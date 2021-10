PIPPITEL! – I MORTI DI FAMA DEL “GF VIP” APPROFITTANO DELLA NOIA DEGLI SPECIALONI POLITICI E CONQUISTANO LA PRIMA SERATA: IL REALITY DI SIGNORINI SALE AL 21.6% CON OLTRE 3 MILIONI DI SPETTATORI – LO SPECIALE “PORTA A PORTA” INCHIODA ALL’8.5%, “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 AL 3.5%, MALE MENTANA CON IL SUO PUTTINO DE ANGELIS E IL SOLONE PAOLO MIELI AL 4.5% - PARTENZA MOSCIA PER “QUELLI CHE IL LUNEDÌ” (4.3%), E “MYSTERY LAND” SU ITALIA1 (4%) – AMADEUS (19.1%), “STRISCIA” (15.7%), PALOMBA (4.3%), GRUBER (8.7%) - LE MARATONE POMERIDIANE: RAI1 10%, MENTANA SU LA7 6.4%, RETE4 3%

Nella serata di ieri, giovedì 9 settembre 2021, su Rai1 – dalle 21.42 alle 0.29 – Porta a Porta – Speciale Elezioni ha appassionato 1.431.000 spettatori pari all’8.5%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.08 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.131.000 spettatori pari al 21.6% di share (GF Vip Night di 8 minuti: 1.183.000 – 26.8%; la relazione tra Katia e Giucas, l’incredibile storia di Samy Youssef). Su Rai2 – dalle 21.30 alle 0.13 – la prima puntata di Quelli che il Lunedì ha interessato 790.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Su Italia 1 – dalle 21.42 alle 23.44 – l’esordio di Mystery Land – La Grande Favola dell’Ignoto ha intrattenuto 782.000 spettatori con il 4% (presentazione di 7 minuti: 764.000 – 3.2%). Su Rai3 Maschi Contro Femmine ha raccolto davanti al video 1.338.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 570.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 TGLA7 Speciale Elezioni ha registrato 825.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 Creed II segna 504.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 593.000 spettatori con il 2.7%, nel primo episodio, e 299.000 spettatori con il 2.5%. nel secondo episodio in replica.

Su Rai4 Nightmare – Dal profondo della notte registra 317.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai5 il ritorno di Nessun Dorma, con Massimo Bernardini, segna 137.000 spettatori con lo 0.6%. Su Rai Movie Per Qualche Dollaro in Più segna 606.000 spettatori con il 2.9%. Su Iris 12 Anni Schiavo ha ottenuto 642.000 spettatori con il 3.2%. Su La5 La Casa tra le Montagne segna 249.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai Sport Juve Stabia-Palermo di Serie C segna 116.000 spettatori e lo 0.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia deve accontentarsi del 15.7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.664.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.807.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.001.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.263.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.308.000 spettatori (5.6%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.709.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.028.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 875.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.128.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 367.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 434.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 310.000 spettatori pari all’1.3%.

Preserale

Parte male Conticini sul Nove.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.497.000 spettatori (16.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.819.000 spettatori (20.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.253.000 spettatori (15.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.331.000 spettatori (18.3%). Su Rai2 Speciale TG2 ha informato 403.000 spettatori con il 3.2%. Sulla stessa rete la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 302.000 spettatori (1.7%) mentre NCIS ha raccolto 857.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 389.000 spettatori con il 2.4%. CSI ha ottenuto 594.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.119.000 spettatori con il 15.5%. Blob segna 1.129.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 820.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Speciale TGLA7 ha appassionato .000 spettatori (share del %). Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 280.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove la prima puntata di Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 115.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mattina

Uno Mattina al 18.7% nella seconda parte.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 636.000 telespettatori con il 13.6%, nella lunga presentazione, e a 965.000 spettatori con il 18.7%. A Sua Immagine Speciale ha ottenuto 911.000 spettatori (13.3%), dopo e prima il programma religioso la Santa Messa - dalle 10 alle 11.12 – segna 845.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 834.000 spettatori con il 16.3%, nella prima parte, e 874.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte (I Saluti: 742.000 – 14.3%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 221.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 100.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 Agorà convince 360.000 spettatori pari al 6.8% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 304.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 101.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 169.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 163.000 spettatori pari al 3.2%.

