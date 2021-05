PIPPITEL! – SU RAI 1 “LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2” CHIUDE IN RISALITA CON IL 16.6% E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 3.7 MILIONI DI SPETTATORI. RECUPERO DI BONOLIS CON “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” CHE PERÒ SI FERMA AL 13.2%. - BENE SU RAI 3 FAZIO AL 10.9%. SU LA7 GILETTI AL 5.1% (8.6% NELLA SECONDA PARTE) - AMADEUS (19.2%) LE PAPERE DI CANALE 5 (12.9%), GENTILI SU RETE 4 AL 4.2%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

la compagnia del cigno 2

Nella serata di ieri, domenica 16 maggio 2021, su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.757.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.835.000 spettatori pari al 13.2% di share (presentazione di 8 minuti: 2.464.000 – 9.8%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.136.000 spettatori (4.5%) mentre Bull ha ottenuto 1.063.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Gemini Man ha intrattenuto 1.419.000 spettatori con il 6.2% di share.

paolo bonolis ad avanti un altro

Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 32 minuti (1.437.000 – 6.5%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 22.10 – ha raccolto davanti al video 2.717.000 spettatori (10.9%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.13 alle 23.35 -ha interessato 1.517.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Robin Hood è stato visto da 769.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 29 minuti (1.032.000 – 4.3%), Non è L’Arena ha interessato 1.252.000 spettatori con il 5.1%, nella prima parte dalle 21.12 alle 22.55, e 1.092.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte dalle 23 alle 0.54.

la compagnia del cigno 2 5

Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 313.000 spettatori con l’1.4% di share. Sul Nove Supernanny segna 347.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 The Illusionist segna 296.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Movie Quello che Veramente Importa ha ottenuto 417.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium Cavalli di Battaglia segna 417.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 L’Amore sa dove Trovarti segna 405.000 spettatori e l’1.6%. Su RealTime l’esordio di The Real Housewives di Napoli 2 ha raccolto 252.000 spettatori con l’1%. Sui canali Sky Sport Milan-Cagliari ha ottenuto 1.294.000 spettatori con il 5.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus vince con il 19.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.723.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.160.000 spettatori con il 12.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 960.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 983.000 spettatori con il 4.2%, nella prima parte, e 985.000 spettatori con il 3.9%, nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 489.000 spettatori pari al 2% di share. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 305.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

la compagnia del cigno 2 3

La finale degli Internazionali di Tennis Nadal vs Djokovic al 5.7% su Italia1 e al 2.3% su Sky Sport Uno.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.757.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.931.000 spettatori (20.5%). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 2.062.000 spettatori (13.1%) mentre Avanti un Altro raccoglie 2.896.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 762.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 887.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Hawaii Five O segna 927.000 telespettatori (4.3%). Su Italia1 CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 804.000 spettatori con il 3.8%.

avanti un altro pure di sera 1

Su Rai3 TGR segna 2.638.000 spettatori con il 13.1%. Su La7 Questo è Quello ha appassionato 185.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 278.000 spettatori pari all’1.4% di share. Sul Nove – dalle 18.14 alle 20.13 – la Ginnastica Artistica ha raccolto 128.000 spettatori con lo 0.7%. Su Italia1 – dalle 17.10 alle 20.02 – il Tennis con gli Internazionali d’Italia ha raccolto 925.000 spettatori con il 5.7%. Su Sky Sport Uno – dalle 17.08 alle 20.04 – il Tennis con gli Internazionali d’Italia ha raccolto 368.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

la compagnia del cigno 2 4

Sempre bene Uno Mattina in Famiglia.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 298.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione, 773.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte, 1.725.000 spettatori con il 24.6% nella seconda parte e 1.675.000 spettatori con il 22.1% nella terza parte di 11 minuti. TG1: Santa Messa Celebrata dal Papa segna 1.684.000 spettatori con il 20.3%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.916.000 spettatori pari ad uno share del 19.4%.

avanti un altro

Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.127.000 spettatori con il 18.7%. Le Invenzioni di Leonardo raccoglie 817.000 spettatori e l’11%. La Santa Messa Celebrata dal Papa raccoglie un ascolto di 823.000 telespettatori con il 9.9% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 78.000 spettatori (1%). Su Italia1 Riverdale segna 147.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 207.000 spettatori con il 2.6%, nel secondo episodio.

Su Rai 3 Le Parole per Dirlo convince 261.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 183.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 214.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 179.000 spettatori con il 3.1% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 104.000 spettatori con l’1.2% di share.

