PIPPITEL! – SUL NOVE AMADEUS NON RIESCE A RACIMOLARE NEMMENO IL 4%: “CHISSÀ CHI È” INCHIODA AL 3.8% CON 664MILA SPETTATORI – IN PRIMA SERATA “BALLANDO CON LE STELLE” SU RAI1 CON IL 25.6% SUPERA “TU SI QUE VALES” SU CANALE5 (24.5%) – TRACOLLO RAI3 CON “A MODO MIO – PATTY PRAVO” CHE SI FERMA AL 2.1% - GRAMELLINI AL 5%, MALE IL RITORNO DI “ACCORDI & DISACCORDI” SUL NOVE (2.1%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (16.7%) BARRA-POLETTI (3.9%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

amadeus stefano de martino

Nella serata di ieri, sabato 28 settembre 2024, su Rai1 la prima puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20 e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21:24 alle 1:13. Su Canale5 la seconda puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5% dalle 21:28 alle 00:56 (Buonanotte a 1.086.000 e il 18.8%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 518.000 spettatori pari al 3.2% e F.B.I. International 557.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Cattivissimo me 2 ha radunato 808.000 spettatori (5%).

tu si que vales 3

Su Rai3 A Modo Mio – Patty Pravo raggiunge 347.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.9%). Su La7 In Altre Parole conquista 832.000 spettatori con il 5% dalle 20:45 alle 23:14. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 240.000 spettatori (1.5%). Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 318.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Programmato per uccidere è seguito da 381.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Rhino è scelto da 218.000 spettatori (1.3%). Su Iris Al vertice della tensione interessa 370.000 spettatori pari al 2.4%. Su RaiPremium Kostas è visto da 202.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Amadeus si ferma al 3.8%.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.899.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa 627.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.375.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è seguito da 669.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 674.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 609.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 395.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 664.000 spettatori (3.8%).

ballando con le stelle 6

Preserale

3.3% per Conegliano-Milano di volley.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.784.000 spettatori pari al 16%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.846.000 spettatori pari al 20.4%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.906.000 spettatori (18.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.733.000 spettatori (20.7%). Su Rai2 la finale di Supercoppa Femminile di Pallavolo sigla 416.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 411.000 spettatori (3.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 696.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.144.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 804.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Terra Amara interessa 494.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 4 Hotel registra 304.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza arriva a 428.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mattina

ballando con le stelle 7

Ottimo Unomattina in Famiglia.

Su Rai1 Rai Parlamento Settegiorni dà il buongiorno a 451.000 spettatori (13%), il TG1 delle 8 totalizza 1.030.000 spettatori (21.5%) e TG1 Dialogo interessa 1.090.000 spettatori (21.1%). A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 1.210.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (1.190.000 – 22.2%), 1.020.000 spettatori (21.6%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 901.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 392.000 spettatori pari al 16.1% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.016.000 spettatori pari al 20.5%, mentre X-Style segna 585.000 spettatori pari all’11.1% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo sigla 425.000 spettatori pari all’8.8%.

tu si que vales 2

Su Rai2 Heartland totalizza 68.000 spettatori con l’1.6% nel primo episodio e 85.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio. A seguire La Fisica dell’Amore è seguito da 157.000 spettatori con il 3.1% e Quasar raduna 148.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1, dopo The Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie (124.000 – 2.6%), Young Sheldon ottiene 107.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio, 140.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio e 158.000 spettatori (3.4%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory totalizza 151.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio.

ballando con le stelle 5

Su Rai3 Agorà Weekend segna 207.000 spettatori con il 3.9% (presentazione a 137.000 e il 3%) e Mi Manda Raitre interessa 217.000 spettatori con il 4.4% (presentazione a 181.000 e il 3.5%), mentre Rai Parlamento Punto Europa è visto da 115.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni registra 45.000 spettatori (1%) e Love is in the Air 122.000 spettatori (2.3%), mentre Poirot – La domatrice colleziona 114.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus conquista 138.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (238.000 – 5.9%), 179.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato interessa 134.000 spettatori (2.9%).

ballando con le stelle 4

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset oltre il milione.

Su Rai1 Origini colleziona 868.000 spettatori (15.3%) e Linea Verde Tipico raduna 1.228.000 spettatori (16.8%), mentre Linea Verde Italia arriva a 2.093.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Forum colleziona 964.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (180.000 – 3.8%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 218.000 spettatori con il 3.8% e Felicità – La Stagione della Famiglia interessa 277.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Big Bang Theory è visto da 186.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio, mentre Due Uomini e 1/2 222.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 267.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.013.000 spettatori (7.7%).

