PIPPITEL – "BUM"! MILLY CARLUCCI BATTE SUL FILO MARIA DE FILIPPI: “BALLANDO CON LE STELLE” CHIUDE ALL’UNA DI NOTTE INOLTRATA, CON IL 25,9% DI SHARE, CONTRO IL 24,9% DI “TU SI QUE VALES”. MA SE SI CONTANO GLI SPETTATORI, LA SPUNTA CANALE 5 CON 3.409.000 DI SHARE (3.390.000 PER RAI1) – LA “CONFESSIONE” DI GOMEZ IN ACCESS PRIME TIME (4,3%) – “REAZIONE A CATENA” (21,8%) – “LA RUOTA DELLA FORTUNA" (20,9%)...

Nella serata di ieri, sabato 2 novembre 2024, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.834.000 spettatori pari al 21.3% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:44 alle 21:10 e 3.390.000 spettatori pari al 25.9% dalle 21:14 alle 1:21. Su Canale5 la settima puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.409.000 spettatori con uno share del 24.9% dalle 21:17 alle 00:59 (Buonanotte a 1.060.000 e il 19% dalle 1:03 alle 1:19).

Su Rai2 Delitti in Famiglia – Il Caso Delfino è la scelta di 279.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha radunato 826.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Rachel raggiunge 339.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Miami Supercops totalizza un a.m. di 493.000 spettatori (3%).

Su La7 In Altre Parole conquista 850.000 spettatori con il 4.9% dalle 20:43 alle 23:15. Su Tv8 le qualifiche di Formula 1 siglano 344.000 spettatori (1.9%). A seguire 4 Hotel segna 162.000 spettatori (1%).

Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 354.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Sfida tra i ghiacci è seguito da 337.000 spettatori (2%). Su Rai4 Millennium – Quello che non uccide è scelto da 220.000 spettatori (1.3%). Su Iris Virus letale interessa 290.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiPremium Don Matteo 14 è visto da 288.000 spettatori e l’1.7%.

Access Prime Time

La Confessione si conferma meglio in access.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.159.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 440.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.215.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 La Confessione è seguito da 759.000 spettatori con il 4.3% e 704.000 spettatori con il 3.9% nell’ultima parte chiamata Finale. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 888.000 spettatori (5%) nella prima parte e 747.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su Tv8 GialappaShow Remix è seguito da 391.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Chissà chi è, dopo la prima parte di 20 minuti (414.000 – 2.3%), ottiene un a.m. di 534.000 spettatori con il 3%.

Preserale

21.8% per la vittoria dei Dai e Dai nel Torneo dei Campioni di Reazione a Catena.

Su Rai1 l’ultima puntata di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.349.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.462.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.222.000 spettatori (17.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.195.000 spettatori (20.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (272.000 – 2.2%) e Dribbling (347.000 – 2.7%), Gormiti – The New Era segna 137.000 spettatori con l’1% nel primo episodio e 130.000 spettatori con lo 0.8% nel secondo episodio, mentre S.W.A.T. 200.000 spettatori con l’1.2% nel primo episodio e 328.000 spettatori con l’1.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 473.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 604.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.359.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 871.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 La Promessa interessa 775.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 261.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 411.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 328.000 spettatori e il 2%.

Daytime Mattina

Bene Mi Manda Raitre.

Su Rai1 Rai Parlamento – Settegiorni dà il buongiorno a 488.000 spettatori (13%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (952.000 – 18.3%) e TG1 Dialogo (947.000 – 17.8%), Unomattina in Famiglia è visto da 1.066.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (1.089.000 – 20.8%), 935.000 spettatori (20.5%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 802.000 spettatori (17.6%).

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 432.000 spettatori pari al 16.2% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.057.000 spettatori pari al 20.1%, mentre X-Style segna 639.000 spettatori pari al 12.3% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo sigla 478.000 spettatori pari al 9.9%.

Su Rai2 Heartland totalizza 52.000 spettatori con l’1.1% nel primo episodio e 84.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio. A seguire La Fisica dell’Amore è seguito da 133.000 spettatori con il 2.7% e Il Meglio di Binario 2 raduna 152.000 spettatori con il 3.4%.

