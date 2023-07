PIPPITEL! – LA PRIMA SERATA DI IERI SE LA AGGIUDICA “NOOS – L’AVVENTURA DELLA CONOSCENZA” DI ALBERTO ANGELA SU RAI1 CON 2,2 MILIONI DI SPETTATORI, 17.5% DI SHARE – SU CANALE 5 PIO E AMEDEO CON "FELICISSIMA SERA" DIVERTONO 1,2 MILIONI DI AFFEZIONATI, 11.5% - IL TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO IN PRIME TIME È "NON SONO UNA SIGNORA" CONDOTTO DA ALBA PARIETTI (6.6%) – “TECHETECHETÈ” (19.8%) - “IN ONDA” (6.2%) - “CONTROCORRENTE” (4.7% E IL 5.3%) – “TG2 POST” (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

noos l'avventura della conoscenza 6

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 20 luglio 2023 vedono, in prima serata, la vittoria di Noos - L'avventura della Conoscenza in onda su Rai1. Il programma di Alberto Angela conquista il 17.5% con 2.212.000 spettatori (in crescita rispetto a sette giorni fa) e supera la replica di Felicissima Sera con Pio e Amedeo, che su Canale5 divertono invece 1.252.000 affezionati con l'11.5%.

noos l'avventura della conoscenza 5

Terzo programma più visto in prime time, Non sono una signora condotto da Alba Parietti. Alla sua quarta puntata, la gara di drag queen presentata dall'Alba nazionale realizza una media del 6.6% di share con 845.000 appassionati salendo così sul podio dei più visti. Niente male per un programma più volte rinviato e che invece, forte di questi numeri inaspettati, potrebbe essere perfino rinnovato per una seconda stagione.

In Onda Prima Serata, dal canto suo, con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 raduna 611.000 teste con un magro 4.5% di share. Mentre su Italia1 la Partita del Cuore per la Romagna segna 568.000 individui all'ascolto con il 4.4%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Noos - L'Avventura della Conoscenza (Rai1) - 2.212.000 Felicissima sera (Canale5) - 1.252.000 Non sono una signora (Rai3) - 845.000 Vendetta - Una storia d'amore (Rete4) - 699.000 In Onda Prima Serata (La7) - 611.000 La Partita del Cuore per la Romagna (Italia1) - 568.000 I cacciatori del cielo (Rai3) - 517.000 Il triangolo della Bermuda (Tv8) - 464.000 What Women Want (Nove) - 350.000

noos l'avventura della conoscenza 1

In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista il 19.8% mentre su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie il 14.7% e su Rai3 Un posto al sole supera il 10%. Per l'approfondimento, Aprile e Telese con In Onda svettano al 6.2%, battendo Veronica Gentili su Rete4 con Controcorrente, che totalizza il 4.7% e il 5.3% e Tg2 Post Estate, che arriva al 4.3%.

Al mattino Uno Mattina estate su Rai1, condotto da Tiberio Timperi e Serena Autieri, batte Morning News condotto da Simona Branchetti su Canale5, mentre nel primo pomeriggio vola la soap turca Terra Amara su Canale5 toccando il 25.1% di share, mentre più tardi Estate in Diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai1 supera il 20%. Vediamo, nel dettaglio, tutti gli ascolti dei programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

pio e amedeo felicissima sera – all inclusive 4

Rai1: Noos – L’Avventura della Conoscenza 2.212.000 spettatori (17.5% di share). Canale5: Felicissima Sera 1.252.000 (11.5%). Rai2: Non Sono una Signora 845.000 6.6%), presentazione: 622.000 (4.2%). Italia1: La Partita del Cuore per la Romagna 568.000 (4.4%), presentazione 605.000 (4%). Rai3: I Cacciatori del Cielo 517.000 (3.9%). Rete4: Vendetta – Una Storia d’Amore 699.000 (5.5%). La7: In Onda Prima Serata 611.000 (4.5%). Tv8: Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord 464.000 (3.9%). Nove: What Women Want 350.000 (2.9%).

pio e amedeo felicissima sera – all inclusive 2

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.977.000 (19.8%). Canale5: Paperissima Sprint 2.215.000 (14.7%). Rai2: Tgg2 Post Estate 648.000 (4.3%). Italia1: CSI Miami 528.000 (4%). Rai3: Un Posto al Sole 1.537.000 (10.2%). Rete4: Controcorrente 682.000 (4.7%) nella prima parte, 805.000 (5.3%) nella seconda. La7: In Onda 932.000 (6.2%). Tv8: 4 Hotel 362.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash 364.000 (2.4%).

Preserale

pio e amedeo felicissima sera – all inclusive 3

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.200.000 (24.3%), Reazione a Catena 3.064.000 (27.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.196.000 (14%), Caduta Libera 1.758.000 (16.3%). Rai2: Hawaii Five O 390.000 (3.8%), NCIS 585.000 (4.5%). Italia1: Studio Aperto Mag Drive Up 303.000 (3.2%). Rai3: TgR 1.654.000 (14.1%), Blob 765.000 (5.8%), Via dei Matti N 0 709.000 (5.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 588.000 (4.4%). La7: Padre Brown 107.000 (1.3%) nel primo episodio, 102.000 (1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 208.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash 347.000 (2.9%).

