PIPPITEL! – E MENO MALE CHE COLETTA SI ERA AUTOPROCLAMATO "KING DEGLI ASCOLTI": “BENEDETTA PRIMAVERA”, IN PRIMA SERATA SU RAIUNO, FA IL 18.6% DI SHARE, SOTTO I TRE MILIONI DI SPETTATORI (2.942.000), MENTRE LA FICTION “BUONGIORNO MAMMA” SU CANALE5 RACCOGLIE IL 18.9% CON 3.018.000 DI TELEMORENTI - “CINQUE MINUTI” DI VESPA (RAIUNO) OTTIENE IL 22.1%, AMADEUS E “I SOLITI IGNOTI” IL 22.6% E “STRISCIA” IL 18.8% - DAMILANO CON “IL CAVALLO E LA TORRE” SU RAI3 VOLA ALL'8.2% SUPERANDO “OTTO E MEZZO” DELLA GRUBER

LORETTA GOGGI BENEDETTA PRIMAVERA

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 10 marzo 2023 vedono, in prima serata, il debutto su Rai1 dell'iperstrombazzato Benedetta Primavera, show che segna il ritorno alla conduzione di Loretta Goggi. Preceduto da un capillare battage pubblicitario, e da una conferenza stampa nella quale il direttore dell'Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta si è definito il "king degli ascolti", era ritenuto dover superare ampiamente il 20% e i tre milioni di spettatori battendo la concorrenza, come aveva fatto The Voice Senior.

CURVA DEGLI ASCOLTI - 10 MARZO 2023

E invece Benedetta Primavera si è fermato sotto i tre milioni (precisamente 2.942.000) e ha totalizzato il 18.6%, mentre la fiction Buongiorno Mamma ha raccolto il 18.9% con 3.018.000 individui all'ascolto. Se si guarda peraltro la curva blu degli ascolti di Rai1, nella prima ora del programma – fino circa alle 22.30 – essa sovrasta quella arancione di Canale5, ma poi precipita e viene superata dall'ammiraglia Mediaset per tutta la restante durata della trasmissione fino a mezzanotte. Molti telespettatori si sono lamentati delle "troppe chiacchiere" a detrimento delle imitazioni e delle canzoni della Goggi relegate in tarda serata, che ovviamente erano il motivo per cui il programma destava interesse.

LORETTA GOGGI HEATHER PARISI BENEDETTA PRIMAVERA

Il risultato non eclatante della nuova avventura del "king degli ascolti" Coletta è quanto più degno di nota poiché non solo Benedetta Primavera è un programma prodotto dall'esterna Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, già direttrice di Rai2 nell'era di Monica Maggioni presidente Rai, società finita tempo fa nel mirino della Commissione di Vigilanza Rai, del consigliere di amministrazione in quota Dipendenti Riccardo Laganà e di Striscia la Notizia per i tanti appalti ricevuti in breve tempo malgrado essa sia nata nel giugno 2020, ma lo show è addirittura basato su un format straniero, ovvero Dream Duets di John De Mol.

raoul bova maria chiara giannetta buongiorno mamma 2

C'era davvero bisogno di scomodare un format straniero per un programma che vede una conduttrice interagire con gli ospiti (tra cui l'onnipresente Bruno Vespa…) ritrasmettendo filmati del passato? Non si tratta in fondo di una (dispendiosissima) versione serale di Domenica In? Aggiungendoci poi la presenza fissa di Luca & Paolo rappresentati dal solito Beppe Caschetto, quanto sarà costato Benedetta Primavera, per non raggiungere neanche tre milioni di spettatori in prima serata del venerdì su Rai1?

Quanto agli programmi di prima serata, Fratelli di Crozza (pur durando molto meno) raduna più spettatori del circoletto di Propaganda Live, e – purtroppo –l'ennesimo documentario interessante come quello di ieri dedicato a Dario Fo, l'ultimo mistero buffo (2%), viene sacrificato su Rai3 per non disturbare lo show di Rai1…

LORETTA GOGGI BENEDETTA PRIMAVERA

In access prime time, Cinque minuti di Vespa ottiene il 22.1%, Amadeus e i soliti Ignoti il 22.6% e Striscia il 18.8%. Damilano con Il Cavallo e la torre su Rai3 vola all'8.2% superando Gruber con Otto e mezzo su Rai3 (6.8%), Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 (3.7% e 3.2%), Tg2 Post (3.6%). Al mattino su Rai2, come di consueto volano Fiorello (18.2%) e I fatti vostri con Guardì-Sottile-Falchi che toccano di nuovo la doppia cifra. Al pomeriggio Maria De Filippi con Uomini e Donne distacca di ben tredici punti di share Serena Bortone con Oggi è un altro giorno.

