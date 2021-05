PIPPITEL! – PRIMA SERATA MOSCIA PER LE AMMIRAGLIE: “LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2” RECUPERA E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.4%. BONOLIS CON “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” AL 14.% - BENE SU RAI 3 FAZIO AL 10.2% E SU LA7 GILETTI AL 6.3% - IL FILM "LE ALI DELLA LIBERTA'" SU RETE 4 AL 5.1% - AMADEUS (20%) LE PAPERE DI CANALE 5 (12.6%), GENTILI SU RETE 4 BLOCCATA AL 4.7%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

la compagnia del cigno 2

Nella serata di ieri, domenica 2 maggio 2021, su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 15.47% di share. Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 23.52 – Avanti Un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 3.054.000 spettatori pari al 14% di share (presentazione di 8 minuti: 2.457.000 – 9.65%; ultimo segmento di 5 minuti: 1.525.000 – 12.1%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.198.000 spettatori (4.69%) mentre Bull ha ottenuto 1.204.000 spettatori (4.84%). Su Italia1 It ha intrattenuto 894.000 spettatori con il 4.05% di share.

avanti un altro! pure di sera 6

Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 32 minuti (1.455.000 – 6.42%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.36 alle 22.12 – ha raccolto davanti al video 2.583.000 spettatori (10.25%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.15 alle 23.32 – ha interessato 1.582.000 spettatori con il 7.42% (L’Ora di Marzullo: 1.049.000 – 6.8%). Su Rete4 Le Ali della Libertà è stato visto da 1.021.000 spettatori con il 5.18% di share.

Su La7, preceduto da una presentazione di 34 minuti (1.369.000 – 5.58%), Non è L’Arena ha interessato 1.572.000 spettatori con il 6.38%, nella prima parte in onda dalle 21.17 alle 22.55, e 1.206.000 spettatori con il 9.44%, in onda dalle 23 alle 0.54 nella seconda parte. Su Tv8 in prima tv free Antonino Chef Academy è stato seguito da 358.000 spettatori con l’1.58% di share. Sul Nove Supernanny segna 343.000 spettatori (1.38%).

che tempo che fa

Ascolti TV Access Prime Time

Leadership netta di Amadeus.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.994.000 spettatori con il 20.08%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.142.000 spettatori con il 12.69%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.010.000 spettatori (4.19%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.136.000 spettatori con il 4.77%, nella prima parte, e 1.093.000 spettatori con il 4.32% nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 564.000 spettatori pari al 2.3% di share. Sul Nove la replica di Supernanny segna 206.000 spettatori con lo 0.8%.

non e' l'arena

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.812.000 spettatori (16.33%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.922.000 spettatori (19.72%). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 1.992.000 spettatori (12.07%) mentre Avanti un Altro raccoglie 2.821.000 spettatori (14.46%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato763 .000 spettatori (4.76%), nella prima parte La Tribuna, e 858.000 spettatori (4.54%), nella seconda parte. Hawaii Five O segna 884.000 telespettatori (4.04%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 584.000 spettatori con il 3.21%. CSI ha totalizzato 586.000 spettatori (2.78%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 747.000 spettatori con il 3.49%. Su Rai3 l’informazione della TGR raccoglie 2.732.000 spettatori con il 13.23%. Blob segna .000 spettatori con il %. Su La7 Bello Onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata ha appassionato 178.000 spettatori (share dell’1.05%).

mara venier

Daytime Mattina

In crescita la Messa di Canale 5.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 266.000 spettatori con il 13.63%, nella presentazione di 28 minuti, 708.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte, e 1.672.000 spettatori con il 23.48% nella seconda parte. Paese che Vai ha interessato 1.493.000 spettatori pari al 18.99%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.645.000 spettatori pari ad uno share del 17.76%. La Santa Messa segna 1.741.000 spettatori con il 19.43%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 992.000 spettatori con il 16.66%.

che tempo che fa 3

Alla Ricerca del Volto di Gesù raccoglie 632.000 spettatori con l’8.27%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.059.000 telespettatori con il 13.07% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 94.000 spettatori (1.22%). Su Italia1 Legacies segna 150.000 spettatori con l’1.94%, 162.000 spettatori con il 2.01% e 151.000 spettatori con l’1.69% nei 3 episodi di mesa in onda. Su Rai 3 Le Parole per Dirlo convince 286.000 spettatori con il 3.46% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 230.000 spettatori (2.91%), nel primo episodio, e 323.000 spettatori (3.93%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 225.000 spettatori con il 3.38% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 132.000 spettatori con l’1.52% di share.

Daytime Mezzogiorno

Bene Lineaverde.

it 2

Su Rai1 Sua Santita Recita il Regina Coeli ha raccolto 2.405.000 spettatori (21.37%). Linea Verde ha intrattenuto 3.268.000 spettatori (22.01%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 755.000 spettatori con l’8.8% e 1.033.000 spettatori con il 10.73%. Melaverde ha raccolto 1.985.000 spettatori con il 15.58%. Su Rai2 The Coroner ha ottenuto 256.000 spettatori con il 2.63% mentre Un Ciclone in Convento ha convinto 428.000 spettatori con il 3.29%. Su Italia1 Drive Up segna il 2.03% con 224.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 947.000 spettatori con il 5.64%.

domenica in

Su Rai3 il TG3 delle 12 ha informato 733.000 spettatori con il 6.27%. Il Posto Giusto registra 285.000 spettatori con uno share dell’1.68%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 332.000 spettatori e il 3.68%. Colombo ha fatto compagnia a 441.000 spettatori con il 2.73%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 104.000 spettatori con l’1% di share.

