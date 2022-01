PIPPITEL! – SU RAI 1 LA PRIMA PUNTATA DELLA FICTION “LA SPOSA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26.8% DI SHARE E QUASI 6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” INCHIODA AL 12.7%. SU RAI 3 “CHE TEMPO CHE FA” FA IL 9.4% - SU RETE 4 GENTILI RACIMOLA IL 3.9% - AMADEUS (21.2%), “PAPERISSIMA” (13%), CONTROCORRENTE (4.2%), GENTILI – PARENZO (3.7%) – NEL POMERIGGIO “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI (19.4%) SUPERA VENIER (18.4%)

Nella serata di ieri, domenica 16 gennaio 2022, su Rai1 la prima puntata de La Sposa in onda dalle 21:38 alle 23:32 ha conquistato 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share. Su Canale5 l’esordio di Avanti un Altro! Pure di Sera dalle 21:22 alle 23:49 ha raccolto davanti al video 2.760.000 spettatori con uno share del 12.7% (presentazione a 2.527.000 e il 10.1%).

Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.031.000 spettatori (4.1%) e CSI: Vegas 820.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Justice League è scelto da 1.200.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:43 alle 22:12 ha incollato 2.382.000 spettatori (9.4%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:15 alle 23:42 1.329.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 742.000 spettatori (3.9%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 566.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 Mia moglie per finta segna 435.000 spettatori (2%).

Sul Nove Anplagghed è seguito da 244.000 spettatori (1.1%). Sul 20 The Foreigner incolla 515.000 spettatori con il 2.2%. Su RaiMovie Nelle tue mani è visto da 238.000 spettatori (1%). Su ParamountNetwork Il cliente arriva a 312.000 spettatori (1.3%). Su RealTime il secondo appuntamento con Drag Race Italia realizza un ascolto di 284.000 spettatori e l’1.2%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 5.366.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.307.000 spettatori con il 13%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.249.000 spettatori (5%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.758.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.032.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 874.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 942.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 548.000 spettatori pari al 2.2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 3.616.000 spettatori con il 18.9%, mentre L’Eredità Weekend da 4.842.000 spettatori con il 22.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.925.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro! Weekend 4.023.000 spettatori (18.7%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 659.000 spettatori (3.4%).

A seguire Squadra Speciale Cobra 11 è seguito da 676.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 CSI: Miami raccoglie 579.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.046.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 767.000 spettatori (3.3%). Su La7 Ghost Whisperer ha incollato 222.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 258.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 Natale a Christmas Valley sigla 306.000 spettatori (1.4%). Sul Nove la finale di Supercoppa di Spagna è vista da 247.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 217.000 spettatori (11.7%) nella presentazione dalle 6:30 alle 6:58, 499.000 spettatori (15.4%) nella prima parte dalle 7:06 alle 7:55 e 1.657.000 spettatori (23.5%) nella seconda parte dalle 8:24 alle 9:32 (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.113.000 e il 21.8%). A seguire Paesi che Vai interessa 1.637.000 spettatori (20.6%) ed Evoluzione Terra 1.510.000 spettatori (18.3%), mentre A Sua Immagine dalle 10:30 alle 12:18 segna 1.689.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 ha informato 250.000 spettatori pari al 10.6% e Tg5 Mattina 1.013.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Terra Santa Misteriosa è visto da 709.000 spettatori pari al 9.4%.

A seguire la Santa Messa intrattiene 1.176.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 121.000 spettatori (1.8%) e O Anche No 121.000 spettatori (1.6%), mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 129.000 spettatori (1.6%) e Tg2 Dossier 252.000 spettatori (3%). Su Italia1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 198.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 256.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 442.000 spettatori pari al 7.2%.

A seguire Mi Manda Raitre interessa 514.000 spettatori pari al 6.6% e Le Parole per Dirlo 339.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 112.000 spettatori con l’1.4% nel primo episodio e 155.000 spettatori con l’1.9% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori (2.7%), mentre Uozzap conquista 178.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.871.000 spettatori con il 20.1% e l’Angelus 2.339.000 spettatori con il 20.9%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.264.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 822.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 1.130.000 spettatori (11.5%) nella seconda parte, mentre Melaverde conquista 2.100.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, preceduto da Tg Sport a 364.000 spettatori e il 4.1%, Citofonare Rai 2 conquista 614.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 294.000 e il 3.1%). Su Italia1 il terzo episodio di Hart of Dixie è scelto da 210.000 spettatori (2%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 943.000 spettatori e il 5.4% (Magazine di 7 minuti a 815.000 e il 4.5%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 787.000 spettatori (6.6%); la replica di Radici raccoglie 623.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 161.000 spettatori con l’1.8% e, dopo il tg, Poirot: Il ritratto di Elsa Greer 280.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 106.000 spettatori (1.2%) e L’Aria che Tira – Il Diario 101.000 spettatori (0.7%). Su RaiSport Sci – Coppa del Mondo è la scelta di 638.000 spettatori (3.5%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.253.000 spettatori (18.4%) nella prima parte dalle 14 alle 14:54 e 2.927.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte dalle 14:59 alle 16:55 (I Saluti di Mara di 13 minuti a 2.684.000 e il 17.1%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.635.000 spettatori pari al 15.3%. Su Canale5 Amici incolla 3.258.000 spettatori (19.4%), mentre Verissimo conquista 2.926.000 spettatori (18.6%) nella prima parte dalle 16:26 alle 17:43 e 2.584.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte dalle 17:47 alle 18:43 chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 La Dottoressa dell’Isola incolla 644.000 spettatori con il 3.7%.

A seguire Mompracem – L’Isola dei Documentari interessa 362.000 spettatori (2.3%) e Squadra Speciale Stoccarda 379.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 L’incredibile storia di Winter il delfino ha raccolto 582.000 spettatori (3.6%) e Master Spy – Una spia per amico 379.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.763.000 spettatori (15.2%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.319.000 spettatori (7.9%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 1.019.000 spettatori (6.5%).

A seguire Rebus arriva a 1.020.000 spettatori (6.5%), mentre Kilimangiaro incolla 1.190.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 1.626.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Rete4 Hindenburg ha convinto 293.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 la replica di Non è L’Arena intrattiene 221.000 spettatori (1.3%) nella prima parte e 414.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte.

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 828.000 spettatori con uno share dell’8.1%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 670.000 spettatori (8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 839.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 795.000 e il 3.7%) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 233.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Pressing è visto da 367.000 spettatori con il 5.9% (Highlights a 639.000 e il 5%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 731.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4 I signori della truffa è stato scelto da 136.000 spettatori (2.9%). Su La7 Il divo incolla 246.000 spettatori (2.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.810.000 (26.6%)

Ore 20.00 5.519.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 1.897.000 (11.3%)

Ore 20.30 1.420.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 2.017.000 (11.3%)

Ore 19.00 2.415.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 3.138.000 (18.7%)

Ore 20.00 4.481.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.182.000 (8.4%)

Ore 18.30 812.000 (4.4%)

TG4

Ore 11.55 226.000 (2%)

Ore 18.55 628.000 (3%)

TGLA7

Ore 13.30 534.000 (3%)

Ore 20.00 900.000 (3.8%)