Su Rai3, dopo Bambini nel Tempo (140.000 – 2.7%), il TG3 delle 12 è seguito da 586.000 spettatori (7.8%). A seguire La Mia Amica Geniale è scelto da 230.000 spettatori (1.8%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 557.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 158.000 spettatori (2.3%), mentre Like – Tutto Ciò che Piace raduna 195.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Cucine da Incubo raggiunge 158.000 spettatori e il 2.8% e 4 Ristoranti 358.000 spettatori e il 3.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 105.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 261.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio.

a modo mio – patty pravo

Daytime Pomeriggio

Tv Talk riparte bene.

Su Rai1 Linea Blu Discovery segna 1.588.000 spettatori (12.7%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 934.000 spettatori (8.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 666.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 667.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (666.000 – 7%) e Aspettando Ballando con le Stelle (788.000 – 9%), Sabato in Diretta totalizza 756.000 spettatori (9%) nella prima parte, 750.000 spettatori (8.9%) nella seconda parte e 1.023.000 spettatori (10.8%) nella terza parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.159.000 spettatori (16.8%) e Endless Love totalizza 2.197.000 spettatori (21.2%).

tu si que vales 1

A seguire Verissimo è scelto da 1.872.000 spettatori (21.1%) nella prima parte e 1.771.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Dreams Road incolla davanti al video 224.000 spettatori pari all’1.8% e Urban Green è seguito da 226.000 spettatori pari al 2.1%. A seguire i Mondiali di Ciclismo arrivano a 555.000 spettatori pari al 5.8%, mentre Onorevoli Confessioni intrattiene 216.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 raduna 1.022.000 spettatori (9.4%). A seguire Due Uomini e 1/2 raccoglie 357.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 325.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.156.000 spettatori pari al 16.4%, mentre la nuova stagione di Tv Talk con Maria Ceran (recensione) parte da 817.000 spettatori pari al 7.9% e La Biblioteca dei Sentimenti segna 348.000 spettatori pari al 3.7%.

tu si que vales 5

A seguire, dopo la presentazione (368.000 – 4.4%), Presadiretta raduna 597.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 559.000 spettatori (4.6%). A seguire Il Tramonto dell’Antico Regno d’Egitto arriva a 251.000 spettatori (2.6%), mentre Il bigamo è visto da 234.000 spettatori (2.6%). Su La7 Barbero Risponde segna 282.000 spettatori con il 2.2% e La Torre di Babele sigla 176.000 spettatori con l’1.6%, mentre La7 Doc – Marcello, Una Vita Dolce totalizza 105.000 spettatori con l’1.2% e I girasoli è seguito da 133.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8 la Superbike è scelta da 419.000 spettatori (3.4%), mentre X Factor raduna 216.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Chissà chi è (179.000 – 1.4%), 11 Settembre: Io C’Ero è seguito da 285.000 spettatori pari al 2.7% e Ritorno a Chernobyl 111.000 spettatori pari all’1.2%.

Seconda Serata

Solo il 3.9% per 90esimo Minuto.

ballando con le stelle 1

Su Rai1 Ciao Maschio è la scelta di 581.000 spettatori (16.6%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte totalizza 753.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 90esimo Minuto di Sabato segna 390.000 spettatori (3.9%). A seguire TG2 Storie è visto da 167.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Non si scherza col fuoco è visto da 199.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 TG3 Mondo è visto da 240.000 spettatori con il 2% (Agenda del Mondo a 259.000 e il 2.5%). A seguire Un Giorno in Pretura conquista 233.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Full Monty – Squattrinati organizzati è scelto da 94.000 spettatori (1.9%). Su La7, dopo Uozzap! (244.000 – 2.2%), TGLa7 Notte sigla 116.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 161.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la replica di Accordi & Disaccordi raggiunge 134.000 spettatori e il 2%.

tu si que vales 4

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.545.000 (26.2%) – h.13:30 3.956.000 (24.2%) – h.20

TG2 1.396.000 (11.2%) – h.13 886.000 (5.1%) – h.20:30

TG3 1.397.000 (11.3%) – h.14:15 1.519.000 (12.2%) – h.19

TG5 2.446.000 (19.3%) – h.13 3.338.000 (20.1%) – h.20

STUDIO APERTO 1.134.000 (11.4%) – h.12:25 529.000 (5.3%) – h.18:30

TG4 342.000 (4.8%) – h.11:55 515.000 (4.2%) – h.19

tu si que vales 6

TGLA7 660.000 (4.9%) – h.13:30 1.081.000 (6.5%) – h.20

ballando con le stelle 2 tu si que vales 7 ballando con le stelle 3