spettatori (6.3%) e Presa Diretta 844.000 (5.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 771.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Fortapasc ha ottenuto 181.000 spettatori con l’1.3%.

Seconda Serata

La De Girolamo al 7.5%.

ottilie von faber castel

Su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 593.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 1.524.000 spettatori pari ad uno share del 21.1%.

Su Rai2 Tg2 Dossier segna 470.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 4.8% con 589.000 spettatori. Su Italia1 Scooby-Doo viene visto da una media di 449.000 ascoltatori con il 3.3% di share. Su Rete 4 Le Nuove Comiche è stato scelto da 302.000 spettatori con il 2.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.958.000 (27.9%)

Ore 20.00 5.755.000 (23.9%)

TG2

nunzia de girolamo ciao maschio

Ore 13.00 2.003.000 (12.5%)

Ore 20.30 1.591.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 2.374.000 (14.8%)

Ore 19.00 2.436.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 3.203.000 (19.5%)

Ore 20.00 5.128.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.516.000 (12.1%)

Ore 18.30 911.000 (5.5%)

nunzia de girolamo ciao maschio 4

TG4

Ore 12.00 366.000 (3.8%)

Ore 18.55 765.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 586.000 (3.3%)

Ore 20.00 1.180.000 (4.9%)

TG8

Ore 12.00 102.000 (1%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 14.77 17.85 18.54 17.29 8.59 19.49 14.97 11.76

RAI 2 3.66 1.94 3.04 4.65 2.54 2.93 5.48 3.23

RAI 3 6.84 5.5 3.84 9.32 7.81 8.82 6.17 4.68

RAI SPEC 7.3 10.92 11.98 8.76 9.36 6.35 4.97 4.53

RAI 32.57 36.21 37.4 40.02 28.3 37.59 31.59 24.2

CANALE 5 20.41 17.34 7.68 17.34 22.99 17.8 21.83 29.61

ITALIA 1 3.76 1.82 1.96 5.13 2.21 3.32 4.82 4.26

RETE 4 3.43 1.47 2.21 2.68 4.09 3.86 4.12 3.64

MED SPEC 8.66 10.76 10.95 7.52 9.53 6.72 7.53 9.15

MEDIASET 36.27 31.38 22.8 32.67 38.82 31.71 38.28 46.67

LA7+LA7D 3.09 4.55 4.7 2.16 2.07 2.23 4.07 3.39

SATELLITE 14.77 14.21 17.91 12.17 16.75 16.16 13.99 13.21

TERRESTRI 13.31 13.65 17.2 12.98 14.06 12.31 12.06 12.53

ALTRE RETI 28.08 27.86 35.11 25.15 30.8 28.47 26.06 25.74

Ascolti medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 17,1 1.891

Rai 2 4,4 486

Rai 3 7,6 835

Rai Generaliste 29,1 3.212

Rai Spec. (10) 6,7 735

Canale5 16,3 1.796

Italia1 4,5 501

Rete4 3,8 419

Mediaset Generaliste 24,6 2.716

Med. Spec. (12+pay) 8,5 938

La7 3,6 398

TV8 1,8 198

Nove 1,7 189

Rai 4 1,3 145

Rai 5 0,4 39

Rai Movie 1,0 115

Rai Premium 1,4 159

Rai Gulp 0,2 20

Rai Yoyo 0,9 94

Rai Sport 0,5 60

Rai News 24 0,7 75

Rai Scuola 0,0 2

Rai Storia 0,3 27

20 0,9 95

Boing 0,3 37

Iris 1,2 130

La5 0,8 91

Cine 34 0,7 80

Mediaset Extra 1,5 167

Italia 2 0,2 24

Focus 0,7 76

Cartoonito 0,4 40

Top Crime 1,0 107

Tgcom 24 0,4 46

Premium Cinema 1 +24 0,0 4

Premium Cinema 1 0,1 6

Premium Cinema 2 0,0 4

Premium Cinema 3 0,0 3

Premium Crime 0,1 5

Premium Action 0,0 1

Premium Stories 0,0 1

Paramount Network 0,8 90

Cielo 0,8 88

Sky Uno 0,3 38

Sky Atlantic 0,1 8

Sky Cinema Uno 0,1 11

Real Time 1,3 138

Dmax Tv 0,8 91

Giallo 0,8 86

Motor Trend 0,4 42

FRISBEE 0,5 55

La7d 0,4 48

Super! 0,5 51

Tv2000 0,9 99

Sportitalia 0,1 15

Totale Rai 35,8 3.948

Totale Mediaset 33,1 3.655

Totale La7 4,0 446

Totale SKY 5,9 654

Totale DISCOVERY 7,0 773

Altre TV 14,2 1.563