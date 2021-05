PIPPITEL! – SU RAI 1 LO STRAVISTO “IL COMMISSARIO MONTALBANO” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17.8% E OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE 5 BATTUTA LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE MANCHESTER CITY – PSG CHE FA IL 16.3% - BENE “LE IENE” AL 10.8%, BRIGNANO SU RAI 2 AL 6.9% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (5.2%), “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 4.2%, FLORIS SU LA7 (5.7%) - AMADEUS (20%) “STRISCINA” (15.8%) - GRUBER (7.2%) E PALOMBA (5.1%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, martedì 4 maggio 2021, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’Altro Capo del Filo ha appassionato 4.172.000 spettatori pari al 17.8%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City – PSG ha raccolto davanti al video 4.231.000 spettatori pari al 16.3% di share (primo tempo: 4.465.000 – 16.5%, secondo tempo: 3.992.000 – 16%; pre e post gara nel complesso: 3.080.000 – 11.8%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.804.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene ha intrattenuto 1.847.000 spettatori con il 10.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.950.000 – 7.2%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 926.000 spettatori pari ad uno share del 4.2% (presentazione di 13 minuti: 855.000 – 3.2%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 964.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.264000 spettatori con uno share del 5.7% (diMartedì Più: 373.000 – 4.6%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 276.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove The Call ha raccolto 360.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 John Rambo ottiene 607.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Papillon registra 471.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Premium Babysitter per Forza raccoglie 597.000 spettatori con il 2.3%. Su La5 L’Isola dei Famosi raccoglie 186.000 spettatori pari all’1%. Sui canali Sky Sport l’incontro di Champions League Manchester City – PSG ha interessato 833.000 spettatori con il 3.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus al 20% contro la partita.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.241.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.912.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 950.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.235.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.513.000 spettatori con il 6.3%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.791.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.260.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.178.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.854.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 482.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 516.000 spettatori con il 2%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 339.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

L’Eredità da record.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.994.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.591.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.205.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.459.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 543.000 spettatori (3.3%), NCIS segna 971.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 619.000 spettatori con il 3.8%. CSI ha ottenuto 535.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.004.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 1.239.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 869.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 146.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 221.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Sempre male Ogni Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 601.000 telespettatori con il 12.6% mentre Uno Mattina raccoglie 934.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 830.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 segna 614.000 spettatori con il 16.7%. Mattino Cinque ha intrattenuto 986.000 spettatori (18.7%), nella prima parte, 801.000 spettatori (17.2%) nella seconda parte e 718.000 spettatori (15.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 217.000 spettatori con il 4.2%.

Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 164.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Buongiorno Italia ha informato 749.000 spettatori pari al 16%. Agorà convince 443.000 spettatori pari all’8.1% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 293.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 117.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 193.000 spettatori con il 3.4% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 174.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 30.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Clerici e Rai3.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 918.000 spettatori con il 16.6%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.727.000 spettatori con il 15.8% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.318.000 telespettatori con il 16.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 419.000 spettatori con il 6.9%, nella prima parte, e 836.000 spettatori con l’8.2%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha raccolto 157.000 spettatori e il 2.6%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 325.000 spettatori con il 3.7%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 818.000 spettatori con il 6.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 876.000 spettatori con il 6% (Extra: 691.000 – 4.7%). Su Rai3 Elisir ha interessato 450.000 spettatori con il 7.8%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.087.000 spettatori (12.8%). Quante Storie ha raccolto 978.000 spettatori (7.7%). Passato e Presente raccoglie 825.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 160.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 628.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 307 .000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte, e 505.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 87.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

Rai1 e TV2000 in Paradiso: con le Signore (20%) e con il Rosario (6%)

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.774.000 spettatori pari al 13.8% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.064.000 spettatori con il 20%. Il TG1 ha informato 1.474.000 spettatori con il 14.9%. La Vita Diretta ha raccolto 1.902.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 1.640.000 – 16.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.445.000 spettatori con il 16.6%. Una Vita ha convinto 2.397.000 spettatori con il 17% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.650.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.117.000 – 20.5%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.006.000 spettatori (19.6%).

L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.954.000 spettatori con il 19.4%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.879.000 spettatori pari al 18.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.687.000 spettatori con il 16.5%, nella prima parte, a 1.894.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte (Social: 1.750.000 spettatori – 14%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 630.000 spettatori con il 4.6%. Detto Fatto ha ottenuto 491.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 733.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, 801.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio e 605.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio.

Big Bang Theory segna 412.000 spettatori (3.8%). Modern Familly raccoglie 284.000 spettatori con il 2.8%. Friends ha appassionato 234.000 spettatori con il 2.2%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 281.000 spettatori con il 2.5%. Il Punto Z ha ottenuto 264.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.906.000 spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 455.000 spettatori pari al 4.2%.

Aspettando… Geo ha registrato 623.000 spettatori con il 6.2%. Geo ha raccolto 1.132.000 spettatori e il 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 798.000 spettatori con il 6%. Hamburg Distretto 21 segna 391.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 327.000 spettatori (share del 2.8%). Tagadoc ottiene 191.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Forest Cove segna 251.000 spettatori con il 2.5%. Vite da Copertina ha raccolto 111.000 spettatori con l’1%. Su TV2000 Rosario in diretta da Lourdes segna 681.000 spettatori con il 6%.

Seconda Serata

Vespa supera il 12%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.097.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Canale 5 Champions League ha totalizzato una media di 1.267.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. X Style ha raccolto 576.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai2 Fuori Tema segna 621.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Una Pezza di Lundini raccoglie 337.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 461.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 APB è visto da 568.000 spettatori (12.7%), nel primo episodio, e 439.000 spettatori (12.3%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Il Lato Oscuro di Mio Marito è stato scelto da 257.000 spettatori con il 5.8% di share.

