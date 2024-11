PIPPITEL! – LA RISCOSSA DEI PROGRAMMI CULTURALI IN TV: SU LA7 ALDO CAZZULLO CON “UNA GIORNATA PARTICOLARE” VOLA AL 7.6% DI SHARE CON 1.3 MILIONI DI SPETTATORI – SILVIA TOFFANIN CON GLI "AMICI" DI MARIA DE FILIPPI CONQUISTA LA PRIMA SERATA: “THIS IS ME” SU CANALE5 FA IL 22.2% CON 3.2 MILIONI DI SPETTATORI – LA SERATA BENEFICA "NOI E..." FA TRACOLLARE RAI1 AL 9.6% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” CALA AL 9.3% - SU RETE4 GIORDANO NON VA OLTRE IL 4.9% - SUL NOVE “LA CORRIDA” DI AMADEUS RESISTE AL 6.4% - VESPA (21.7%), DE MARTINO (26%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.8%), DAMILANO (5.3%), DEL DEBBIO (4.9%), GRUBER (8.9%), AMADEUS (3.1%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

una giornata particolare aldo cazzullo 4

Nella serata di ieri, mercoledì 20 novembre 2024, su Rai1 – dalle 21:40 alle 0.17 – la serata benefica Noi e… ha interessato 1.525.000 spettatori pari al 9.69% di share. Su Canale5 – dalle 21:36 alle 0.46 – l’esordio di This is Me conquista 3.213.000 spettatori con uno share del 22.24% (Buonanotte: 1.061.000 – 20.7%). Il programma ha ottenuto 9.455.000 contatti. Su Rai2 Stucky intrattiene 1.562.000 spettatori pari al 7.83%. A seguire The Bad Guy segna 476.000 spettatori con il 3.18%. Su Italia1 xXx – Il ritorno di Xander Cage incolla davanti al video 757.000 spettatori (4.36%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.567.000 spettatori e il 9.39% (presentazione di 13 minuti: 1.394.000 – 6.52%).

silvia toffanin this is me

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 697.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.320.000 spettatori e il 7.62%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 415.000 spettatori con il 2.1% (episodio in replica in seconda serata: 230.000 – 1.8%). Sul Nove la terza puntata de La Corrida raduna 946.000 spettatori e il 6.4%. Nel dettaglio il programma di Amadeus ha ottenuto 1.132.000 spettatori (6.1%), nella prima parte in onda dalle 21:35 alle 23:19, e 694.000 spettatori (7.2%), nell’ultima parte denominata Il Vincitore in onda dalle 23:24 alle 0.40.

una giornata particolare

Sul 20 Viaggio al centro della terra fa sintonizzare 387.000 spettatori (1.95%). Su Rai4 Piove è scelto da 155.000 spettatori (0.8%). Su Iris Caccia a ottobre rosso è seguito da 340.000 spettatori pari all’1.98%. Su Rai Movie Un Sacchetto di Biglie segna 343.000 spettatori e l’1.74%. Su Rai Premium La Calza Magica segna 353.000 spettatori e l’1.78%. Su La7d The Resident sigla 57.000 spettatori (0.3%). Su DMAX Quella pazza fattoria segna 242.000 spettatori e l’1.2%.

Access Prime Time

this is me 1

Amadeus traina se stesso col 2.8-3.1% (tra un mese circa la chiusura del programma).

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.506.000 spettatori (21.71%), mentre Affari Tuoi raduna 5.594.000 spettatori (26%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.990.000 spettatori pari al 13.89%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 504.000 spettatori con il 2.32%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.043.000 spettatori con il 5.04%, nel primo episodio, e 1.385.000 spettatori con il 6.41%, nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.120.000 spettatori (5.34%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.680.000 spettatori (7.76%).

chi l’ha visto? federica sciarelli 4

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.045.000 spettatori e il 4.99% nella prima parte e 1.077.000 spettatori e il 4.95% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.932.000 spettatori e l’8.95%. Su Tv8 100% Italia gioca con 439.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 587.000 spettatori con il 2.8%, nella prima parte, e 678.000 spettatori con il 3.1%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 535.000 spettatori (2.5%). Su La5 Uomini e Donne segna 317.000 spettatori e l’1.49% (Finale: 230.000 – 1.09%).

