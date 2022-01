PIPPITEL! – SU CANALE 5 L’ULTIMA PUNTATA DI “SISSI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.7% DI SHARE E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI – FRENA ALBERTO ANGELA SU RAI 1: IL SUO “MERAVIGLIE – LA PENISOLA DEI TESORI” FA IL 13.7% - SU RAI2 “UN’ORA SOLA VI VORREI” AL 6.4% - SU ITALIA 1 “BACK TO SCHOOL” AL 7.7% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.7%), SU LA7 DIMARTEDÌ (6.2%). FANALINO DI CODA DEI TALK “CARTABIANCA” SU RAI 3 (5%) – AMADEUS (22.3%), “STRISCIA” (15.6%), PALOMBA (4.2%), GRUBER (6.5%)

Nella serata di ieri, martedì 11 gennaio 2022, su Rai1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha appassionato 2.894.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 l’ultima puntata di Sissi ha raccolto davanti al video 3.201.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei - Homemade Edition ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 alle 0.22 – la seconda puntata di Back To School ha intrattenuto 1.430.000 spettatori con il 7.7% (presentazione di 13 minuti: 1.065.000 – 4.3%).

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.009.000 spettatori pari ad uno share del 5% (presentazione di 14 minuti: 865.000 – 3.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 981.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.279.000 spettatori con uno share del 6.2% (DiMartedì Più: 380.000 – 4.7%). Su Tv8 Come Salvare il Natale segna 360.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove La Rapina Perfetta ha raccolto 458.000 spettatori con il 2.1%.

Su Rai4 The Last Witch Hunter registra 446.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris Far West segna 462.000 spettatori e il 2%. Su La5 Grande Fratello Vip ha raccolto 195.000 spettatori con l’1.3%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 439.000 spettatori con l’1.9%. Su Cine 34 Viaggio di Nozze segna 334.000 spettatori e l’1.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Risultatone per Soliti Ignoti con una puntata in replica con ospite Antonella Clerici (picco di 6,8 milioni alle 21.30).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.565.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.902.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 774.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.388.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.178.000 spettatori (5%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.663.000 spettatori (6.7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.029.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 1.033.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.614.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 328.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 387.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti in prima visione ha raggiunto 380.000 spettatori e l’1.6%.

Preserale

L'Eredità in crescita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.122.000 spettatori (23.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.272.000 spettatori (25.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.979.000 spettatori (17.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.839.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 635.000 spettatori (3.3%) mentre Bull ha raccolto 820.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 420.000 spettatori con il 2.3%.

CSI Miami ha ottenuto 678.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.984.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 1.014.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 790.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Downton Abbey ha appassionato 128.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 4 Hotel raccoglie 306.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 247.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Buongiorno Regione tocca il 15.9%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 575.000 telespettatori con il 13%, nella lunga presentazione, e a 1.179.000 spettatori con il 19.6%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.167.000 spettatori (19.7%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.140.000 spettatori con il 19%, nella prima parte, e 1.113.000 spettatori con il 18.9% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 268.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 Fiocchi di Cotone per Jeanie segna 109.000 spettatori e il 2.1%.

Chicago Fire ottiene un ascolto di 108.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, 122.000 spettatori (2.1%), nel secondo episodio e 163.000 spettatori (3.5%), nel terzo episodio. Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 796.000 spettatori con il 15.9%. Agorà convince 540.000 spettatori pari al 9.2% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 415.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 146.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 2.9%, nelle News, e 220.000 spettatori con il 3.8%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 178.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Storie Italiane.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.309.000 spettatori con il 18.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.974.000 spettatori con il 16.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.647.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 570.000 spettatori (7.2%), nella prima parte, e 927.000 spettatori (8.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago Justice ha ottenuto 197.000 spettatori con il 2.3%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 795.000 spettatori con il 5.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 860.000 spettatori con il 5.6%.

Su Rai3 Elisir segna 489.000 spettatori con il 6.7% (presentazione: 332.000 – 5.3%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.094.000 spettatori (11.2%). Quante Storie ha raccolto 764.000 spettatori (5.7%). Passato e Presente ha interessato 565.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 164.000 spettatori con il 2.3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 174.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 662.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 310.000 spettatori con share del 4.2% nella prima parte, e 495.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Albano porta la Bortone al 15.7% (con 2,2 milioni).

Su Rai1 – dalle 14.16 alle 15.19 - Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.234.000 spettatori pari al 15.7% della platea (presentazione: 2.118.000 – 13.8%). Il TG1 in ricordo di David Sassoli – dalle 15.19 alle 16.22 – ha raccolto 2.001.000 spettatori con il 16.3%. Dalle 16.23 alle 17.06, Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.996.000 spettatori con il 16.6%. La Vita in Diretta ha raccolto 2.351.000 spettatori (18.3%), nella presentazione di 14 minuti, e 2.701.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.665.000 spettatori con il 17.3%. Una Vita ha convinto 2.642.000 spettatori con il 17.8% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.742.000 spettatori con il 20.9% (Finale: 2.843.000 – 23.4%). Il daytime di Amici ha interessato 2.371.000 spettatori con il 20.1%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.067.000 spettatori con il 17.1%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.885.000 spettatori pari al 15% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia 1.767.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione di 26 minuti, e 1.869.000 spettatori con il 12.8% dalle 17.55 alle 18.24 (Saluti: 1.980.000 – 12.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 627.000 spettatori con il 4.3%. Detto Fatto ha ottenuto 571.000 spettatori con il 4.7%. Good Witch ha interessato 328.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 726.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 774.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio, e 660.000 spettatori (4.7%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 480.000 spettatori (3.8%). Big Bang Theory ha appassionato 340.000 spettatori con il 2.8%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 324.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.634.000 spettatori con il 17.3%. Il Commissario Rex ha coinvolto 500.000 spettatori pari al 4.1%.

Aspettando Geo… ha raccolto 947.000 spettatori con il 7.9%. Geo ha registrato 1.656.000 spettatori con l’11.7%. Dalle 18.43 alle 18.54 Che Tempo Che Fa ricorda David Sassoli segna 1.641.000 spettatori con il 9.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 844.000 spettatori con il 5.9%. Il film Rullo di Tamburi segna 566.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Tagadà interessato 299.000 spettatori con il 2.4% (presentazione. 343.000 – 2.3%). Tagadoc ha raccolto 207.000 spettatori con l’1.6%. Su TV8 il film delle 15.46 Un Ammiratore Segreto ha raccolto 396.000 spettatori con il 3.3%.

Seconda Serata

Bar Stella cala ancora.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 544.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 840.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Van Gogh tra il Grano e il Cielo segna 242.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai2 Bar Stella segna 503.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 432.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Immaturi – Il Viaggio è visto da 330.000 spettatori (6.4%). Su Rete 4 Doppio Inganno è stato scelto da 138.000 spettatori con il 3.3% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.814.000 (24.8%)

Ore 20.00 6.160.000 (26.7%)

TG2

Ore 13.00 2.059.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.251.000 (5.1%)

TG3

Ore 14.25 1.683.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.344.000 (12.4%)

TG5

Ore 13.00 3.104.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.602.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.296.000 (10.8%)

Ore 18.30 634.000 (3.9%)

TG4

Ore 12.00 367.000 (3.9%)

Ore 18.55 675.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 547.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.100.000 (4.7%)