Su Italia1, dopo Scooby-doo e il festival dei vampiri (163.000 – 3.2%), Young Sheldon ottiene 127.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 107.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio e 165.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory totalizza 155.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend segna 260.000 spettatori con il 4.9% (presentazione a 238.000 e il 4.6%) e Mi Manda Raitre interessa 330.000 spettatori con il 6.7% (presentazione a 269.000 e il 5.2%), mentre Rai Parlamento Punto Europa è visto da 160.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Love is in the Air registra 96.000 spettatori (3.4%) e Terra Amara 291.000 spettatori (5.8%), mentre Poirot – Morte sul Nilo colleziona 153.000 spettatori (3.3%).

Su La7 Omnibus conquista 175.000 spettatori (5.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (281.000 – 6.5%), 211.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato interessa 132.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde Bike torna col 18.2%.

Su Rai1 Origini colleziona 886.000 spettatori (16.8%) e Linea Verde Bike raduna 1.323.000 spettatori (18.2%), mentre Linea Verde Italia arriva a 2.160.000 spettatori (19.3%).

Su Canale5 Forum colleziona 1.137.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (197.000 – 4.2%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 190.000 spettatori con il 3.5% e Felicità – La Stagione della Famiglia interessa 346.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 il secondo episodio di Big Bang Theory arriva a 116.000 spettatori (2.5%), mentre Due Uomini e 1/2 è visto da 124.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 217.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset conquista 867.000 spettatori (6.7%). Su Rai3, tra TGR Bell’Italia (159.000 – 3.4%) + TGR Officina Italia (264.000 – 4.9%) e TGR Il Settimanale (624.000 – 6.3%) + TGR Petrarca (401.000 – 3.2%), il TG3 delle 12 è seguito da 731.000 spettatori (9.7%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 456.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 82.000 spettatori (1.6%), L’Aria che Tira – Il Diario raduna 183.000 spettatori (2.1%) e Like – Tutto Ciò che Piace totalizza 229.000 spettatori (1.8%).

Daytime Pomeriggio

Tv8 al 7.1% con la Sprint Race di Formula 1.

Su Rai1 Ballando on the Road segna 1.397.000 spettatori (12%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 867.000 spettatori (8.7%), mentre A Sua Immagine è seguito da 697.000 spettatori (8%) nella prima parte e 739.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (948.000 – 10.8%), Sabato in Diretta totalizza 1.314.000 spettatori (12.9%) nella prima parte e 1.641.000 spettatori (13.4%) nella seconda parte.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.073.000 spettatori (17%) e Endless Love totalizza 2.074.000 spettatori (20.9%). A seguire Verissimo è scelto da 1.710.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.007.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2, dopo TG2 Week End (864.000 – 6.6%), Playlist – Tutto Ciò che è Musica incolla davanti al video 311.000 spettatori pari al 2.7% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 362.000 spettatori pari al 3.8%.

A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza arriva a 308.000 spettatori pari al 3.6%, mentre Onorevoli Confessioni conquista 168.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 I Simpson raduna 445.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 424.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio e 311.000 spettatori (3%) nel terzo episodio.

A seguire N.C.I.S. New Orleans raccoglie 301.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 341.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre Forever 432.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3, dopo TGR Mezzogiorno Italia (498.000 – 3.8%), le news dei TGR informano 2.293.000 spettatori pari al 18.4%, mentre Tv Talk è seguito da 725.000 spettatori pari al 7.4% e La Biblioteca dei Sentimenti segna 404.000 spettatori pari al 4.7%.

A seguire, dopo Report Lab (534.000 – 5.7%) e la presentazione (631.000 – 6.2%), Report raduna 977.000 spettatori pari all’8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 527.000 spettatori (4.6%) e Un dollaro d’onore arriva a 526.000 spettatori (5.2%). Su La7 Barbero Risponde segna 327.000 spettatori con il 2.8%, mentre La Torre di Babele totalizza 204.000 spettatori con il 2%.

A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 287.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 la Formula 1 sigla un netto di 379.000 spettatori pari al 3.7%; solo la Sprint Race 743.000 spettatori pari al 7.1%. A seguire Pechino Express – La Rotta del Dragone segna 204.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 177.000 spettatori (1.4%), mentre Ex – Amici come prima! interessa 177.000 spettatori pari (1.9%). A seguire Little Big Italy conquista 219.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Testa a testa tra Ciao Maschio e Speciale TG5.

Su Rai1 Ciao Maschio raduna 638.000 spettatori (18.2%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Speciale TG5 – Tra Harris e Trump massima incertezza totalizza 653.000 spettatori (17.9%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 90esimo Minuto di Sabato segna 346.000 spettatori (2.8%).