una giornata particolare aldo cazzullo 3

Preserale

L’Eredità nettamente leader.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.949.000 spettatori pari al 20.07%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.055.000 spettatori pari al 22.95%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.368.000 spettatori (16.93%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.508.000 spettatori (20.75%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (499.000 – 3.71%), Medici in Corsia totalizza 289.000 spettatori con l’1.83%, nel primo episodio, e 456.000 spettatori con il 2.34%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 478.000 spettatori (3.27%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 460.000 spettatori (2.65%).

amadeus la corrida 7

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.609.000 spettatori (14.12%). A seguire Blob segna 1.186.000 spettatori (5.85%) e Nuovi Eroi sigla 938.000 spettatori (4.53%). Su Rete4 La Promessa interessa 919.000 spettatori (4.68%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 276.000 spettatori pari all’1.72%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con il 2.2%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 400.000 spettatori con il 2.1%. Su La5 Grande Fratello Daily segna 95.000 spettatori con lo 0.56%. Su La5 Amici di Maria De Filippi raccoglie 155.000 spettatori con lo 0.8%.

this is me 2

Daytime Mattina

TG1Mattina fermo all’11.47%.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 435.000 spettatori con l’11.47%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 946.000 spettatori (19.01%), Unomattina intrattiene 902.000 spettatori con il 18.67% e Storie Italiane arriva a 898.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 627.000 spettatori con il 19.77% e TG5 Mattina delle 8 1.120.000 spettatori con il 22.36%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 960.000 spettatori con il 19.81% nella prima parte e 903.000 spettatori con il 19.91% nella seconda parte (I Saluti a 814.000 e il 17.03%). Su Rai2 Binario 2 segna 122.000 spettatori (2.65%).

una giornata particolare aldo cazzullo 2

Videobox ha interessato 96.000 spettatori (1.92%). Radio2 Social Club raggiunge 273.000 spettatori (5.67%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 123.000 spettatori (2.49%) nel primo episodio e 120.000 spettatori (2.62%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 193.000 spettatori (4.01%) nel primo episodio. Su Rai3 dopo Mattina 24 (160.000 – 6.15%), Buongiorno Italia ha raccolto 479.000 spettatori (12.8%), TGR Buongiorno Regione 631.000 (13.24%). Dopo la presentazione (275.000 – 5.53%), Agorà intrattiene 259.000 spettatori (5.25%). ReStart totalizza 226.000 spettatori (4.92%).

amadeus la corrida 5

Dopo una presentazione (209.000 – 4.56%), Elisir ha ottenuto 243.000 spettatori con il 5.14%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 105.000 spettatori (3.19%), Terra Amara 328.000 (6.74%), Tempesta d’Amore 291.000 (6.32%). Su La7 Omnibus raduna 163.000 spettatori (4.16%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (277.000 – 5.87%), 251.000 spettatori (5.11%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 241.000 spettatori (5.23%).

this is me 3

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri approfittano del ritardo della Clerici e toccano l’11.67% nella seconda parte.

Su Rai1 – dalle 10:54 alle 11:50 – la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 863.000 spettatori (16.2%). TG1: Visita Presidente della Repubblica al Museo Egizio segna 1.106.000 spettatori con il 13.62%. Dalle 12:41, E’ Sempre Mezzogiorno Menù arriva a 1.850.000 spettatori (16.12%). Su Canale5 Forum totalizza 1.534.000 spettatori con il 20.81%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (271.000 – 5.58%), I Fatti Vostri raduna 529.000 spettatori (8.77%) nella prima parte e 1.129.000 spettatori (11.67%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 287.000 spettatori (4.33%). Grande Fratello segna 638.000 spettatori e il 5.45%.

amadeus la corrida 6

Sport Mediaset coinvolge 630.000 spettatori (5.12%) e 366.000 spettatori (3.02%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 234.000 spettatori (4.03%) e il TG3 delle 12 informa 649.000 spettatori (8.19%). A seguire Quante Storie conquista 597.000 spettatori (5.16%), mentre Passato e Presente è seguito da 466.000 spettatori (3.77%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 329.000 spettatori pari al 6.22% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 640.000 spettatori pari al 5.59%.

aldo cazzullo una giornata particolare 1

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 323.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 525.000 spettatori con il 5.08% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 320.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 92.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 155.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. Su Rai Sport per il Tennis l’incontro di Coppa Davis Germania-Canada segna 51.000 spettatori con lo 0.46%.