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

maria chiara giannetta raoul bova buongiorno mamma 2

Prima serata

Rai1: Benedetta Primavera 2.942.000 spettatori (18.6%). Canale5: Buongiorno, Mamma! 2 (quinta puntata) 3.018.000 spettatori (18.9%). Rai2: N.C.I.S. 729.000 spettatori (3.7%), N.C.I.S. Hawai’i di 513.000 (2.9%). Italia1: Jack Reacher – La prova decisiva 1.100.000 spettatori (6.5%). Rai3: Dario Fo, l’ultimo mistero buffo 359.000 spettatori (2%). Rete4: Quarto Grado 1.033.000 spettatori (7.3%). La7: Propaganda Live 898.000 spettatori 6.5). Tv8: 4 Ristoranti 417.000 spettatori (2.5%). Nove: Fratelli di Crozza 989.000 spettatori (5.4%).

Access Prime Time

raoul bova maria chiara giannetta buongiorno mamma 2

Rai1: Cinque Minuti 4.417.000 spettatori (22.1%), I Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.536.000 (22.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.776.000 (18.8%). Rai2: Tg2 Post 725.000 spettatori (3.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.339.000 (6.7%). Rai:3 Il Cavallo e la Torre 1.643.000 spettatori (8.2%), Un Posto al Sole 1.701.000 (8.4%). Rete4: Stasera Italia 738.000 spettatori (3.7%) nella prima parte, 655.000 (3.2%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.363.000 spettatori (6.8%). Tv8: 100% Italia 413.000 spettatori (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 507.000 spettatori (2.5%).

Preserale

LORETTA GOGGI BENEDETTA PRIMAVERA

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.116.000 spettatori (22.8%), L’Eredità 4.419.000 (25.9%). Canale5: Avanti il Primo 2.430.000 spettatori (18.8%), Avanti un Altro 3.677.000 (22.3%). Rai2: Hawaii Five-0 498.000 spettatori (3.1%), The Rookie 744.000 (3.9%). Italia1: C.S.I. 647.000 spettatori (3.5%). Rai3: Tg Regione 2.705.000 spettatori (15%), Blob 1.148.000 (5.9%), Caro Marziano 1.179.000 spettatori (5.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 715.000 spettatori (3.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 195.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 306.000 (1.9%). Tv8: Home Restaurant 353.000 spettatori (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 360.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Rai1: Tv7 459.000 spettatori (8.3%). Canale5: Station 19 660.000 spettatori (9.3%). Rai2: ATuttoCalcio 319.000 spettatori (2.5%). Italia1: Operazione U.N.C.L.E. 289.000 spettatori (5.5%). Rai3: Ossi di Seppia 151.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio, 167.000 spettatori (1.4%) nel secondo. Rete4: All Rise 198.000 spettatori (5.1%). La7: TgLa7 Notte 253.000 spettatori (6.6%). Tv8: 4 Hotel 184.000 spettatori (3%), 92.000 (3.1%). Nove: Accordi & Disaccordi 278.000 spettatori (2.2%).

DAYTIME

Mattina

LORETTA GOGGI LUCA E PAOLO BENEDETTA PRIMAVERA

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 277.000 spettatori (10.3%), Tg1 Ore 7.00 454.000 (10.2%), TgUnomattina 619.000 (11.7%), Tg1 Ore 8.00 832.000 (16.5%), Unomattina 773.000 spettatori (17.1%), Storie Italiane (prima parte) 781.000 spettatori (17.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 565.000 (16.1%), Tg5 Mattina 998.000 (19.8%), Mattino Cinque News 1.016.000 (21.8%) nella prima parte, 884.000 (20%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 964.000 spettatori (18.2%), …E Viva il Videobox 230.000 spettatori (4.6%), Tg2 Ore 8:30 243.000 spettatori (4.8%), Radio2 Social Club 283.000 (6.2%), Tg2 Italia 212.000 spettatori (4.7%), Tg2 Flash 280.000 spettatori (5.7%).

