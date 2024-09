PIPPITEL! – LA RAI SE NE FOTTE E MANDA IN ONDA LA SERIE “SEMPRE AL TUO FIANCO”: DAL SET NEL 2022 DIVAMPÒ UN INCENDIO CHE INGHIOTTÌ ETTARI DI CAMPAGNE A STROMBOLI. GLI ABITANTI AVEVANO CHIESTO DI BLOCCARNE LA MESSA IN ONDA. IERI SERA LA FICTION SU RAI1 HA RACIMOLATO 15.6% DI SHARE CON 2.4 MILIONI DI TELEMORENTI – SU CANALE5 LA SERIE TURCA “LA ROSA DELLA VENDETTA” DIETRO DI POCO CON IL 15.1% E 2.3 MILIONI DI TELESPETTATORI – SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 6.3% SUPERA “ZONA BIANCA” SU RETE4 (6.1%) – DE MARTINO (24.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.3%), BARRA-POLETTI AL 4.7% INSEGUONO GRAMELLINI (6.9%)

Nella serata di ieri, domenica 15 settembre 2024, su Rai1 la prima puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.436.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.317.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 669.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 752.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Roberto Lipari in …E ho detto Tutto incolla davanti al video 624.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rai3 Presadiretta segna 1.056.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 747.000 spettatori (6.1%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 387.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ottiene 435.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Little Big Italy raduna 395.000 spettatori (2.5%). Sul 20 Trafficanti fa sintonizzare 392.000 spettatori (2.4%). Su Rai4 Sweet River è scelto da 202.000 spettatori (1.2%). Su Iris Dunkirk è seguito da 235.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie Volami via sigla 247.000 spettatori (1.4%). Su RaiSport la Coppa Davis registra 384.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.456.000 spettatori (24.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.781.000 spettatori pari al 15.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.238.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 831.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 785.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 1.242.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 587.000 spettatori pari al 3.3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 378.000 spettatori (2.1%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.168.000 spettatori pari al 17.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.014.000 spettatori pari al 20.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.017.000 spettatori (17.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.576.000 spettatori (18.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 476.000 spettatori (3.7%) e C.S.I – Scena del Crimine raccoglie 573.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.222.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 755.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 473.000 spettatori (2.8%). Su La7 Un povero ricco raggiunge 246.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 323.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 187.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 105.000 spettatori con il 6.3% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (211.000 – 10.2%), Unomattina in Famiglia intrattiene 480.000 spettatori con il 14.9% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (979.000 – 20.8%), 1.313.000 spettatori con il 22.9% nella seconda parte. A seguire Check Up è visto da 1.176.000 spettatori con il 19.6%, mentre A Sua Immagine raduna 1.216.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 368.000 spettatori con il 16.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.131.000 spettatori con il 22.8%. A seguire Il Mistero della Lancia che Trafisse Gesù raccoglie 694.000 spettatori con l’11.6%, mentre la Santa Messa raduna 963.000 spettatori con il 16.1%.

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (86.000 – 2%), E Viva il Videobox interessa 78.000 spettatori (1.4%) e Aspettando Radio2 Social Club raduna 214.000 spettatori (3.6%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 è vista da 270.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Scooby-doo e il palcoscenico stregato è visto da 125.000 spettatori (2.7%), mentre Young Sheldon è seguito da 126.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 151.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 184.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 216.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 202.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 37.000 spettatori (1.5%) e Sulla Via di Damasco 63.000 spettatori (1.7%), mentre Agorà Weekend, dopo la presentazione (90.000 – 1.9%), totalizza 174.000 spettatori (3.2%) e Mi Manda Raitre, dopo la presentazione (216.000 – 3.6%), 250.000 spettatori (4.2%).