A seguire TG2 Storie è visto da 147.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 Transformers 4 – L’era dell’estinzione è visto da 376.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 TG3 Mondo è visto da 242.000 spettatori con il 2.2% e 257.000 spettatori con il 2.5% nella parte chiamata Agenda del Mondo di pochi minuti. A seguire Un Giorno in Pretura conquista 247.000 spettatori con il 3.3% Su Rete4 Facile preda è scelto da 247.000 spettatori (2.8%).

Su La7, dopo Uozzap! (202.000 – 1.8%), TGLa7 Notte sigla 93.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 138.000 spettatori (1.3%). Sul Nove la replica di Accordi & Disaccordi arriva a 137.000 spettatori pari al 2.1%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.371.000 (25.7%) – h.13:30 4.088.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.544.000 (12.3%) – h.13 791.000 (4.5%) – h.20:30

TG3 1.533.000 (13.3%) – h.14:25 1.854.000 (12.6%) – h.19

TG5 2.650.000 (20.9%) – h.13 3.547.000 (20.2%) – h.20

STUDIO APERTO 1.131.000 (11.4%) – h.12:25 694.000 (5.5%) – h.18:30

TG4 315.000 (4.4%) – h.11:55 641.000 (4.3%) – h.19

TGLA7 682.000 (5.3%) – h.13:30

Ascolti TV 2 Novembre 2024 per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

RAI 1 19.12 16.53 18.87 17.84 10.13 19.15 22.84 27

RAI 2 2.88 1.49 3.3 5.73 3.06 1.61 2.39 2.13

RAI 3 5.79 5.19 4.75 8.49 6.38 9.25 3.51 2.43

RAI SPEC 5.76 6.88 7.72 5.18 7.2 5.51 5.02 4.38

RAI 33.55 30.08 34.64 37.23 26.77 35.51 33.76 35.94

CANALE 5 19.52 17.8 11.85 17.92 19.92 19.33 20.73 25.31

ITALIA 1 4.47 3.27 2.83 5.88 3.64 3.86 5.55 4.34

RETE 4 4.08 5.36 3.86 4.01 4.7 4.99 3.51 3.14

MED SPEC 11.19 10.31 12.96 10.49 12.79 9.2 10.73 10.08

MEDIASET 39.26 36.74 31.51 38.3 41.05 37.39 40.51 42.87

LA7+LA7D 3.77 5.71 2.92 3.03 3.17 3.52 5.61 3.25

SATELLITE 16.71 19.51 21.82 14.35 22.38 16.97 14.16 12.52

TERRESTRI 6.71 7.96 9.11 7.08 6.63 6.6 5.96 5.41

ALTRE RETI 23.42 27.47 30.93 21.43 29.01 23.58 20.13 17.93

Ascolti TV media settimana 24 ore (share in % e valori assoluti in migliaia)

Rete Share (%) Ascolto (.000)

Platea 100,0 8.307

Rai 1 18,2 1.512

Rai 2 4,1 343

Rai 3 6,9 576

Rai Generaliste 29,3 2.431

Rai Spec. (10) 5,4 451

Canale5 17,3 1.437

Italia1 4,9 404

Rete4 4,6 385

Mediaset Generaliste 26,8 2.226

Med. Spec. (13) 11,1 922

La7 4,4 363

TV8 2,6 220

Nove 2,2 185

Totale Rai 34,7 2.882

Totale Mediaset 37,9 3.148

Totale La7 4,8 400

Totale SKY 8,2 678

Totale DISCOVERY 9,2 765

Altre TV 5,2 434

Rai 4 1,2 99

Rai 5 0,3 21

Rai Movie 1,2 97

Rai Premium 1,0 84

Rai Gulp 0,1 9

Rai Yoyo 0,5 45

Rai Sport 0,4 31

Rai News 24 0,5 41

Rai Scuola 0,1 11

Rai Storia 0,2 13

20 1,1 91

Boing 0,4 36

Iris 1,3 111

La5 1,1 87

Cine 34 1,2 101

Mediaset Extra 1,0 80

Italia 2 0,3 26

Focus 1,1 90

Cartoonito 0,5 41

Top Crime 1,4 115

Tgcom 24 0,5 40

Twentyseven 1,0 84

Cielo 1,0 80

Sky Uno 0,4 29

Sky Atlantic 0,0 3

Sky Cinema Uno 0,1 11

Real Time 2,1 170

Dmax Tv 1,0 81

Giallo 1,0 84

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,4 36

FRISBEE 0,5 39

La7d 0,4 37

Super! 0,3 20

Tv2000 1,1 89

Sportitalia 0,3 23