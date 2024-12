PIPPITEL! – SUL NOVE FABIO FAZIO RIFILA AGLI ITALIANI IL SOLITO SPEZZATINO: “CHE TEMPO CHE FA” FA IL 10.1% DI SHARE CON 1.9 MILIONI DI TELESPETTATORI. SU RAI3 “REPORT” ALL’8.5%, SU ITALIA1 “LE IENE” FA L’8.8%. SU RETE4 BRINDISI AL 4.4% - RAI1 GALLEGGIA AL 16.6% CON “VINCENZO MALINCONICO – AVVOCATO D’INSUCCESSO 2”, SU CANALE5 LA SERIE “TRADIMENTO” INSEGUE AL 14.3% - DE MARTINO (26.3%). “PAPERISSIMA SPRINT” (13.3%), BARRA-POLETTI (4.6%), GRAMELLINI (2.8%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

tradimento 1

Nella serata di ieri, domenica 8 dicembre 2024, su Rai1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2 ha interessato 2.861.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.353.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 714.000 spettatori (3.6%) e 9-1-1: Lone Star 655.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.200.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai3, preceduto da Report Lab (815.000 – 4.2%) e la presentazione (1.157.000 – 5.8%), Report segna 1.561.000 spettatori pari all’8.5% e 1.061.000 spettatori pari al 7.2% nella parte finale chiamata Plus.

fabio fazio

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 606.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge 351.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 Twilight ottiene 269.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.304.000 – 6.7%), Che Tempo Che Fa raduna 1.948.000 spettatori con il 10.1%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.055.000 con il 9% (L’Importante è Finire a 364.000 e il 7.5%). Sul 20 Black Site – La tana del lupo fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Influencer – L’isola delle illusioni è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris The Last Duel è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiPremium The Voice Kids sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

vincenzo malinconico 7

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.208.000 spettatori (26.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.632.000 spettatori pari al 13.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.334.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 898.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 843.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 561.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 562.000 spettatori pari al 2.9%.

Preserale

fabio fazio sting

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.807.000 spettatori pari al 18.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.926.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.909.000 spettatori (19.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.580.000 spettatori (21%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (264.000 – 1.9%) e TG2 Dossier (308.000 – 2.1%), N.C.I.S. New Orleans totalizza 309.000 spettatori con l’1.8% e N.C.I.S. Los Angeles 460.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 633.000 spettatori (4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 631.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.488.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 871.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 792.000 spettatori (4.3%). Su La7 Tra le nuvole raggiunge 250.000 spettatori e l’1.6%. Su Tv8 GialappaShow Remix ha conquistato 336.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 447.000 spettatori con il 2.5%.

tradimento 2

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 179.000 spettatori con il 10.7% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (312.000 – 14.3%), Unomattina in Famiglia intrattiene 554.000 spettatori con il 17.2% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (945.000 – 19.6%) e TG1 Medicina (1.159.000 – 21.7%), 1.296.000 spettatori con il 21.8% nella seconda parte. A seguire la Santa Messa è vista da 1.448.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 351.000 spettatori con il 15.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.174.000 spettatori con il 22.2%. A seguire I Grandi Misteri della Bibbia raccoglie 746.000 spettatori con l’11.2%, mentre la Santa Messa intrattiene 853.000 spettatori con l’11.7%.

l audio della telefonata tra gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia report 3

Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 131.000 spettatori (2.1%) e Binario 2 Extra è visto da 298.000 spettatori (4.3%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 è la scelta di 314.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes è visto da 118.000 spettatori (2.1%), mentre Young Sheldon è seguito da 167.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 171.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio e Big Bang Theory sigla 167.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 216.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 251.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo la presentazione (119.000 – 2.4%), Agorà Weekend totalizza 214.000 spettatori (3.6%) e, dopo la presentazione (266.000 – 4.1%), Mi Manda Raitre conquista 475.000 spettatori (7%). A seguire O Anche No Speciale arriva a 259.000 spettatori (3.5%).

che tempo che fa 1

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 100.000 spettatori (3.5%) e Terra Amara 335.000 spettatori (5.5%), mentre Dalla Parte degli Animali, dopo la presentazione (259.000 – 3.6%), è seguito da 313.000 spettatori (4.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 97.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (203.000 – 5.5%), 261.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 171.000 spettatori (2.5%) e Amarsi un Po’ – Istruzioni per l’Uso arriva a 106.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mezzogiorno

giuseppe brindisi

Su Rai1, dopo la prima parte di 10 minuti chiamata Viaggio nel Giubileo (1.613.000 – 21%), A Sua Immagine raccoglie 1.776.000 spettatori (21.6%); all’interno l’Angelus totalizza 2.212.000 spettatori (23.2%). A seguire, dopo la presentazione (2.279.000 – 21.9%), Linea Verde interessa 2.947.000 spettatori (24.3%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 824.000 spettatori con il 10.8% nella prima parte e 1.195.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.918.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (368.000 – 4.8%), Citofonare Rai2 raduna 412.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 516.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 202.000 spettatori (2.6%).

