1- NEANCHE CARLO CONTI SALVA LA PRIMA SERATA DI RAI1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 23 aprile 2021 vedono, in prima serata, lo scontro fra l'esordio della seconda edizione di Top Dieci con Carlo Conti su Rai1 e la seconda puntata di Felicissima sera condotto da Pio e Amedeo su Canale5, reduci dal debutto fortunato e vincente della settimana scorsa.

Se Pio e Amedeo questa volta hanno giocato i due pezzi da novanta Francesco Totti e Claudio Baglioni assieme ad Achille Lauro, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Umberto Guidoni e Aleandro Baldi, nel suo game show su Rai1 Conti ha schierato come concorrenti delle due squadre in lizza Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall'altra. Giorgia e Rita Pavone sono invece state le ospiti speciali della puntata.

Top Dieci, nato l'anno scorso come improvvisato - e riuscito - espediente di Rai1 per realizzare uno spettacolo inedito in tempi di lockdown mentre imperversavano le repliche, ha invece quest'anno l'ingrato e non facile compito di risollevare le sorti dell'Intrattenimento in prima serata di Rai1, che ha subìto un'infilata di (costosissime) batoste appaltate all'esterno e finite nel mirino dei sindacati e del Consigliere di Amministrazione Rai in quota Dipendenti Riccardo Laganà (lo stesso Top Dieci, dal canto suo, è prodotto in collaborazione con l'esterna Banijay Italia).

Neanche Carlo Conti, tuttavia, pare riuscire a risollevare le sorti dell'intrattenimento in prima serata di Rai1. Pio e Amedeo con Felicissima sera non solo, infatti, distaccano Top Dieci, ma crescono addirittura ottenendo il 21.1% di share con 4.013.000 individui all'ascolto contro il 16.6% e 3.806.000 spettatori del game show Rai. Un'altra sconfitta, cocente, per il Direttore Stefano Coletta.

2 - ASCOLTI TV | VENERDÌ 23 APRILE 2021. FELICISSIMA SERA SI CONFERMA A 4 MLN (21.1%) E BATTE TOP DIECI (3,8 MLN – 16.6%)

Nella serata di ieri, venerdì 23 aprile 2021, su Rai1 l’esordio di Top Dieci – dalle 21:37 alle 23:52 – ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Felicissima Sera – dalle 21:46 alle 00:48 – ha incollato davanti al video 4.013.000 spettatori con uno share del 21.1%.

Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.322.000 spettatori (4.9%), mentre Clarice 731.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Gli Album di Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 795.000 spettatori pari al 3.8% (anteprima di 20 minuti a 813.000 e il 3%). Su Rai3 Lo spietato è seguito da 1.148.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.566.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.024.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto segna 280.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.255.000 spettatori con il 4.8%. Su RealTime Cake Star – Pasticcerie in Sfida intrattiene .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.859.000 spettatori pari al 18.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.682.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 975.000 spettatori (3.7%).

Su Italia1 C.S.I. conquista 1.157.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.722.000 spettatori (7%) e Un Posto al Sole da 1.829.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.413.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.335.000 (5.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.205.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 485.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 448.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.693.000 spettatori pari al 18.1%, mentre L’Eredità è visto da 4.378.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.183.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.503.000 spettatori con il 19.2%.

Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 500.000 spettatori (2.9%) e N.C.I.S. 989.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Amici è seguito da 755.000 spettatori (4.5%) e C.S.I. è visto da 514.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.136.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.239.000 spettatori con il 5.5%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 871.000 spettatori (4%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 131.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia Under 30 ha conquistato 304.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy sigla 181.000 spettatori pari all’1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 595.000 spettatori (12.5%), mentre Unomattina è visto da 1.014.000 spettatori (17.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 865.000 spettatori (16.5%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 609.000 spettatori con il 16.4% e Tg5 Mattina 1.308.000 spettatori con il 20.9%; Mattino Cinque ha raccolto 1.107.000 spettatori pari al 18.8% nella prima parte e 991.000 spettatori pari al 19% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 882.000 e il 16.7%). Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 271.000 spettatori (4.7%), mentre Tg2 Italia convince 170.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 C.S.I. Miami ottiene un ascolto di 131.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 Agorà convince 487.000 spettatori pari all’8.2%. A seguire Mi Manda Raitre segna 307.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 145.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 211.000 spettatori (3.6%) e Coffee Break di 196.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 43.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 920.000 spettatori (14.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.848.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale5 Forum arriva a 1.632.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 475.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e 917.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte.

Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 200.000 spettatori (2.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 809.000 spettatori (5.9%) e Sport Mediaset a 871.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Elisir è seguito da 468.000 spettatori (7%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.087.000 spettatori (11.2%); Quante Storie conquista 1.046.000 spettatori (7.7%); Passato e Presente arriva a 812.000 spettatori (5.1%).

Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 126.000 spettatori con l’1%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 640.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 344.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 478.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.857.000 spettatori (13.6%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.151.000 spettatori (19.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 1.794.000 spettatori con il 15.6% (presentazione a 1.557.000 e il 15%).

Su Canale5 Beautiful conquista 2.696.000 spettatori (16.6%) e Una Vita 2.511.000 spettatori (16.8%); Uomini e Donne segna 2.824.000 spettatori pari al 21.9% (Uomini e Donne – Finale a 2.349.000 e il 20.9%); Amici interessa 2.211.000 spettatori (20%) e L’Isola dei Famosi 2.218.000 spettatori (20.3%).

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.980.000 spettatori pari al 18.8%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.621.000 spettatori (15.7%) nella prima parte parte e 1.957.000 spettatori (16.7%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 1.854.000 e il 13.9%). Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 538.000 spettatori con il 3.7% e Detto Fatto ha raccolto 473.000 spettatori con il 4.2%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 808.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio, 824.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio e 726.000 spettatori (5.3%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 456.000 spettatori (3.8%) e Modern Family 323.000 spettatori (3%), mentre L’Isola dei Famosi arriva a 303.000 spettatori (2.6%) e Il Punto Z a .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.919.000 spettatori (18.4%); Aspettando Geo è seguito da 779.000 spettatori con il 7.2% e Geo da 1.276.000 spettatori con il 10.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 1.159.000 spettatori con l’8.1%. Su La7 Tagadà è visto da 435.000 spettatori (3.5%) e Tagadoc da 171.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Il frutto dell’amore arriva a 243.000 spettatori (2.2%). A seguire Vite da Copertina interessa 111.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 è seguito da 584.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 869.000 spettatori pari al 16.6%. Su Rai2 Instinct segna 559.000 spettatori (2.8%). A seguire il Pugilato interessa 207.000 spettatori (1.5%). Su Italia1 Spiders è visto da 208.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 308.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Motive è stato scelto da 330.000 spettatori (6.6%). Su La7 TgLa7 informa 242.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Mappe Criminali totalizza 111.000 spettatori (0.9%). Sul Nove La Confessione conquista 534.000 spettatori pari al 2.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.632.000 (22.3%)

Ore 20.00 5.299.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 1.801.000 (12.2%)

Ore 20.30 1.584.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.777.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.367.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 3.324.000 (22.1%)

Ore 20.00 4.693.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.400.000 (11.6%)

Ore 18.30 764.000 (5.6%)

TG4

Ore 12.00 285.000 (2.9%)

Ore 18.55 740.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 698.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.324.000 (5.7%)