Seconda Serata

Rai1: Noos – Viaggi nella Natura 704.000 (12.2%). Canale5: TG5 Notte 373.000 (10.3%). Rai2: Sali e T’abbacchi 268.000 (4.6%). Rai3: 100 Opere Tornano a Casa 208.000 (2.4%), Tg3 Linea Notte 198.000 (3.3%). Italia1: Acts of Violence 135.000 (2.7%). Rete4: I Tre dell’Operazione Drago 121.000 (2.4%). La7: La7Doc Letizia Battaglia 167.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

non sono una signora 5

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 203.000 (9.3%), Tg1 Ore 7.00 368.000 (12.2%), TgUnoMattina 650.000 (17.5%); Tg1 Ore 8.00 750.000 (18.9%), Uno Mattina Estate 793.000 (19.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 483.000 (19.3%), Tg5 Mattina 894.000 (22.7%), Morning News 585.000 (16.2%) nella prima parte, 571.000 (16.1%) nella seconda, I saluti 497.000 (13.1%). Rai2: Fina World Championship 63.000 (3.5%); Nuoto 74.000 (3.8%), Tuffi: 68.000 (3.4%), Nuoto Sincronizzato: 77.000 (2.8%), 121.000 (3.4%), Tuffi: 171.000 (4.6%), Pallanuoto: 114.000 (3.2%).

non sono una signora 3

Italia1: Dr House 96.000 (2.6%) nel primo episodio, 116.000 (3.3%) nel secondo, CSI: NY 132.000 (3.3%). Rai3: Rai News (simulcast) 90.000 (5.6%), Agorà Estate (presentazione) 166.000 (4.2%), Agorà Estate 148.000 (4.1%), Agorà Extra 145.000 (4.2%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 188.000 (4.9%). Rete4: Un Detective in Corsia 53.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 116.000 (3.9%), Omnibus (Dibattito) 135.000 (3.6%), Coffee Break 137.000 (3.8%).

Mezzogiorno

non sono una signora 4

Rai1: Camper in Viaggio 1.401.000 (18.6%), Camper 1.607.000 (16.2%). Canale5: Forum 1.258.000 (18.7%). Rai2: Fina World Championship 409.000 (6.3%); Tuffi: 367.000 (6.5%), Nuoto Sincronizzato: 530.000 (5.9%). Italia1: CSI: NY 219.000 (3.5%), Sport Mediaset 778.000 (7%), Sport Mediaset Extra 516.000 (4.5%).

Rai3: Doc Martin 222.000 (4.4%), Tg3 Ore 12.00 560.000 (7.8%), Quante Storie 444.000 (5.2%) 358.000 (3.4%), Passato e Presente 355.000 (3.1%). Rete4: Carabinieri 5 166.000 (3.7%), Il Segreto 199.000 (2.2%), La Signora del West 252.000 (2.3%). La7: L’Aria che Tira Estate 188.000 (3.8%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 251.000 (2.7%).

alba parietti 1

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.895.000 (16.9%), Don Matteo 1.120.000 (11.1%) nel primo episodio, 1.043.000 (12.6%) nel secondo, Sei Sorelle 779.000 (10.4%), Tg1 1.001.000 (13%), Estate in Diretta 1.636.000 (20.3%), presentazione 1.228.000 (16%). Canale5: Beautiful 2.493.000 (21.9%), Terra Amara 2.637.000 (25.1%), La Promessa 2.034.000 (22.9%), My Home My Destiny 1.480.000 (19.1%), Un Altro Domani 1.027.000 (13.1%). Rai2: Campionati Mondiali di Calcio Femminile 263.000 (3.5%), Tour de France 876.000 (10.9%), Diretta Tour 823.000 (10.2%), Tour all’Arrivo 1.137.000 (14.6%), Toureplay 697.000 (8.9%).

marianna aprile luca telese

Italia1: I Simpson 420.000 (3.8%) nel primo episodio, 416.000 (4.1%) nel secondo, I Griffin 346.000 (3.7%), Magnum PI 281.000 (3.5%) nel primo episodio, 300.000 (4%) nel secondo, Person of Interest 234.000 (3%). Rai3: Tgr 1.843.000 (16.8%), Rai Parlamento Question Time 263.000 (3.1%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 200.000 (2.7%), Geo Magazine 715.000 (8.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 587.000 (6%), Tg4 Diario del Giorno 436.000 (5.6%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 207.000 (2.4%). Tv8: Un Matrimonio da Single 196.000 (2.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.715.000 (23.8%)

luca telese marianna aprile in onda 3

20.00 - 3.279.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.410.000 (13.1%)

20.30 - 1.086.000 (7.5%)

TG3

14.25 - 1.309.000 (12.7%)

19.00 - 1.263.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 355.000 (5%)

18.55 - 478.000 (4.7%)

TG5

13.00 - 2.644.000 (24.3%)

20.00 - 2.625.000 (19.3%)

tg2 post estate 4

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.123.000 (12.3%)

18.30 - 451.000 (5.5%)

TG4

11.55 - 355.000 (5%)

18.55 - 478.000 (4.7%)

TGLA7

13.30 - 470.000 (4.1%)

20.00 - 827.000 (6.1%)