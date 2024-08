PIPPITEL! – NON C’È PACE PER I TELEMORENTI AFFLITTI DALLE REPLICHE: SU CANALE5 IL RIPASSO DI “CIAO DARWIN 9” FA IL 15.2% DI SHARE E 1.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “MASTER CRIMES” RACIMOLA L’11.5% CON 1.4 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI3 “FILOROSSO REVOLUTION” AL 4.2% - “TECHETECHETÈ” (19.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.6%), BARRA-POLETTI (4.4%), APRILE-TELESE (7.3%)

Nella serata di ieri, martedì 20 agosto 2024, su Rai1 Master Crimes ha interessato 1.460.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.572.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 Negramaro back home: Ora so restare intrattiene 665.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 My Spy incolla davanti al video 1.177.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Filorosso Revolution segna 627.000 spettatori e il 4.2%, nella presentazione di 30 minuti, e 561.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Planet Earth III totalizza un a.m. di 477.000 spettatori (3.7%).

Su La7 Il Maratoneta raggiunge 539.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 448.000 spettatori con il 3.3% (episodio in replica in seconda serata: 376.000 – 3.9%). Sul Nove Il Collezionista di Ossa raduna 407.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Van Helsing fa sintonizzare 264.000 spettatori (2%). Su Rai4 Wolf Hunter è scelto da 291.000 spettatori (2.1%). Su Iris Sfida oltre il fiume rosso è seguito da 340.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rai5 Judas and Black Messiah sigla 70.000 spettatori (0.5%).

Access Prime Time

4 Ristoranti da record.

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.971.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.268.000 spettatori pari al 14.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.155.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 696.000 spettatori (4.6%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 782.000 spettatori (5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 625.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 684.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.143.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 628.000 spettatori pari al 4.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 530.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

The Wall sfiora i 2 milioni.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.950.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.906.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.378.000 spettatori (15.4%) mentre The Wall ha convinto 1.980.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles totalizza 370.000 spettatori con il 3.4% e S.W.A.T. conquista 489.000 spettatori con il 3.5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 309.000 spettatori (3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 390.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.992.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 668.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 467.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 114.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 279.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

Ottimi ascolti per l’informazione di Canale5.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 464.000 spettatori con il 14.8% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 373.000 e il 16.2% e il TG1 delle 8 a 831.000 e il 18.9%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 663.000 spettatori con il 16.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 505.000 spettatori con il 22.3% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.172.000 spettatori con il 26.5%. A seguire Morning News raccoglie 858.000 spettatori con il 21% nella prima parte e 636.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte (Saluti: 641.000 – 15.5%). Su Rai2 Che Todd ci Aiuti è visto da 119.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 104.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. A seguire TG2 Dossier arriva a 96.000 spettatori (2.4%).

Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (124.000 – 2.8%), Law & Order – Special Victims Unit sigla 128.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 148.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 201.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (145.000 – 3.3%), Agorà Estate intrattiene 189.000 spettatori (4.5%) e 144.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 137.000 spettatori (3.4%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 68.000 spettatori (1.5%) e Love Is In The Air è visto da 59.000 spettatori (1.5%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 91.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 95.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 192.000 spettatori (5.5%), di 151.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 151.000 spettatori (3.9%).

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset si porta all’8%.

Su Rai1 Le Cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 817.000 spettatori (14.2%), mentre Camper in replica arriva a 1.317.000 spettatori (14.2%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.234.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 La nave dei sogni raduna 380.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 272.000 spettatori (4.4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 921.000 spettatori (8%) e 670.000 spettatori (5.7%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 204.000 spettatori (3.9%) e il TG3 delle 12 informa 582.000 spettatori (8.1%). A seguire Quante Storie conquista 436.000 spettatori (5%) e 356.000 spettatori (3.4%). Passato e Presente è seguito da 371.000 spettatori (3.2%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia raduna 290.000 spettatori pari al 2.7%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 222.000 spettatori con il 4.3% e 322.000 spettatori pari al 3.4% nel segmento Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 260.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Pomeriggio

Non migliora Che Dio Ci Aiuti.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.078.000 – 18.4%), Che Dio Ci Aiuti colleziona 989.000 spettatori con il 9.8%, nel primo episodio, e 932.000 spettatori con l’11% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start conquista 935.000 spettatori con il 12%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.348.000 – 17%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.470.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione e 1.560.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.993.000 spettatori pari al 17.6%, The Family raduna 1.854.000 spettatori pari al 18.4% e La Promessa segna 1.466.000 spettatori pari al 17.8%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.196.000 spettatori pari al 15.5% nella prima parte e 1.080.000 spettatori pari al 13.8% nella seconda parte (I Saluti a 970.000 e il 12.1%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 351.000 spettatori pari al 3.4% nel primo episodio e 362.000 spettatori pari al 3.9% nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia raduna 340.000 spettatori pari al 4.1%. A seguire Hotel Portofino è scelto da 196.000 spettatori pari al 2.5% nel primo episodio e 164.000 spettatori pari al 2.1% nel secondo episodio. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 443.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 473.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, e 445.000 spettatori (4.6%), nel terzo episodio. I Griffin raggiunge 329.000 spettatori (3.8%).

A seguire Magnum P.I. raduna 289.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 352.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 298.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.043.000 spettatori (18.5%), mentre Il Provinciale coinvolge 480.000 spettatori (5.6%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 449.000 spettatori (5.7%) e Overland interessa 573.000 spettatori (7.4%) A seguire Geo Magazine conquista 696.000 spettatori (8.6%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 614.000 spettatori con il 6.2%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 407.000 spettatori con il 5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 292.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 Il terrore al piano di sopra segna 331.000 spettatori (3.4%), Frankie ti presento Jack 245.000 (3.1%). Sul Nove 24 ore per morire raduna 229.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 184.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio.

Seconda Serata

Overland deve accontentarsi dell’8%.

Su Rai1 Overland: il mondo con gli occhi di Overland è scelto da 592.000 spettatori con l’8%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 447.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 393.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Poliziotti fiori: Due sbirri a piedi libero segna 438.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Protestantesimo interessa 148.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Il Castello è la scelta di 240.000 spettatori (4.4%). Su La7 American Gigolò è visto da 139.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Sex and the City segna 186.000 (3%), 154.000 (3.4%), 153.000 (4.9%) e 91.000 spettatori (4%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.708.000 (23.3%) – h.13:30 3.509.000 (24.5%) – h.20

TG2 1.474.000 (13.3%) – h.13 1.062.000 (6.9%) – h.20:30

TG3 1.390.000 (13.8%) – h.14:25 1.472.000 (13.8%) – h.19

TG5 2.624.000 (23.3%) – h.13 2.956.000 (20.4%) – h.20

STUDIO APERTO 1.248.000 (13.6%) – h.12:25 422.000 (5.1%) – h.18:30

TG4 313.000 (4.4%) – h.11:55 562.000 (5.3%) – h.18:55

TGLA7 637.000 (5.5%) – h.13:30 921.000 (6.4%) – h.20