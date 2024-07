PIPPITEL! – LE OLIMPIADI TENGONO SU IL MORALE DEGLI ITALIANI E LO SHARE DI RAI2: LE GARE CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 24.6% DI SHARE E 4.1 MILIONI DI TELESPETTATORI - SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DI “NERO A METÀ” ALL’8.3%. CALA SU CANALE5 “CORNETTO BATTITI LIVE” AL 17.4% - “TECHETECHETÈ” (11.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.5%), BARRA-POLETTI (3.6%), APRILE-TELESE (5.7%)

Nella serata di ieri, lunedì 22 luglio 2024, su Rai1 Nero a Metà in replica ha interessato 1.228.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Canale5 Cornetto Battiti Live ha conquistato 2.129.000 spettatori con uno share del 17.4% (After: 1.013.000 – 21.1%). Su Rai2 l’appuntamento in prime time con le Olimpiadi di Parigi 2024 intrattiene 4.130.000 spettatori pari al 24.6%, dalle 21.04 alle 22.08 con il Nuoto che è valso l’oro di Ceccon nei 100 m dorso, e 4.276.000 spettatori pari al 26.8% con la Scherma che è valsa l’argento di Macchi nel fioretto (Olimpiade in diretta prima e dopo le gare: 2.879.000 – 19.4%).

Su Italia1 Chicago PD ha incollato davanti al video 905.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 550.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 Un’ottima annata – A good year totalizza un a.m. di 589.000 spettatori (4.2%). Su La7 100 Minuti raggiunge 392.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 2012 ottiene 262.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Matilda 6 Mitica raduna 324.000 spettatori (2.1%). Sul 20 The Killing Jar arriva a 204.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Kin è scelto da 223.000 spettatori (1.4%). Su Iris Mad Max oltre la sfera del tuono è seguito da 234.000 spettatori pari all’1.6%. Su RaiMovie Invito ad una sparatoria sigla 185.000 spettatori (1.1%).

Su Rai Sport l’appuntamento in prima serata con le Olimpiadi di Parigi 2024 segna 507.000 spettatori (3%), dalle 21.12 alle 21.33 con la Scherma (Fioretto), 257.000 spettatori (1.5%), dalle 21.35 alle 21.42 con il Tennis, e 384.000 spettatori (2.3%) con la Scherma (Sciabola). Su Eurosport per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto – dalle 20.14 alle 22.06 – conquista 410.000 spettatori (2.5%). Su Eurosport 2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 – dalle 22.10 alle 22.35 – la finale di Scherma, fioretto individuale maschile Cheung-Macchi, segna 416.000 spettatori pari al 2.6%.

Rai Sport supera il milione con la Scherma.

Su Rai1 Techetchetè ha ottenuto 1.829.000 spettatori con l’11.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.237.000 spettatori pari al 13.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.093.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 656.000 spettatori (4.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.306.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 538.000 spettatori e il 3.4% nella prima parte e 608.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 935.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 387.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 483.000 spettatori (3%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 411.000 spettatori (2.5%). Su Rai Sport la Scherma raduna 1.257.000 spettatori (8.1%), con il Fioretto dalle 20.16 alle 20.46, e 1.082.000 spettatori pari al 6.6% con la Sciabola dalle 20.48 alle 21.06.

Contro le Olimpiadi, Reazione a Catena 17.1-20.9%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.719.000 spettatori pari al 17.1% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.616.000 spettatori pari al 20.9%. Su Canale5, in replica, The Wal – Protagonisti ha intrattenuto 1.066.000 spettatori (11.4%) mentre The Wall ha convinto 1.551.000 spettatori (13.1%). Su Rai2 l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raccoglie 1.703.000 appassionati (14.9%), con la Ginnastica artistica, e 1.741.000 appassionati (11.5%) con la Canoa.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 325.000 spettatori (3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 478.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.722.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 652.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 490.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 132.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 179.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 327.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Scherma ha raccolto 407.000 spettatori pari al 3.5%, dalle 19.03 alle 19.43, e 290.000 spettatori pari al 2.1%, dalle 19.50 alle 20.06 (in mezzo il Tennis: 344.000 – 2.6%). Il Tennis da Tavolo – dalle 20.08 alle 20.13 – ha raccolto 439.000 spettatori pari al 3%.

Everywhere I Go si allarga prendendo il posto di Tempesta d’Amore e segna il 3.3%.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 491.000 spettatori con il 14.7%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 861.000 persone con il 20.4%. Unomattina Estate intrattiene 644.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 442.000 spettatori (17.1%), TG5 Mattina 814.000 (19.4%). A seguire Morning News raccoglie 692.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte e 612.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte. Su Rai2 Qui Parigi è visto da 307.000 spettatori (8.4%). Le Olimpiadi di Parigi 2024 segnano 581.000 (14.5%) e 628.000 spettatori (15.8%) con il Beach Volley. Il Tiro con l’Arco raggiunge 826.000 appassionati (20.2%). TG Olimpico ha informato 1.014.000 ascoltatori (23.7%).

Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 42.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 57.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 82.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (153.000 – 3.6%), Agorà Estate intrattiene 171.000 spettatori (4.3%) e 138.000 spettatori (3.5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 144.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 76.000 spettatori (1.8%) e Love is in the air è visto da 111.000 spettatori (2.8%), mentre Everywhere I go – Coincidenze d’amore è seguito da 153.000 spettatori (3.3%).

