Nella serata di ieri, martedì 14 dicembre 2021, su Rai1 Sabato, Domenica e Lunedì ha appassionato 3.019.000 spettatori pari al 15.44%. Su Canale 5 10 Giorni con Babbo Natale ha raccolto davanti al video 2.830.000 spettatori pari al 14.32% di share. Su Rai2 l’ultima puntata de Il Collegio ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 5.98% di share (presentazione: 1.016.000 – 4.28%; qui gli ascolti della finale dello scorso anno).

Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Genoa-Salernitana ha intrattenuto 900.000 spettatori con il 4.02% (pre gara di 7 minuti: 608.000 – 2.54%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.412.000 spettatori pari ad uno share del 7.55% (presentazione: 903.000 – 3.8%). Su Rete4 Blood Father totalizza un a.m. di 801.000 spettatori con il 3.77% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.335.000 spettatori con uno share del 6.91% (diMartedì Più di 50 minuti: 541.000 – 7.16%).

Su Tv8 Karate Kid – La Leggenda Continua segna 388.000 spettatori con il 2.06%. Sul Nove Shooter ha raccolto 470.000 spettatori con il 2.43%. Su Rai4 Pelham 1 2 3 – Ostaggi in Metropolitana registra 314.000 spettatori con l’1.46%. Su Iris E’ Una Sporca Faccenda, Tenente Parker segna 376.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 293.000 spettatori con il 2.05% (Night: 125.000 – 3.68%). Su Top Crime Harrow segna 360.000 spettatori con l’1.62%. Su Real Time C’era una Volta l’Amore ha ottenuto 179.000 spettatori con lo 0.77%.

Ascolti TV Access Prime Time

Italia1 sprofonda con l’approfondimento sulla Coppa Italia.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.014.000 spettatori con il 21.01%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.143.000 spettatori con uno share del 17.36%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 903.000 spettatori con il 3.77%. Su Italia1 – dalle 19.55 alle 20.48 - Coppa Italia Live ha registrato 365.000 spettatori con l’1.63%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.442.000 spettatori (6.24%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.601.000 spettatori (6.68%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.152.000 individui all’ascolto (4.92%), nella prima parte, e 924.000 spettatori (3.86%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.786.000 spettatori (7.47%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 353.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 365.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris Walker Texas Ranger segna 408.000 spettatori con l’1.75%. Su Top Crime The Mentalist segna 311.000 spettatori con l’1.33%.

Preserale

Rai2 non approfitta dell’assenza dei telefilm su Italia1.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.211.000 spettatori (20.27%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.437.000 spettatori (23.23%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.264.000 spettatori (14.84%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.270.000 spettatori (17.69%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 545.000 spettatori (3.11%) mentre Bull ha raccolto 831.000 spettatori (3.89%). Su Italia1 dalle 18 alle 19.49, l’incontro di Coppa Italia Udinese-Crotone raccoglie 404.000 spettatori con il 2.51%.

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.068.000 spettatori con il 15.45%. Blob segna 1.132.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 869.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 155.000 spettatori (share dell’1.06), nel primo episodio, e 214.000 spettatori (share dell’1.17%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 233.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 291.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

Coffee Break fermo al 2.49%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 552.000 telespettatori con l’11.18%, nella lunga presentazione, e a 1.001.000 spettatori con il 18.23%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 879.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.180.000 spettatori con il 21.18%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.099.000 spettatori con il 20.18%, nella prima parte, e 1.105.000 spettatori con il 21.62% nella seconda parte (I Saluti: 1.000.000 – 19.66%). Il breve TG5 ha ottenuto 953.000 spettatori (18.79%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 210.000 spettatori con il 3.91%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 152.000 spettatori (2.91%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 820.000 spettatori con il 14.89%. Agorà convince 467.000 spettatori pari all’8.47% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 366.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 122.000 spettatori (2.39%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 109.000 spettatori con il 2.7%, nelle News, e 147.000 spettatori con il 2.66%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 127.000 spettatori pari al 2.49%.