cinque minuti bruno vespa 3

Italia1: Chicago Fire 176.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 233.000 spettatori (5.3%) nel secondo, Chicago P.D. 242.000 (4.9%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 484.000 spettatori (11%), mentre TgR Buongiorno Regione 561.000 spettatori e il 10.2%. A seguire Agorà 312.000 spettatori (6.6%), presentazione 339.000 (6.7%), Extra 254.000 (5.7%). Rete4: Miami Vice 63.000 spettatori (1.4%), Hazzard 118.000 (2.6%). La7: Omnibus 141.000 spettatori (2.9%), Coffee Break 138.000 (3.1%).

Mezzogiorno

cinque minuti bruno vespa 2

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 901.000 spettatori (16.6%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.795.000 spettatori (18.2%). Canale5: Forum 1.590.000 spettatori (21.6%). Rai2: Tg Sport 325.000 spettatori (6.4%), I Fatti Vostri 560.000 (9.3%) nella prima parte, 942.000 (10%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. (secondo episodio) 305.000 spettatori (4.5%), Grande Fratello Vip 585.000 spettatori (5.1%), Sport Mediaset 707.000 spettatori (5.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 237.000 spettatori (5.2%), Elisir 300.000 (5.4%), Tg3 Ore 12.00 739.000 spettatori (9.3%), Quante Storie 554.000 (4.8%), Passato e Presente 501.000 (3.9%). Rete4: Monk 101.000 spettatori (1.8%), Il Segreto 132.000 (1.3%), La Signora in Giallo 598.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 264.000 spettatori (4.6%), L'Aria che tira (Oggi) 404.000 spettatori (4%).

Pomeriggio

buongiorno mamma 4

Rai1: Tg1 Economia 2.564.000 spettatori (20.2%), Oggi è un Altro Giorno 1.543.000 spettatori (14.8%), presentazione 1.535.000 (12.6%), Il Paradiso delle Signore 1.872.000 (21.1%), Tg1 1.573.000 (18.7%), La Vita in Diretta 2.178.000 spettatori (21%), presentazione 1.728.000 (19.7%). Canale5: Beautiful 2.436.000 spettatori (18.9%), Terra Amara 2.591.000 (21.4%), Uomini e Donne 2.803.000 spettatori ( 27.1%), Finale 2.550.000 (27%), Amici 1.983.000 ( 22.2%), Grande Fratello Vip 1.724.000 (19.9%), Un Altro Domani 1.375.000 spettatori (15.9%), Pomeriggio Cinque 1.537.000 spettatori (16.4%) nella presentazione, 1.879.000 spettatori (17.9%), 2.008.000 spettatori (17.2%) ne I Saluti. Rai2: Ore 14 656.000 spettatori (5.7%), Cicliismo - Tirreno-Adriatico 560.000 spettatori (6%), BellaMa’ 411.000 (4.8%), Squadra Speciale Stoccarda 210.000 (2.2%). Italia1: I Simpson 486.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 548.000 (4.7%) nel secondo, 453.000 spettatori (4.2%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 312.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio, 255.000 spettatori (3%) nel secondo, The Mentalist 262.000 (2.7%). Rai3: Tg Regione 2.290.000 spettatori (18.3%), Aspettando… Geo 616.000 spettatori (7.1%), Geo 1.241.000 spettatori (11.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 723.000 spettatori (6.3%), Tg4 – Diario del Giorno 316.000 (6.4%), Carovana di fuoco 432.000 spettatori (4.3%). La7: Tagadà 338.000 spettatori (3.4%), presentazione 292.000 (2.4%), #Focus 273.000 (3.1%), C'era una volta il Novecento 163.000 (1.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.364.000 (25.8%)

20.00: 4.773.000 (24.4%)

TG2

13.00: 1.725.000 (14.3%)

20.30: 1.085.000 (5.4%)

TG3

14.25: 1.554.000 (13.1%)

cinque minuti bruno vespa 1

19.00: 2.146.000 (13.8%)

TG4

11.55: 195.000 (2.6%)

18.55: 641.000 (4%)

TG5

13.00: 2.862.000 (23.3%)

20.00: 4.258.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.015.000 (10.2%)

18.30: 410.000 (3.4%)

TGLA7

13.30: 480.000 (3.7%)

20.00: 1.174.000 (5.9%)