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 175.000 spettatori (5.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 266.000 spettatori (6.7%), di 183.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 163.000 spettatori (4%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Judo ha raccolto 193.000 spettatori (4.7%), il Canottaggio 200.000 (3.9%), il Badminton 269.000 (5.8%).

Il Nuoto al 20%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 796.000 spettatori (13.2%), mentre Camper arriva a 1.285.000 spettatori (13.1%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.101.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2 l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 1.208.000 appassionati pari al 20% con il Nuoto (all’interno 8 minuti di Canottaggio: 1.617.000 – 20%). Il Tennis femminile ha raccolto 1.705.000 spettatori pari al 17.2%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 170.000 spettatori (2.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 714.000 spettatori (5.9%) e 460.000 spettatori (3.8%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 203.000 spettatori (3.7%) e il TG3 delle 12 informa 450.000 spettatori (5.9%). A seguire Quante Storie conquista 390.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 396.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 325.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 251.000 spettatori pari al 2.3%, nel primo episodio, e 485.000 spettatori pari al 4%, nella prima metà del secondo episodio.

Su La7 L’Aria che Tira interessa 194.000 spettatori con il 3.6% nella prima parte e 366.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 70.000 spettatori (1.1%) e 4 Ristoranti 130.000 spettatori (1.2%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Tiro a Segno ha appassionato 492.000 spettatori (6.4%), il Judo 488.000 (5.2%), il Pugilato 551.000 (5.4%), il Tennis 965.000 (8.3%), di nuovo il Judo 855.000 (7%).

La Ginnastica Artistica la disciplina più seguita su Rai Sport.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.736.000 – 14.2%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.093.000 spettatori con il 10.6%. Estate in Diretta Start raccoglie 917.000 spettatori con l’11%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.231.000 – 14.3%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.300.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione e di 1.397.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.025.000 spettatori pari al 16.7%, Endless Love incolla davanti al video 1.921.000 spettatori pari al 17.1%, The Family raduna 1.730.000 spettatori pari al 17% e La Promessa segna 1.559.000 spettatori pari al 17.9%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.169.000 spettatori pari al 14.1% nella prima parte e 917.000 spettatori pari al 10.9% nella seconda parte (I Saluti a 862.000 e il 10.2%). Su Rai2 la diretta pomeridiana delle Olimpiadi di Parigi 2024 raduna 1.454.000 appassionati pari al 13.1%, con il Tennis dalle 13.30 alle 15.36, 1.382.000 pari al 14.5%, con il Pugilato dalle 15.37 alle 15.52, 1.203.000 spettatori con il 13.3%, dalle 15.53 alle 16.18 con la Canoa, 1.132.000 pari al 13.6% dalle 16.19 alle 18.13 con il Judo (all’interno TG Olimpico: 1.378.000 – 16.1%). Su Italia1 gli ascolti di Backstage Battiti Live sono pari a 330.000 individui e al 2.7%.

I Simpson ha raccolto 366.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio, e 394.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 310.000 spettatori (3%). A seguire Lethal Weapon raduna 256.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 281.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 272.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.802.000 spettatori (15.2%), mentre Il Provinciale coinvolge 317.000 spettatori (3.3%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 367.000 spettatori (4.4%) e Overland interessa 532.000 spettatori (6.4%). A seguire Geo Magazine conquista 653.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 651.000 spettatori con il 6% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 487.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 141.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Il sogno di Kyra segna 154.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 173.000 spettatori (1.9%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’incontro di Pallanuoto femminile Francia-Italia ha raccolto 787.000 spettatori (7%), la Mountain Bike 631.000 (6.4%), il Tiro con l’Arco un netto di 642.000 (7.4%), la Scherma 702.000 (8.2%), la Ginnastica Artistica 863.000 (10.3%), i Tuffi 644.000 (7%).

Bene anche Notti Olimpiche.

Su Rai1 Cose Nostre è scelto da 428.000 spettatori con il 6.1%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 565.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.473.000 spettatori pari al 15.7%. Il Meglio di… segna 283.000 spettatori e l’8.3%. Su Italia1 Law & Order Unità Speciale segna 498.000 (5%), 353.000 (6.3%), 275.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Il Fattore Umano interessa 299.000 spettatori (3.1%) mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 169.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 La pelle che abito è la scelta di 152.000 spettatori (3.5%). Su La7 K-19 è visto da 112.000 spettatori (1.8%).

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.237.000 (18.4%) – h.13:30 3.000.000 (20.2%) – h.20

TG2 1.933.000 (16.6%) – h.13 1.912.000 (12%) – h.20:30

TG3 1.048.000 (9.5%) – h.14:25 1.187.000 (10.6%) – h.19

TG5 2.402.000 (20.5%) – h.13 2.247.000 (14.9%) – h.20

STUDIO APERTO 1.155.000 (11.7%) – h.12:25 345.000 (3.9%) – h.18:25

TG4 280.000 (3.7%) – h.11:55 347.000 (3.1%) – h.19

TGLA7 594.000 (4.9%) – h.13:30 884.000 (5.9%) – h.20