Daytime Pomeriggio

L’ultima di Segreti di Famiglia in daytime al 16.81%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.281.000 – 18.94%), La Volta Buona colleziona 1.339.000 spettatori con l’11.74% nella presentazione e 1.411.000 spettatori con il 13.88%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.771.000 spettatori con il 19.16%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.489.000 – 15.93%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.827.000 spettatori con il 18.82% nella presentazione e 2.330.000 spettatori con il 20.09%. Su Canale5 dopo Grande Fratello (2.125.000 – 17.16%), Beautiful raggiunge 2.227.000 spettatori pari al 18.41%, Segreti di Famiglia sigla 1.914.000 spettatori pari al 16.81%. Uomini e Donne raccoglie 2.432.000 spettatori con il 23.68% (Finale: 1.903.000 – 20.39%). La striscia di Amici segna 1.507.000 spettatori (16.36%), quella de La Talpa 1.366.000 (14.8%).

silvia toffanin

My Home My Destiny raduna 1.405.000 spettatori pari al 15.04%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.268.000 spettatori pari al 12.87% nella prima parte e 1.396.000 spettatori pari al 12.25% nella seconda parte (I Saluti a 1.439.000 e l’11.11%). Su Rai2 dopo TG2-Medicina 33 (804.000 – 6.58%), Ore 14 totalizza 1.016.000 spettatori con il 9.2% e BellaMa’ intrattiene 642.000 spettatori con il 6.85%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 343.000 spettatori con il 3.39%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 484.000 spettatori (4.12%) nel primo episodio, 514.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 473.000 spettatori (4.47%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 406.000 spettatori (4.23%) nel primo episodio e 413.000 spettatori (4.42%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 421.000 spettatori (3.88%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.104.000 spettatori (17.75%).

una giornata particolare aldo cazzullo 4

Dopo TGR Leonardo (921.000 – 8.39%), Rai Parlamento Question Time coinvolge 265.000 spettatori (2.68%). A seguire, dopo Aspettando Geo (571.000 – 6.12%), Geo conquista 1.367.000 spettatori (11.61%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 756.000 spettatori con il 6.84%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 489.000 spettatori con il 5.24%. Su La7, dopo la presentazione (539.000 – 4.8%), Tagadà è visto da 495.000 spettatori pari al 5.1% e 346.000 spettatori pari al 3.66% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 232.000 spettatori pari al 2.02%. Su Tv8 Natale a prima vista segna 304.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Il Contadino cerca moglie è la scelta di 87.000 spettatori (0.8%).

this is me 4

Seconda Serata

Bene anche il documentario su Pompei.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 313.000 spettatori con il 6.37%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 715.000 spettatori (18.28%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 208.000 spettatori pari al 2.41%. Su Italia1 Renegades: Commando d’assalto segna 267.000 spettatori con il 4.32%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 452.000 spettatori (6.67%). Su Rete4 Prigioniera del passato è la scelta di 151.000 spettatori (4.64%) nella prima parte. Su La7 Pompei Sommersa è visto da 404.000 spettatori (5.35%). Sul Nove Il Contadino cerca moglie segna 103.000 spettatori e il 2.6%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

una giornata particolare aldo cazzullo 1

TG1 2.960.000 (24.01%) – h.13:30 4.367.000 (21.53%) – h.20

TG2 1.556.000 (13.03%) – h.13 799.000 (3.79%) – h.20:30

TG3 1.279.000 (11.4%) – h.14:25 2.085.000 (12.87%) – h.19

TG5 2.784.000 (23.2%) – h.13 3.992.000 (19.52%) – h.20

STUDIO APERTO 1.075.000 (10.58%) – h.12:25 636.000 (4.68%) – h.18:30

TG4 401.000 (5.3%) – h.11:55 656.000 (4.07%) – h.19

TGLA7 718.000 (5.89%) – h.13:30 1.474.000 (7.19%) – h.20

amadeus la corrida 3