PIPPITEL – "TEMPTATION ISLAND" NON HA RIVALI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26% DI SHARE E QUASI 3,3 MILIONI DI SPETTATORI – L’ENNESIMA REPLICA DEL “GIOVANE MONTALBANO”, SU RAI1, SI FERMA AL 17,1% - BOOM DI “REPORT”, CHE ALLA QUARTA REPLICA È IL TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO DELLA SERATA (IL SECONDO DELLA RAI), CON UNA MEDIA DI 892MILA TELE-SPETTATORI E IL 5,6% DI SHARE – LO SPECIALE DELLE “IENE” SU DAVID ROSSI (4,6%) – GIUSEPPE BRINDISI (5,4%) – TELESE E APRILE (6,1%) – “TECHETECHETÈ” (19,1%)

Marco Zonetti per Dagospia

Solito lunedì sera estivo, quello di ieri 24 luglio 2024, dominato dal reality firmato Maria De Filippi, ovvero Temptation Island, che - condotto da Filippo Bisciglia su Canale5 - ha conquistato 3.299.000 spettatori con il 26% di share. Rai1, ormai abbonata fin dallo scorso aprile alle repliche, ha raccolto 2.548.000 affezionati e il 17.1% con il ripasso della fiction Il giovane Montalbano, in crescita rispetto a sette giorni fa.

Il fenomeno della situazione, tuttavia, è Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3. Con il servizio di Luca Chianca dal titolo Camere di commercio e camerati, dedicato al ministro del Made in Italy Adolfo Urso, e con un reportage di Giulia Innocenzi dal titolo Che porci! incentrato sull'allevamento dei maiali destinati al Consorzio del Prosciutto di Parma, ieri è stato alla sua effettiva quarta replica il terzo programma più visto della serata (e il secondo della Rai) con una media di 892.000 spettatori e il 5.6% di share.

Report ha battuto l'inedito Zona Bianca Estate su Rete4, condotto da Giuseppe Brindisi, con i suoi 653.000 individui all'ascolto e il 5.4%, e Le Iene Presentano Inside su Italia1, che ha radunato invece 598.000 affezionati con il 4.6%.

Di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1 Temptation Island (Canale5) - 3.299.000

2 Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.548.000

3 Report (Rai3) - 892.000

4 Zona Bianca Estate (Rete4) - 653.000

5 Le Iene presentano Inside (Italia1) - 598.000

6 Che Todd ci aiuti (Rai2) - 463.000

7 Only Fun - Comico Show (Tv8) - 448.000

8 Il Giocatore - Rounders (La7) - 406.000

9 Gomorra - La serie (Nove) - 139.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.1% mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 segna il 17.5%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svettano con il 6.1%, Controcorrente su Rete4 si assesta al 4.1% e al 4.7% e Tg2 Post Estate al 5.2%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prime Time

Rai1: Il Giovane Montalbano 2.548.000 (17.1%).

Canale5: Temptation Island 3.299.000 (26%), Buonanotte: 1.177.000 (23%).

Rai2: Che Todd Ci Aiuti 463.000 (3.2%) .

Italia1: Le Iene Presentano Inside 598.000 (4.6%), anteprima 612.000 (3.7%).

Rai3: Report 892.000 (5.6%), presentazione 850.000 (5.2%), Report Plus 618.000 (4.5%).

Rete4: Zona Bianca 653.000 (5.4%) .

La7: Il Giocatore - Rounders 406.000 (2.8%).

Tv8: Gomorra – La Serie 139.000 (0.9%).

Nove: Only Fun – Comico Show 448.000 (3%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.122.000 (19.2%).

Canale5: Paperissima Sprint 2.855.000 (17.5%).

Rai2: Tg2 Post Estate 867.000 (5.2%).

Italia1: NCIS 1.105.000 (7%).

Rai3: Un Posto al Sole 1.487.000 (9.1%).

Rete4: Controcorrente 641.000 (4.1%), nella prima parte, 787.000 (4.7%), nella seconda.

La7: In Onda Estate 987.000 (6.1%).

Tv8: 4 Hotel 305.000 (1.9%).

Nove: Cash or Trash 333.000 (2.1%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.252.000 (22.9%), Reazione a Catena 3.323.000 (27.6%).

Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.414.000 (14.8%), Caduta Libera 1.826.000 (15.6%).

Rai2: Hawaii Five O 418.000 (3.8%), NCIS 655.000 (4.7%).

Italia1: Studio Aperto Mag 368.000 (3.6%), CSI Miami 417.000 (3.1%).

