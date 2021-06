PIPPITEL! – RAI 1 RICORDA RINO GAETANO CON LA REPLICA DELLA FICTION CON CLAUDIO SANTAMARIA E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.5% – BISIO CON “BENTORNATO PRESIDENTE” SU CANALE 5 NON VA OLTRE IL 10.1% - SU RAI3 "CHI L’HA VISTO?" AL 13.4%, SALE SU RETE4 “ZONA BIANCA” (4.6%) – NELLA MATTINA LE FRECCE TRICOLORE TOCCANO IL 25.5% E FANNO VOLARE ELEONORA DANIELE AL 23.5% - AMADEUS (20.4%) – "STRISCIA" AL 14.4% - GRUBER (5.8%) E PALOMBA (5.2%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 2 giugno 2021, su Rai1 la fiction in replica Rino Gaetano – Ma il Cielo è Sempre più Blu ha appassionato 3.136.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale 5 la prima tv di Bentornato Presidente ha raccolto davanti al video 1.949.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 l’incontro benefico La Partita ha interessato 502.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha intrattenuto 944.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.610.000 spettatori pari ad uno share del 13.4% (presentazione di 10 minuti: 1.661.000 – 7.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 838.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Roma Città Aperta ha ottenuto 554.000 spettatori con il 2.7% (Atlantide – Speciale 2 Giugno: Nascita di una Repubblica ha registrato 300.000 spettatori con uno share del 2.5%). Su Tv8 la replica di Name That Tune segna 466.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 323.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 l’amichevole di Calcio Inghilterra-Austria ha raccolto 272.000 spettatori e l’1.2%.

Su Rai4 Blood Money – A Qualsiasi Costo registra 551.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai5 Concerto Anniversario Costituzione raccoglie 206.000 spettatori e lo 0.9%. Su Iris Nella Valle di Elah ha ottenuto 617.000 spettatori con il 2.9%. Su Real Time Abito da Sposa Cercasi – Puglia ha ottenuto 261.000 spettatori con l’1.1%. Su Giallo Unfrogettable ha raccolto 387.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 434.000 spettatori (2.1%), nel secondo episodio.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia deve accontentarsi del 14.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.569.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.224.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.046.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 963.000 spettatori con il 4.5%.

Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.090.000 spettatori con il 5.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.632.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.005.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.254.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 342.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 409.000 spettatori con l’1.9%.

Preserale

NCIS Los Angeles al 5.7%.

Su Rai1 2 Giugno Festa della Repubblica ha ottenuto un ascolto medio di 2.248.000 spettatori (15.4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.318.000 spettatori (10.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.454.000 spettatori (16.4%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 707.000 spettatori (5%), NCIS Los Angeles segna 1.021.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 530.000 spettatori con il 3.8%. CSI ha ottenuto 510.000 spettatori (3%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.533.000 spettatori con il 15.5%. Blob segna 994.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 804.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 124.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 156.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 398.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

L’Anniversario della Repubblica tocca il 25.5% e fa volare Storia Italiane.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 498.000 telespettatori con il 13.3% mentre Uno Mattina raccoglie 1.369.000 spettatori con il 19.4%. Dalle 9.50 alle 10.20 l’Anniversario della Repubblica con le Frecce Tricolori raccoglie 1.899.000 spettatori pari al 25.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.711.000 spettatori (23.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 976.000 spettatori (13.7%), nella prima parte, 854.000 spettatori nella seconda parte (11.5%) e 789.000 spettatori (10.8%) nei Saluti

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 294.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 180.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 715.000 spettatori e il 14.4%. Agorà convince 369.000 spettatori pari al 5.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 281.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 162.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 170.000 spettatori con il 3%. A seguire Coffee Break ha informato 160.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 Love Cafè ha raccolto 102.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Clerici.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.451.000 spettatori con il 19%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 2.024.000 spettatori con il 17.1% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.201.000 telespettatori con il 12.9%. Su Rai2 La Nave dei Sogni Marocco raccoglie 411.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 236.000 spettatori con il 3%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 309.000 spettatori con il 3.1%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 870.000 spettatori con il 6.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 930.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Elisir ha interessato 498.000 spettatori con il 6.4%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.132.000 spettatori (11.5%). Quante Storie ha raccolto 828.000 spettatori (6.3%). Passato e Presente raccoglie 656.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 226.000 spettatori con l’1.9%. La Signora in Giallo ha ottenuto 525.000 (3.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 199.000 spettatori con share del 2.6% nella prima parte, e 312.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Rai2 arriva al 7% con Ricatto ad Alta Quota.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.765.000 spettatori pari al 13.6% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.218.000 spettatori con l’11.5%. Il TG1 ha informato 1.362.000 spettatori con il 13.2%. La Vita Diretta – in onda fino alle 18.50 - ha raccolto 2.025.000 spettatori con il 18.6% (presentazione: 1.561.000 – 15%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.431.000 spettatori con il 16.1%.

Una Vita ha convinto 2.243.000 spettatori con il 15.8% di share. A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.759.000 spettatori con il 13.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.585.000 spettatori pari al 14.1% di share. L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.106.000 spettatori con il 10.9%. La Cucina del Cuore ha fatto compagnia a 957.000 spettatori con il 9%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 425.000 spettatori con il 3%, nel primo episodio, e 519.000 spettatori con il 4.3%, nel secondo episodio. Ricatto ad Alta Quota ha ottenuto 736.000 spettatori con il 7%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 701.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 662.000 spettatori (4.8%), nel secondo episodio e 622.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 478.000 spettatori (4.2%). Superstore ha registrato 398.000 spettatori e il 3.9%. Will & Grace ha appassionato 314.000 spettatori con il 3%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 339.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.799.000 spettatori con il 18.9%. #Maestri ha coinvolto 394.000 spettatori pari al 3.4%. Rai Parlamento Speciale - dalle 15.59 alle 16.53 – ha raccolto 270.000 spettatori con il 2.6%. Ho Sposato uno Sbirro ha raccolto 305.000 spettatori e il 3%, nel primo episodio, e 496.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio.

Dalle 18.37 alle 18.52 Geo ha registrato 588.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 667.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Tagadà ha interessato 248.000 spettatori (share del 2.1%). Tagadoc ottiene 179.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Io Prima di Te ha raccolto 436.000 spettatori con il 3.3%. A seguire La Sposa Fantasma raccoglie 318.000 spettatori e il 3.1%.

Seconda Serata

Stella Pende riparte dal 3.5%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 747.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 598.000 spettatori pari ad uno share del %6,2. Su Rai2 Restart segna 169.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 740.000 spettatori con il 9.5%. Su Italia1 Capitan Harlock è visto da 323.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 171.000 spettatori con il 3.5% di share.

Telegiornali

TG1 Ore 13.30 3.709.000 (24.6%) Ore 20.00 4.117.000 (22%)

TG2 Ore 13.00 1.806.000 (12.8%) Ore 20.30 1.433.000 (6.9%)

TG3 Ore 14.25 1.764.000 (12.6%) Ore 19.00 1.819.000 (12.8%)

TG5 Ore 13.00 2.732.000 (19.1%) Ore 20.00 3.481.000 (18.4%)

STUDIO APERTO Ore 12.25 1.409.000 (11.8%) Ore 18.30 601.000 (5%)

TG4 Ore 12.00 437.000 (4.5%) Ore 18.55 599.000 (4.2%)

TGLA7 Ore 13.30 492.000 (3.3%) Ore 20.00 856.000 (4.5%)