Daytime Mezzogiorno

Il Giro porta Rai Sport al 2.9%.

la compagnia del cigno 2 6

Su Rai1 Sua Santità Recita il Regina Coeli ha raccolto 2.314.000 spettatori (20.4%). Linea Verde ha intrattenuto 3.272.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 917.000 spettatori con il 9.6% e Melaverde 1.929.000 con il 15%. Su Rai2 The Coroner ha ottenuto 296.000 spettatori con il 3.1% mentre Un Ciclone in Convento ha convinto 462.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Riverdale segna il 2.4% con 214.000 spettatori.

non e' l'arena 1

Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 798.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 TG3 delle 12 ha informato 716.000 spettatori con il 6.1%. Il Posto Giusto registra 329.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 449.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 117.000 spettatori con lo 0.9% di share. Su Tv8 TG8 Sport segna 154.000 spettatori con l’1%. Su Rai Sport Giro d’Italia: Prima Diretta raccoglie 468.000 spettatori con il 2.9%.

Daytime Pomeriggio

TV8 all’8.2% con la Moto GP.

la compagnia del cigno 2 1

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.172.000 spettatori pari ad uno share del 18.4%, nella prima parte, e 2.664.000 spettatori pari ad uno share del 17.4%, nella seconda parte dalle 15.02 alle 17.04. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.989.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.628.000 spettatori con il 14.5%. Beautiful ha raccolto 2.213.000 spettatori (12.3%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.731.000 spettatori con il 10%. Domenica Live ha appassionato 1.716.000 spettatori (11%), dalle 14.36 alle 17, 2.121.000 spettatori (14.7%), dalle 17.03 alle 17.56, e 2.191.000 spettatori (14.8%), dalle 18 alle 18.30 (Ultima Sorpresa: 1.679.000 – 11.2%).

che tempo che fa 2

Su Rai2 Il Giro di Italia ha convinto 1.865.000 spettatori pari all’11.5% (prima parte dalle 14.01 alle 15.37: 1.565.000 – 9.3%; all’Arrivo: 2.355.000 – 15.5%). Processo alla Tappa ha raccolto 912.000 spettatori con il 6.3%. A Tutta Rete ha ottenuto 584.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 551.000 spettatori con il 3.1%. Magnum PI raccoglie 518.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Lethal Weapon ha convinto 417.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 la TGR ha informato 2.400.000 spettatori pari al 13.3%. Mezz’ora in Più ha interessato 1.014.000 spettatori con il 6.3%.

la compagnia del cigno 4

Mezz’ora in Più Il Mondo Insieme ha ottenuto 660.000 spettatori con il 4.4%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 940.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 Assassinio sull’Orient Express ha registrato 403.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Startup Economy ha appassionato 91.000 spettatori (share dello 0.5%). Su TV8 la gara di Moto3 in differita raccoglie 646.000 spettatori con il 3.6%. La gara di Moto2 in differita ha ottenuto 631.000 spettatori con il 4%. La gara di Moto GP in differita ha ottenuto 1.187.000 spettatori con l’8.2%. A seguire Zona Rossa segna 505.000 spettatori con il 3.5%. Su Sky Sport Moto Gp la gara di Moto Gp in diretta ha raccolto 346.000 spettatori e il 2%. Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes ha raccolto 513.000 spettatori con il 3.5%.

Seconda Serata

Bene la DS.

avanti un altro! pure di sera 5

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 679.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 531.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.089.000 spettatori con l’8.3% (presentazione di 28 minuti: 987.000 – 4.6%) mentre L’Altra DS ha raccolto 295.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 408.000 ascoltatori con il 6.4% di share (Highlights: 529.000 – 4.2%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 467.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Cuori Estranei è la scelta di 112.000 spettatori (2.6%).

la compagnia del cigno 2

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.588.000 (25.3%)

Ore 20.00 4.853.000 (22.1%)

TG2

Ore 13.00 1.616.000 (9.6%)

Ore 20.30 1.567.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.848.000 (10.7%)

Ore 19.00 1.838.000 (10.3%)

TG5

Ore 13.00 3.065.000 (17.8%)

Ore 20.00 4.150.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.183.000 (8.3%)

Ore 16.29 397.000 (2.7%)

TG4

Ore 12.00 368.000 (3.1%)

Ore 18.55 600.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 503.000 (2.8%)

Ore 20.00 945.000 (4.3%)

la compagnia del cigno 1