Daytime Mezzogiorno

Forum leader col 18.98%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 937.000 spettatori con il 15.34%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.745.000 spettatori con il 16.86%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.499.000 telespettatori con il 18.98%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 509.000 spettatori (7.54%), nella prima parte, e 822.000 spettatori (8.28%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 209.000 spettatori con il 3.13%. Dopo Cotto e Mangiato Menù Giovani (267.000 – 3.11%) e Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 580.000 spettatori con il 4.76%.

Sport Mediaset ha ottenuto 633.000 spettatori con il 4.73% (Extra: 502.000 – 3.67%). Su Rai3 Elisir segna 416.000 spettatori con il 6.67% (presentazione: 313.000 – 6.1%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 944.000 spettatori (11.18%). Quante Storie ha raccolto 687.000 spettatori (5.82%). Passato e Presente ha interessato 572.000 spettatori con il 4.28%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 117.000 spettatori con l’1.94%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 152.000 spettatori con l’1.44%. La Signora in Giallo ha ottenuto 550.000 (4.22%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 242.000 spettatori con share del 3.87% nella prima parte, e 405.000 spettatori con il 3.82% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 18%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.699.000 spettatori pari al 13.87% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.905.000 spettatori con il 18%. Dopo il TG1 Economia (1.548.000 – 14.33%), Vita in Diretta ha raccolto 1.792.000 spettatori (15.97%), nella presentazione, e 2.219.000 spettatori (17.19%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.388.000 spettatori con il 17.47%. Una Vita ha convinto 2.379.000 spettatori con il 17.91% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.613.000 spettatori con il 22.59% (finale: 2.193.000 – 20.79%). Il daytime di Amici ha interessato 1.927.000 spettatori con il 18.2%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.885.000 spettatori con il 17.58%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.713.000 spettatori pari al 15.38% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.748.000 spettatori con il 14.58%, nella presentazione in onda dalle 17.27 alle 17.50, e 1.969.000 spettatori con il 14.7% dalle 17.53 alle 18.31 (Saluti: 1.940.000 – 13.43%).

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 628.000 spettatori con il 4.84%. Detto Fatto ha ottenuto 430.000 spettatori con il 3.98%. Una Parola di Troppo ha interessato 435.000 spettatori con il 3.63%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 537.000 spettatori (3.99%), nel primo episodio, e 629.000 spettatori (4.81%) nel secondo episodio. L’incontro di Coppa Italia Venezia-Ternana segna 304.000 spettatori (2.76%). Coppa Italia Live ha interessato 210.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.503.000 spettatori con il 18.48%. #Maestri ha coinvolto 446.000 spettatori pari al 4.12%.

Aspettando Geo… ha raccolto 897.000 spettatori con l’8.37%. Geo ha registrato 1.689.000 spettatori con il 12.94%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 781.000 spettatori con il 6.15%. Su La7 Tagadà interessato 345.000 spettatori con il 3.08% (presentazione: 361.000 – 2.71%). Tagadoc ha raccolto 135.000 spettatori con l’1.16%. Su TV8 il film Babbo Natale Segreto ha raccolto 343.000 spettatori con il 3.2%. Su La5 Elisa di Rivombrosa interessa 76.000 spettatori pari allo 0.55%.

Seconda Serata

Vespa al 10.6% (con Sarah Ferguson nell’ultima parte).

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 822.000 spettatori con il 10.59% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 783.000 spettatori pari ad uno share del 7.49%. Su Rai2 Data Comedy Show segna 155.000 spettatori con il 2.26%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 463.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 480.000 spettatori (2.79%). Ted è visto da 339.000 spettatori (4.07%). Su Rete 4 Il Colore Viola è stato scelto da 163.000 spettatori con il 2.12% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.325.000 (24.56%)

Ore 20.00 5.272.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 1.655.000 (13.21%)

Ore 20.30 1.452.000 (6.17%)

TG3

Ore 14.25 1.687.000 (12.77%)

Ore 19.00 2.361.000 (13.49%)

TG5

Ore 13.00 2.804.000 (22.08%)

Ore 20.00 4.415.000 (19.85%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.091.000 (10.35%)

Ore 17.29 289.000 (2.39%)

TG4

Ore 12.00 231.000 (2.85%)

Ore 18.55 716.000 (4.03%)

TGLA7

Ore 13.30 474.000 (3.49%)

Ore 20.00 1.079.000 (4.85%)

