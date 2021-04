PIPPITEL! – SU RAI 1 “CANZONE SEGRETA” PRECIPITA E CHIUDE CON IL 13.5%. IL FILM DI SIANI “IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO” SU CANALE ALL’11.5% - “LE IENE” STABILI AL 10.3% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (6.1%), “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 5.3%, FLORIS SU LA7 (5.6%) - AMADEUS (18.4%) “STRISCIA” (16.4%) - GRUBER (7.9%) E PALOMBA (5%) – DISASTRO PER IL “PUNTO Z” DI ZORZI CON IL 2.1%: IL 19 APRILE IL GIEFFINO CON L’1.9% REGISTRA LO SHARE PIÀ BASSO DELL’INTERA GIORNATA DI ITALIA 1 E METTE IN FUGA PURE GLI SPETTATORI DEL DAILY DELL’ISOLA…

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

lo speciale stasera canzoni segrete 1

Nella serata di ieri, martedì 20 aprile 2021, su Rai1 – dalle 21.41 alle 23.43 – lo speciale Stasera Canzoni Segrete ha appassionato 3.029.000 spettatori pari al 13.5%. Su Canale 5 la commedia in prima visione di Alessandro Siani Il Giorno Più Bello del Mondo ha raccolto davanti al video 2.499.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei, con Enrico Brignano, ha interessato 1.689.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.764.000 spettatori con il 10.3% (presentazione dalle 21.17 alle 21.45: 1.515.000 – 5.6%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.154.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione dalle 21.17 alle 21.31: 861.000 – 3.2%).

le iene 1

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.117.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.245.000 spettatori con uno share del 5.6% (diMartedì Più: 338.000 – 3.9%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 346.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Innocenti Bugie ha raccolto 474 .000 spettatori con il 2%. Sul 20 Safe ha ottenuto 777.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 12 Soldiers registra 530.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai Movie Sulla Mia Pelle ha raccolto 337.000 spettatori con l’1.3%. Su La5 L’Isola dei Famosi segna 146.000 spettatori con lo 0.8%. Su La7D Downton Abbey raccoglie 171.000 spettatori con lo 0.8%. Su Real Time Primo Appuntamento ha interessato 656.000 spettatori con il 2.5%. Su Sky Sport Serie A Verona-Fiorentina ha raccolto 394.000 spettatori con l’1.5%.

il giorno piu' bello del mondo

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia al 16.4% col tapiro alla Leotta.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.940.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.413.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.159.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.164.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.150.000 spettatori con il 4.6%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.692.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.286.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.202.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.104.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 478.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 481.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 426.000 spettatori con l’1.6%.

punto z

Preserale

Blob al 5.6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.034.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.583.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.240.000 spettatori (15.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.599.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 551.000 spettatori (3.2%), NCIS segna 1.045.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 634.000 spettatori con il 3.7%. CSI ha ottenuto 531.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.129.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.291.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 938.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 159.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 297.000 spettatori con l’1.4%.

il giorno piu' bello del mondo 1

Daytime Mattina

Ottimo il Buongiorno di Rai3.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 592.000 telespettatori con il 12.1% mentre Uno Mattina raccoglie 1.051.000 spettatori con il 18.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 894.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.021.000 spettatori (18.2%), nella prima parte, 940.000 spettatori (18%) nella seconda parte e 820.000 spettatori (16%) nei Saluti 7 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 229.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Kiss Me Licia raccoglie 118.000 spettatori con il 2%.

un’ora sola vi vorrei

CSI Miami ottiene un ascolto di 189.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Buongiorno Regione ottiene 1.045.000 spettatori con il 17.4%. Agorà convince 514.000 spettatori pari al 9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 350.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 109.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 219.000 spettatori con il 3.9%. A seguire Coffee Break ha informato 199.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 51.000 spettatori con lo 0.9%.

lo speciale stasera canzoni segrete

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset, con le ultime sulla Superlega, al 6.9%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 955.000 spettatori con il 15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.735.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.447.000 telespettatori con il 16.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 427.000 spettatori con il 6.2%, nella prima parte, e 874.000 spettatori con il 7.9%, nella seconda parte.

punto z 1

Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 188.000 spettatori con il 2.7%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 327.000 spettatori con il 3.4%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 899.000 spettatori con il 6.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.094.000 spettatori con il 6.9% (Extra: 830.000 – 5.3%). Su Rai3 Elisir ha interessato 466.000 spettatori con il 7.2%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.158.000 spettatori (12.4%). Quante Storie ha raccolto 936.000 spettatori (6.8%). Passato e Presente raggiunge 766.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 198.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 659.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 377.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte, e 580.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 90.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

Bene la Bortone.

il giorno piu' bello del mondo 3

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.873.000 spettatori pari al 13.8% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.111.000 spettatori con il 18.7%. Il TG1 ha informato 1.698.000 spettatori con il 15.5%. La Vita Diretta ha raccolto 2.107.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 1.837.000 – 16.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.549.000 spettatori con il 16.1%. Una Vita ha convinto 2.469.000 spettatori con il 16.5% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.770.000 spettatori con il 21.7% (finale: 2.404.000 – 21.1%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.247.000 spettatori (20.1%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.224.000 spettatori con il 20.1%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.999.000 spettatori pari al 18.4% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.866.000 spettatori con il 16.5%, nella prima parte, a 2.071.000 spettatori nella seconda parte con il 16.2% (Social: 1.892.000 spettatori – 13.9%). Su Rai2 – dalle 14.05 alle 15.30 - Ore 14 ha raccolto 659.000 spettatori con il 4.7%.

un’ora sola vi vorrei 1

Dalle 15.30 alle 16.25, Detto Fatto ha ottenuto 517.000 spettatori con il 4.5%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 319.000 spettatori (2.9%) e 447.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 828.000 spettatori (5.3%), nel primo episodio, 828.000 spettatori (5.7%), nel secondo episodio e 671.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 495.000 spettatori (4.2%). Friends ha appassionato 336.000 spettatori con il 2.9%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 288.000 spettatori con il 2.3%. Il Punto Z ha ottenuto 264.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.153.000 spettatori con il 20.2%.

punto z 8

#Maestri ha coinvolto 437.000 spettatori pari al 3.7%. Aspettando… Geo ha registrato 834.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha raccolto 1.316.000 spettatori e il 10.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 855.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha interessato 460.000 spettatori (share del 3.7%). Tagadoc ottiene 169.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 The Bounce Back segna 191.000 spettatori e l’1.7%. Vite da Copertina ha raccolto 107.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv200o il Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 629.000 spettatori con il 4.9%.

Seconda Serata

Una Pezza di Lundini torna con il 3%.

le iene

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 810.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 582.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rai2 Fuori Tema segna 653.000 spettatori con il 3.6%. Una Pezza di Lundini raccoglie 321.000 spettatori e il 3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 484.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 AP Bio è visto da 523.000 spettatori (11%), nel primo episodio, e 368.000 spettatori (10.2%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Doppia Personalità è stato scelto da 174.000 spettatori con il 4% di share.

share punto z di tommaso zorzi

il giorno piu' bello del mondo 5 il giorno piu' bello del mondo 6 il giorno piu' bello del mondo 5 il giorno piu' bello del mondo 7 punto z 3