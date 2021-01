27 gen 2021 15:04

PIPPITEL! – LA PARTITA DI COPPA ITALIA INTER-MILAN FA VOLARE RAI1 CHE NON HA RIVALI IN PRIMA SERATA (27.8%). LOFFIO “DAYDREAMER” SU CANALE 5 CHE SI FERMA AL 9.2%. SU RAIDUE STEFANO DE MARTINO E IL CUCUZZARO DI "STASERA TUTTO È POSSIBILE" CALA ALL’8.7%. TESTA A TESTA TRA "CARTABIANCA" (5.5%) E "FUORI DAL CORO" (5.2%). SU LA7 FLORIS AL 5.7% - “STRISCIA” (14.4%), GRUBER (6.7%) - SU RAI2 SALE DIACO IN SECONDA SERATA AL 5.1%