che tempo che fa 2

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 654.000 spettatori (4.9%) e 552.000 spettatori (4.1%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 il TG3 delle 12 informa 544.000 spettatori (5.6%). A seguire Azzurra. La Prima Sfida alla Coppa America conquista 263.000 spettatori (2%). Su Rete4 la seconda parte di Dalla Parte degli Animali è la scelta di 354.000 spettatori pari al 4.6% e, dopo il TG, Duplice omicidio per il tenente Colombo raduna 396.000 spettatori pari al 3.1%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto interessa 115.000 spettatori con l’1.5%, mentre Le Parole della Salute cattura l’attenzione di 68.000 spettatori con lo 0.7%. A seguire La7 Doc conquista 177.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 4 Ristoranti arriva a 260.000 spettatori (3%) e la prima parte del GP di Formula 2 raggiunge 216.000 spettatori (1.8%).

le iene 2

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.513.000 – 25.7%) e preceduta dalla presentazione (2.224.000 – 16.4%), Domenica In colleziona 2.325.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte e 1.976.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte di 20 minuti. Dopo TG1 – Omaggio di Papa Francesco alla Statua dell’Immacolata dalle 15:36 alle 16:25 (2.155.000 – 17.8%), I Saluti di Mara totalizza 1.902.000 spettatori con il 15.8%. A seguire, dopo il TG1 di breve durata (1.741.000 – 14%), Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.870.000 spettatori con il 13.6%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.159.000 – 15.9%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.642.000 spettatori pari al 20.3%. A seguire Verissimo intrattiene 2.427.000 spettatori pari al 20.3% nella prima parte, 2.497.000 spettatori pari al 18.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.302.000 spettatori pari al 16% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.

vincenzo malinconico 6

Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 423.000 spettatori pari al 3.1% e Bellissima Italia 354.000 spettatori pari al 2.7%. A seguire la partita di pallavolo di Superlega Maschile – Perugia-Piacenza incolla davanti al video 305.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1, dopo E-Planet (322.000 – 2.4%), Rush Hour – Missione Parigi raccoglie 403.000 spettatori (3.2%), mentre Forever è visto da 339.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 417.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.923.000 spettatori (14%), mentre In Mezz’Ora è visto da 1.057.000 spettatori (7.9%) e 745.000 spettatori (6%) nella parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. A seguire, dopo la presentazione (568.000 – 4.8%), Rebus conquista 669.000 spettatori (5.5%), mentre Kilimangiaro è seguito da 942.000 spettatori (7.3%) nella prima parte chiamata Il Grande Viaggio e 1.219.000 spettatori (8.5%) nella seconda parte dalla durata maggiore.

REPORT - LA TELEFONATA TRA GENNARO SANGIULIANO E LA MOGLIE FEDERICA CORSINI

Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 248.000 spettatori con l’1.9%, mentre La strada a spirale è scelto da 396.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 485.000 spettatori pari al 3.8%, mentre La7 Doc interessa 263.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 la seconda parte del GP di Formula 2 coinvolge 315.000 spettatori (2.3%) e, dopo Tv8 Sport (326.000 – 2.6%), il GP di Formula 1 dalle 17:05 alle 18:41 totalizza 1.535.000 spettatori (11.4%); pre e post gara netto di 595.000 spettatori (4.4%). Sul Nove La Corrida è visto da 246.000 spettatori (2%) nella prima parte e 352.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte chiamata Il Vincitore, mentre Little Big Italy segna 353.000 spettatori (2.3%).

vincenzo malinconico 5

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 609.000 spettatori con il 7.2%. Su Canale5 Pressing è visto da 532.000 spettatori (8.9%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione chiamata La Domenica Sportiva al 90esimo (830.000 – 5.2%), La Domenica Sportiva raccoglie 892.000 spettatori pari all’8.9%. A seguire L’Altra DS raduna 202.000 spettatori pari al 4.1% Su Italia1 Pamela Anderson – La Vera Storia del Sex Tape segna 316.000 spettatori con il 10% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai3 Magistrati interessa 330.000 spettatori (4.5%).

le iene 1

A seguire TG3 Mondo informa .000 spettatori (%). Su Rete4 Amori in città… e tradimenti in campagna è la scelta di 135.000 spettatori (4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 K-19 – The Widowmaker è visto da 80.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Skyfall raggiunge 101.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove Fratello di Crozza intrattiene 138.000 spettatori pari al 4.2% nella parte rilevata fino alle 1:59.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

vincenzo malinconico 4

TG1 3.886.000 (28.7%) – h.13:30 4.460.000 (23.5%) – h.20

TG2 1.380.000 (10.6%) – h.13 921.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.467.000 (10.9%) – h.14:15 2.079.000 (12.7%) – h.19

TG5 2.646.000 (20.3%) – h.13 3.777.000 (19.8%) – h.20

STUDIO APERTO 855.000 (7.6%) – h.12:25 691.000 (4.7%) – h.18:30

TG4 306.000 (3.2%) – h.11:55 547.000 (3.3%) – h.19

TGLA7 740.000 (5.4%) – h.13:30 1.298.000 (6.8%) – h.20

vincenzo malinconico 2 vincenzo malinconico 3