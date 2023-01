PIPPITEL! – MARIA DE FILIPPI SI PAPPA CARLO CONTI: SU CANALE5 “C’È POSTA PER TE” HA CONQUISTATO IL 29.8% DI SHARE DISTACCANDO DI QUASI 10 PUNTI “TALI E QUALI” (20.5%) – SU RAI3 “CITTÀ SEGRETE” AL 6% - IN SECONDA SERATA SU RAI1 NUNZIA DE GIROLAMO E IL SUO “CIAO MASCHIO” PERDE TERRENO E SI FERMA AL 10.5% - AMADEUS CON IL 24.3% SUPERA “STRISCIA” (19.1%) – GENTILI (4.3%), DE GREGORIO-PARENZO (3.3%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Una prima serata televisiva ammantata di glamour hollywoodiano quella di ieri, sabato 28 gennaio 2023, con l'incantevole Charlize Theron ospite di Maria De Filippi nella quarta puntata di C'è posta per te su Canale5. In diretta concorrenza su Rai1, il quarto appuntamento con Tali e quali show condotto da Carlo Conti coadiuvato dai giurati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

E C'è posta per te, che ha ospitato in studio anche il cantante Irama, ha conquistato il 29.8% di share con 4.809.000 spettatori, distaccando di quasi 10 punti e di un milione e trecentomila spettatori Tali e Quali, che raduna il 20.5% e 3.534.000 individui all'ascolto. Senza la mai vista promozione monstre di sette giorni fa, che l'aveva vista ospita consecutivamente al Tg1, ai Soliti Ignoti e a Tali e quali, ma comunque invitata la scorsa settimana in ogni talk show del globo terracqueo e forte del prezioso traino di Conti, Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio che aveva ospite, fra gli altri, Corrado Formigli, perde visibilmente terreno e si assesta al 10.5% con 683.000 spettatori, tre punti di share e duecentomila teste in meno rispetto alla scorsa settimana.

In access prime time, Amadeus con I soliti Ignoti su Rai1 domina la scena con il 24.3% e 4.748.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia su Canale5 raggiunge il 19.1% con 3.723.000 individui all'ascolto. Massimo Gramellini con Le Parole su Rai3 totalizza il 7.6% con 1.500.000 spettatori facendo da traino a Corrado Augias con il suo Città segrete dedicato a Palermo (6-3% - 1.094.000), quando invece su La7 Concita de Gregorio e David Parenzo con il loro In Onda agonizzano al 3.3%, pari a una media di 647.000 spettatori.

Ma l'anemia di spettatori di De Gregorio-Parenzo non è nulla al confronto della preoccupante cartella clinica del moribondo sabato pomeriggio di Rai2. Si parte dalle 14.00 con Io & Te insieme a tutti arenato al 2.1% con 304.000 spettatori, poi si continua con Top - Tutto quanto fa tendenza con Greta Mauro che non va oltre il 2.3% pari a 295.000 individui all'ascolto e si prosegue con Ti sembra normale? condotto da Pierluigi Pardo con la partecipazione di Alessandra Ghisleri, ieri inchiodato al 2.1% e a una media di 240.000 spettatori. Ti sembra normale? No, per niente.

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 28 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:42, ha raccolto davanti al video 4.809.000 spettatori con uno share del 29.8%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 810.000 spettatori (4.1%) e F.B.I. International 675.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 la prima tv di Scarpette rosse e i 7 nani ha intrattenuto 816.000 spettatori (4.2%).

Su Rai3 Città segrete sigla 1.094.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Schindler’s List totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (5.3%). Su La7 True Lies ha registrato 445.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 281.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Il naufragio del Titanic – Nuove verità è seguito da 251.000 spettatori (1.3%). Su Iris Il fuggitivo raggiunge 480.000 spettatori e il 2.6%. Su RaiPremium Che Dio ci Aiuti 7 sigla 206.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 4.748.000 spettatori (24.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.723.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 637.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. raggiunge 1.214.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.500.000 spettatori pari al 7.6% (presentazione a 1.239.000 e il 6.5%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 838.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 698.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 647.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 496.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 303.000 spettatori (1.6%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 3.136.000 spettatori pari al 21.6%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 4.278.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.470.000 spettatori (17.6%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 3.465.000 spettatori (20.9%). Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 484.000 spettatori (3%) e N.C.I.S. Los Angeles 556.000 spettatori (3%).

Su Italia1 C.S.I. ottiene 666.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.482.000 spettatori pari al 14.2%, mentre Blob segna 1.052.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 699.000 spettatori (3.7%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha incollato davanti al video 146.000 spettatori (1%) e Lingo – Parole in Gioco 213.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Hotel raggiunge 363.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 194.000 spettatori (1.2%)

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 138.000 (8.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 delle 8 a 964.000 e il 19.7%), Unomattina in Famiglia è visto da 1.392.000 spettatori (23.4%) nella prima parte e 1.136.000 spettatori (21.1%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere interessa 1.075.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 463.000 spettatori pari al 18.9% e Tg5 Mattina 1.161.000 spettatori pari al 21.8%. A seguire I viaggi del cuore raccoglie 629.000 spettatori con il 10.7% e Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 553.000 spettatori con il 10.1%.

