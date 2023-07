PIPPITEL – CON LA RAI COMPLETAMENTE SPENTA SULL’ATTUALITÀ (CASO SANTANCHÈ-EMERGENZA CLIMATICA), GLI SPETTATORI PREMIANO “ZONA BIANCA”, SU RETE4, CHE VOLA ALL’8,7% - IN PRIMA SERATA LO SCONOSCIUTO FILM SVEDESE “TUESDAY CLUB” CHIUDE AL 12%. ANCOR PIÙ MISERO LO SHARE DELLA SCONOSCIUTA SERIE DI CANALE 5, “SIGNORA VOLPE” (10,5%) – BARBERO (4,8%) – MONICA SETTA (6,3%) - LIORNI SPOPOLA CON "REAZIONE A CATENA" (28%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 26 luglio 2023 vedono, in prima serata su Rai1, lo sconosciuto film svedese Tuesday Club - Il talismano della felicità raccogliere solo 1.611.000 spettatori pari al 12% di share, quanto basta tuttavia per superare l'altrettanto sconosciuta serie di Canale 5, Signora Volpe, ferma a 1.420.000 teste con il 10.5% di share. Bene su Rai2 il telefilm Delitti in Paradiso, con i suoi 1.144.000 affezionati e l'8.9% di share, mentre il nuovo programma con Alessandro Barbero su Rai3, Nel secolo breve, ha esordito con 665.000 appassionati e il 4.8%.

Con i tre canali Rai completamente spenti sui casi politici di ieri, ovvero la sfiducia respinta in Senato contro Daniela Santanchè, l'emergenza climatica e il caso Saviano, ecco che il servizio pubblico lo fa Rete4 con Zona Bianca Estate e viene premiata dall'Auditel. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi vola infatti all'8.7% con 910.000 individui all'ascolto.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata:

1 Tuesday Club - Il talismano della felicità (Rai1) - 1.611.000

2 Signora Volpe (Canale5) - 1.420.000

3 Delitti in Paradiso (Rai2) - 1.144.000

4 Zona Bianca Estate (Rete4) - 910.000

5 Freedom - Oltre il Confine Summer (Italia1) - 826.000

6 Nel secolo breve (Rai3) - 665.000

7 Name That Tune (Tv8) - 430.000

8 Metti la nonna in freezer (Nove) - 394.000

9 Atlantide Files (La7) - 303.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 18.7% mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 raduna il 14.5%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svetta al 7.3%, Controcorrente su Rete4 segna il 4.2% e il 4.5% e Tg2 Post Estate il 4.7%. In seconda serata su Rai2, da segnalare la crescita di Storie di donne al bivio con Monica Setta. Varato dalla nuova direzione di Marcello Ciannamea, il programma raggiunge un ottimo 6.3% di share con una media di 403.000 spettatori, meglio di Cattelan & co.

Al mattino, vola Morning News con Simona Branchetti su Canale5, così come le soap pomeridiane. E nel preserale su Rai1 Marco Liorni spopola con Reazione a catena, raggiungendo il 28% di share.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Tuesday Club – Il talismano della felicità 1.611.000 (12%).

Canale5: Signora Volpe 1.420.000 (10.5%).

Rai2: Delitti in Paradiso 1.144.000 (8.9%).

Italia1: Freedom – Oltre il Confine Summer 826.000 (7.1%), presentazione 805.000 (5.2%).

Rai3: Nel Secolo Breve 665.000 (4.8%).

Rete4: Zona Bianca 910.000 (8.7%).

La7: Atlantide Files 303.000 (2.9%). Tv8: Name That Tune 430.000 (3.5%).

Nove: Metti La Nonna in Freezer 394.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.867.000 (18.7%).

Canale5: Paperissima Sprint 2.229.000 (14.5%).

Rai2: Tg2 Post Estate 729.000 (4.7%).

Italia1: NCIS 1.081.000 (7.2%).

Rai3: Un Posto al Sole 1.569.000 (10.2%).

Rete4: Controcorrente 627.000 (4.2%) nella prima parte, 690.000 (4.5%) nella seconda.

La7: In Onda 1.116.000 (7.3%).

Tv8: 4 Hotel 263.000 (1.8%).

Nove: Cash or Trash 341.000 (2.2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.176.000 (22.1%), Reazione a Catena 3.415.000 (28%).

Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.247.000 (14.2%), Caduta Libera 1.741.000 (15.7%).

Rai2: Campionati Mondiali di Scherma 377.000 (4.1%).

Italia1: Studio Aperto Mag 405.000 (4.2%), CSI Miami 498.000 (3.9%). Rai3: Tgr 1.956.000 (15.9%), Blob 706.000 (5.2%), Via dei Matti N 0 875.000 (6%).

