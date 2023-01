PIPPITEL! – MARIA DE FILIPPI SFONDA IL MURO DEI 5 MILIONI DI TELESPETTATORI E ASFALTA CARLO CONTI: “C’È POSTA PER TE” STRAVINCE LA SERATA CON IL 31,1%, “TALI E QUALI” SI FERMA AL 20,5% - NUNZIA DE GIROLAMO OCCUPA LA RAI PER UN GIORNO: OSPITE AL TG1, AI SOLITI IGNOTI, DALLO STESSO CONTI, PER PRESENTARE “CIAO MASCHIO”. NE È VALSA LA PENA? CON UN LANCIO PROMOZIONALE CHE MANCO SANREMO, L’ESORDIO HA TOTALIZZATO 897MILA SPETTATORI, CON IL 13,9% DI SHARE…

1. ASCOLTI TV: DE FILIPPI DISTACCA CONTI DI 11 PUNTI. DE GIROLAMO OCCUPA RAI1

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

carlo conti tali e quali

Sabato sera televisivo all'insegna, come di consueto, della disfida tra Tali e quali con Carlo Conti su Rai1 e C'è posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale5. E Maria, con il 31.1% e 5.036.000 spettatori ha distaccato di ben 11 punti (e di un milione e mezzo di teste) Conti, che ha totalizzato il 20.5% con 3.523.000 individui all'ascolto, a fronte del traino dei Soliti ignoti di Amadeus al 23.9% con 4.756.000. Non può lamentarsi neppure Striscia la notizia su Canale5, che al suo 34° anno di età, segna ancora il 19.6% con 3.904.000 spettatori.

nunzia de girolamo al tg1 per lanciare ciao maschio

Bene su Rai3 Massimo Gramellini con Le parole (7.6% - 1.520.000) e Corrado Augias con Città segrete (7.1% - 1.250.000), mentre sul Nove il documentario su Elon Musk, Il mondo ai miei piedi, si è fermato a un magro 1.7% con 267.000 spettatori. Almeno televisivamente, non proprio "un mondo ai suoi piedi".

elon musk, il mondo ai miei piedi

Ed è senz'altro da segnalare l'incredibile occupazione militare di Rai1 da parte di Nunzia De Girolamo. Prima Nunzia è stata al Tg1 delle 20.00, in studio come Amadeus e i Maneskin la sera precedente, per lanciare la terza edizione del suo programma Ciao Maschio. Quindi ai Soliti Ignoti per lanciare la terza edizione del suo programma Ciao Maschio. Poi a Tali e Quali da Conti per lanciare la terza edizione del suo programma Ciao Maschio (che ieri aveva fra gli ospiti lo stesso Conti). Poi infine in seconda serata al timone della terza edizione del suo programma Ciao Maschio. Le ripetizioni sono puramente volute. Tutto normale?

nunzia de girolamo carlo conti

A fronte di un traino di oltre tre milioni e mezzo di spettatori da parte di Tali e quali e di un lancio promozionale tale da far quasi impallidire il Festival di Sanremo, il programma di De Girolamo ne ha totalizzati 897.000 con il 13.9% di share.

Continua poi l'agonia dei programmi di Rai2 al pomeriggio: Io & te insieme a tutti (2.2% - 322.000 spettatori), Top - Tutto quanto fa tendenza con Greta Mauro (3.0% - 382.000); Ti sembra normale con Pierluigi Pardo (2.6% - 298.000). Quanto ci costano, per fare questi numeri?

2. ASCOLTI TV | SABATO 21 GENNAIO 2023. C’È POSTA PER TE SFONDA IL MURO DEI 5 MILIONI (31.1%), STABILE TALI E QUALI (3,5 MLN – 20.5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 21 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%.

ce posta per te

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro ha intrattenuto 596.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Città segrete sigla 1.250.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza un a.m. di 551.000 spettatori (3%). Su La7 Al vertice della tensione ha registrato 453.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 328.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Elon Musk – Il mondo ai miei piedi è seguito da 264.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Cold Blood – Senza pace arriva a 413.000 spettatori (2.1%). Su Iris Il collezionista sigla 484.000 spettatori pari al 2.6%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 4.756.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.904.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 552.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.211.000 spettatori (6.1%).

carlo conti andrea bocelli tali e quali

Su Rai3 Le Parole interessa 1.520.000 spettatori pari al 7.6% (presentazione a 1.210.000 e il 6.2%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 690.000 individui all’ascolto (3.5%) nella prima parte e 632.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 820.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 553.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 292.000 spettatori (1.5%).

Preserale

nunzia de girolamo ciao maschio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.255.000 spettatori pari al 21.6%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 4.318.000 spettatori pari al 25.1%.

Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.428.000 spettatori (16.8%), mentre Avanti un Altro! Weekend ha convinto 3.129.000 spettatori (18.6%). Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 373.000 spettatori (2.3%) e N.C.I.S. Los Angeles 517.000 spettatori (2.8%).

