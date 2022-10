PIPPITEL! – MARIA DE FILIPPI BATTE MILLY CARLUCCI: “TU SI QUE VALES” CONQUISTA IL 25,9% DI SHARE CONTRO IL 24,3 DI “BALLANDO CON LE STELLE”, CHE COMUNQUE FA UN RISULTATO BUONO – CANDELA: “RAI1 E CANALE 5 AL 50%. VINCE DE FILIPPI, BENISSIMO CARLUCCI. TUTTI CONTENTI…”

Continua a vincere #tusiquevales con 3.604.000 e il 25,9%, parte forte #BallandoConLeStelle 3.476.000 con il 24,3% (Tutti in pista 20,7%). Rai1 e Canale 5 al 50%. Vince De Filippi, benissimo Carlucci. Tutti contenti. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 9, 2022

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

TU SI QUE VALES

Nella serata di ieri, sabato 8 ottobre 2022, su Rai1 l’esordio di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.12 alle 24.53, ha conquistato 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share (Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.09, sigla il 20.7% con 3.686.000 spettatori; qui i dati del debutto della passata edizione).

Su Canale 5 Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.23 alle 24.58, ha raccolto davanti al video 3.604.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 775.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Bigfoot Junior hanno intrattenuto 673.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 1492 ha raccolto davanti al video 867.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Unknown – Senza Identità totalizza un a.m. di 669.000 spettatori con il 4.1% di share.

milly carlucci foto di bacco (1)

Su La7 In Onda, in onda dalle 21.17 alle 22.28, ha registrato 467.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Star Trek Beyond ha raccolto 207.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove Mafia Connection ha raccolto 185.000 spettatori e l’1.3% di share. Su Rai Premium Imma Tataranni 2 sigla il 2.1% con 358.000 spettatori. Sul 20 Today you Die registra il 3% con 526.000 spettatori e su Top Crime Poirot fa compagnia a 329.000 spettatori con l’1.9% di share.

Access Prime Time

selvaggia lucarelli vs iva zanicchi ballando con le stelle

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.093.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 TG2 Post informa 797.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Rai3 Illuminate interessa a 1.244.000 spettatori (7%). Su Italia 1 NCIS New Orleans sigla il 5.5% con 971.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 903.000 telespettatori con il 5.2% nella prima parte e 854.000 (4.8%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 768.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 337.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 397.000 spettatori e il 2.3%.

TU SI QUE VALES

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.320.000 spettatori (20.4%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.588.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.839.000 spettatori con il 16.9% di share e Caduta Libera ne segna 2.638.000 con il 19% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 421.000 spettatori (3.2%) e NCIS Los Angeles 613.000 (3.8%). Su Italia1 NCIS ha totalizzato 605.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.139.000 spettatori (14.2%) e Blob segna 813.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.3% con 724.000 spettatori e su La7 Lingo – Parole in Gioco fa compagnia a 136.000 spettatori (1%).

iva zanicchi samuel peron ballando con le stelle

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè sigla il 12% con 417.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.202.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e 927.000 (20.9) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 760.000 spettatori con il 18.1% di share e Il Provinciale 820.000 (15.3%).

Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.143.000 spettatori (21.8%) e X Style segna il 10.2% con 523.000 spettatori. Su Rai 2 Radio2 Social Club ha raccolto 124.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 96.000 spettatori pari al 2.1% di share. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 231.000 spettatori (4.3%) e Mi Manda Raitre una di 199.000 spettatori con il 4.2% (Mi Manda Raitre Extra 170.000 – 4.1%). Su Rete4 Un Dollaro di Fifa è la scelta di 90.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori con il 4.6% nelle News e uno di 201.000 spettatori (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 182.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

guillermo mariotto iva zanicchi

Su Rai1 Linea Verde Explora interessa a 1.271.000 spettatori (17.2%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.198.000 spettatori (19.8%). Su Canale5 Forum arriva a 1.142.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai 2 Felicità ha raccolto 156.000 spettatori con il 3% e Check Up 269.000 (3.1%).

Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 189.000 spettatori pari al 3.7% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 804.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 613.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 211.000 spettatori con il 2.2% di share e La Signora in Giallo 536.000 (4.1%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 128.000 spettatori con l’1.1%.

TU SI QUE VALES

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.381.000 spettatori con il 11.3%, Passaggio a Nord Ovest segna il 9.1% con 877.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 7.9% con 701.000 spettatori nella prima parte e il 7.9% con 676.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 12.2% con 1.019.000 spettatori nella prima parte e il 15.1% con 1.423.000 spettatori nella seconda.

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.286.000 spettatori (17.7%), Una Vita 1.793.000 (18.6%) mentre Verissimo convince 1.792.000 spettatori con il 21.5% e Verissimo – Giri di Valzer 1.719.000 (18.4%) Su Rai2 i Mondiali di Pallavolo Femminile con Italia-Cina hanno raccolto 1.457.000 spettatori con l’11.2% e il Ciclismo è la scelta di 710.000 spettatori (7.8%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 487.000 spettatori (3.6%) mentre Superman & Lois 380.000 (3.3%) nel primo, 299.000 (3.3%) nel secondo, 216.000 (2.6%) nel terzo e 242.000 (2.7%) nel quarto.

iva zanicchi samuel peron ballando con le stelle

Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.112.000 spettatori (15.9%), Tv Talk a 601.000 spettatori (6.6%), Frontiere a 435.000 spettatori (5.3%) e Presa Diretta a 528.000 (5.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 631.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 I Miserabili ha ottenuto 197.000 spettatori con il 2%. Su TV8 la Superbike appassiona 355.000 spettatori con il 4.1% e le Prove del GP di Formula 1 del Giappone segnano 532.000 spettatori (5.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Innamorarsi ad Amsterdam è stato seguito da 638.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Carlo: Una Vita a Tempo di Rock ha totalizzato una media di 698.000 spettatori pari ad uno share del 17.3%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 394.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 Novecento segna il 2.2% con 246.000 spettatori. Su Italia1 Tartarughe Ninja viene visto da una media di 345.000 ascoltatori con il 3.2% di share. Su Rete 4 The American è stato scelto da 198.000 spettatori con il 2.6% di share.

milly carlucci il cantante mascherato

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.701.000 (27.1%)

Ore 20.00 4.213.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 1.675.000 (13.6%)

Ore 20.30 1.201.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.481.000 (11.9%)

Ore 19.00 1.608.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 2.627.000 (20.8%)

Ore 20.00 3.342.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.056.000 (10.9%)

Ore 18.30 526.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 299.000 (4.3%)

Ore 18.55 574.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 415.000 (3.1%)

Ore 20.00 855.000 (5.1%)