Su Rai2 Radio2 Social Club totalizza 212.000 spettatori (3.6%), mentre Per Me è scelto da 215.000 spettatori (3.8%). A seguire Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile totalizza 176.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 The Goldbergs ottiene un ascolto di 116.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio, 94.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio e 146.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend intrattiene 281.000 spettatori pari al 5%. A seguire Mi Manda Raitre segna 228.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Un Ciclone in Famiglia 2 ha raccolto 92.000 spettatori con l’1.8% e I due toreri 238.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 168.000 spettatori (3.5%) e Coffee Break Sabato di 132.000 spettatori (2.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Il Provinciale è seguito da 1.076.000 spettatori con il 15.7%, Linea Verde Discovery 1.545.000 spettatori con il 17.7% e Linea Verde Life 2.709.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5 Forum arriva a 1.201.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 la Coppa del Mondo di Sci Alpino sigla 652.000 spettatori (9.4%), mentre Check Up raggiunge 364.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 il primo episodio di Young Sheldon è scelto da 112.000 spettatori (1.8%), il secondo episodio da 128.000 spettatori (1.8%) e il terzo episodio da 240.000 spettatori (2.8%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 906.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 789.000 spettatori (9.1%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto conquista 159.000 spettatori con l’1.4% e La Signora in Giallo 503.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario interessa 149.000 spettatori (1.8%) e Like – Tutto ciò che Piace 157.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Bianca ha fatto compagnia a 1.946.000 spettatori con il 14% e Passaggio a Nord Ovest a 1.386.000 spettatori con l’11.6%, mentre A Sua Immagine è seguito da 986.000 spettatori con il 9.1% nella prima parte e 949.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte. A seguire, dopo il Tg1 a 998.000 spettatori e il 9.6%, Italia Sì ottiene 1.585.000 spettatori con il 14.1% nella prima parte e 2.070.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.876.000 spettatori (19.5%) e Terra Amara 2.589.000 spettatori (21.5%), mentre Verissimo raccoglie 2.312.000 spettatori (21.8%) nella prima parte e 2.315.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Io&Te – Insieme a Tutti i Costi conquista 304.000 spettatori con il 2.1% e Top – Tutto Quanto fa Tendenza interessa 295.000 spettatori con il 2.3%. A seguire Ti Sembra Normale? segna 240.000 spettatori con il 2.1% e Omicidi nell’Alta Società ottiene 367.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Freedom – Oltre il confine ha raccolto 408.000 spettatori (3.1%), mentre Forever è seguito da 352.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 336.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio e 382000 spettatori (3.3%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.931.000 spettatori con il 19.7% e, dopo il tg, Tv Talk è seguito da 1.035.000 spettatori con il 9.1% (presentazione a 986.000 e il 7.9%, Extra a 817.000 e il 7.7%).

A seguire Frontiere raccoglie 647.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum ha convinto 626.000 spettatori con il 4.6% e Tg4 – Diario del Giorno 411.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Planet Earth II – Le meraviglie della natura è scelto da 346.000 spettatori con il 3.3%, mentre Colombo arriva a 505.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 la partita di calcio di Serie A femminile Inter-Milan segna 196.000 spettatori (1.6%) e Un povero ricco sigla 215.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 Sogno d’inverno raggiunge 393.000 spettatori (2.9%) e Un amore sulla neve 446.000 spettatori (4.1%). Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore, dalle 15:39 alle 19:15, conquista 363.000 spettatori pari al 3.1%.

Seconda Serata

Su Rai1 Ciao Maschio è seguito da 683.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Canale5 Tg5 Speciale ha totalizzato 1.101.000 spettatori (20%). Su Rai2 Tg2 Dossier segna 265.000 spettatori (1.7%) e Tg2 Storie. I Racconti della Settimana 205.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Il magico mondo di Oz è visto da 220.000 spettatori (1.7%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 382.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 I ragazzi di Windermere: a parole loro è scelto da 198.000 spettatori (3.7%). Su La7 La tregua incolla davanti al video 95.000 spettatori (1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.386.000 (28.7%)

Ore 20:00 4.761.000 (25.4%)

TG2

Ore 13:00 1.480.000 (10.5%)

Ore 20:30 973.000 (5%)

TG3

Ore 14:25 1.944.000 (13.9%)

Ore 19:00 1.788.000 (11.2%)

TG5

Ore 13:00 3.053.000 (21.3%)

Ore 20:00 4.114.000 (21.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.312.000 (11.5%)

Ore 18:30 684.000 (5.1%)

TG4

Ore 11:55 333.000 (3.9%)

Ore 18:55 634.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13:30 545.000 (3.6%)

Ore 20:00 838.000 (4.4%)