Rete4: Tempesta d’Amore 541.000 (4%).

La7: Padre Brown 104.000 (1.3%) nel primo episodio, 119.000 (1.1%) nel secondo.

Tv8: 4 Ristoranti 210.000 (1.8%).

Nove: Cash or Trash 328.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Il Mondo con gli Occhi di Overland 558.000 (7.4%).

Canale5: Speciale Tg5 80 Mick 446.000 (5.5%).

Rai2: Storie di Donne al Bivio 406.000 (6.3%).

Rai3: Tg3 Linea Notte 351.000 (3.4%).

Italia1: La Storia Proibita 262.000 (5.9%).

Rete4: Profondo Rosso 140.000 (4.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 281.000 (12.6%), Tg1 Ore 7.00 447.000 (14.9%), TgUnoMattina 750.000 (18.6%), Tg1 Ore 8.00 921.000 (21.5%), Uno Mattina Estate 682.000 (16.1%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 532.000 (20.5%), Tg5 Mattina 1.078.000 (25%), Morning News 888.000 (22.5%) nella prima parte, 833.000 (21.7%) nella seconda.

Rai2: Campionati Mondiali - Tuffi 44.000 (3%), Radio 2 Happy Family 155.000 (4%), Campionati Mondiali - Pallanuoto 271.000 (6.8%).

Italia1: Dr House 95.000 (2.4%), 112.000 (2.9%), CSI: NY 121.000 (2.9%).

Rai3: Agorà Estate (presentazione) 173.000 (4%), Agorà Estate 189.000 (4.7%), Agorà Extra 157.000 (4.1%). Elisir – A Gentile Richiesta 122.000 (3.1%).

Rete4: Un Detective in Corsia 59.000 (1.5%).

La7: Omnibus (News) 113.000 (3.8%), Omnibus (Dibattito) 146.000 (3.6%), Coffee Break 138.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.215.000 (18.6%), Camper 1.612.000 (16.8%). Canale5: Forum 1.207.000 (19.3%).

Rai2: La Nave dei Sogni 298.000 (4.5%).

Italia1: CSI: NY 222.000 (3.9%), Sport Mediaset 729.000 (6.4%), Extra 443.000 (3.8%).

Rai3: Doc Martin 218.000 (4.5%), Tg3 Ore 12.00 556.000 (9%), Quante Storie 366.000 (4.7%), 345.000 (3.4%), Passato e Presente 407.000 (3.5%).

Rete4: Carabinieri 5 141.000 (3.1%), Il Segreto 190.000 (2.2%), La Signora del West 296.000 (2.6%).

La7: L’Aria che Tira Estate 216.000 (4.4%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 314.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.068.000 (17.7%), Don Matteo 1.061.000 (10.4%) nel primo episodio,1.102.000 (13.6%) nel secondo, Estate in Diretta 883.000 (12.5%), TG1 – Food System Summit + 2 732.000 (9.9%).

Canale5: Beautiful 2.527.000 (21.7%), Terra Amara 2.592.000 (24.7%), La Promessa 2.075.000 (23.6%), My Home My Destiny 1.691.000 (23%), Un Altro Domani 1.114.000 (15.4%).

Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 682.000 (6.4%), Squadra Speciale Cobra 11 252.000 (3.2%) nel primo episodio, 292.000 (4.1%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 449.000 (4%) nel primo episodio, 469..000 (4.5%) nel secondo, I Griffin 421.000 (4.5%), Magnum PI 292.000 (3.7%), nel primo episodio, 240.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 216.000 (3.1%).

Rai3: Tgr 1.908.000 (17%), Rai Parlamento Question Time 310.000 (3.7%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 215.000 (3.1%), Geo Magazine 842.000 (10.4%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 620.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 412.000 (5.6%).

La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 207.000 (2.5%).

Tv8: La Playlist del Cuore 201.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 2.957.000 (25.5%)?20.00 - 3.746.000 (26.9%)

TG2?13.00 - 1.269.000 (11.9%)?20.30 - 958.000 (6.4%)

TG3?14.25 - 1.411.000 (13.6%)?19.00 - 1.484.000 (14.6%)

TG4?11.55 - 299.000 (4.8%)?18.55 - 405.000 (3.8%)??TG5?13.00 - 2.698.000 (24.8%)?20.00 - 2.731.000 (19.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.196.000 (13.9%)?18.30 - 460.000 (5.5%)

TGLA7?13.30 - 447.000 (3.9%)?20.00 - 757.000 (5.5%)

