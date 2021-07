PIPPITEL! – QUANTO VI PIACCIONO LE CORNA E GLI PSICODRAMMI IN TV: “TEMPTATION ISLAND” RIPARTE BENE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.9% DI SHARE E OLTRE 3 MILIONI DI SPETTATORI – AFFONDA RAI 1 CON IL FILM “LA FORMA DELL’ACQUA” AL 9.3% - VOLA “CHI L’HA VISTO?” AL 11.1% - SU RETE4 "ZONA BIANCA" AL 4% - AMADEUS IN REPLICA AL 15.7% - "PAPERE" (16.8%) – GENTILI FA IL 5.8% - DE GREGORIO-PARENZO (6.7%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

temptation island 1

Nella serata di ieri, mercoledì 30 giugno 2021, su Rai1 La Forma dell’Acqua ha appassionato 1.708.000 spettatori pari al 9.37%. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.58 – la prima puntata di Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.194.000 spettatori pari al 20.96% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.076.000 – 20.09%). Su Rai2 Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha interessato 1.325.000 spettatori pari al 7.35% di share.

Su Italia 1 Point Break ha intrattenuto 764.000 spettatori (4.02%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari ad uno share dell’11.28% (presentazione di 11 minuti: 1.518.000 – 7.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 681.000 spettatori con il 4.05% di share (I Saluti: 376.000 – 4.58%). Su La7 Atlantide Speciale – Diaz la Notte della Democrazia ha registrato 291.000 spettatori con uno share dell’1.99%.

la forma dell'acqua

Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina La Canzone segna 335.000 spettatori con l’1.86%. Sul Nove l’ultima puntata di Accordi & Disaccordi ha raccolto 480 .000 spettatori con il 2.36%. Sul 20 V per Vendetta raccoglie 330.000 spettatori e l’1.78%. Su Rai4 Peninsula registra 301.000 spettatori con l’1.57%. Su Rai Premium Imma Tataranni segna 545.000 spettatori e il 2.8%. Su La5 Una Ragazza Speciale ottiene 307.000 spettatori con l’1.55%.

temptation island 3

Ascolti TV Access Prime Time

Prima di Temptation, Paperissima batte la replica dei Soliti Ignoti.

Su Rai1 Soliti Ignoti in replica ha ottenuto 3.123.000 spettatori con il 15.79%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.308.000 spettatori con uno share del 16.81%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.014.000 spettatori con il 5.09%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.006.000 spettatori con il 5.22%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 921.000 spettatori con il 5.05%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.507.000 spettatori con il 7.72%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.081.000 individui all’ascolto (5.81%), nella prima parte, e 1.186.000 spettatori (5.99%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.328.000 spettatori (6.71%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 411.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 335.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 una replica di Mr Wrong – Lezioni d’Amore segna 64.000 spettatori e lo 0.35%.

chi l'ha visto? 2

Preserale

Bene Tempesta d’Amore al 5.68%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.376.000 spettatori (21.58%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.442.000 spettatori (25.18%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.087.000 spettatori (10.42%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.789.000 spettatori (13.66%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 529.000 spettatori (4.25%), NCIS Los Angeles segna 805.000 spettatori (5.06%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 324.000 spettatori con il 2.71%.

temptation island 6

CSI ha ottenuto 415.000 spettatori (2.72%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.054.000 spettatori con il 14.18%. Blob segna 823.000 spettatori con il 4.91%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 933.000 individui all’ascolto (5.68%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 101.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 102.000 spettatori (share dello 0.79%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 229.000 spettatori con l’1.6%.

Daytime Mattina

Dedicato al 15.26%.

giuseppe brindisi zona bianca

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 794.000 telespettatori con il 17.29%. Dedicato ha ottenuto 737.000 spettatori (15.16%). Su Canale5 l’appuntamento con i documentari di Planet ha intrattenuto 405.000 spettatori (8.83%). Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 109.000 spettatori con il 2.35%, nel primo episodio, e 166.000 spettatori con il 3.68%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 133.000 spettatori (2.81%).

Su Rai3 Agorà Estate convince 346.000 spettatori pari al 7.53% di share (presentazione di 35 minuti: 321.000 – 6.34%). A seguire Elisir d’Estate segna 238.000 spettatori con il 5.02%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 147.000 spettatori (3.26%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 168.000 spettatori con il 3.63%. A seguire Coffee Break ha informato 169.000 spettatori pari al 3.7%.

temptation island 5

Daytime Mezzogiorno

Rai3 insidia Rai1 con il TG delle 12.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 896.000 spettatori con l’11.98%, nel primo episodio, e 1.423.000 spettatori con il 12.07%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.077.000 telespettatori con il 14.06%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 446.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 164.000 spettatori con il 2.62%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 325.000 spettatori con il 3.82%.