Daytime Mezzogiorno

Quante Storie al 6%.

Su Rai1 – dalle 12.24 alle 13.24 - E’ Sempre Mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.669.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.313.000 telespettatori con il 16.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 501.000 spettatori (7.6%), nella prima parte, e 805.000 spettatori (8.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 198.000 spettatori con il 2.7%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 757.000 spettatori con il 6%. Sport Mediaset ha ottenuto 951.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Elisir segna 436.000 spettatori con il 7.2% (presentazione: 290.000 – 5.6%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 983.000 spettatori (11.8%).

Quante Storie ha raccolto 720.000 spettatori (6%). Passato e Presente ha interessato 625.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 175.000 spettatori con il 2.9%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 191.000 spettatori con l’1.8%. Dalle 13.01 alle 14.45, il doppio episodio de La Signora in Giallo ha ottenuto 636.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 285.000 spettatori con share del 4.6% nella prima parte, e 382.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Rai2 cresce senza la concorrenza della normale programmazione di Rai1.

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.441.000 spettatori pari al 10.6% della platea. Dalle 14.50 alle 18.40, TG1 Speciale, con Francesco Giorgino, ha raggiunto 1.136.000 spettatori con il 10%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.640.000 spettatori con il 18.6%. Una Vita ha convinto 2.552.000 spettatori con il 18.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.746.000 spettatori con il 23% (finale: 2.120.000 – 19.6%). Il daytime di Amici ha interessato 2.195.000 spettatori con il 20.8%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.021.000 spettatori con il 18.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.823.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.769.000 spettatori con il 16.2%, nella presentazione di 12 minuti, e 1.983.000 spettatori con il 16.6% dalle 17.51 alle 18.31 (Saluti: 1.836.000 – 14.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 782.000 spettatori con il 5.9%. Detto Fatto ha ottenuto 585.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 721.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, 725.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio, e 528.000 spettatori (4.3%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha raccolto 425.000 spettatori (3.7%). Superstore segna 257.000 spettatori (2.3%). Friends ha appassionato 242.000 spettatori con il 2.2%.

Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 221.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.623.000 spettatori con il 18.7%. Dalle 14.49 alle 17.59, TG3 Speciale ha coinvolto 736.000 spettatori pari al 6.6%. Geo ha registrato 720.000 spettatori con il 5.9% (Aspettando… della durata di 11 minuti: 612.000 – 5.2%). TGR Speciale Elezioni Comunali segna 977.000 spettatori e il 7.3%. Su Rete4 – dalle 14.50 alle 19.50 – lo Speciale TG4 ha informato 376.000 spettatori con il 3%. Su La7 – dalle 14.29 alle 19.54 – la maratona Mentana nello Speciale TGLA7 ha interessato 816.000 spettatori (share del 6.4%). Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 127.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai News – dalle 14.50 alle 20.30 - Speciale Elezioni raccoglie 117.000 spettatori e lo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 S’è Fatta Notte è stato seguito da 309.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 510.000 spettatori pari ad uno share del 16.2%. Su Rai2 il Premio Persefone segna 137.000 spettatori con il 2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 471.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 237.000 spettatori con il 4.2% (presentazione di 19 minuti: 374.000 – 3.4%). Su Rete 4 Gone è stato scelto da 107.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove in terza serata la replica di Cash or Trash segna 175.000 spettatori e il 3.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.426.000 (24.1%)

Ore 20.00 5.255.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 1.872.000 (14.3%)

Ore 20.30 1.627.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.878.000 (14%)

Ore 19.00 2.259.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 2.804.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.245.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.400.000 (13.2%)

Ore 18.30 668.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 351.000 (4.2%)

Ore 18.55 inglobato nello speciale TG

TGLA7

Ore 13.52 396.000 (2.8%) iniziato più tardi per un problema tecnico (Uozzap al suo posto per 8 minuti 275.000 – 1.9%)

Ore 20.00 1.573.000 (6.9%)