Rai3: Tgr 1.944.000 (15.1%), Blob 717.000 (5%), Via dei Matti N° 0 757.000 (5%).

Rete4: Tempesta d’Amore 527.000 (3.6%).

La7: Padre Brown 132.000 (1.5%), nel primo episodio, 144.000 (1.3%) nel secondo.

Tv8: Napoli-Spal (Amichevole) 171.000 (1.5%).

Nove: Cash or Trash 334.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Cose Nostre 624.000 (7.3%) .

Canale5: Tg5 Notte 623.000 (16.7%).

Rai2: Chiamata D’Emergenza 187.000 (2.3%).

Rai3: Il Fattore Umano 408.000 (3.8%), Tg3 Linea Notte 262.000 (3.5%).

Italia1: Final Destination 5 239.000 (7.5%).

Rete4: Training Day 107.000 (3.3%), 56.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 223.000 (11.7%), Tg1 Ore 7.00 362.000 (12.2%), Campionati Mondiali di Calcio femminile Italia-Argentina 861.000 (20.7%), Tg1 695.000 (17%), Uno Mattina Estate 647.000(13.7%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 516.000 (21.2%), Tg5 Mattina 1.033.000 (24%), Morning News 710.000 (17.6%) nella prima parte, 738.000 (18.1%) nella seconda.

Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 38.000 (3.7%), Radio 2 Happy Family 184.000 (4.5%).

Italia1: Dr House 51.000 (1.2%), 113.000 (2.8%), CSI: NY 153.000 (3.5%).

Rai3: RaiNews (simulcast) 131.000 (5.2%), Agorà Estate (presentazione) 232.000 (5.4%), Agorà Estate 218.000 (5.4%), Agorà Extra 190.000 (4.6%).

Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 185.000 (4.5%).

Rete4: Un Detective in Corsia 48.000 (1.2%).

La7: Omnibus (News) 119.000 (4.2%), Omnibus (Dibattito) 146.000 (3.5%), Coffee Break 173.000 (4.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.307.000 (17.2%), Camper 1.592.000 (15.4%). Canale5: Forum 1.263.000(18.5%).

Rai2: La Nave dei Sogni 362.000 (5.1%).

Italia1: CSI: NY 258.000 (4.1%), Sport Mediaset 804.000 (6.7%), Extra 432.000 (3.7%).

Rai3: Doc Martin 240.000 (4.7%), Tg3 Ore 12.00 661.000 (9.2%), Quante Storie 489.000 (5.6%), 419.000 (3.8%), Passato e Presente 369.000 (3.1%).

Rete4: Carabinieri 5 183.000 (3.9%), Il Segreto 218.000 (2.4%), La Signora del West 225.000 (1.9%).

La7: L’Aria che Tira Estate 212.000 (4.1%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 308.000 (3.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.023.000 (17.1%), Tg1 – Food System Summit +2 556.000 (6.5%), Tg1 793.000 (10.5%), Estate in Diretta 1.582.000 (19.3%), presentazione 1.106.000 (14.6%).

Canale5: Beautiful 2.455.000 (20.8%), Terra Amara 2.522.000 (23.7%), La Promessa 2.011.000 (23.1%), My Home My Destiny 1.573.000 (20.7%), Un Altro Domani 1.157.000 (14.8%) .

Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 895.000 (7.9%), I Wildenstein 456.000 (5.5%) nel primo episodio, 490.000 (6.5%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 404.000 (3.6%) nel primo episodio, 457.000 (4.6%) nel secondo, I Griffin 445.000 (5%), Magnum PI 319.000 (4%) nel primo episodio, 287.000 (3.9%), nel secondo, Person of Interest 336.000 (4.3%).

Rai3: Tgr 1.867.000 (16.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 372.000 (4.5%), Geo Magazine 677.000 (8%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 615.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 487.000 (6.4%).

La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 247.000 (3%). Tv8: Una Luna di Miele da Sogno 317.000 spettatori (4.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 2.851.000 (23.8%)?20.00 - 3.830.000 (26.4%)

TG2?13.00 - 1.453.000 (12.7%)?20.30 - 1.124.000 (7.2%)

TG3?14.25 - 1.211.000 (11.8%)?19.00 - 1.442.000 (13.4%)

TG4?11.55 - 328.000 (4.6%)?18.55 - 457.000 (4.1%)

TG5?13.00 - 2.794.000 (24.1%)?20.00 - 2.949.000 (20.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.279.000 (13.7%)?18.30 - 511.000 (5.7%)

TGLA7?13.30 - 469.000 (4%)?20.00 - 841.000 (5.7%)