Sport Mediaset ha ottenuto 1.060.000 spettatori con il 7.78%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 283.000 spettatori con il 4.68%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 981.000 spettatori (11.98%). Quante Storie ha raccolto 676.000 spettatori (6.46%). Passato e Presente segna 466.000 spettatori e il 3.39%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 212.000 spettatori con l’1.96%. La Signora in Giallo ha ottenuto 580.000 (4.29%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 290.000 spettatori con share del 4.94% nella prima parte, e 372.000 spettatori con il 3.51% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

temptation island 4

Stabile, rispetto alla seconda puntata, Il Pranzo è Servito.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.605.000 spettatori pari al 12.83% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.135.000 spettatori con il 10.5%. Estate in Diretta ha raccolto 1.141.000 spettatori con il 12.03%, nella prima parte, e 1.546.000 spettatori con il 17.4%, nella seconda parte (tra le due parti il TG1: 1.348.000 – 15.08%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.262.000 spettatori con il 16.57%. Una Vita ha c

temptation island 15

onvinto 2.204.000 spettatori con il 17.69% di share. A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.823.000 spettatori con il 16.62%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.544.000 spettatori pari al 16.32% di share. Pure Country: Una Canzone nel Cuore ha fatto compagnia a 804.000 spettatori con il 9.04%. Su Rai2 Dribbling Europei segna 861.000 spettatori con il 6.26%. Tour de France ha raccolto 784.000 spettatori con il 7.65%. Toureplay ha ottenuto 435.000 spettatori con il 5.13%.

temptation island 8

Su Italia1 Capitan Tsubasa ha raccolto 569.000 spettatori con il 4.16%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 614.000 spettatori (4.82%), nel primo episodio, e 545.000 spettatori (4.52%), nel secondo episodio. American Dad è piaciuto a 415.000 spettatori (3.75%). Big Bang Theory segna 368.000 spettatori (3.64%). The Goldbergs segna 212.000 spettatori e il 2.27%. Will & Grace ha appassionato 178.000 spettatori con il 2.05%.

la forma dell'acqua 1

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.268.000 spettatori con il 17.23%. Rai Parlamento Question Time ha coinvolto 331.000 spettatori pari al 3.17%. #Maestru ha raccolto 156.000 spettatori e l’1.69%. Geo ha ottenuto 223.000 spettatori con il 2.52% mentre Geo Magazine ha registrato 621.000 spettatori con il 6.82%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 777.000 spettatori con il 6.47%. Su La7 Eden ha interessato 216.000 spettatori (share del 2.08%). Su TV8 il film delle 15.42 L’Amore Spicca il Volo ha raccolto 253.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes segna 530.000 spettatori e il 5.7%.

Seconda Serata

temptation island 9

Rai1 deve accontentarsi del 4.27%.

Su Rai1 Source Code è stato seguito da 304.000 spettatori con il 4.27% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 638.000 spettatori pari ad uno share del 16.24%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 214.000 spettatori con il 2.82%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 684.000 spettatori con il 7.85%. Su Italia1 Amici X la Morte è visto da 362.000 spettatori (4.75%). Su Rete 4 Effetto Notte è stato scelto da 87.000 spettatori con l’1.79% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.083.000 (22.24%)

temptation island 10

Ore 20.00 4.043.000 (24.11%)

TG2

Ore 13.00 1.867.000 (14.36%)

Ore 20.30 1.614.000 (8.59%)

TG3

Ore 14.25 1.514.000 (12.28%)

Ore 19.00 1.444.000 (11.67%)

TG5

Ore 13.00 2.509.000 (19.06%)

Ore 20.00 3.068.000 (17.96%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.456.000 (13.84%)

Ore 18.30 454.000 (4.47%)

TG4

Ore 12.00 349.000 (4.24%)

Ore 18.55 499.000 (3.99%) Ultim’Ora 614.000 (4.26%)

TGLA7

Ore 13.30 489.000 (3.57%)

Ore 20.00 931.000 (5.45%)

temptation island 11 la forma dell'acqua 2 temptation island 12 temptation island 14 temptation island 2 temptation island 7 temptation island 13