A seguire O Anche No arriva a 163.000 spettatori (2.7%) e Timeline è visto da 123.000 spettatori (2%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 88.000 spettatori (1.6%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni 100.000 spettatori (1.7%), mentre Dalla Parte degli Animali, dopo la presentazione (136.000 – 2.3%), è seguito da 229.000 spettatori (3.8%) nella prima parte. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori (5.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (251.000 – 6.8%), 277.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 177.000 spettatori (2.9%) e Uozzap! Classic arriva a 114.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.381.000 spettatori (21.1%) e l’Angelus 1.862.000 spettatori (22.9%). A seguire il ritorno di Linea Verde, dopo la presentazione (1.974.000 – 21.2%), interessa 2.615.000 spettatori (22.5%). Su Canale5 la nuova stagione de Le Storie di Melaverde totalizza 859.000 spettatori con il 13.7% nella prima parte e 1.018.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.750.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (348.000 – 5.7%), Citofonare Rai2 riparte da 366.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 492.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 207.000 spettatori (3.1%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 761.000 spettatori (5.8%) e 642.000 spettatori (4.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Geo ottiene 216.000 spettatori (3.2%) e TG3 Fuorilinea informa 449.000 spettatori (5.2%). A seguire Touch – Impronta Digitale conquista 251.000 spettatori (2.4%), mentre Nino La Rocca. Una Vita sul Ring è seguito da 158.000 spettatori (1.2%). Su Rete4 la seconda parte di Dalla Parte degli Animali coinvolge 277.000 spettatori (4.3%), dopo il TG, Il Commissario Zagaria raduna 166.000 spettatori pari all’1.3%. Su La7 Miss Marple interessa 114.000 spettatori con l’1.6%, mentre Bell’Italia in Viaggio cattura l’attenzione di 153.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Libri (3.035.000 – 23.3%), il debutto in stagione di Domenica In, dopo la presentazione di 3 minuti (1.914.000 – 14.5%), colleziona 2.107.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 1.754.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte (I Saluti di Mara di 14 minuti a 1.726.000 e il 16.1%). A seguire il ritorno di Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.379.000 spettatori con il 13.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.103.000 – 15.8%), Beautiful raggiunge 1.957.000 spettatori pari al 15.3% e Endless Love incolla davanti al video 2.071.000 spettatori pari al 18.1%. A seguire Verissimo intrattiene 1.790.000 spettatori pari al 17% nella prima parte e 1.883.000 spettatori pari al 17.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 303.000 spettatori pari al 2.4%. A seguire la Coppa Davis, dalle 15:16 alle 20:14, incolla davanti al video 799.000 spettatori pari al 6.7%. Su Italia1 le semifinali di America’s Cup 2024, dalle 13:55 alle 16:27, raccolgono 750.000 spettatori (6.3%). A seguire, dopo E-Planet (238.000 – 2.2%), Person of Interest è scelto da 274.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.952.000 spettatori (14.8%) e Hudson e Rex è visto da 456.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 397.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre Rebus, dopo la presentazione (244.000 – 2.2%), segna 239.000 spettatori (2.2%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 632.000 spettatori (6%).

Su Rete4 7 chili in 7 giorni ha convinto 254.000 spettatori con il 2.2%, mentre La maschera di porpora è scelto da 217.000 spettatori con il 2%. Su La7 Il federale è visto da 196.000 spettatori pari all’1.6% e La ragazza con la pistola 141.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 Tv8 Sport arriva a 363.000 spettatori (2.8%) e il GP Azerbaijan di Formula 1, dalle 16:01 alle 17:46, coinvolge 1.493.000 spettatori (13.9%); pre e post gara a 569.000 spettatori (5.1%). Sul Nove Il primo cavaliere è visto da 236.000 spettatori (2%) e Over the Top 233.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 454.000 spettatori con il 7.2%. Su Canale5 Pressing è visto da 494.000 spettatori (8.5%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (855.000 – 5.9%), La Domenica Sportiva raccoglie 726.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 La fidanzata di papà segna 182.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 Nicola vs Pietrangeli interessa 433.000 spettatori (4.1%). A seguire TG3 Mondo informa 287.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Programmato per uccidere è la scelta di 169.000 spettatori (5.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 121.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone sigla 97.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 228.000 spettatori pari al 3.1%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.532.000 (26.3%) – h.13:30 3.812.000 (22.2%) – h.20

TG2 1.318.000 (10.4%) – h.13 1.129.000 (6.3%) – h.20:30

TG3 1.468.000 (11.4%) – h.14:15 1.550.000 (11.6%) – h.19

TG5 2.613.000 (20.3%) – h.13 3.558.000 (20.4%) – h.20

STUDIO APERTO 941.000 (9%) – h.12:25 552.000 (4.9%) – h.18:30

TG4 339.000 (4.1%) – h.11:55 437.000 (3.3%) – h.19

TGLA7 600.000 (4.5%) – h.13:30 1.138.000 (6.6%) – h.20