Su Italia1 C.S.I. ottiene 637.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.588.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 876.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 684.000 spettatori (3.6%). Su La7 Lingo – Parole in Gioco ha incollato davanti al video 242.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 4 Hotel raggiunge 358.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 302.000 spettatori (1.8%).

stefano de martino maria de filippi ce. posta per t e

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 175.000 (10.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 delle 8 a 1.114.000 e il 21.7%), Unomattina in Famiglia è visto da 1.454.000 spettatori (24.2%) nella prima parte e 1.356.000 spettatori (22.5%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere interessa 1.202.000 spettatori (19.3%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 470.000 spettatori pari al 19.4% e Tg5 Mattina 1.266.000 spettatori pari al 23.6%. A seguire I viaggi del cuore raccoglie 508.000 spettatori con l’8.4% e IL cerchio della vita – Natura meravigliosa 406.000 spettatori con il 6.8%.

maria de filippi ce posta per te

Su Rai2 Radio2 Social Club totalizza 141.000 spettatori (2.4%), mentre Per Me è scelto da 204.000 spettatori (3.4%). A seguire lo Sci Alpino totalizza 444.000 spettatori (7.4%). Su Italia1 The Goldbergs ottiene un ascolto di 131.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio, 146.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio e 110.000 spettatori (1.8%) nel terzo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend intrattiene 262.000 spettatori pari al 4.7%. A seguire Mi Manda Raitre segna 289.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Un Ciclone in Famiglia 2 ha raccolto 133.000 spettatori con il 2.4% e I due assi del guantone 239.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 152.000 spettatori (3.1%) e Coffee Break Sabato di 149.000 spettatori (2.5%).

carlo conti

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Il Provinciale è seguito da 1.261.000 spettatori con il 16.8%, Linea Verde Discovery da 1.821.000 spettatori con il 19.1% e Linea Verde Life da 2.639.000 spettatori con il 19.9%.

Su Canale5 Forum arriva a 1.154.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 Cook40′ raggiunge 291.000 spettatori (3.8%) e Check Up 354.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 il primo episodio di Young Sheldon è scelto da 129.000 spettatori (1.9%), il secondo episodio da 188.000 spettatori (2.5%) e il terzo episodio da 201.000 spettatori (2.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.053.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 842.000 spettatori (9%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto conquista 244.000 spettatori con il 2.1% e La Signora in Giallo 451.000 spettatori con il 3%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario interessa 163.000 spettatori (1.8%) e Like – Tutto ciò che Piace 118.000 spettatori (0.8%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha fatto compagnia a 1.954.000 spettatori con il 13.9% e Passaggio a Nord Ovest a 1.292.000 spettatori con il 10.5%, mentre A Sua Immagine è seguito da 871.000 spettatori con il 7.6% nella prima parte e 910.000 spettatori con l’8.4% nella seconda parte di breve durata.

nunzia de girolamo ciao maschio

A seguire, dopo il Tg1 a 1.156.000 spettatori e il 10.7%, Italia Sì ottiene 1.609.000 spettatori con il 13.5% nella prima parte e 2.146.000 spettatori con il 16% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.747.000 spettatori (18.2%) e Terra Amara 2.774.000 spettatori (22.2%), mentre Verissimo raccoglie 2.553.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e 2.405.000 spettatori (18.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Io&Te – Insieme a Tutti i Costi conquista 322.000 spettatori con il 2.2% e Top – Tutto Quanto fa Tendenza interessa 382.000 spettatori con il 3%.

A seguire Ti Sembra Normale? segna 298.000 spettatori con il 2.6% e Omicidi nell’Alta Società ottiene 324.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Freedom – Oltre il confine ha raccolto 329.000 spettatori (2.5%), mentre Forever è seguito da 271.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio, 351.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio e 372.000 spettatori (3%) nel terzo episodio.

Su Rai3 Tg Regione informa 2.782.000 spettatori (18.6%); Tv Talk è seguito da 1.106.000 spettatori con il 9.3% (presentazione a 1.014.000 e il 7.8%, Extra a 1.015.000 e il 9%). A seguire Frontiere raccoglie 694.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum ha convinto 735.000 spettatori con il 5.2% e Tg4 – Diario del Giorno 490.000 spettatori con il 4.2%.

massimo ranieri maria de filippi ce posta per te

A seguire Planet Earth II – Le meraviglie della natura è scelto da 461.000 spettatori con il 4.2%, mentre Colombo arriva a 675.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Giovanni Falcone segna 226.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 La sinfonia del cuore sigla 335.000 spettatori (2.4%) e Una vacanza molto speciale 365.000 spettatori (3.2%). Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore, dalle 15:54 alle 19:23, conquista 325.000 spettatori pari al 2.6%.

Seconda Serata

Su Rai1 la nuova edizione di Ciao Maschio parte da 897.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Canale5 Tg5 Speciale ha totalizzato 1.122.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Tg2 Dossier segna 282.000 spettatori (1.8%) e Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 302.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Il piccolo principe è visto da 264.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 447.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Il buio nell’anima è scelto da 189.000 spettatori (2.6%). Su La7 City of Lies – L’ora della verita incolla davanti al video 96.000 spettatori (1.1%).

nunzia de girolamo ciao maschio nunzia de girolamo ciao maschio carlo conti tali e quali elon musk, il mondo ai miei piedi